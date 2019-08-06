Конкурсы в Коллекциях

Конкурсы в Коллекциях

Новый конкурс "Грибное царство"

Конкурс «Портрет в очках» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Грибное царство».

В августе и сентябре грибной сезон в самом разгаре. Леса наполняют десятки видов грибов —  вдоль дорог, на полянах, в низинах можно обнаружить целые семейства лисичек, подберёзовиков или белых. Случается встретить и редкие, необычные экземпляры, возможно, совсем несъедобные.

Но даже если вы не любитель грибной охоты, у вас наверняка есть несколько снимков этих прекрасных созданий — с прилипшим листиком или улиткой на яркой шляпке, в каплях дождя или в окружении ягод и цветов.

16 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
nina.schuck
8 августа, 07:48
Как можно на конкурс грибов послать  фото, на котором грибами и не пахнет? 
Тихонов Юрий
8 августа, 09:49
nina.schuck,
А как можно было его принять?
Валентина Радзиевская
13 августа, 21:46
Тихонов Юрий,
А как можно не принять в очередной раз фоточку про грибочек: https://yandex.ru/collections/card/5d52ccea553798480fb01e0b/ ???:)) Надоело окончательно... Особенно потрясло ознакомление с комментариями иных авторов иным пользователям... А согласием авторов заручились? Фото Дня приватизировано, приватизаторы почти неизменны... Если коротко, - всё это производит шоковое впечатление!
Тихонов Юрий
14 августа, 09:04
Валентина Радзиевская,
C'est La Vie!
Валентина Радзиевская
14 августа, 09:14
Тихонов Юрий,
М-да... Такая жизнь как-то совсем не по душе...)
Гор (Horus)
8 августа, 22:46
Повтор: https://yandex.ru/collections/card/5d4b2baf96d03fa58c9fe01e/
Моя лучшая фотография: https://yandex.ru/collections/card/5a9e3acdcff35f24485c736c/
Что такое осень: https://yandex.ru/collections/card/5bca068a9e2e9f0084cd9f95/
Тихонов Юрий
11 августа, 07:30
Гриб на фото должен быть настоящим, или статуи тоже подходят?
Валентина Радзиевская
11 августа, 14:42
Фото не только не принято на конкурс -https://yandex.ru/collections/card/5d4fb94a874e97f2744dae77/ , но после этого заблокирована и сама возможность участия в нём...))
Валентина Радзиевская
11 августа, 20:03
Подскажите, как удалить фото с конкурса, я забыла...))
giperbory-vorobjeva
11 августа, 21:14
Валентина Радзиевская,
Переместите в закрытую коллекцию, а потом в любую другую. Можно просто удалить из коллекций и загрузить снова.
Валентина Радзиевская
11 августа, 21:21
giperbory-vorobjeva,
Я не могу найти опцию "удалить"!?:)
giperbory-vorobjeva
11 августа, 21:45
Валентина Радзиевская,
Наведите курсор на флажок "В коллекции".
Валентина Радзиевская
11 августа, 21:57
giperbory-vorobjeva,
Спасибо!!!:))
giperbory-vorobjeva
11 августа, 22:00
Валентина Радзиевская,
:))
Lora
14 августа, 09:46
Наталья, моё фото на конкурс не принято? Почему?
https://yandex.ru/collections/card/5d52d45ac9270d1d636d2196/
Обновлено 14 августа, 09:49
Lora
14 августа, 18:05
Наталья, ответьте, пожалуйста, почему не приняли фото?
https://yandex.ru/collections/card/5d52d45ac9270d1d636d2196/