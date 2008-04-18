Конкурсы в Коллекциях Как долго фото может проходить модерацию?

На данный момент времени пошел четвертый день ожидания, пока фото пройдет модерацию на конкурс. Он уже закончится скоро! ) Сейчас, даже при благоприятном решении судьбы фотографии, особого смысла выставлять уже нет. К чему пишу-к возврату темы, обсуждаемой ранее.Все фото должны проходить модерацию и только потом, в один день, стартовать.