Конкурсы в Коллекциях

Официальный клуб конкурсов, проводимых на сервисе Яндекс.Коллекции. Здесь ведется обсуждение текущего конкурса, конкурсных фотографий, механизмов проведения конкурсов.

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Новый конкурс "Осторожно, белки!"
21 августа, 00:10

Конкурс «Грибное царство» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Осторожно, белки!».

Белки и бурундуки отлично приспособились к жизни рядом с людьми, но характер сохраняют независимый и своенравный. Они с радостью примут угощение в городском парке, но вот погладить их вряд ли удастся. Одно неосторожное движение — и пушистый хвост скроется в траве или промелькнёт в ветвях дерева.

Посчастливилось ли вам однажды поймать в кадр этих проворных и грациозных зверьков? Ждём ваши фотографии. 

5 комментариев
Новый конкурс "Грибное царство"
7 августа, 00:05

Конкурс «Портрет в очках» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Грибное царство».

В августе и сентябре грибной сезон в самом разгаре. Леса наполняют десятки видов грибов —  вдоль дорог, на полянах, в низинах можно обнаружить целые семейства лисичек, подберёзовиков или белых. Случается встретить и редкие, необычные экземпляры, возможно, совсем несъедобные.

Но даже если вы не любитель грибной охоты, у вас наверняка есть несколько снимков этих прекрасных созданий — с прилипшим листиком или улиткой на яркой шляпке, в каплях дождя или в окружении ягод и цветов.

16 комментариев
Новый конкурс "Портрет в очках"
24 июля, 00:05

Конкурс «Магия солнечного света» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Портрет в очках».

Очки бывают разные: для коррекции зрения, защиты от солнца, просмотра 3D-фильмов или занятий спортом. Они могут быть и просто элементом стиля — этот аксессуар поможет выглядеть солиднее или легкомысленнее, внесёт в образ романтику или шик. За очками легко спрятаться, изменив себя до неузнаваемости. А можно развеселить друзей, сделав их из подручных материалов.

Присылайте на конкурс портреты в самых замысловатых очках.

72 комментария
Новый конкурс "Магия солнечного света"
10 июля, 00:10

Конкурс «Отдать якорь!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Магия солнечного света».

В древности люди поклонялись солнцу как божеству. Оно символизировало энергию и высший природный порядок. Даже в сегодняшнем технологичном мире солнце задаёт ритм нашей жизни, притягивает и вдохновляет нас.

Невозможно долго смотреть на него напрямую, но мы можем любоваться его отражением в воде или наблюдать, как оно в дымке движется к горизонту. А когда лучи солнца прорезают тучи, проходят через кроны деревьев — всё вокруг становится волшебным как в сказке.

Присылайте на конкурс свои картины солнечной магии.

12 комментариев
Новый конкурс "Отдать якорь!"
26 июня, 00:00

Конкурс «По морям, по волнам» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Отдать якорь!».

Якорь — верный спутник моряков — давно перебрался и на сушу. Якорями как скульптурами украшают города, их изображают на гербах и монетах, их образ вдохновляет художников, дизайнеров и ювелиров. Люди наделяют этот предмет особым смыслом — якорь приносит удачу и символизирует надёжность, спокойствие и постоянство.

Ждём на конкурс фотографии всех возможных якорей, реальных и стилизованных.

18 комментариев
Новый конкурс "По морям, по волнам"
12 июня, 00:05

Конкурс «Что такое счастье?» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «По морям, по волнам».

Вот и наступило долгожданное лето — лучшее время, чтобы отправиться в водное путешествие. И сплав по горной реке, и прогулка на теплоходе по каналам красивого города, и поездка через океан на другой континент наверняка запомнятся надолго. Вдохновение же для яркого кадра можно поймать и на берегу, ведь качающиеся на волнах лодки, яхты и корабли — отличные фотомодели.

Присылайте на конкурс фотографии морских и речных судов — от рыбацких каноэ и венецианских гондол до гигантских круизных лайнеров.

73 комментария
Новый конкурс "Что такое счастье?"
29 мая, 00:05

Конкурс «Лето близко» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Что такое счастье?».

Говорят, что счастье определяется не уровнем доходов, образования или даже успешной самореализацией. По последним исследованиям наше мироощущение больше всего зависит от отношений с семьёй, друзьями или соседями. Чем больше в этих отношениях тепла, доверия, возможности помогать и рассчитывать на помощь, тем счастливее и здоровее человек.

А что значит счастье для вас? Попробуйте выразить это в фотографии. Давайте посмотрим, насколько оно одинаковое или разное для всех.

20 комментариев
Новый конкурс "Лето близко"
15 мая, 00:10

Конкурс «История с фотографией» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Лето близко».

Мы долго ждали летних дней, и вот, на улице становится всё теплее. Растения вытягиваются к солнцу, распускаются бутоны и почки, оживают бабочки и шмели — кругом видны признаки того, что лето рядом.

Давайте рассмотрим их в самых мелких деталях. Присылайте нам макрофотографии – крупные планы листьев, цветов, насекомых, капель воды, ракушек и других интересных объектов, которые напоминают о приближающемся лете.

23 комментария
Новый конкурс "История с фотографией"
1 мая, 00:10

Конкурс «Весенний лес» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «История с фотографией».

Когда-то люди с трепетом ждали проявки фотоплёнки, печатали лучшие кадры и бережно расставляли их в альбомы и рамки. Сегодня в виртуальном пространстве хранятся тысячи и тысячи снимков, но как интересно бывает подержать в руках семейные фотореликвии, рассмотреть выцветшие изображения с чьей-то подписью на обороте.

Она может быть и старинной, и только что напечатанной, но пусть она будет важным персонажем в сюжетном снимке или натюрморте.

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Новый конкурс "Весенний лес"
17 апреля, 00:05

Конкурс «Птичья симфония» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Весенний лес».

Лес, ещё вчера прозрачный и оцепеневший, с каждым днём наполняется жизнью — звуком, цветом, ароматом.

Давайте выберемся из пыльного города, вдохнём свежий лесной воздух, прислушаемся к скрипам и шорохам и понаблюдаем, как весна вместе с ручьями тающего снега прокладывает себе путь.

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Новый конкурс "Птичья симфония"
3 апреля, 00:05

Конкурс «Нелинейная архитектура» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Птичья симфония».

Каждую весну наши леса и города наполняются пением птиц – свистом, щебетом, чириканьем и воркованием. Так пернатые встречают тёплое время года у себя на родине. Невозможно даже подсчитать, сколько участников в этом вокальном ансамбле. Но удавалось ли вам увидеть тех, кто обычно выдает своё присутствие лишь звуком своего голоса?

Присылайте ваши фотографии крылатых певцов.

76 комментариев
Новый конкурс "Нелинейная архитектура"
20 марта, 07:41

Конкурс «Женщины за работой» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Нелинейная архитектура».

Современные технологии позволяют архитекторам создавать удивительные формы, немыслимые прежде. Нет больше чётких вертикалей и горизонталей, нет углов — поверхности мягко перетекают одна в другую, а здания становятся похожими на многослойные коконы. Эти загадочные конструкции напоминают живые организмы, и их сложно представить себе полностью — зрителю открываются лишь части, но не целое. Они будто бы несут в себе идею изменчивости мира и невозможности его познать.

Приходилось ли вам видеть подобные сооружения? Присылайте ваши примеры нелинейной архитектуры.

84 комментария
Новый конкурс "Женщины за работой"
6 марта, 00:05

Конкурс «Мужчины за работой» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Женщины за работой».

В современном мире не осталось исключительно мужских и женских профессий — люди вольны выбирать специальность по своим способностям и интересам. Но недавно дела обстояли совсем иначе. Возможно, поэтому работа некоторых женщин сегодня удивляет и вызывает восхищение.

Давайте делиться наблюдениями, в каких сферах женщины применяют свои таланты, с какими занятиями связывают свою жизнь. И чем необычнее — тем лучше.

57 комментариев
Новый конкурс "Мужчины за работой"
20 февраля, 00:33

Конкурс «В чёрно-белых тонах» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Мужчины за работой».

Ещё сто лет назад граница между мужскими и женскими обязанностями в обществе проходила достаточно чётко. Легко можно было назвать профессии и занятия, свойственные только одному полу. Но жизнь стремительно меняется, и уже не принято делить работу по гендерному признаку. В некоторых сферах, однако, перевес традиционно на стороне женщин.

Какие виды деятельности кажутся вам нетипичными для мужчины? Какая профессия самая редкая? Давайте посмотрим, насколько широк сегодня круг мужских занятий. Присылайте интересные фотозарисовки о мужчинах за работой.

50 комментариев
Новый конкурс "В чёрно-белых тонах"
6 февраля, 00:05

Конкурс «Шёл трамвай» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «В чёрно-белых тонах».

Чёрно-белая фотография обладает особой магией и обращает наше внимание на те детали, которые часто теряются в многоцветном изображении. На первый план выходят композиция, контраст, форма, линия или текстура.

В последний месяц зимы, когда вокруг почти не осталось красок, так и хочется обратиться именно к этому виду фотоискусства. Сама природа вдохновляет нас отсечь всё лишнее и по-новому расставить акценты. Предлагаем вам поделиться своим монохромным взглядом на мир.

106 комментариев
Новый конкурс "Шёл трамвай"
23 января, 00:05

Конкурс «Падал прошлогодний снег» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Шёл трамвай».

Когда-то трамвай казался людям техническим совершенством и настоящим чудом. Заняв место лошадей, он и сам вскоре стал живым существом — у него появился свой характер и голос в городском шуме, глаза-фары и рога, рассыпающие искры. Вот уже больше ста лет он задаёт ритм жизни города. Каждое утро трамвай одним из первых начинает свой путь, а в конце дня усталый и пустой он отправляется в парк. 

Какой он для нас сегодня, этот труженик? Краснобокий трамвай-романтик из прошлого или его молодой собрат, стройный и быстрый? Символ чего-то устаревшего или дорогая сердцу часть городского пейзажа? Давайте вместе нарисуем его портрет.

108 комментариев
Новый конкурс "Падал прошлогодний снег"
9 января, 19:10

Конкурс «Моя лучшая фотография 2018» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Падал прошлогодний снег».

Снегопад похож на начало волшебной сказки. Пушистые хлопья снега мягко укрывают землю, ветви деревьев тяжелеют под сверкающим одеялом, и привычный нам мир мгновенно преображается. А когда зажигаются фонари, снежинки будто бы танцуют в их свете какой-то колдовской танец. Мы смотрим в окно и видим – с неба спускается зима. 

Ждём ваши фотографии снегопадов и метелей, а также всех, кто в них оказался.

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Новый конкурс «Моя лучшая фотография 2018»
26 декабря 2018, 00:07

Конкурс «Счастье всюду» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Моя лучшая фотография 2018».

Традиции — вещь замечательная, и особенно это относится к празднованию Нового года. Но даже любимые традиции хочется иногда разнообразить и дополнить. Со сменой платформы мы решили по-новому провести итоговый конкурс года.

Все 12 месяцев фотографы состязались в самых разнообразных жанрах, но что, если вашим лучшим снимкам так и не нашлось подходящей темы? Сейчас прекрасный момент поделиться ими друг с другом! Мы никак не ограничиваем авторов в выборе фотографий и ждём на конкурс самые удачные кадры этого года.

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Новый конкурс «Счастье всюду»
12 декабря 2018, 00:05

Конкурс «Красота симметрии» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Счастье всюду».

В декабре принято подводить итоги, и один из главных итогов — моменты счастья, которыми был наполнен прошедший год. Давайте вспомним эти мгновения вместе, порадуемся друг за друга, улыбнёмся нашим удачам и победам — большим и маленьким.

Мы не будем ограничивать конкурс определённым содержанием, ведь счастье может быть таким разным. Дадим возможность зрителям разделить этот восторг и заразиться оптимизмом и отличным настроением на 12 месяцев вперёд!

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Новый конкурс «Красота симметрии»
28 ноября 2018, 08:33

Конкурс «В горах мое сердце» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Красота симметрии».

Симметрия заложена в самой природе. Правильное сочетание частей и их пропорциональность образуют идеальную форму крыла бабочки, листа дерева или паутинки паука. Наблюдая естественную симметрию в живом мире, люди также стремятся к соразмерности в своих творениях. Художники и архитекторы, математики и философы считают её необходимым условием гармонии. Симметрия кроется во всём, что нас окружает, мы видим её каждую секунду даже в самых незначительных вещах.

Давайте соберём коллекцию её многообразия и вдохновимся тем, как совершенство симметрии создаёт красоту вокруг нас.

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