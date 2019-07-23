Конкурс «Магия солнечного света» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Портрет в очках».

Очки бывают разные: для коррекции зрения, защиты от солнца, просмотра 3D-фильмов или занятий спортом. Они могут быть и просто элементом стиля — этот аксессуар поможет выглядеть солиднее или легкомысленнее, внесёт в образ романтику или шик. За очками легко спрятаться, изменив себя до неузнаваемости. А можно развеселить друзей, сделав их из подручных материалов.

Присылайте на конкурс портреты в самых замысловатых очках.