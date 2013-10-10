Предлагаю тему нового конкурса "Сферические панорамы"

Так как все сферические панорамы выглядят очень красиво и эффектно, было бы интересно поучаствовать в конкурсе на данную тематику!
Описание: Сферические панорамы - эффекное и креативное отображение окружающего мира. В сферической панораме не только замечательный заграничный пейзаж будет выглядеть хорошо и красиво, но и маленькая будничная деревенька приобретёт шикарный вид. К тому же, сферические панорамы передают действительность на 270 градусов шире, чем обычное фото! Всё будет зависеть только от вашей фантазии и от вашего восприятия мира!
Правила:
1. На конкурс принимаются фотографии любых пейзажей открытого типа в форме сферической панорамы (земля со всем окружением отображена на фото в форме шара, сферы). Допускаются фото обратных сферических панорам (где небо находится в центре фотографии в виде шара, или сферы).
2. Главным в кадре является то пространство, с которого производится съёмка, на 360 градусов.
3. Технические требования к конкурсным фотографиям:
- обязательное условие - панорама должна быть в форме шара (сферы);
- минимальный размер: 800 пикселей по меньшей стороне;
- осмысленное название и метки;
- отсутствие в описании рекламы услуг, веб-адресов, контактных данных фотографа и другой информации, не относящейся непосредственно к объекту съемки;
- отсутствие даты и времени съёмки на самом изображении;
- отсутствие фотомонтажа, наложений, чрезмерной компьютерной обработки;
- отсутствие рамок, подписей, логотипов, веб-адресов поверх изображения - кроме копирайта с указанием имени автора.
4. На конкурс не принимаются фотографии:
- обычные фото (не в форме панорамы);
- горизонтальные или верикальные панорамы;
- не соответствующие техническим требованиям;
- низкого качества: смазанные, с чрезмерным шумом, засвеченные, затемненные и т.д.;
- негативного или отталкивающего содержания.