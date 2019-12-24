Конкурсы в Коллекциях

Конкурсы в Коллекциях

Новый конкурс "Моя лучшая фотография 2019"

Конкурс «Предвкушение праздника» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Моя лучшая фотография 2019».

Накануне зимних праздников так приятно бывает мысленно вернуться в начало уходящего года и вспомнить все события, которыми он был наполнен. Что увлекало вас, восхищало и радовало больше всего? Что хотелось бы не только сохранить в памяти, но и разделить с другими?

В финальном конкурсе декабря мы традиционно не ограничиваем вас темой — участвовать может любой кадр на ваш выбор.

12 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
giperbory-vorobjeva
25 декабря, 08:08
Отличная традиция - проводить итоговый конкурс!
vlad.vilegzhanin
25 декабря, 09:54
Не приняли https://yandex.ru/collections/card/5e02f44a3cbd83cdd7c49c88/ 

интересно почему?
Гор (Horus)
25 декабря, 11:54
vlad.vilegzhanin,
Принимает робот, загрузите снова.
Артур Павловский
25 декабря, 22:22
Мою фотографию тоже не приняли - https://yandex.ru/collections/card/5e0397efa4ce8e6738d7d5be/.
Даже если фото выбирает робот, то должны быть критерии по которым он выбирает... В условии конкурса написано, что участвовать может любой кадр. 
ya.dionis2011
26 декабря, 15:39
Вообще что за идиотизм,красивая фотография и не приняли. Умники блин. Еще раз не примете,больше вообще никогда участвовать не буду!!
kan.galina2011
26 декабря, 16:29
Не поняла, можно ли на этот конкурс выдвигать фото, которое уже участвовало в 2019 г. в предыдущих конкурсах?
KOLEGRI
вчера, 08:56
Здравствуйте! Что с конкурсом? Фото загружено 16 часов назад. Принято на модерацию, и на этом всё. Не новое выставить, ни старое не приняли. Последние фото в конкурсе стоят от 21 часа загрузки.  То ли робот перегрелся, то ли уже вовсю Новый год )) Исправьте пожалуйста  поломки (надеюсь)
Наталья
вчера, 13:57
KOLEGRI,
"Робот" уже отдохнул, остыл и заработал)) 
KOLEGRI
вчера, 14:22
Наталья,
Да, спасибо, уже вижу )) Жаль в первых строчках не удалось побывать, расчёт был на это ))
Татьяна Балашова-Бояринова
вчера, 22:25
Наталья,
Да... уж...  и почему-то НЕ принял моё фото
Обновлено вчера, 22:26
Наталья
сегодня, 10:13
Татьяна Балашова-Бояринова,
возможно, качество смутило. Попробуйте предложить фото на конкурс еще пару раз.
capelkina.olia
сегодня, 16:47
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с проблемой невозможности редактировать название фотографии? Раньше всегда получалось, а теперь уже дня три ничего не происходит. Заранее спасибо.