Конкурсы в Коллекциях

Конкурсы в Коллекциях

Новый конкурс "Колёсный сезон"

Конкурс «Небесная палитра» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Колёсный сезон».

Летом все меняют гардероб, распорядок дня, а часто и транспортное средство — из кладовок и гаражей достают разномастные велосипеды, самокаты, роликовые коньки, скейтборды, лонгборды и другие удивительные средства передвижения, названий которых мы и сами не знаем! Кто-то катается для поддержания формы, кто-то — забавы ради. А некоторые горожане каждый день добираются на работу на велосипеде или самокате, спасаясь от душного транспорта и долгой прогулки.

Ловите самых спортивных, оригинальных, весёлых и просто фотогеничных ездоков в кадр и присылайте лучшие портреты к нам на конкурс.

Прием фотографий на конкурс «Колёсный сезон» продлится до 23 июня 2015 года. Голосование начнется 23 июня и продлится до 30 июня 2015 года.

122 комментария
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Майкл Щур
27 января 2016, 22:33

https://fotki.yandex.ru/next/contest/211/users/g-zhukov-57/album/209125/view/667401?page=0

https://fotki.yandex.ru/next/contest/211/users/zacharowikt-577/album/160190/view/695183?page=0

https://fotki.yandex.ru/next/contest/211/users/a-corochckin/album/155052/view/862294?page=0

https://fotki.yandex.ru/next/contest/211/users/ctrl-x45/album/480237/view/1053700?page=1

https://fotki.yandex.ru/next/contest/211/users/navigator-83/album/451381/view/1229619?page=1

 

Потрудитесь объяснить другим участникам предыдущего фотоконкурса, почему эти фото участвовали в конкурсе и где в них 2/3 неба?

 

Это с первых двух страниц после финала, дальше смотреть не стал, смысл просмотра фото принятых не по правилам теряется.

Майкл Щур
27 января 2016, 22:33

https://fotki.yandex.ru/next/contest/211/users/yvn67/album/154561/view/509244?page=0

https://fotki.yandex.ru/next/contest/211/users/a-corochckin/album/155052/view/862294?page=0

Туда же

Майкл Щур
27 января 2016, 22:33

 

На конкурс не принимаются фотографии:-позирующих со средством передвижения или использующих его не по назначению;

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/kudrytska/album/207784/view/457837?page=0

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/vechinelo72/album/478072/view/1781855?page=0

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/mboris77/album/122401/view/608894?page=1

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/fomin-zemlerob/album/234821/view/785995?page=5

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/iriska-kuz/album/217021/view/730482?page=2 (удачно "едет")

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/igorkuzik1953/album/226569/view/1034295?page=4

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/yursea/album/55085/view/608847?page=6

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/bva1310/album/311675/view/403737?page=7

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/svat254/album/334677/view/1127720?page=13

 

Одна лошадиная сила

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/marina-klimchuck/album/121967/view/233580?page=8

тут вообще электромобиль,  машина с двигателем, Наталья!

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/sontahs/album/332806/view/1092434?page=0

TzarToad3
27 января 2016, 22:33

(+1)(B)

leonidhigh
27 января 2016, 22:33

модераторский отбор на ЯФ вообще вне добра и зла))

vla8137☼
27 января 2016, 22:33

(+1)

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

https://fotki.yandex.ru/next/users/registered-user/album/323689/view/1094561

"Не удалось добавить фото на конкурс" - отчего бы это?

Наталья
27 января 2016, 22:33
Проверьте, пожалуйста, размер фотографии. По правилам минимальный размер: 800 пикселей по меньшей стороне. И попробуйте добавить еще раз.
Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

Спасибо. Размер нормальный, просто сбой был какой-то, наверное. С 27-й попытки фото благополучно добавилось.

MOCKBAcity
27 января 2016, 22:33

Наталья, здравствуйте!

Прошу Вас промодерировать мой снимок, т.к. у него этот статус - с утра 17.06.2015.

https://fotki.yandex.ru/next/users/mockbacity/album/227436/view/623101?page=21

Майкл Щур
27 января 2016, 22:33

Фото УГ. Извините.
Жаль модераторов. 

MOCKBAcity
27 января 2016, 22:33

Ми&Со., что пипл не хавает антироссийскую пропаганду в твоём "Альбоме"?!

Ми&Со. он же ранее: "SL-Vo", "Сли-во", "Слитков Воля" и "Силитков Вова" заходит в чужие Альбомы, только за тем, чтобы оскорбить автора снимка и тем самым привлечь к себе внимание в надежде на то, что оскорблённый им человек обязательно зайдёт в его антироссийский "альбом" и поднимет своим просмотром его посещаемость - ему это необходимо для отчёта своим работодателям!

АНТИРОССИЙСКОЙ и ДРУГОЙ ПРОПАГАНДЕ НЕ МЕСТО НА ЯФ!!! 

Майкл Щур
27 января 2016, 22:33

Извините, у вас ФГМ, я то думал фото все заканчивается.
 

Tiger62
27 января 2016, 22:33

Как вы хитро устроились! В котором конкурсе уже набиваетесь на модерацию вне очереди! >:-) Совесть бы имели...! А если все тут начнут писать, требовать внеочередной модерации?! И к тому же, действительно, как отметил Ми&Со, фото ваше далеко не шедевр! И на месте модераторов, я бы его на конкурс не принял, это мусор, а не фото! :-$

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

Вы тут всех охаиваете,а на вашей странице вообще фото нет! Где же ваши шедевры?! Где ТОПы,НИФы и ФД?! Что же вы их скрываете от всех?!

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

Как же вас однако колбасит! Всё не угомонитесь никак, stelladaniel15 ? Вы явно не ровно дышите к Tiger !;-)Я  блог постоянно читаю и не заметил ни разу, чтобы Tiger почём зря  кого-либо "охаивал", как вы выразились! Он суров, но справедлив! Если фото ничего не стоит, он так и говорит, хотя многим и не нравится это слышать! Если у него есть другой акк с фотками, то это не запрещено! Сюда большинство заходят не со своих основных акков. Открывать вам себя он не обязан, я так понимаю. И советую вам угомониться и не провоцировать его дальше.

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

Вам никто не угрожал, а всего лишь дал совет! Почему вы  всё так неадекватно воспринимаете? И прекратите засорять блог своей писаниной к Tiger, своим домогательством, если не хотите бан. Будьте же женщиной в конце концов, если вы таковой являетесь.

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

Да что вы мне все угрожаете в конце концов?Теперь баном ещё! Вы то мужчина после этого?У вас кстати тоже левый акк-свои фото не показывают,а считают возможным критиковать других! 

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

Теперь вы на меня преключились? :-OНе на ком выместить свою злось? Вам, наверное, часто угрожают в жизни, раз вы так зациклены на угрозах? :-D В том, что вы не умеете снимать никто не виноват- ни я, ни Tiger ! Учитесь, что я могу сказать.. Гонор свой уменьшите только. Мужчины вас здесь ещё не оскорбляли, хотя и следовало бы! Таких, как вы надо учить! Вы же уже не раз позволили себе хамские, оскорбительные высказывания в адрес Tiger ! Лаете, тявкаете тут, как моська на слона! И напоследок - мне тоже больше писать не надо! У меня есть дела поважней,чем с вами тут разбираться. Я итак затратил на вас слишком много своего времени,stelladaniel15 !

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

Вот и заткнитесь уже!Идите щелкайте свои "шедевры"Снимать  не умеете вы,раз скрываете их!Так что учитесь вы! И гавкать на меня нечего!

 

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

Горбатых могила исправит! 

Zosia
27 января 2016, 22:33

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/mboris77/album/122401/view/608894?page=1 прекрасное фото.но не соответствует Правилам-человек позирует с велосипедом!

sergey
27 января 2016, 22:33
Тема конкурса скучновата, но красавицы, ведущие здоровой образ жизни, добавляют интереса к конкурсу.
TzarToad3
27 января 2016, 22:33

Здравствуйте, Наталья.

Хоть убейте, не понял я юмора, почему не принято фото с велорикшей https://fotki.yandex.ru/next/users/tzartoad/album/223053/view/847545
При этом опять массово принимаются фото, прямо нарушающие правила "На конкурс не принимаются фотографии: людей на мотоциклах, мотороллерах, мопедах, скутерах и других видах транспорта с двигателем;"

https://fotki.yandex.ru/next/users/almaz-lusi/album/171432/view/738510
 https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/e619ev/album/226432/view/778763?page=1 (всему миру известно, что Yamaha выпускает велосипеды с электро-гибридным приводом http://uabike.com/article/miscellaneous/obnovlennye_velosipedy_Yamaha_s_jelektrogibridnym_privodom.html :-@)

TzarToad3
27 января 2016, 22:33

https://fotki.yandex.ru/next/users/slavado/album/163414/view/809784?comment-id=1-172734978&comment-reply=1 100% чрезмерная компьютерная обработка фото, однако принято на конкурс :-@[:]||||[:]

Комментарий удалён
Tiger62
27 января 2016, 22:33

А вы что на полном серьёзе уверены, что ваш "шедевр" подходит на конкурс? :-O НЕ подходит, как и принятый по указанной вами ссылке! Ребёнок всего лишь позирует, сидя на велосипеде!

Tiger62
27 января 2016, 22:33

:-D  Вам я не хамил! Я всего лишь сказал правду! А люди не любят правду, вот это беда. Сейчас хамите вы, милочка. Счастливо оставаться вам в своих розовых очках!

Alla🌷
27 января 2016, 22:33

Злой Вы человек, Tiger62.. Двуликий к тому же...С одной страницы ругаете всех подряд... А с другой-якобы большинство Фото дня и ТОП и НИФ- Ваши... Не знаю, не видела...Оставайтесь при своем мнении...

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

(+1)

Tiger62
27 января 2016, 22:33

 Бдит, плюсует :-OКлиника..! :-D

Tiger62
27 января 2016, 22:33

Не нарывайся на грубость, stelladaniel15! Утомила своей простотой! Иди фоткай лучше, ваяй "шедевры"!:-$

Tiger62
27 января 2016, 22:33

Ограниченная женщина, ты отстанешь от мужчины или тебе ещё яснее сказать? Ты сколько наисправляла, сама видела? Может тебя ещё раз по адресу послать?

Tiger62
27 января 2016, 22:33

Культура из тебя так и прёт, однако...Отвянь уже от меня, утомила! Я тебе уже всё сказал!

Tiger62
27 января 2016, 22:33

Не я тебе пишу!!! А ты - мне! Сказал отвянь, достала! :-$

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

stelladaniel15, Вы уж извините, что вклиниваюсь, но вижу, что эфир засоряете именно Вы. Вам тут ответили, Вы же никак не можете угомониться. Вы же женщина, вроде. Не стыдно так себя вести? 

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

А мужчине так не стыдно себя вести по-вашему?Я не ему вопрос задавала! А он вклинился,да еще с оскорблениями!

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

Вы тут постоянно исправляете, добавлете что-то к своим ответам! К примеру 

 изменено сегодня, в 19:54

О каком вопросе идёт речь??? Вы только огрызались с Tiger не более того! Угомонитесь! Или вам, женщине, дома заняться нечем???

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

Посмотрите сверху "О каком вопросе идет речь" И не я начинала эту перепалку с вашим Tiger

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

Во-первых, не с моим Tiger. Вам всего лишь ответили в блоге. Или это первый раз по-вашему, когда люди здесь друг другу отвечают? Научитесь адекватно воспринимать критику. Понятно, что лесть Вам милее, но есть и обратная сторона медали. Это жизнь. Он вас не оскорблял, я всё читал. Вышли из себя Вы, т.к. Вам не понравилось то, что он не похвалил Ваше фото, вот и вся правда. И Вы до сих пор продолжаете исправлять и добавлять свои ответы.

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

Сначала думайте, потом пишите, не надо будет исправлять. А ваши дополнения к своим ответам только негативного плана, вот в чём дело. Укротите свою злость. Счастливо оставаться.

 

bess5241
27 января 2016, 22:33

Давно замечено-чем скандальней и пошлее бабенка,тем "громче"у нее ник...Любите читать "ЗА любоВ?:-)),и,наверняка,корчите из себя "нежную и ранимую"?:-DНу так ведите себя соответственно,а то напоминаете уличную торговку...Уж извините:-D

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

Пошлость-это от вас прёт! Вы новый аккаут себе открыли-хамский тон всё тот же! Здесь я писать вам больше не буду-разборки будут в другом месте! С хамьём я не церемонюсь!Кстати,откуда такая осведомлённость по поводу женских романов? Не потому ли что сам-баба!

bess5241
27 января 2016, 22:33

Я же говорил-торговка:-)Стелла Егисман-это 2 ник?Ну ты мне в письме выдала!:-)

  Куколка,я аккаунт не менял:-)А о женских романах догадаться несложно(читай предыдущее сообщение:-)В каком же ты месте будешь со мной разбираться?:-)В подворотне?:-)

  Пы.Сы.Тигр,Пилот,хотите почитать,как умеет выражаться эта гнусь?Пишите в личку-перешлю,посмеетесь:-)

bess5241
27 января 2016, 22:33

Стеллочка,я сделал луЧЧЧе-

https://fotki.yandex.ru/next/users/bess5241/album/481476/view/1215849

   Любой,кому интересно,может посмотреть на твое творчество:-)Ты-Женщина(с большой буквы) интеллегентная,нежная и ранимая:-)

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

До кучи! [:]|||||||||[:]https://fotki.yandex.ru/next/users/pilot-014/album/407675/view/1508209 Она очень хорошо показала , что она из себя представляет! "Женщина", ёпрст... :-O

bess5241
27 января 2016, 22:33

Стеллочка,ты меня спросила,не мой ли 2-й аккаунт-/belansergei/ ?:-)Включи мозги,глупышка-где Казань,где Запорожье?:-)И сравни снимки:-) Хотя...у тебя ведь "мозги" забиты ожиданием большой и чистой:-)Это вряд ли-мужики таких не любят:-)Пиши,деточка:-)

  Сергей Белан-чем это ты расстроил сию нежную особу?:-)

Tiger62
27 января 2016, 22:33

Всех подряд? Да ну! :-D А не тех ли, кто свои говнофотки пытается на конкурсы протолкнуть и права ещё качает, добиваясь признания "шедевра"?! И злой я по-вашему потому, что указал вам на ваш кривой горизонт под углом в 45 градусов на прошлом конкурсе да,

Alla? :-DПотому, что правду говорю? Ну я же не ваш друг, мне вам льстить не к чему! Вы же даже горизонт на фото выровнять не в состоянии! А туда же, на конкурсы, да ещё о приличном месте имеете наглость мечтать! Ваше счастье, что не застали вы и вам подобные здесь Буратино ( был такой человек здесь раньше...) Так бы отгребли за своё "творчество", мало не показалось бы!

александр
27 января 2016, 22:33

а злой вы потому,что велосипеда у вас нет)))

sergey
27 января 2016, 22:33
Очень интересное обсуждение конкурса на тему "Сам дурак".
s.v.abramoff
27 января 2016, 22:33

:-D(B)

lena.osennyaya
27 января 2016, 22:33

:-D (+1)

Tiger62
27 января 2016, 22:33

Веселит меня манера общения ОБИЖЕННЫХ на САМ ДУРАК переходить, жутко скудный словарный запас и ноль интеллекта

S E
сегодня, 19:39
Tiger62,
Козел и петух!))Ты еще жив?
S E
сегодня, 20:25
bess5241,
А ты ублюдок ешо не сдох? Давно не слышно че то?
Комментарий удалён
Tiger62
27 января 2016, 22:33

Не смеши,Xautob :-DНеужели ты серьёзно считаешь, что мне интересна твоя личная инфа???Не слишком ли много чести тебе будет? Не льсти себе!:-D

Tiger62
27 января 2016, 22:33

Вот только не надо меня стращать и стоить здесь из себя "великого хакера"! Да, просматривая конкурсную ленту, заходя на фотки, которые не соответствуют заявленным требованиям, я постоянно видел именно на таких фото твои хвалебные комменты"Какая прелесть!" и в том духе восторженные отзывы! Приглашаешь с ответным визитом, увеличиваешь таким образы себе просмотры своих фото! Да просто смешно стало:-DПотому и "Жжёшь!" Теперь понятно?:-DА твои фотки, твоя инфа пусть интересуют кого другого! Не пыжься тут, создавая себе имидж великого и могучего;-)К слову, с компом у меня всё в порядке, чего и тебе желаю! И не засоряй тут блог своей писаниной! Хочешь что выяснять, пиши письмом! Счастливо оставаться!

Pautinka & Кº
27 января 2016, 22:33

Пусть простит меня Наталья и все читающие блог, но я молчать не могу! Ты просто ничтожество, Xautob! Пополнивший кагорту медоносов-зазывал, ничего из себя не представляющий, из глубинки в столицу правдами и неправдами, перебравшийся и теперь мнящий себя пупом земли?! Закрой свой рот, не лей помои на человека только за то, что он указал тебе на твою неграмотность! Иди учи лучше ботанику и русский, раз снимать руки под другое заточены! Если ты так боишься типа за свою безопастность, за свои "фото-шедевры" , которые выеденного яйца не стоят и никому сто лет не нужны, за какую-то мнимую инфу (кому она надо, скажи??? Ты, что, важный государственный деятель? ), так не выходи в инет, вообще!!! Не заходи в блог, раз тебе тут так типа хреново! Без тебя сто лет тут жили и ещё столько же проживём! И если тебе не известно ещё ( а то ты кричишь с пеной у рта тут про несколько акков) , иметь их не преступление! В конкурсах он не участвует и давно уже здесь даже фотки свои не вывешивает, ушёл отсюда на другие фотосайты, как большинство старых ЯФовцев, тем более, он и сам это не скрывает, так что не нужно тут пургу гнать! Tiger, в отличие от тебя, смелый, благородный и правдивый человек! Он никогда зря ни на кого лишнего слова не скажет, а если и пишет здесь, то только по делу! Знаю его со времён ЯРу, по нашему клубу (тебе это не дано знать, увы!), он всегда бросается в бой за правду, он воин! А таких людей всегда боялись мелкие ничтожества, во все века! И ты боишься его, вот отсюда всё и идёт!  Всё твоё нутро наруже! Мне не пиши, не отвечай, я всё-равно не отвечу! Не уважаю таких, как ты потому что!

bess5241
27 января 2016, 22:33

Привет,глупыш!Ты опять умничаешь?Писать грамотно не научился,а в хакерстве спец?:-D

Подумай своей башкой-кому нужны твои личные данные...Может кто то пытается увести у тебя деньги?Или твои шедевры?...Купи букварь,научись писать без ошиПок,а потом уже понтуйся...хакер,ЕПРСТ...:-D

bess5241
27 января 2016, 22:33

Ну ты и деревянный!o_OПовторяю-чтобы что то украсть-нужно ,чтобы было ,что украсть!:-DУ тебя НЕЧЕГО!

  И кто тебе сказал,что у меня Каспер?

Еще раз прошу-НЕ ПОНТУЙСЯ!:-D

giperbory-vorobjeva
27 января 2016, 22:33

Уважаемая Наталья!

Что происходит с обсуждениями конкурсов? Это уже просто дикость. Откройте отдельный форум для любителей грызни.

ELENA
27 января 2016, 22:33

(+1)

Liudmila.N
27 января 2016, 22:33

Две фотографии от одного автора

1) https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/pilipenko-sergei2014/album/334378/view/1413803?page=1

2) https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/serj-pilipenko2013/album/295940/view/728700?page=1

этот автор всегда выставляет на конкурсы фотографии с двух аккаунтов,

порой это снимки из одной серии.

Наталья
27 января 2016, 22:33
Спасибо за информацию.
Liudmila.N
27 января 2016, 22:33

А на этом фото не считается чрезмерной компьютерной обработки?

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/nik-streapan/album/270503/view/579070?page=16

На авторежиме и при выдержке 1/500 невозможно снять с проводкой. 

И нижняя часть кадра явно на это указывает.

В фотошопе размыты только зрители...

Liudmila.N
27 января 2016, 22:33

Автор явно перестарался с размытием в фотошопе. От этого появился второй, тёмный силуэт колёс. А пространство вокруг велосипедистов осталось с начальным размытием. К тому же автор стёр части ног второй пары велосипедистов. 

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/zankin-v/album/367257/view/1002106?page=24

фотография испорчена фотошопом!

Гор (Horus)
27 января 2016, 22:33

Здравствуйте! На этом фото девушка явно позирует: https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/s-bynebwbz/album/478591/view/1185151?page=0

MRoma
27 января 2016, 22:33

Добрый день, Наталья!

Очень хотелось бы понять причину отказа в модерации фото

https://fotki.yandex.ru/next/users/mroma-2008/album/137275/view/508538?page=1

Если Вы считаете, что нарушен пункт 2 Правил, то оспорю. Фотографировался именно велосипедист на фоне красивого заката, а не закат, в кадр которого случайно попал велосипедист )))

Спасибо заранее ;-)

Наталья
27 января 2016, 22:33
Чтобы велосипедист стал главным объектом съемки, фотографию нужно откадрировать по-другому, потому что сейчас найти его на снимке непросто.
MRoma
27 января 2016, 22:33

Спасибо, Наталья, за ответ.

Но в Правилах нет уточнения о размерах велосипедиста, не так ли?

Жаль, что такой формальный подход к сюжету фото. Кадрировать это фото и "устанавливать" велосипедиста в центр кадра, я, конечно, не буду. Это просто смешно.

На конкурс много принято фото, где спорно - велосипедиста ли снимали, или:

гора

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/amartinys/album/153652/view/884691?page=20

закат

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/alexandrovich-im/album/114411/view/794715?page=25

церковь в грозовом небе

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/romanturbaev/album/151912/view/715996?page=25

коровы

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/fqfqfq1973/album/213311/view/1271310?page=25

башня

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/poli-beton/album/226911/view/891563?page=26

и т.д.

То, что велосипедисты в приведенных примерах показаны более крупно, совсем не означает, что именно они являются объектом съемки.

Я не права? ;-)

TzarToad3
27 января 2016, 22:33

B-)B-)B-)(+1)(B)

azelana
27 января 2016, 22:33

Поддержу свою "подругу". Такой мелкий велосипедист на фоне безграничной природы стихий - это соль снимка (или изюминка, если Вам так больше понравится). Здесь есть образность, герой и среда  совместно "работают" на идею снимка, одно без другого - потеря для фото, свет "направляет" взгляд на велосипедиста, не заметить его сложно. 

MRoma
27 января 2016, 22:33

"Изюминка" пришлась не по вкусу ;-) Наелись видимо :-))

bess5241
27 января 2016, 22:33

Ты случаем,головушкой не ударился?o_OЛечись,болезный-у тебя паранойя!Где тут и кто героизировал бандеризм?Ты уж совсем видно,свихнулся!:-|Уйди от телевизора...не читай газет...Тебе вредно!:-D

azelana
27 января 2016, 22:33

Бесчисленные удаляющиеся велопопы - то, что ЯФа прописал. :-) "Лучшие портреты" "самых спортивных, оригинальных, весёлых и просто фотогеничных ездоков", понимаешь ли! :-)!!!

 

Хочу извиниться за «велопопы», если обидела кого-то из авторов.  Ничего не имела против  фото с таким ракурсом, многие из них мне нравятся, сама могла бы послать велопопу, если бы мне захотелось поучаствовать в конкурсе. Мой пост был направлен на извечную тему невнятности, запутанности, а часто и противоречивости правил, условий, описания и жанра конкурса, а также непоследовательности в подходе к приёму фотографий.  А если конкретней: причём здесь заявленные портреты "людей в полный рост" – это жанровое фото, и если принимаете велосипедиста на фоне пейзажа, как репортажное фото, то такой подход должен быть одинаков для всех.  Это моё мнение.

MRoma
27 января 2016, 22:33

"Бесчисленные удаляющиеся велопопы" - шедеврально! )))))))))))))))))))))))))

azelana
27 января 2016, 22:33

Не, куда мне... Вот

Ноги входят в понятие "люди в полный рост"

- в анналы! Клуба. :-)!!!

MRoma
27 января 2016, 22:33

Да, пожалуй круче и не скажешь )))))))))))))

Валяюсь)))))))))

Я вот никак не могу понять уже много лет - им самим не стыдно?.......

azelana
27 января 2016, 22:33

Нет. Мы уже получили ответ на этот вопрос где-то темы две назад - они гордятся своей работой и своей командой. Вот так и всё тут.

MRoma
27 января 2016, 22:33

Как сказал один из мудрейших: "Бесконечно маленькие люди имеют бесконечно великую гордость".

TzarToad3
27 января 2016, 22:33

Можно и кручеB-) Тут у модераторов тени входят в понятие "люди" https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/aleleksej-h/album/161366/view/417110?page=1 :-@ Шварц нервно курит в сторонке :-D

TzarToad3
27 января 2016, 22:33

Наталья, повторяю вопрос пятидневной давности B-) Хоть убейте, не понял я юмора, почему не принято фото с велорикшей https://fotki.yandex.ru/next/users/tzartoad/album/223053/view/847545

Наталья
27 января 2016, 22:33
Неудачная компьютерная обработка.
TzarToad3
27 января 2016, 22:33

Что Вы курите, Наталья? Тоже хочу такое! B-) Вот это удачная? https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/zankin-v/album/367257/view/1002106?page=0 Аналогов на конкурсе безмерное множество. Или позирующие, коих на конкурсе вопреки правилам вагон и маленька тележка нормально? https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/trenya-liub/album/63509/view/831141?page=4 Я дико извиняюсь, но у нормальных людей на Вашу "модерацию" один рефлекс может возникать - :-$

etogluk-new
27 января 2016, 22:33

Скоро заканчивается время приема фото, а модерации так и нет.
https://fotki.yandex.ru/next/users/etogluk-new/album/198311/view/1239158
если эта не подходит, то я боюсь уже не успею выставить другое фото

kolesnikova.tatjana2011
27 января 2016, 22:33

Уважаемая Наталья! Скажите, а почему фото так долго находится на модерации? (Первое фото не приняли)

https://fotki.yandex.ru/next/users/kolesnikova-tatjana2011/album/134753/view/894179

Наталья
27 января 2016, 22:33
Нижняя часть кадра неудачно обрезает ногу, и фото скорее всего не будет принято.
TzarToad3
27 января 2016, 22:33

Игнорирование вопросов некоторых пользователей, это Ваша принципиальная позиция? :-@

kolesnikova.tatjana2011
27 января 2016, 22:33

В условии конкурса написано:"Ловите самых спортивных, оригинальных, весёлых и просто фотогеничных ездоков в кадр и присылайте лучшие портреты к нам на конкурс" .Ноги тоже входят в понятие  "портрет"?

Наталья
27 января 2016, 22:33
Ноги входят в понятие "люди в полный рост".
TzarToad3
27 января 2016, 22:33

А тени, по Вашему, входят в понятие "люди"? https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/aleleksej-h/album/161366/view/417110?page=1 :-@

niko-petrovichev
27 января 2016, 22:33

http://fotki.yandex.ru/users/niko-petrovichev/view/706035/

Наталья-почему фото не приняли на конкурс?

Тем более с этим велосипедом уже есть принятые фото.

Чем моя фотография хуже?

Tatkasun
27 января 2016, 22:33

Хотелось бы объяснений, почему моя фотография https://fotki.yandex.ru/next/users/tatkasun/album/163635/view/713978?page=1 не была принята на конкурс, а фотография с аналогичным сюжетом https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/st-e-katerina/album/279416/view/1000493?page=0 в нем участвует? И это только одна из... примеров может быть и больше, как то:

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/snegnado/album/151903/view/585650?page=0 - спорно про главный объект, девушка явно позирует

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/elektrybalt/album/340819/view/1126443?page=1

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/terekhovdmitrii-terehov2016/album/497570/view/1161883?page=1

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/alinamaximova/album/246359/view/1562676?page=2

и так далее...

на этих двух фотографиях велосипедистов еще отыскать надо, в кадре - природа :

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/marinakiseleva2014/album/451050/view/867455?page=3

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/psi-echo/album/164901/view/1098881?page=3

здесь вообще не понятно, кто главный объект съемки https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/busya-bubusya/album/447299/view/1099165?page=3

 

ещ один аналогичный с моим сюжет https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/stereoslava/album/411322/view/858606?page=19 можно ли внятно объяснить в чем разница: почему одно фото в конкурсе, а второе нет - и там, и там силуэты на фоне... и там, и там люди не в движении, а стоят рядом с велосипедами и на них, и там, и там, они явно катались в тот день и в процессе велопрогулки...

 

Где логика?

kurvo4ka.ryaba
27 января 2016, 22:33

Две фотки одного автора:

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/eletoya/album/160300/view/1108538?page=0
https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/helenbagirova/album/134589/view/543621?page=2

И еще один автор, и две его работы на конкурсе:
https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/tatarin7496/album/452831/view/990916?page=6
https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/t2197232/album/474116/view/1588223?page=6

Наталья
27 января 2016, 22:33
Спасибо за информацию и наблюдательность.
Леонид - Reo
27 января 2016, 22:33
Хммм
https://img-fotki.yandex.ru/get/15486/11383126.86/0_c5b38_906deac0_XL

Это что?
Комментарий удалён
sir-putnik4
27 января 2016, 22:33

(+1)

Гор (Horus)
27 января 2016, 22:33

В описании к фото две ссылки на стронние сайты: https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/svarnik-nikita/album/236392/view/1787550?page=0

 

Наталья
27 января 2016, 22:33
Спасибо.
Гор (Horus)
27 января 2016, 22:33

Фото - скан старой фотографии, что нарушает правила, к тому же в описании ссылка на сторонний сайт: https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/zinclv/album/12942/view/720852?page=76

Наталья
27 января 2016, 22:33
Спасибо.
Гор (Horus)
27 января 2016, 22:33

Наталья, добрый день!

Объясните, пожалуйста, почему в конкурсе, вопреки правилам, треть фотографий - это позирующие взрослые, а также позирующие дети от 0+, сидящие и стоящие на крохотных пластмассовых велосипедиках и самокатиках? Всё-таки это не конкурс детской фотографии, это можно было деликатно объяснить авторам фото. Примеры:

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/natalja-klementiewa/album/393421/view/1374206?page=115 - тут вообще "автор" является объектом фото.

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/lyudmila-melyokhina/album/29531/view/63398?page=115

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/sofya205/album/224644/view/1014791?page=106 - это фото вообще не имеет отношения к колёсам.

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/lyubovmelekhova/album/201380/view/600488?page=75 - семейная фотография

А также много фото, где главным объектом являются вовсе не колёса, пример: https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/irinayusupovaf/album/486657/view/2668201?page=115.

Хотелось бы услышать вразумительный ответ на мой вопрос. Спасибо.

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

(+1)!!!!!

TzarToad3
27 января 2016, 22:33

Модерация за гранью добра, зла и здравого смысла :-@ Последнее фото супер! B-)(+1)(B)

Гор (Horus)
27 января 2016, 22:33

Два фото одного автора на конкурсе:

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/serj-pilipenko2013/album/325293/view/1087975?page=94

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/pilipenko-sergei2014/album/334378/view/1413803?page=1

Третье фото с конкурса удалии. По моему мнению, надо удалять с конкурса все фото автора, уличенного в "размножении".

Nikola2017
27 января 2016, 22:33

И так, на 1357 фотке мне написали, что я оценил всё. Я не зануда, но из конкурса в конкурс повторяется одно и тоже! Вот решил проверить и сомнения оправдались. Господа- товарищи так нельзя!

Комментарий удалён
Наталья
27 января 2016, 22:33
Спасибо. Фото сняты с конкурса.
Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:33

Да, голосование, как всегда, поражает странностью и непредсказуемостью...

Вот это фото, например:

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/kklara2013/album/477774/view/1293598?page=6

занимает сейчас почётное 135 место. То есть, оно примерно в 10 раз лучше вот этого:

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/erih-mif/album/437607/view/1445533?page=49

поскольку последнее - на 1025 месте :-)

Tabasko
27 января 2016, 22:33

Здравствуйте, я без особых претензий, но почему моё фото сняли с конкурса?

https://fotki.yandex.ru/next/users/tabask0/album/459055/view/1153107?page=7

PS я на яф уже несколько лет, ни разу мои фото не попадали в новые интересные, почему такая дискриминация?

elvir
27 января 2016, 22:33

у вас ссылка в описание

Tabasko
27 января 2016, 22:33

Спасибо!

sergey
27 января 2016, 22:33
Да, у Вас много качественных и интересных снимков, но, к сожалению, этого не достаточно. Многие хотели бы знать, как попасть в НИФ, но для большинства любителей фотографии это непостижимо.
Наталья
27 января 2016, 22:33
Фотография снята из-за ссылки на сторонний сайт в описании и логотипа в левом верхнем углу снимка. Очень жаль, снимок интересный.
svetlanasv29
27 января 2016, 22:33

https://fotki.yandex.ru/next/users/svetlanasv29/album/275967/view/1095318 чем же это фото не удовлетворило модераторов ???

putinka
27 января 2016, 22:33

а вот тут - https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/nat-chudina/album/131299/view/608009?page=0

явный перебор с фоторедактором! что запрещено правилами

leonidhigh
27 января 2016, 22:33

Здравствуйте, проясните ситуацию:

Правила: На конкурс принимаются фотографии людей в полный рост НА велосипедах...т.е сидящих на них и едущих так? В таком случае как насчет этих фото:

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/etogluk-new/album/198311/view/1239158?page=0

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/ylebenkov/album/137001/view/1047373?page=3

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/boss19662008/album/3701/view/1002178?page=8

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/gornoaleksandr/album/176953/view/667356?page=13

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/varya-derkatch/album/484485/view/1331737?page=14


Также не принимаются фото позирующих людей:

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/nadir-dulyanov/album/467022/view/1126611?page=1

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/snegnado/album/151903/view/585650?page=12


И еще сомнительный момент - тени от объектов это не вполне сами объекты, не считаете?:

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/aleleksej-h/album/161366/view/417110?page=6

Наталья
27 января 2016, 22:33
Падение с велосипедов вполне можно считать неотъемлемой частью езды. Где персонаж позирует, а где нет, понять не всегда просто. Тени, конечно, - не совсем объекты, но бывают гораздо выразительнее их, так же как черно-белая фотография бывает интереснее цветного варианта.
Гор (Horus)
27 января 2016, 22:33

Здравствуйте!

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/nadir-dulyanov/album/467022/view/1126611?page=1 - здесь не просто позируют, это вообще постановочное фото. Оно, конечно, красивое, но противоречит правилам.

Вы полагаете, что здесь непросто понять, позирует человек или нет: https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/alexey-kulachatov/album/254657/view/1092663?page=5

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/valentina-miss-v/album/264163/view/1168824?page=8

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/lenta-59/album/149315/view/623796?page=12

https://fotki.yandex.ru/next/contest/212/users/pridlidiya/album/165633/view/776030?page=17

И таких фотографий очень много.

leonidhigh
27 января 2016, 22:33

вот-вот! первое фото вообще абсолютно искуственное в смысле ситуации - полностью позировочное, кроме того на нем рамка из белой виньетки (или размытости). Но для модераторов ЯФ это видимо не очевидный факт :( Короче очередной принцип двойных стандартов

missis.psalti
27 января 2016, 22:33

Правила конкурса

Пункт 5: "В спорных случаях окончательное решение об участии работы в конкурсе принимается модератором. Такие решения не комментируются."


Прекрасная фото, настояще эмоции, удачный кадр!


Гор (Horus)
27 января 2016, 22:33

В данном случае ничего спорного, всё очевидно: фото постановочно-"позировочное" (как сказал мистер leonidhigh), что не соответствует правилам. Особенно в данном контексте умиляет комментарий:
Прекрасная фото, настояще эмоции, удачный кадр! :-D

leonidhigh
27 января 2016, 22:33

(+1)

Pautinka & Кº
27 января 2016, 22:33

(+1)