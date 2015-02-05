Клуб Фоток

февраль 2015
Новая главная страница для всех
5 февраля 2015, 18:13
Несколько месяцев мы общались с группой пользователей, которым стал доступен новый дизайн главной страницы Фоток. За это время мы успели сделать часть улучшений на основе полученных отзывов, исправили большое число дефектов и запланировали дальнейшие изменения некоторых блоков. Сегодня новый дизайн главной страницы доступен для всех.



Большая часть изменений коснулась производительности. Страница стала быстрее загружаться на медленном интернете. Появилось листание фото дня. Публикация ссылок на фотографии в социальные сети сопровождается миниатюрой (до этого отображалась только ссылка).

В ближайших планах доработка блока с меткой дня, а также обещанные изменения страницы просмотра фотографии.   

Спасибо всем, кто присылал конструктивные комментарии. Вы помогаете нам делать сервис лучше.
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Команда Фоток
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