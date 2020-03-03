Конкурс «Всё в твоих руках» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Начало весны».

Весной всегда чувствуется предвкушение чего-то нового и прекрасного. Это возрождение природы и жизни пытались передать и поэты, и художники. Многие с детства помнят «Грачи прилетели» Саврасова, весну Левитана и Куинджи.

Предлагаем вам представить себя живописцами и с помощью фотоаппарата написать свою картину о весне. Ждём на конкурс первые весенние пейзажи.