Конкурсы в Коллекциях

Конкурсы в Коллекциях

Новый конкурс "Начало весны"

Конкурс «Всё в твоих руках» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Начало весны».

Весной всегда чувствуется предвкушение чего-то нового и прекрасного. Это возрождение природы и жизни пытались передать и поэты, и художники. Многие с детства помнят «Грачи прилетели» Саврасова, весну Левитана и Куинджи.

Предлагаем вам представить себя живописцами и с помощью фотоаппарата написать свою картину о весне. Ждём на конкурс первые весенние пейзажи.

3 комментария
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Станислав Д
вчера, 00:10
Что еще делать осенью по пути на работу, как не фоткать пейзажи. Окей.
giperbory-vorobjeva
вчера, 02:02
Давайте в условиях конкурса заменим: "Ждём на конкурс первые весенние пейзажи", на: "Ждём на конкурс фотографии весны" и не будем доводить участников и зрителей до когнитивного диссонанса.
Наталья
вчера, 17:35
giperbory-vorobjeva,
мы все таки ждем именно пейзажи, а все остальное будем снимать, не дожидаясь диссонансов)