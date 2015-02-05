февраль 2015
5 февраля 2015, 18:13
Большая часть изменений коснулась производительности. Страница стала быстрее загружаться на медленном интернете. Появилось листание фото дня. Публикация ссылок на фотографии в социальные сети сопровождается миниатюрой (до этого отображалась только ссылка).
В ближайших планах доработка блока с меткой дня, а также обещанные изменения страницы просмотра фотографии.
Спасибо всем, кто присылал конструктивные комментарии. Вы помогаете нам делать сервис лучше.
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Команда Фоток