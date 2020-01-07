Конкурсы в Коллекциях

Конкурсы в Коллекциях

Новый конкурс "Давным-давно"

Конкурс «Моя лучшая фотография 2019» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Давным-давно».

Один год переходит в другой, и хочется продолжить разговор о времени. Сейчас мы уже не так часто, как раньше, пересматриваем старые фото. Но январским вечером может быть так уютно собраться всем вместе и перелистать альбомы своей семьи, вспомнить истории из прошлого.

Объявляем конкурс дорогих вашему сердцу архивных фотографий. Разглядывать снимки будет интереснее, если вы кратко поясните, где, когда и по какому поводу они сделаны и почему важны для вас.

21 комментарий
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giperbory-vorobjeva
8 января, 01:06
Это как, репродукция старых фото? Пересъемка или скан тоже подойдет? 
Обновлено 8 января, 01:10
Наталья
8 января, 12:06
giperbory-vorobjeva,
верно, подойдет.
larisa-a-t
8 января, 08:31
То есть, сканировать или переснимать(???) фото, сделанные кем-то, а не автором коллекции? Или я что-то не понимаю...А как же требования к снимкам? Что же это за конкурс? Кто должен соревноваться?  И каким же будет качество фотографии? 
Тихонов Юрий
8 января, 09:49
В мае 2019 г. был конкурс "История с фотографией". Тогда не принимались просто переснятые фотографии, а фото должно было быть "важным персонажем в сюжетном снимке или натюрморте".  Сейчас наоборот? Только переснятые фотографии или сканы? А как насчет авторства переснятого снимка? 
Наталья
8 января, 12:07
Тихонов Юрий,
да, и после того конкурса возникла дискуссия о том, что хорошо бы и просто конкурс старых фотографий сделать. Теперь мы выполняем свое обещание.
gudkowa-ludm
8 января, 20:47
Наталья,
Наталья, можно понять так, что в конкурсе участвуют владельцы архивных фото, а не авторы?
Тихонов Юрий
8 января, 10:24
Фото из "семейного архива" :))
nina.schuck
вчера, 11:20
Тихонов Юрий,
Наталья! Это репродукция картины, а не фотографии, что явно нарушает Правила этого конкурса!
Тихонов Юрий
сегодня, 09:37
nina.schuck,
Василий Поленов
Христос и грешница (Кто без греха?). 1888
Холст, масло. 325 × 611 см
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
look4job
8 января, 22:08
По первой ссылке: 
"Такой страницы не существует
Возможно, кто-то удалил то, что здесь было, или вы опечатались, набирая адрес."
Татьяна Балашова-Бояринова
8 января, 22:57
look4job,
посмотрите здесь, а то ссылка, действительно, в пустоту. 
Нажмите на слово "здесь", выделенное синим и чертой. 
Обновлено 8 января, 22:58
Max K.
вчера, 20:39
Разместил фотографию своего дедушки. Летчик-истребитель. Видимо, это давно было. Во времена ВОВ. Так почему она не прошла модерацию и не допущена?
наталья
сегодня, 00:53
Если фото не прошло модерацию об этом приходит уведомление или нет?
Обновлено сегодня, 00:54
Галина Логинова
сегодня, 10:21
наталья,
 обычно, если  фотка взята на модерацию,  она попадает на конкурс..хотя и бывают исключения... неугодные фотки не допускают до модерации.. сразу в корзину...  сейчас у меня начался такой"футбол"... бац, в корзину...бац, в корзину..хотя фотка, где люди" лежат на боку" набирает голоса ...и , предполагаю, будет в первой сотне на конкурсе....
наталья
сегодня, 10:53
Галина Логинова,
У меня принимается фото , потом оно просто фото и ни каких уведомлений как раньше приходило.Мне это не понятно
Тихонов Юрий
сегодня, 12:42
наталья,
Мне приходит уведомление: " Ваша карточка не допущена к участию в конкурсе ..."
nina.schuck
сегодня, 13:12
наталья,
Если фото не принято, вновь становится жёлтым слово "Участвовать" на странице конкурса.
office-ira
сегодня, 10:08
Четырежды отправляла фотографии родных 30-х годов прошлого века. И ни разу не приняли. Хотя подобные фото вижу в принятых. Не понимаю и не хочу больше участвовать.
Галина Логинова
сегодня, 10:30
office-ira,
  я -среди непонимающих..но никак не могу заставить себя не участвовать.. написать маленький рассказик к фотке...голосовать..набирать "хвалебные отзывы", которые я принимала за искренние??!! а в конце конкурса оказаться в группе, которая едва набрала 20-30 голосов...  зачем голосовали, если моя фотка оказывается почти в мусорной корзине?? 
Тихонов Юрий
сегодня, 12:21
Галина Логинова,
А где Вы сейчас видите количество "голосов"? "Лайки" - это не голоса! Это раньше после окончания конкурса показывали количество баллов (голосов за).
Сергей Даденков
сегодня, 13:39
Это тема для фотовыставки, но не для конкурса (на мой взгляд, разумеется)