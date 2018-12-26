Конкурсы в Коллекциях

Конкурс «Грибное царство» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Осторожно, белки!».

Белки и бурундуки отлично приспособились к жизни рядом с людьми, но характер сохраняют независимый и своенравный. Они с радостью примут угощение в городском парке, но вот погладить их вряд ли удастся. Одно неосторожное движение — и пушистый хвост скроется в траве или промелькнёт в ветвях дерева.

Посчастливилось ли вам однажды поймать в кадр этих проворных и грациозных зверьков? Ждём ваши фотографии.