Конкурсы в Коллекциях

Конкурсы в Коллекциях

Новый конкурс "Портрет в очках"

Конкурс «Магия солнечного света» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Портрет в очках».

Очки бывают разные: для коррекции зрения, защиты от солнца, просмотра 3D-фильмов или занятий спортом. Они могут быть и просто элементом стиля — этот аксессуар поможет выглядеть солиднее или легкомысленнее, внесёт в образ романтику или шик. За очками легко спрятаться, изменив себя до неузнаваемости. А можно развеселить друзей, сделав их из подручных материалов.

Присылайте на конкурс портреты в самых замысловатых очках.

72 комментария
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Тихонов Юрий
24 июля, 08:16
Допускаются ли на конкурс "портреты" без лица?
https://yandex.ru/collections/card/5d37b1d501cde4f9755132c4/

https://yandex.ru/collections/card/5d37853b568eb0d932285564/
З.Подколодный
27 июля, 00:55
Тихонов Юрий,
И что по этому поводу скажет мануэла да коста ? Ведь её мнение важно для всех  :-) И да нет ей покоя  :-)
nina.schuck
24 июля, 09:18
А "портрет" собаки с датой на фото допустим?
giperbory-vorobjeva
24 июля, 09:38
Действительно, если можно делать любые фото, при условии "участия" в них очков, это совсем меняет задачу.
Галина Логинова
24 июля, 10:51
 Участие с двух аккаунтов это-нарушение сейчас или нет? SE 555 и S301267 на фотках этих двух фотографов  всегда один и тот же мальчик?  никогда об этом не спрашивала, может и сейчас зря?
nina.schuck
24 июля, 12:17
"Портрет" куклы.
nina.schuck
24 июля, 13:19
Портрет портрета.
Тихонов Юрий
27 июля, 20:18
nina.schuck,
К тому же у этой фотографии нет никакого названия...
nina.schuck
25 июля, 08:04
"Портрет" игрушечной собаки, ёжика, мартышки и чучела.
Обновлено 25 июля, 08:06
Тихонов Юрий
25 июля, 09:50
Очки нарисованы!
Работник ЖКХ
25 июля, 14:49
Куклы, собаки, картинки... Повторяется история конкурса про трамваи, когда велась широкая дискуссия, что вообще такое трамвай. При этом основным доводом нарушителей было: "Таких фото в конкурсе много" и "А модераторы принимают". При этом любые замечания воспринимались с агрессией доходящей до хамства. Если фото нарушителей не удалять сразу, будем всякий раз сталкиваться с качающими права наглецами.  
KOLEGRI
25 июля, 16:42
Всем доброго времени суток! Интересует вопрос, можно ли считать за портрет в очках новогодние маскарадные очки - маски? Есть неплохое фото, но не знаю ставить ли его на конкурс.
nina.schuck
25 июля, 18:11
KOLEGRI,
Ставьте  смело! Будет интересно!
Обновлено 25 июля, 18:11
KOLEGRI
26 июля, 13:23
nina.schuck,
Приветствую! Однако пока робот отклонил фото )) Во как!
nina.schuck
27 июля, 07:38
KOLEGRI,
Повторите загрузку. В правилах написано: "А можно развеселить друзей, сделав их (очки)  из подручных материалов. Присылайте на конкурс портреты в самых замысловатых очках."
dr.prestidigitator
26 июля, 21:43
Переснято с экрана телевизора , канал " Пятница" , да еще и качество ужасное  https://yandex.ru/collections/card/5d3b3cf601cde4118ed7a8db/
Обновлено 26 июля, 21:45
giperbory-vorobjeva
26 июля, 21:58
dr.prestidigitator,
Уже не удивляет...
Галина Логинова
28 июля, 00:00
dr.prestidigitator,
и эта фотка с экрана телевизора набирает голоса!? что случилось с миром фотографии? или эти 9 человек(которые лайкали эту фотку) считают, что это нормально? и сейчас это можно?  оказывается, можно с нескольких аккаунтов(симпатичный мальчик -его уже снова два, не удивлюсь, что его будет  к концу набора на  конкурс  четыре), фотки с экрана телевизора...что дальше? как на наше сообщество смотрят те, которые ушли от беспорядка на ЯК.. они хохочут во весь голос над нами...
nina.schuck
27 июля, 09:04
Наталья! С каждым новым конкурсом всё меньше участников. Так не пора ли уже разрешить загружать на конкурс хотя бы по две фотографии от одного участника?
giperbory-vorobjeva
27 июля, 10:28
nina.schuck,
Отличное предложение! Такая практика уже была На ЯФ.
Обновлено 27 июля, 10:29
Тихонов Юрий
27 июля, 11:07
nina.schuck,
Поддерживаю!
Галина Логинова
30 июля, 11:21
Тихонов Юрий,
 Юрий, получаю оценку моим комментариям  под фоткой, которая сделана с экрана телевизора  программы "пятница"... я её не вижу, а Вы Видите??? и она до сих пор не снята с конкурса??? 
Тихонов Юрий
30 июля, 11:33
Галина Логинова,
Вы, вероятно, пожаловались на это фото и оно исчезло из Вашей ленты. Я в последнее время не жалуюсь модераторам, чтоб отслеживать дальнейшую судьбу фото-нарушителей. Да! Это фото, как и другие "портреты" на конкурсе! И модераторы не собираются их снимать!
Галина Логинова
30 июля, 12:44
Тихонов Юрий,
 эта фотка -"венец"   нашего полного разрушения....   и деградации  нашего представления о любительской фотографии...  как можно участвовать наравне с этим "шедевром"???? 
Галина Логинова
30 июля, 13:11
Тихонов Юрий,
а есть ли Юрий, на самом деле, модераторы???? может мы "болтаемся в пустоте",  которую пока нечем заполнить яндексу.....
Тихонов Юрий
31 июля, 09:15
Галина Логинова,
Очень похоже, что модератор(ы) в отпуске!
Тихонов Юрий
31 июля, 14:50
Галина Логинова,
Фото, наконец, снято с конкурса! Всё таки критика подействовала!
Работник ЖКХ
30 июля, 09:50
Модераторы!
Вы будете чистить конкурс от игрушек, собак, кошек, рук, камней, овощей, цветов, рисунков и прочих псевдопортретов? Хватит всякую дрянь пропускать на конкурс. Не хватает участников? Разрешите выставлять по две или три фото нормальным фотографам, как это недавно было предложено. Не превращайте в балаган то, к чему многие относятся серьезно.
Тихонов Юрий
30 июля, 11:36
Работник ЖКХ,
!!!
OLENA.2
30 июля, 19:56
Господа модераторы, я уже ничего не понимаю... Вроде никого не обижала, всегда со всеми была вежлива в общении... и вдруг сразу несколько моих ответов на комментарии - удалены! Я теперь уже боюсь что-то писать, потому что не понимаю, каким должен быть комментарий, чтобы его не удалили... Я только что прочла, в ссылке оставленной на месте удаления комментариев, что оказывается в марте ввели новые правила о комментариях. Не припомню, чтобы я их нарушала, но несколько моих ответов, с благодарностью за отзывы к конкурсу "Портрет в очках" только что были удалены! Если бы знать, что, конкретно не так?? Я не ставлю пятёрки, не пишу однообразные отзывы к фотографиям, всегда со всеми была вежлива в ответе на комментарии к моим фотографиям... Что в них недопустимого, не могу понять?... Или вот эти мои вопросы тоже недопустимы??
Мануэла да Коста
30 июля, 22:06
OLENA.2,
похоже на то, что модерацию комментариев, как и модерацию фотографий, доверили искусственному интеллекту. Другого объяснения не вижу.
Галина Логинова
30 июля, 22:33
OLENA.2,
 мои невинные и добрые комментарии превращены  вот в такое: "Ваш комментарий удалён из-за недопустимого содержимого"
Правила комментирования
2 комментария удалены                                                                                                                                        Вот и "поговорили"  под моей фоткой, kt участвует в выборе на ФД... последнее время таких удалений у меня много..и даже!!!за нецензурную!!!! брань...  грозят полностью заблокировать.. Где и у кого искать правду и защиты????
Комментарий удалён
Галина Логинова
30 июля, 22:56
Татьяна Балашова-Бояринова,
да, Таня , спасибо огромное, но удалён...  и мои удалены..
Комментарий удалён
OLENA.2
31 июля, 01:39
Татьяна Балашова-Бояринова,
Складывается впечатление, что в комментариях нельзя будет ничего обсуждать, по поводу фотографии. То есть, "лирические" отступления теперь наказуемы. Приниматься будут только: "Отлично" "Красиво" и т.д. и в ответ можно будет писать "Спасибо"!! В таком случае, зачем появились лайки к комментариям, если развёрнутый отзыв никому не нужен?
Может, вообще лучше ничего не писать, а просто давить на всеми почитаемое сердечко и всё?
И кому тогда такой конкурс будет интересен?
Комментарий удалён
OLENA.2
31 июля, 02:05
Татьяна Балашова-Бояринова,
Спасибо Татьяна!! Надеюсь наша переписка здесь не исчезнет!? Вот выдержка из правил: "Условия использования сервиса «Яндекс.Комментарии»"
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https://yandex.ru/legal/comments_termsofuse/
Наталья
31 июля, 14:46
OLENA.2,
пришлите, пожалуйста, ссылки на фото, под которым был Ваш удаленный комментарий и, если можно, примерный текст комментария. 
KOLEGRI
31 июля, 15:59
Наталья,
Здравствуйте! И ещё интересует вопрос про несколько аккаунтов. Ответьте конкретно, можно ли участвовать с нескольких страниц? Это не только мой вопрос.  Я могу, как минимум пять человек назвать у которых не по одному фото в конкурсах. А у некоторых и 7 )) Ждём Вашего однозначного ответа - да, или нет. А то очень свербит завести ещё одну страничку, чем я хуже ))
OLENA.2
1 августа, 05:48
Наталья,
Наталья, спасибо, что ответили! Всё, конечно, не запомнить, сколько и где были удалены комментарии, их удалено очень много и не только моих - практически под всеми конкурсными фотографиями, не только под моей, это просто катастрофа какая-то для всех участников!!

Вот ссылка на мою конкурсную фотографию "Портрет в очках" https://yandex.ru/collections/card/5d3f2353d497a87e2c8bc11a/

Здесь, из 65 комментариев удалено 18 отзывов и моих ответов!! Несколько комментариев я успела снять на мобильник.

Вот они: АLеna (пишет мне) - Очень молодёжно и необычно! Надеюсь, что люди оценят Ваш творческий подход. Вы молодец! Удачи!!
Я ответила: Эта идея не сразу появилась. Сначала я украсила очки цветами, но было как-то не очень креативно)) А вот с пуговицами намного интереснее!))
Оба эти комментария были удалены.

Затем я успела сфоткать до удаления вот эти:
nina k. (пишет мне): - Странно!!! Почему-то мой комментарий уже удаляют под вторым фото!!!
Благодарю Вас за пожелание!
Я ответила: Нина, я тоже ничего не понимаю... Вроде никого не обижала, всегда со всеми была вежлива в общении... И вдруг, сразу несколько моих комментариев удалены!


Ещё мне написала marg.rouse : - "Прекрасной даме в прекрасных очках!" Но я Маргарите даже ответить не успела, коммент исчез!

Ещё мне писал рnр.f2015 - " Фантазия человека беспредельна!" И этот коммент исчез...

Татьяна Балашова Бояринова тоже написала мне несколько комментов и - все они исчезли!
Всё остальное я не запомнила...

Вчера народ начал голосовать, но нет никакой гарантии, что комментарии по голосованию останутся на месте, они тоже могут быть заблокированы..., мы все, с нетерпением, ждём решения этой проблемы.

С уважением, Ольга.
Обновлено 1 августа, 05:51
Наталья
1 августа, 16:44
OLENA.2,
спасибо за подробный ответ. Да, вчера был сбой, его уже устранили и постараются максимально восстановить несправедливо удаленные комментарии. Извините за доставленные неудобства.
KOLEGRI
1 августа, 17:32
Наталья,
Здравствуйте! А на мой вопрос Вы ответите? Задан выше.
OLENA.2
1 августа, 23:25
Наталья,

Ну вот, комментарии вернулись! Не все, но вернулись.
И больше ничего не исчезает!)
Приятно, когда вопросы решаются положительно и оперативно. Благодарность Вам, Наталья, лично от меня и от всех пользователей, кто пострадал от сбоя программы!
Обновлено 1 августа, 23:25
OLENA.2
2 августа, 00:46
KOLEGRI,

Этот вопрос поднимался и в ЯФе. Ответ приблизительно, был такой - что никто никому ничего не запрещал.  Поэтому вывод  простой: "Если не запрещено, значит разрешено!)) Попробуйте завести второй аккаунт. Вряд ли Вам кто-нибудь из модераторов, что-нибудь на это скажет, ну, если только несколько  человек, которые здесь ищут истину....
Гор (Horus)
2 августа, 10:30
OLENA.2,
Вы ошибаетесь: на ЯФе не разрешено было участие  с нескольких аккаунтов, и об этом было однозначно сказано:
"Визави
1 августа, 07:06
Наталья, убедительно прошу Вас ответить ЕЩЁ РАЗ на вопрос: допускается ли участие в конкурсах одного и того же автора с различных аккаунтов?

Наталья
2 августа, 22:41
Визави,
не допускается. Но, к сожалению, это не всегда удается отследить."
OLENA.2
30 июля, 21:40
Ну вот, напрасно я написала предыдущий комментарий с вопросами...
Теперь я в чёрном списке... Любой мой самый безобидный комментарий - теперь удаляется... (((
Мануэла да Коста
30 июля, 22:08
OLENA.2,
нет никакого чёрного списка: или глобальный сбой, или очень "сырая" модерация с помощью искусственного интеллекта.
OLENA.2
3 августа, 03:12
Мануэла да Коста,

Комментарии начали возвращать на место. Похоже всё нормализуется.)
И искусственный интеллект подрегулируют:))
Обновлено 3 августа, 03:15
Мануэла да Коста
30 июля, 22:04
Что происходит с комментариями? Почему автоматически удаляются вежливые, доброжелательные, безобидные слова? Вы доверили модерацию комментариев искусственному интеллекту?
Fhotinia
30 июля, 23:14
 в правилах о конкурсе говорится: "...На конкурс не принимаются фотографии с психоделическими, порнографическими и отталкивающими сюжетами ..." - а как ВАМ фото девицы с бутылкой в руках и со спущенными трусами? - мы ЭТО видим и ОНО не отталкивает уже никого?!
giperbory-vorobjeva
30 июля, 23:44
Fhotinia,
Конкурс пробивает дно.
Галина Логинова
30 июля, 23:49
Fhotinia,
 ну, почему не отталкивает??  только кто должен убрать это фото ? сам автор, который не пойдёт навстречу нашим возмущениям... пожаловаться на фото? оно скроется только для того, кто пожаловался... я недавно это узнала.. до сих пор висит фотка  на конкурсе  топорно  сфотографированная с экрана телевизора, даже с огромной надписью канала..а она никого не задевает? и что  постоянно подписываются какие-то озабоченные  слюнявые мужики со своими эротическими фотками и их нельзя убрать..т.е отписать их  от себя нельзя.... 
*ALISA*(minck55)
31 июля, 12:05
Почему стоит прокомментировать какой-нибудь снимок, как уведомления о всех последующих отзывах приходят ко мне?!  Нельзя ли это устранить?
Обновлено 31 июля, 12:07
Галина Логинова
31 июля, 13:10
*ALISA*(minck55),
это происходит несколько недель...
*ALISA*(minck55)
31 июля, 14:26
Галина Логинова,
Уже  написала.
Наталья
2 августа, 12:21
*ALISA*(minck55),
такие уведомления можно отключить в колокольчике.
*ALISA*(minck55)
2 августа, 12:28
Наталья,
Уже отключила.
KOLEGRI
2 августа, 16:27
Наталья,
Здравствуйте! Вы как то игнорируете мой (и не только) вопрос. Ответ не даёте. Раз ничего не пишете, значит я понимаю, что можно сколько угодно страниц, и все участвуют в конкурсе. Спасибо, что не ответили! ))
Гор (Horus)
31 июля, 13:16
Ау, модераторы! Кто-нибудь заткнёт бота, удаляющего сегодня все новые комментарии под фотографиями?
Анюта
31 июля, 15:30
Нарисованные в редакторе очки участвуют. 
https://yandex.ru/collections/card/5d3f41d7c9270df9e69adf14/
Тихонов Юрий
1 августа, 09:41
Анюта,
И здесь нарисованы!
Гор (Horus)
1 августа, 12:05
По какому праву удаляются или скрываются комментарии на личных страницах пользователей Я.Коллекций? Пользователь сам знает, что ему удалять, а что -нет. 
Неоднократно был запрос на возвращение возможности для пользователя заблокировать неугодного посетителя страницы, однако, вместо этого ввели стороннее вмешательство в действия пользователей. Удаляются комментарии, вообще не содержащие не только нецензурных слов, но и просто грубых. Только что был скрыт вот такой мой комментарий: "Люди! Выходите из засады!)) Кажется, вредитель-бот угомонился))."
Fhotinia
1 августа, 12:35
Гор (Horus),
Поддерживаю Вашу претензию! Однако мне видится, что всех нас пытаются окончательно   американизировать и сделать "толерантными"...
Гор (Horus)
1 августа, 12:54
Fhotinia,
Тут ещё обнаружилось, что я не могу теперь сама удалять  некорректные комментарии! Т.е., за меня бот решает, что удалить, а что оставить! Матрица, однако...
Мануэла да Коста
2 августа, 08:33
Чудеса! Удалённые комментарии вернули! Всех поздравляю! :)
Гор (Horus)
2 августа, 10:22
Мануэла да Коста,
Вернули где? На конкурсных фотографиях? На личных страницах не вернули!
Мануэла да Коста
2 августа, 13:06
Гор (Horus),
да, в комментариях к конкурсным фотографиям.
giperbory-vorobjeva
5 августа, 01:15
Фото дня за 04.08. просто жесть, как и остальные фото из этой "авторской" коллекции. Сексуальная озабоченность - новая фишка ЯК?
Галина Логинова
5 августа, 10:53
giperbory-vorobjeva,
 я это замечаю..и это подтверждаю..  мужчинам, которые кажутся мне серьёзными, фотографирующие красивые пейзажи, лайкают фотку  обнажённой тётки, у которой грудь изо всех сторон  вылезает... посмотрела на лайки и очень удивилась... неужели она победила?? 
З.Подколодный
5 августа, 11:25
Галина Логинова,
 Удалили эту фотку с ФД .
Галина Логинова
5 августа, 15:00
З.Подколодный,
 я увидела сегодня, что ФД нет...значит, какая -то "засада" прорвалась..... увидела эту женщину и подумала, что она" по приколу победит..." типа:"привет вам от  главной группы... поржите, разрешаем!?"     мы её  просто не видим или она кому -то видна.???.
Татьяна Балашова-Бояринова
5 августа, 17:25
Галина Логинова,
удалили... но ведь кто-то голосовал за эту фотку?!
Татьяна Балашова-Бояринова
5 августа, 17:33
Татьяна Балашова-Бояринова,
вопрос риторический... 
Галина Логинова
5 августа, 20:02
Татьяна Балашова-Бояринова,
 да , голосовали..  один лайк я посмотрела, как любопытная "варвара"... и была очень удивлена,  увидев автора...