Конкурс «Дачная жизнь» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «На пикнике».

Летние дни позади, но устроить пикник можно и в не самую тёплую погоду. Взять с собой в парк плед и термос с горячим чаем. Выбраться на рыбалку в лес, а вечером погреться у костра и приготовить свежий улов. Отправиться в автопутешествие и остановиться перекусить в живописном месте. На отличный кадр могут вдохновить и красиво разложенные продукты, и природа на фоне, и эмоции участников. Ждём на конкурс фотографии ваших пикников.