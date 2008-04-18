Конкурсы в Коллекциях

Конкурсы в Коллекциях

Как долго фото может проходить модерацию?

На данный момент времени пошел  четвертый день ожидания, пока фото пройдет модерацию на конкурс. Он уже закончится скоро! ) Сейчас, даже при благоприятном решении судьбы фотографии, особого смысла выставлять уже нет. К чему пишу-к возврату темы, обсуждаемой ранее.Все фото должны проходить модерацию и только потом, в один день, стартовать.
11 комментариев
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Удалённый пользователь
28 января 2016, 05:58
Полностью с Вами согласна,3-й день фото проходит модерацию,модераторы,ау!!!?
hibrid
28 января 2016, 05:58
Выждал сутки, потом снял и подал снова. Через пол часа прошло модерацию. А выставлял первый раз одновременно с первой фоткой, которая оказалась вообще первой по подаче. Её сразу пропустили а вторую отложили ....
Удалённый пользователь
28 января 2016, 05:58
Я уже 2 раза снимала и снова выставляла,результат нулевой!
spel
28 января 2016, 05:58
третий день :(( это что, намеренное вредительство или халатность, или наплевательство на пользователей?
dekart-2006
28 января 2016, 05:58
У меня пятый пошел...
spel
28 января 2016, 05:58
спасибо, наконец-то добавили...
georgs53
28 января 2016, 05:58
Мается весенний пейзаж от 09 апреля 49 СШ за что? http://fotki.yandex.ru/users/georgs53/view/55483/
mooha2007
28 января 2016, 05:58
обратитесь в сервис: может у них зависло что. мои фотки прошли почти сразу. вчера поздно вечером сняла фотку, которую колами закидали, и снова выставила - сегодня она уже на конкурсе.
dekart-2006
28 января 2016, 05:58
Спасибо! На пятый день ожидания фото не прошло модерацию.Вопрос: сколько раз за это время я могла выставить новое фото? Пять дней -это круто!
Natali@
28 января 2016, 05:58
Согласна с вами. У меня в этом конкурсе 2 фото не приняли, одно уже третий день модерируют. Так бы и сказали - Конкурсы для избранных!
lena-den2015
14 февраля, 17:26
Сейчас загружается страница " Дорога памяти" Я послала фотографии своих родных , На всех фотографиях стоит слово " на модерации"  ,НО С ГЕРОЯМИ ВОЙНЫ НЕ ШУТЯТ  ЭТО НАША ПАМЯТЬ О НИХ, ТАК ДЛЯ ЧЕГО ПРОХОДИТЬ ПРОВЕРКУ?  