Предлагаю тему нового конкурса "Сферические панорамы"

Так как все сферические панорамы выглядят очень красиво и эффектно, было бы интересно поучаствовать в конкурсе на данную тематику!

Описание: Сферические панорамы - эффекное и креативное отображение окружающего мира. В сферической панораме не только замечательный заграничный пейзаж будет выглядеть хорошо и красиво, но и маленькая будничная деревенька приобретёт шикарный вид. К тому же, сферические панорамы передают действительность на 270 градусов шире, чем обычное фото! Всё будет зависеть только от вашей фантазии и от вашего восприятия мира!Правила:1. На конкурс принимаются фотографии любых пейзажей открытого типа в форме сферической панорамы (земля со всем окружением отображена на фото в форме шара, сферы). Допускаются фото обратных сферических панорам (где небо находится в центре фотографии в виде шара, или сферы).2. Главным в кадре является то пространство, с которого производится съёмка, на 360 градусов.3. Технические требования к конкурсным фотографиям:- обязательное условие - панорама должна быть в форме шара (сферы);- минимальный размер: 800 пикселей по меньшей стороне;- осмысленное название и метки;- отсутствие в описании рекламы услуг, веб-адресов, контактных данных фотографа и другой информации, не относящейся непосредственно к объекту съемки;- отсутствие даты и времени съёмки на самом изображении;- отсутствие фотомонтажа, наложений, чрезмерной компьютерной обработки;- отсутствие рамок, подписей, логотипов, веб-адресов поверх изображения - кроме копирайта с указанием имени автора.4. На конкурс не принимаются фотографии:- обычные фото (не в форме панорамы);- горизонтальные или верикальные панорамы;- не соответствующие техническим требованиям;- низкого качества: смазанные, с чрезмерным шумом, засвеченные, затемненные и т.д.;- негативного или отталкивающего содержания.