Конкурс «Портрет в очках» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Грибное царство».

В августе и сентябре грибной сезон в самом разгаре. Леса наполняют десятки видов грибов — вдоль дорог, на полянах, в низинах можно обнаружить целые семейства лисичек, подберёзовиков или белых. Случается встретить и редкие, необычные экземпляры, возможно, совсем несъедобные.

Но даже если вы не любитель грибной охоты, у вас наверняка есть несколько снимков этих прекрасных созданий — с прилипшим листиком или улиткой на яркой шляпке, в каплях дождя или в окружении ягод и цветов.