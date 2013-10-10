Конкурсы в Коллекциях

Конкурсы в Коллекциях

Предлагаю тему нового конкурса "Сферические панорамы"

Так как все сферические панорамы выглядят очень красиво и эффектно, было бы интересно поучаствовать в конкурсе на данную тематику!


Описание: Сферические панорамы - эффекное и креативное отображение окружающего мира. В сферической панораме не только замечательный заграничный пейзаж будет выглядеть хорошо и красиво, но и маленькая будничная деревенька приобретёт шикарный вид. К тому же, сферические панорамы передают действительность на 270 градусов шире, чем обычное фото! Всё будет зависеть только от вашей фантазии и от вашего восприятия мира!

Правила:

1. На конкурс принимаются фотографии любых пейзажей открытого типа в форме сферической панорамы (земля со всем окружением отображена на фото в форме шара, сферы). Допускаются фото обратных сферических панорам (где небо находится в центре фотографии в виде шара, или сферы).

2. Главным в кадре является то пространство, с которого производится съёмка, на 360 градусов.

3. Технические требования к конкурсным фотографиям:

- обязательное условие - панорама должна быть в форме шара (сферы);

- минимальный размер: 800 пикселей по меньшей стороне;

- осмысленное название и метки;

- отсутствие в описании рекламы услуг, веб-адресов, контактных данных фотографа и другой информации, не относящейся непосредственно к объекту съемки;

- отсутствие даты и времени съёмки на самом изображении;

- отсутствие фотомонтажа, наложений, чрезмерной компьютерной обработки;

- отсутствие рамок, подписей, логотипов, веб-адресов поверх изображения - кроме копирайта с указанием имени автора.

4. На конкурс не принимаются фотографии:

- обычные фото (не в форме панорамы);

- горизонтальные или верикальные панорамы;

- не соответствующие техническим требованиям;

- низкого качества: смазанные, с чрезмерным шумом, засвеченные, затемненные и т.д.;

- негативного или отталкивающего содержания.
26 комментариев
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Андрей Чувелёв
27 января 2016, 23:29

Хорошая идея. Но так ли много на ЯФе, мастеров круговых панорам? 

Майя
27 января 2016, 23:29

Это для Маруси будет взрывом мозга. Она до сих пор не может определиться где лужа, а где мокрый асфальт, а тут такие слова сложные :-)))

ArtPhotograph
27 января 2016, 23:29

Необижайте Марусю :-) она ещё маленькая! ;-)

kristin-it
27 января 2016, 23:29

o_O

oliva98
27 января 2016, 23:29

:-D

ded-hasan02
27 января 2016, 23:29

(+1):-D

ArtPhotograph
27 января 2016, 23:29
А зачем быть мастером если Apple iPad есть!
Петрович
27 января 2016, 23:29

Да Бог с Вами! Какие круговые панорамы... Тут обычные, из двух кадров, уже попали под запрет :(

veta.ladoga
27 января 2016, 23:29
Так для этого нужен особый объектив-бежать покупать??(опять же расходы((
MilaG36
27 января 2016, 23:29
Не нужен. Делается несколько кадров по кругу и сшиваются в определенной программе, позволяющей это сделать.
aleksej.kwp
27 января 2016, 23:29

Это, конечно, для профессионалов (очень продвинутых любителей), а не для ЯФ

MilaG36
27 января 2016, 23:29
Ну это же совсем просто : нужно только скачать программу и сделать съемку по кругу. А потом программа все сама сделает.
Very bad photographer
27 января 2016, 23:29

Вот этот пункт не вяжется с панорамой))

- отсутствие фотомонтажа, наложений,

 Если вы только не пользуетесь мылиницей на автомате..в режиме съёмки панорамы..

NikonDPhoto
27 января 2016, 23:29

А ещё нужно добавить что сделано всё должно быть только с использованием Apple iPad... :-D но есть одно но - Apple iPad это планшетный компьютер, но никак не фотокамера! ;-)

ArtPhotograph
27 января 2016, 23:29

Угу! Приурочить к презентации выхода новых моделей которая должна состояться 20-го числа :-D

Комментарий удалён
kristin-it
27 января 2016, 23:29

не работает ссылка

Удалённый пользователь
27 января 2016, 23:29

1

gritsyuk.nadya
27 января 2016, 23:29

хорошая идея:-):-)

SmeШarik
27 января 2016, 23:29

НЕ,фигня какая то.

senat-novosibirsk
27 января 2016, 23:29

«В Кулуаре» на Яндекс.Фотках
cool.ashas123
27 января 2016, 23:29

http://allgsmmelocivka.ru/CHehly/

senat-novosibirsk
27 января 2016, 23:29

«Холодильник» на Яндекс.Фотках
miss.madyusckina
27 января 2016, 23:29

э не плохо. но как учавствовать????;-(

A4384873
27 января 2016, 23:29

очень похоже на то что вам просто нужна такая панорама чтобы использовать её в корыстных целях, иначе для чего так много нелепых условий вроде необходимости отсутствия даты. пусть бы каждый выкладывал что у него есть. у меня есть но я вам не дам.

WiTtY13
27 января 2016, 23:29

Интересная идея!

o33p
6 августа, 19:23
Ну, и где свф-панорамы?