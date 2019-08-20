Конкурсы в Коллекциях

Конкурсы в Коллекциях

Новый конкурс "Осторожно, белки!"

Конкурс «Грибное царство» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Осторожно, белки!».

Белки и бурундуки отлично приспособились к жизни рядом с людьми, но характер сохраняют независимый и своенравный. Они с радостью примут угощение в городском парке, но вот погладить их вряд ли удастся. Одно неосторожное движение — и пушистый хвост скроется в траве или промелькнёт в ветвях дерева.

Посчастливилось ли вам однажды поймать в кадр этих проворных и грациозных зверьков? Ждём ваши фотографии. 

5 комментариев
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Lora
21 августа, 19:08
Наталья, хоть теперь ответьте, пожалуйста, почему не приняли фото на предыдущий конкурс?
https://yandex.ru/collections/card/5d52d45ac9270d1d636d2196/
Правда, очень интересно...
nina.schuck
25 августа, 10:11
"Только такая белка нашлась 😉!" Допустимо?
Наталья
26 августа, 13:19
nina.schuck,
очень симпатичная белка))
 Но на конкурс нужно фото живой белки, а не её изображения.
OLENA.2
28 августа, 18:24
Наталья,
Добрый вечер, Наталья. У меня к Вам вопрос. Я получила от модераторов оповещение в Колокольчике, что моя фотография https://yandex.ru/collections/card/5d658b35c8ba05497c015396/   будет выставлена 28.08.2019 на Фото дня. Заглянула в Фото дня сегодня днём, там " Бабочка лимонница" за 27.08.2019.  Заглянула сейчас, там всё та же "Бабочка лимонница", а день уже на исходе. Скоро наступит  29 августа, поставите другое фото, а моя белочка пролетает? Или теперь фотографии будут стоять на Фото дня - два дня? Хотелось бы услышать какие-то объяснения. С уважением, Ольга.
nina.schuck
25 августа, 10:20
А вот и горностай "замаскировался" под белочку!