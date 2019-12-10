Конкурсы в Коллекциях

Конкурсы в Коллекциях

Новый конкурс "Предвкушение праздника"

Конкурс «Увидеть время» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Предвкушение праздника».

Приближаются самые нарядные и тёплые праздники — Новый год и Рождество. Подготовка уже идёт полным ходом: на улицах появляются украшенные ёлки, витрины магазинов подсказывают идеи для подарков, в окнах светятся гирлянды. Даже одна-единственная ароматная еловая веточка или несколько горящих свечей помогут настроиться на новогодний лад.

Давайте поддержим весёлое настроение и поделимся друг с другом уютными деталями праздника.

3 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Алексей Маркаров
11 декабря, 17:44
Дежа вю 
Работник ЖКХ
11 декабря, 18:07
Алексей Маркаров,
Или как говорят на суахили: DEJAVU, кстати, а в чем именно? Вот такого не припоминаю, думаю есть и еще нетленочки...
Алексей Маркаров
11 декабря, 18:52
Работник ЖКХ,
 Ну да... Салата в самом неприглядном виде еще не было ))))))