Конкурсы в Коллекциях

Конкурсы в Коллекциях

Новые сувениры Яндекса для победителей фотоконкурсов

Все участники конкурсов на Яндекс.Фотках знают, что 30 победителей фотоконкурса получают памятный диплом и сувенир от нашей компании. Вот что победители получали раньше: футболки и дипломы.

С этого момента победители конкурсов будут получать в подарок сумку. С одной стороны сумки зашифровано послание (как расшифровать послание?), а с другой нанесён логотип Яндекса и наименования форматов файлов, с которыми знаком любой фотограф.





На прогулках в сумку можно положить фотоаппарат, и все увидят, что вы – признанный фотограф на Яндекс.Фотках. Эти сумки не будут продаваться, их можно будет увидеть только у тех, кто победил в конкурсах на Яндекс.Фотках.

Все победители также получат фирменный блокнот от Яндекса и экологически чистую бумажную ручку, чтобы не забывать записывать свои творческие планы.



Новые сувениры и дипломы уже отправлены победителям конкурса «Гирлянды льда» и «Космос, открытый каждому».

Победители, ждите звонков от курьеров и извещений от Почты России!

Участвуйте в наших новых фотоконкурсах и получайте новые призы!
168 комментариев
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Игорь Санычъ Самородок
28 января 2016, 02:02

а мне так до сих майку не прислали ... :-P

Андрей
28 января 2016, 02:02
За какой конкурс?
Игорь Санычъ Самородок
28 января 2016, 02:02

а за самолётики ... уж года полтора прошло! а цветочек всё обещала!

Андрей
28 января 2016, 02:02
Галочка Цветочек не является сотрудником Яндекса уже больше года.
Напишите мне актуальные данные, которые вы отправляли Галочке, на почту rubingut@ya.ru, будем исправлять ситуацию.
Игорь Санычъ Самородок
28 января 2016, 02:02

ок. а актуальные это какие? телефон у меня на страничке есть, можно всё и обсудить!

Андрей
28 января 2016, 02:02
Те, которые сейчас актуальны: что писать в дипломе, куда доставлять, телефон и все остальное, что просила Галочка. А так же ссылку на фотографию, которая победила.
nlipets
28 января 2016, 02:02

Доброе утро! А мне за конкурс "Деревенская жизнь" ничего не прислали, моя фотография на 4 месте! "Рыбаки" Обидно!!!!!!

Андрей
28 января 2016, 02:02
Мы отправляли вам письмо, на которое нужно было ответить. Вы отправляли ответ?
nlipets
28 января 2016, 02:02

(Утирая слёзы) Нет!!!.... Что мне делать?, это единственное моё призовое место!

nlipets
28 января 2016, 02:02

Доброй ночи! Ещё раз пишу, я ответ не отправила, что мне делать дальше,пожалуйста ответьте!!!

Андрей
28 января 2016, 02:02
Почему же вы нам не ответили? Мы так этого ждали)
Я отвечу вам в почте. Все вышлем)
Андрей
28 января 2016, 02:02
Письмо получил, отвечу в почте.
ewwl
28 января 2016, 02:02

Побеждал на двух конкурсах-призы не получил:-)

Андрей
28 января 2016, 02:02
Какие это были конкурсы?
В службу поддержки писали?
ewwl
28 января 2016, 02:02

Конкурсы "Стрелы шпилей" и "Пора кататься".Получил письма после конкурсов и отправил свои координаты.

Андрей
28 января 2016, 02:02
А в службу поддержки обращались? Если да, то что они ответили?
ewwl
28 января 2016, 02:02

Посчитал,что нужно подождать и в службу поддержки не обращался

Андрей
28 января 2016, 02:02
Напишите, они помогут разобраться. Я уже не занимаюсь этой задачей. Как написать знаете?
ewwl
28 января 2016, 02:02

Как написать?

Андрей
28 января 2016, 02:02
Сюда: support@fotki.yandex.ru
ewwl
28 января 2016, 02:02

Спасибо! :-)

ИРЛЕНГА
28 января 2016, 02:02

Спасибо Робин Гуд! Футболку мне прислали.:-)

Андрей
28 января 2016, 02:02
Очень рад! Спасибо, что написали)
rtqrtqrtqrtq
28 января 2016, 02:02

о:-$

Игорь Санычъ Самородок
28 января 2016, 02:02

:-P

Людмила Ведяпина
28 января 2016, 02:02
Конкурс "Полет"? Я тоже за него так и не дождалась...
Игорь Санычъ Самородок
28 января 2016, 02:02

о привет Людочка! :)))

Людмила Ведяпина
28 января 2016, 02:02
Привет, Игорь! Интересные призы...
Игорь Санычъ Самородок
28 января 2016, 02:02

наверное ...))) серьезные фотографы фотики носят в рюкзаках, может и понравится кому энтот пакетик!

Людмила Ведяпина
28 января 2016, 02:02
Я все призы дочке отдаю.:)
Игорь Санычъ Самородок
28 января 2016, 02:02

ай маладца! а ведь разбалуешь дитя ...

Людмила Ведяпина
28 января 2016, 02:02
Уже не разбалуешь.:) Что выросло, то выросло...
Игорь Санычъ Самородок
28 января 2016, 02:02

мда ... а жизнь проходит быстро!

Андрей
28 января 2016, 02:02
Напишите мне на почту rubingut@ya.ru, будем разбираться.
Людмила Ведяпина
28 января 2016, 02:02
Спасибо!
Андрей
28 января 2016, 02:02
Письмо получил, спасибо. Отвечу в почте.
Тема
28 января 2016, 02:02

мне, кстати, тоже(

Игорь Санычъ Самородок
28 января 2016, 02:02

а мне зато обещали прислать ... ждёмс!

Андрей
28 января 2016, 02:02
Мы вам все отправили) Вы же нам не сказали, что у вас изменился адрес. Почта вернула нам посылку, которая сейчас лежит рядом со мной.
В ближайшее время мы вышлем вам посылку по новому адресу.
pav5320
28 января 2016, 02:02

А купить можно или только выиграть?

Андрей
28 января 2016, 02:02
Купить нельзя, можно только выйграть.
pav5320
28 января 2016, 02:02
значит будем выигрывать.
Андрей
28 января 2016, 02:02
Удачи, Паша)
Весёлый котик
28 января 2016, 02:02

У меня прям ежило-моде-он!!!11

Андрей
28 января 2016, 02:02
Орфография?
Весёлый котик
28 января 2016, 02:02

дада)

Андрей
28 января 2016, 02:02
Держись!
swan
28 января 2016, 02:02
пошто модель порезали!?
Андрей
28 января 2016, 02:02
Прайваси бережем)
swan
28 января 2016, 02:02
такое прависи нужно не беречь а всем показывать ;))
Андрей
28 января 2016, 02:02
Заходите чаще в гости)
mednaya-gora
28 января 2016, 02:02

А за не полученные призы  в старых конкурсах пришлете новые сувениры, или опять мимо?

Андрей
28 января 2016, 02:02
За совсем старые конкурсы мы, скорее всего, пришлем футболки. За современные - новые.
Если у нас сохранился статус доставки по вашему конкурсу, и вам действительно не отправили приз, мы постараемся отправить вам новые сувениры.
Гарантированно новые сувениры получат победители новых фотоконкурсов.
Mishka-D2008
28 января 2016, 02:02

Класс! Спасибо  модераторам Яндекса!

Хочется поюеждать!

Егор Филиппов
28 января 2016, 02:02
Если внимательно посмотреть на фотку, можно найти лося.
Андрей
28 января 2016, 02:02
А если еще внимательнее - то и уточку. Без шуток, она там есть)
Егор Филиппов
28 января 2016, 02:02
Нашедший лося уточку не пропустит
akvarel66
28 января 2016, 02:02

а футболки то были лучше :-(

Андрей
28 января 2016, 02:02
Зато сейчас не один сувенир, а целых три!
akvarel66
28 января 2016, 02:02

ну зато все совершенно не нужные:-$

Андрей
28 января 2016, 02:02
Кому как)
Марина
28 января 2016, 02:02

тут вы совершенно правы(((((

Андрей
28 января 2016, 02:02
Да и сумки мне кажутся удобными, и практичными)
akvarel66
28 января 2016, 02:02

да ну куда с ней выдешь? даже на пляж не пойдёшь,слишком мала....,а в футболки хоть носим

Андрей
28 января 2016, 02:02
Советую победить и проверить, в нее много чего помещается, я проверял)
akvarel66
28 января 2016, 02:02

посмотрим :-) конечно я понимаю что от моего недовольства ничего не изменится ;-)

Весёлый котик
28 января 2016, 02:02

Из сумки всегда можно сделать оригинальную маечку :-D

saikova.yulya
28 января 2016, 02:02

Или чехол на подушку...:-P

Весёлый котик
28 января 2016, 02:02

Вот сколько применений можно найти подаркам от Яндекса!!

Андрей
28 января 2016, 02:02
Можно конкурс объявить на самое классное применение сувенирам)
Весёлый котик
28 января 2016, 02:02

Я боюсь представить, что будут делать с блокнотами :)

Vlada.lisik.ru
28 января 2016, 02:02

А как вы будете подарки посылать?

akvarel66
28 января 2016, 02:02

когда победите вам вышлют письмо и попросят написать адрес и.т.д

Андрей
28 января 2016, 02:02
После того, как вы ответите на письмо, которое рассылается победителям, мы вышлем вам сувениры. Если вы живете в Москве, то с помощью курьерской службы, если в другом регионе России или мира, то доставку осуществляет Почта России.
НатальЯ*
28 января 2016, 02:02

Уважаемый Рубин Гуд! После конкурса "Игры теней", мне 16 марта пришло такое письмо от Татьяны Юровой  - специалиста отдела маркетинга сервиса ЯФ, где меня поздравили с 25 местом, которое заняло мое фото:  http://fotki.yandex.ru/users/kudryavtseva-n-p/view/360656/?page=1  , и запросили мои почтовые реквизиты. Я сразу ответила. Но ни обещанного (в течение месяца) диплома, ни сувенира  мне не выслали.  Так  смогу я получить обещанное или...?:-)

akvarel66
28 января 2016, 02:02

Ну вы захотели в течении месяца :-)) мне через год помница приходил приз,ждите придёт обязательно

НатальЯ*
28 января 2016, 02:02

Это не я захотела,  а такой срок был объявлен в поздравительном письме сервиса ЯФ. Я сама человек обязательный и хочется верить в состоятельность обещаний, данных  специалистами уважаемого мной сервиса ЯФ! :-)

Андрей
28 января 2016, 02:02
"Отправлен" и "доставлен" все-таки немного разные понятия. В письме написано, что сувенир будет "отправлен" в течении месяца, а не доставлен. За доставку отвечает уже Почта России, на скорость работы которой мы повлиять не можем)
Андрей
28 января 2016, 02:02
Вы не правы, сейчас уже таких задержек нет. У нас есть четкий график рассылки., и мы ему следуем.
Некоторые сувениры задерживаются из-за работы Почты России, тут мы ничего сделать не можем, к сожалению.
Андрей
28 января 2016, 02:02
Здравствуйте, Наталья.
Ваш сувенир за конкурс "Игры теней" отправлен вам 8 апреля, в город Екатеринбург, по указанному вами адресу. Его доставляет Почта России, и на скорость ее работы мы повлиять не можем.
Если в течении месяца наши сувениры вам не будут доставлены - напишите мне на почту rubingut@ya.ru, будем разбираться подробнее.
НатальЯ*
28 января 2016, 02:02

Здравствуйте, добрый Рубин Гуд! Испытываю легкие угрызения за  своё нетерпение  и хочу сказать Вам и Татьяне Юровой большое спасибо! Сегодня получила свою "Нобелевку" - маечка суперская и даже по размеру, а дипломчик вставлю в рамочку и буду любоваться))) жалко на нём нет птички ЯФ)):-)

Андрей
28 января 2016, 02:02
Рад, что вам все дошло)
Спасибо за теплые слова, нам приятно, что наши сувениры вам пришлись по вкусу.
Участвуйте в наших новых фотоконкурсах, чтобы получить уже новые сувениры!  Удачи!
Viktor
28 января 2016, 02:02

Спасибо - хорошая прибавка!!!   Удачи всем в конкурсах!!!

Наталья Красноярская
28 января 2016, 02:02
Какая  прелесть  !!!!!
karpov-vladislav
28 января 2016, 02:02

Не-е... Я с таким призами на улицу бы не вышел - как-то стремновато, мягко говоря...:-(

Андрей
28 января 2016, 02:02
Боитесь, что украдут?
karpov-vladislav
28 января 2016, 02:02

Да нет. Просто чтобы все знали что я "признанный фотограф на Яндекс.Фотках" не прельщает как-то :-( Да и пакет этот наверняка неудобен для фотика - лучше уж фоторюкзак ;-)

Юниана Валентайн
28 января 2016, 02:02

Классные сумочки(B)[:]|||||||||[:]B-):-);-)

Лялька Кнопкина
28 января 2016, 02:02

ваши ручки протекают!

Андрей
28 января 2016, 02:02
У меня ни разу не протекала за пол года, у остальных тоже. Вы уверенны?)
velichaevaVika
28 января 2016, 02:02

и ченибудь дают???:-)

Андрей
28 января 2016, 02:02
Побеждайте и проверяйте)
matrix-144
28 января 2016, 02:02

Суперские, скачал для айфона прогу этого сканера, и проверил на сумке которая на фотке - ВСЕ получилось, просто супер!

Комментарий удалён
akvarel66
28 января 2016, 02:02
ну и зачем это в этом клубе?
Удалённый пользователь
28 января 2016, 02:02

Класно придумано! только одна проблема, трудно найти свою фотку во всем этом кол-ве фоток (роюсь часами).(love)

Андрей
28 января 2016, 02:02
А зачем вы хотите ее найти? Чтобы отдать свой голос?
Если ваше фото понравится другим, они за нее обязательно проголосуют, будьте уверены!
Superman2014
28 января 2016, 02:02

А, что тогда будет присысать победителям старых конкурсов, таких как Под стук колёс ???

Андрей
28 января 2016, 02:02
Победиьтелям старых конкурсов мы будем отправлять футболки.
Кстати, вы получили ваш сувенир за конкурс "Вода: макро"? Все в порядке?
Superman2014
28 января 2016, 02:02
Ну да,  и ещё один жду ;-)
Андрей
28 января 2016, 02:02
Понял, записал. Отправим в ближайшее время.
Какого размера (s, m, l, xl, xxl) и фасона (мужская или женская) футболку вам выслать?
Superman2014
28 января 2016, 02:02
Мужская L
Андрей
28 января 2016, 02:02
Спасибо) Договорились!
Superman2014
28 января 2016, 02:02
У Вас мой адрес сохранился или лучше ещё раз скинуть?
Андрей
28 января 2016, 02:02
Конечно же сохранился. Если он не менялся, то ничего присылать не надо.
Superman2014
28 января 2016, 02:02
Хорошо!
Superman2014
28 января 2016, 02:02
Спасибо,получил :-)
Андрей
28 января 2016, 02:02
Отлично!
mednaya-gora
28 января 2016, 02:02

А могу ли я надеяться на получение приза за конкурс "Игра уверенных в себе" 1 место и четвертое? Или оставить надежды...

Андрей
28 января 2016, 02:02
А вы отвечали на письмо Татьяне Юровой? От вас мы не получали данных(
mednaya-gora
28 января 2016, 02:02
Да,отвечала  еще в прошлом году. Пт 06.08.2010 12:41.
Андрей
28 января 2016, 02:02
Спасибо за ответ. Я проверю.
Андрей
28 января 2016, 02:02
Я нашел ваши данные, которые вы отправляли нам в письме.
Скажите, ваш адрес не менялся?
mednaya-gora
28 января 2016, 02:02
Да, все на местах и ждут! Спасибо.
Raimon71
28 января 2016, 02:02

Я вот тоже всё жду и жду.... за "Кристаллы инея"  :)

Андрей
28 января 2016, 02:02
27 мая мы отправили рассылку тем, кому что-то еще должны.
Такие рассылки отправляются немного дольше, потому что нужно время для того, чтобы в них набралось достаточное количество получателей.
Raimon71
28 января 2016, 02:02

Буквально 3 часа назад получил бандероль.

Спасибо!

Андрей
28 января 2016, 02:02
Отлично!
Лилия
28 января 2016, 02:02

жду! жду! как получу-сообщу! спасибо!

Андрей
28 января 2016, 02:02
В таком случае мы очень ждем вашего рассказа с фотографиями!
Лилия
28 января 2016, 02:02

как только получу-непременно!!!!!!!!!!

Добрый Хитрый Лунный Чёрный Лис
28 января 2016, 02:02

Эти подарки могут получить только жители России? Украинцы могут неучаствовать в конкурсах, так как нечего не получат?

Андрей
28 января 2016, 02:02
Эти подарки могут получить жители любой страны мира.
Мы отправляли посылки и в Украину, и во Францию, и даже в США и Канаду.
Добрый Хитрый Лунный Чёрный Лис
28 января 2016, 02:02

Хотел бы Я выиграть, но шансы слишком малы....

КАН
28 января 2016, 02:02
Ура! У меня 20-е место
http://fotki.yandex.ru/users/smu-6-kan/view/285158?page=0
Мне ждать приз!?
А как вы узнаете, куда мне его отправить?
А что сделать мне, чтоб вы знали куда отправить?!
Радуюсь, как ребенок! ;-)
Андрей
28 января 2016, 02:02
Поздравляю, очень рад за вас!
Сегодня вам прийдет письмо от Татьяны Юровой с подробными инструкциями. Не пропустите его)
vvo2008
28 января 2016, 02:02
а я отправлял вам свои данные но не ответа  не привета
конкурс Космос открыт каждому 7 место
http://fotki.yandex.ru/users/vvo2008/view/392338/?page=1
Андрей
28 января 2016, 02:02
vvo2008,
здравствуйте!
Мы получили ваши данные и уже отправили сувениры по указанному вами адресу. 12 мая мы передали ваш диплом и сувениры в службу доставки.
До Казахстана посылку будет доставлять Почта России, поэтому на скорость их работы мы, к сожалению, никак повлиять не можем.
vvo2008
28 января 2016, 02:02
Спасибо за ответ будем ждать
akvarel66
28 января 2016, 02:02

Получила новый приз,ну позорище конечно :-$ ручка почти бумажная мнётся вся,сумка просто промолчу :-$ Футболки хоть носят у меня мужчины я их около шести штук за три года получила и сын и муж носят,а сумку хотела прям у почтового отделения в мусор выкинуть,если ещё выиграю то мне ими  обвешатся? ну никакой пользы!если уж яндексу дорого футболки посылать то сделайте не 30 а 15 победителей.Даже стимул к конкурсам пропал....

Андрей
28 января 2016, 02:02
Ну вы и ворчалка)
Конечно ручка должна гнуться - она же из картона. Экологически чистая продукция. Она же не на всю жизнь) Если вас это хоть немного успокоит, то спешу сообщить вам, что такими "неудобными" ручками пишет весь Яндекс. В замечательные блокнотики в треугольничек.
А про сумку вы зря так - попробуйте сходить с ней на прогулку, например. Она удобная)
А когда наберется несколько сумок - их же всегда можно подарить друзьям!
akvarel66
28 января 2016, 02:02

Да ворчанье тут не при чём!Я просто констатирую факт а вам как представителю яндекса очевидно это слышать не приятно,а ответ который вы мне написали я знала и заранее особенно про то что я должна дарить этот позор друзьям :-@

Ну больше ворчать по этому поводу не буду,а подарки всё же...........................:-$

００
8 января 2018, 18:47
akvarel66,
К Вам прислушались и решили давать только 10. :-)
konfeti2005
28 января 2016, 02:02
Прикольно! Молодцы, что вносите разнообразие:)) Футболка у меня уже есть..и не одна, теперь захотелось всего остального:))
Андрей
28 января 2016, 02:02
Удачи на наших новых конкурсах!
konfeti2005
28 января 2016, 02:02
Спасибо!:)
Елена Бородина
28 января 2016, 02:02

но мне   прислали всё же

спасибо!
Андрей
28 января 2016, 02:02
Да, по конкурсу "необычные памятники" у нас, к сожалению, не сохранился статус доставки. Поэтому мы отправили вам футболку.
Елена Бородина
28 января 2016, 02:02

ну  и  отлично!

я  очень довольна,   всё   прекрасно )

оказывается это  был не  2009,  а   даже  2008  год ,  какой   кошмар! :-)

pet-ivan
28 января 2016, 02:02

ммм...есть стимул =) будем пробыватьсяв конкурсах.Ато я новенький ))

Лилия
28 января 2016, 02:02

я очень надеюсь получить приз! у меня 2 место, всё жду и жду, и жду! случится ли?????

Андрей
28 января 2016, 02:02
Мы отправили вам сувенир 20 июня, до Хабаровска его доставляет Почта России. Вы уже его получили?
Лилия
28 января 2016, 02:02
Конечно! Спасибо! Все получила и фото даже опубликлвала подарка
Андрей
28 января 2016, 02:02
А покажите фото здесь? Я не смог найти фото в альбомах(
miss.alenka-cat
28 января 2016, 02:02

Пересылка по почте сувенира и диплома, сколько будет стоить?

Андрей
28 января 2016, 02:02
Для победителей ни копейки. Мы отправляем это бесплатно в любую точку мира по почте.
А по Москве посылки доставляет курьер.
miss.alenka-cat
28 января 2016, 02:02

Сколько будут идти сувениры в Московскую облать?

Андрей
28 января 2016, 02:02
Это зависит от скорости работы Почты России. Обычно две недели - месяц. Итого получается от месяца до двух с момента завершения конкурса.
miss.alenka-cat
28 января 2016, 02:02

хорошо) спасибо!

shevchuk.alexander.m
28 января 2016, 02:02

а как насчет кружки с надписью "Яндекс Фотки" и фоткой, которая победила у автора? думаю куда практичнее и всем по душе будет...


 

Андрей
28 января 2016, 02:02
Пока она доедет почтой - легко разобьется(
shevchuk.alexander.m
28 января 2016, 02:02

Рубин Гуд, сказки не рассказывайте ...:-)

смотря как упаковать...вы же не хрусталь отправляете

а впрочем скажите,что вам лень,тогда все понятно....

Андрей
28 января 2016, 02:02
Вы пробовали отправлять чашки Почтой России? Удавалось получить все в нормальном виде?
shevchuk.alexander.m
28 января 2016, 02:02

насчет чашек не знаю, а кружки приходили целые

а впрочем мое дело предложить...

 

да есть еще идея...все тоже самое, только напечатано на магнитике(как магнитики на холодильник)...

Андрей
28 января 2016, 02:02
Да, с этим проще.
Спасибо, подумаем)
shevchuk.alexander.m
28 января 2016, 02:02

да не за что:-)

Zemonengkak
28 января 2016, 02:02

Помню время, когда раздавали футболки с надписью Я.Фотограф. Мне пришла футболка на два размера больше, чем я писал в анкете :)

Андрей
28 января 2016, 02:02
Именно в этом и была самая большая проблема футболок)
Alexnvy
28 января 2016, 02:02

Спасибо! Наконец то получил.  (ждал почти 4 месяца) А я уж и не надаялся, что приз дайдет  аж до Калифорнии.

Андрей
28 января 2016, 02:02
Ух ты! Очень рад, что награда нашла героя и что у наших конкурсов такая широкая география.
Может быть сфотографируетесь с нашей сумкой и дипломом в Калифорнии и покажите всему клубу, написав новую тему? Уверен, всем будет очень интересно взглянуть!
Alexnvy
28 января 2016, 02:02

Спасибо!  Сфотографировался :http://fotki.yandex.ru/users/alexnvy/view/406403/?page=0

И предлагаю навую темы конкурсов; "Уличные скамейки". Фото любых скамеек мира под открытым ваздухом, без людей и животных. Или, вот  тема" ШАХ-МАТ", фото шахмат и шахматных фигур и опять без людей и животных и их частей тела.  Еще тема, "Воздушные змеи" в полете и на земле.

Андрей
28 января 2016, 02:02
Круто! А можете поделиться фотографией в наш клуб новой темой? Хочется показать всем какая у нас обширная география. Можете добавить небольшое описание, как сейчас рядом с фотографией.
Спасибо за предложенные темы, интересные. Записал в блокнотик)
mantsyrina
28 января 2016, 02:03

А когда вы присылаете письмо? Наше фото победило в последнем конкурсе "улыбка на счастье"

Андрей
28 января 2016, 02:03
Здравствуйте.
Письмо было отправлено на прошлой неделе, мы уже получили ваши данные. В течении месяца мы отправим вам сувенир. Ну а потом скорость доставки будет зависеть уже от Почты России.
mantsyrina
28 января 2016, 02:03

Спасибо большое!

СуДаК
28 января 2016, 02:03

http://fotki.yandex.ru/users/dimalida2011/view/856090/?page=0 ПОДАРОК ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ. ЖДУ! Пустяк конечно, но с логотипом ЯНДЕКС ФОТКИ хочется чего нибудь иметь. Адрес свой отправлял. Почта молчит.

Андрей
28 января 2016, 02:03
Маруся заведует этим вопросом, обратитесь, пожалуйста, к ней.
AkhrameevAV
22 октября 2018, 19:03
Здравствуйте!
Какова процедура получения призов победителями конкурсов?
Обращаетесь ли вы к победителям по электронной почте или как-то иначе? Как скоро после окончания конкурса?
Спасибо.
HUDOZNIK
вчера, 17:56
Здравствуйте!Смотрю тема неполучения призов актуальна не только для меня.Помогите,люди добрые как получить свое добро)))Первое место всё ж таки,как никак!