Конкурс «Человек и вода» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Увидеть время».

Время — и точка, и бесконечная линия. Оно и исчезает, и продолжается. Время есть у каждого, но оно не одинаково для всех. Как можно его изобразить? Как передать его изменчивую природу?

Ждём ваши фото на эту тему. Постарайтесь не концентрироваться лишь на часах или календарях. Возможно, самые неожиданные образы помогут нам ощутить и понять что-то новое.