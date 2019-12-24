Конкурс «Предвкушение праздника» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Моя лучшая фотография 2019».

Накануне зимних праздников так приятно бывает мысленно вернуться в начало уходящего года и вспомнить все события, которыми он был наполнен. Что увлекало вас, восхищало и радовало больше всего? Что хотелось бы не только сохранить в памяти, но и разделить с другими?

В финальном конкурсе декабря мы традиционно не ограничиваем вас темой — участвовать может любой кадр на ваш выбор.