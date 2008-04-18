Как долго фото может проходить модерацию?

На данный момент времени пошел четвертый день ожидания, пока фото пройдет модерацию на конкурс. Он уже закончится скоро! ) Сейчас, даже при благоприятном решении судьбы фотографии, особого смысла выставлять уже нет. К чему пишу-к возврату темы, обсуждаемой ранее.Все фото должны проходить модерацию и только потом, в один день, стартовать.
Выждал сутки, потом снял и подал снова. Через пол часа прошло модерацию.
А выставлял первый раз одновременно с первой фоткой, которая оказалась вообще первой по подаче. Её сразу пропустили а вторую отложили ....
Сейчас загружается страница " Дорога памяти" Я послала фотографии своих родных , На всех фотографиях стоит слово " на модерации" ,НО С ГЕРОЯМИ ВОЙНЫ НЕ ШУТЯТ ЭТО НАША ПАМЯТЬ О НИХ, ТАК ДЛЯ ЧЕГО ПРОХОДИТЬ ПРОВЕРКУ?