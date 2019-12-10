Конкурс «Увидеть время» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Предвкушение праздника».

Приближаются самые нарядные и тёплые праздники — Новый год и Рождество. Подготовка уже идёт полным ходом: на улицах появляются украшенные ёлки, витрины магазинов подсказывают идеи для подарков, в окнах светятся гирлянды. Даже одна-единственная ароматная еловая веточка или несколько горящих свечей помогут настроиться на новогодний лад.

Давайте поддержим весёлое настроение и поделимся друг с другом уютными деталями праздника.