Конкурсы в Коллекциях

Конкурсы фотографий закрываются

Яндекс.Коллекции развиваются и недавно поменяли формат — стали более приватными. В них можно сохранять ссылки, изображения, видео и только при желании давать доступ к контенту близким людям.

Еженедельные и тематические конкурсы были публичными, это не соответствует новому формату сервиса.

Если хотите делиться контентом, можно размещать публикации в Яндекс.Дзене — сервис сам подберёт аудиторию, которой они могут быть интересны. Подробности о Дзене можно прочитать в соответствующем разделе Помощи.