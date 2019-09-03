Конкурс «Осторожно, белки!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Дачная жизнь».

Лето закончилось, но оставило воспоминания о безмятежных тёплых днях, проведённых на даче. Долгие прогулки, дневной сон в гамаке, игры в саду, сбор урожая, рыбалка, купание в озере — каждый наверняка нашёл себе занятия по душе. Даже дождливая погода за городом — повод отлично провести время: устроиться в кресле с книгой, выпить чай на веранде или пригласить гостей и сыграть в лото.

Какие моменты оказались самыми приятными? Что было самым важным для вас? Ждём ваши зарисовки о дачном отдыхе.