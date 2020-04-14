Конкурсы в Коллекциях

Конкурсы в Коллекциях

Новый конкурс "Картинокарантин"

Конкурс «Зверотерапия» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Картинокарантин».

Всего за несколько недель группа «Изоизоляция» набрала невероятное количество участников и поклонников. Мы хотим поддержать это движение. Предлагаем вам воссоздать известное произведение искусства — картину, фреску, скульптуру, плакат. Можно стремиться к полной схожести, а можно поэкспериментировать и творчески переосмыслить работу с помощью любых подручных средств.

Если у вас не получится присоединить к вашей фотографии оригинал, дайте ссылку на него в описании.

Обратите внимание, мы вводим новое правило: теперь мы принимаем на конкурсы только те фотографии, которые авторы ещё не выкладывали в интернет.

4 комментария
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giperbory-vorobjeva
сегодня, 01:19
И сразу вопрос: "не выкладывали в интернет" это включает фото ранее размещенные в ЯФ и ЯК или может только участвовавшие в предыдущих конкурсах? Соцсети? Просто сайты, к примеру, профессиональные? Уважаемая Наталья, для спокойствия участников нельзя ли поподробнее давать ориентиры? И еще, как будете контролировать и какие последствия для нарушителей? Про конкурс тоже есть вопросы. До какой степени будет дозволяться обработка фото? Картина без рамы многое теряет, давайте разрешим все в обработке, включая текстуры, вообще все кроме коллажей. Заранее спасибо за ответ!
Обновлено сегодня, 01:20
Гор (Horus)
сегодня, 01:25
giperbory-vorobjeva,
Вы меня опередили). Тоже хотела задать вопрос о других сайтах и соцсетях. А ещё о том, насколько известным должно быть исходное произведение?. У меня есть картины и рисунки, перерисованные с картин разных авторов, но не особенно известных).
Гор (Horus)
сегодня, 01:31
giperbory-vorobjeva,
Зашла сейчас в группу "Изоизоляция" и обнаружила, что неверно поняла описание конкурса)).
giperbory-vorobjeva
сегодня, 01:39
Гор (Horus),
Да уж, затейники. Баб с веслами будет немерено. 