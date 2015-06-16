Конкурс «Небесная палитра» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Колёсный сезон».



Летом все меняют гардероб, распорядок дня, а часто и транспортное средство — из кладовок и гаражей достают разномастные велосипеды, самокаты, роликовые коньки, скейтборды, лонгборды и другие удивительные средства передвижения, названий которых мы и сами не знаем! Кто-то катается для поддержания формы, кто-то — забавы ради. А некоторые горожане каждый день добираются на работу на велосипеде или самокате, спасаясь от душного транспорта и долгой прогулки.



Ловите самых спортивных, оригинальных, весёлых и просто фотогеничных ездоков в кадр и присылайте лучшие портреты к нам на конкурс.



Прием фотографий на конкурс «Колёсный сезон» продлится до 23 июня 2015 года. Голосование начнется 23 июня и продлится до 30 июня 2015 года.