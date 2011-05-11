Новые сувениры Яндекса для победителей фотоконкурсов
11 мая 2011, 16:52
С этого момента победители конкурсов будут получать в подарок сумку. С одной стороны сумки зашифровано послание (как расшифровать послание?), а с другой нанесён логотип Яндекса и наименования форматов файлов, с которыми знаком любой фотограф.
На прогулках в сумку можно положить фотоаппарат, и все увидят, что вы – признанный фотограф на Яндекс.Фотках. Эти сумки не будут продаваться, их можно будет увидеть только у тех, кто победил в конкурсах на Яндекс.Фотках.
Все победители также получат фирменный блокнот от Яндекса и экологически чистую бумажную ручку, чтобы не забывать записывать свои творческие планы.
Новые сувениры и дипломы уже отправлены победителям конкурса «Гирлянды льда» и «Космос, открытый каждому».
Победители, ждите звонков от курьеров и извещений от Почты России!
Участвуйте в наших новых фотоконкурсах и получайте новые призы!