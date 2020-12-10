Конкурсы в Коллекциях

Конкурсы в Коллекциях

Новый конкурс «Самый тёплый праздник»

Конкурс «Зима идёт» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Самый тёплый праздник».

Этот год был непростым для всех нас. Кажется, только недавно был март — и вот 2020-й уже близится к завершению. Сейчас мы с нетерпением ждём Новый год с его атмосферой самого семейного и уютного праздника. Предвкушаем сюрпризы и подарки, безмятежное веселье и по-детски надеемся на чудеса и перемены только к лучшему.

А без чего вы не можете представить главное зимнее торжество? Сделайте снимок любимых атрибутов Нового года! Это может быть натюрморт из мандаринов и свечей или фотоидеи по украшению ёлки и целых интерьеров. Принимаем работы любых жанров.

7 комментариев
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наталья
18 декабря 2020, 15:19
У меня удалили фотографию( за два дня в конкурсе она набрала 9 оценок и два коммента)  без объяснений .И ладно бы только с конкурса , но и с моей страницы  она исчезла , как такое возможно вообще?
D.Nat@lia
22 декабря 2020, 00:19
наталья,
Все возможно, так как ресурс закрывается!

javorskaya.lyudmila
22 декабря 2020, 17:21
Яворская Людмила.Я не участвую в фото Недели.И завтра последний день.конкурса.Теплый праздник.Из креативных ёлок я себя исключила.Я требую,поскольку я не буду больше участвовать в конкурсах Яндекс.восстановить мои все уведомления.Коллекции мои личные я оставляю .Проверьте!!!.Я не хочу перед Новым Годом.нечестного отношения к пользователям.Яндекс фото не оправдал моих НАДЕЖД!!!
Владимир С.
1 января 2021, 14:56
javorskaya.lyudmila,
 Людмила, приходите к нам на ФБ.
https://www.facebook.com/groups/2269455833285800
Здесь точно ничего не произойдёт.
javorskaya.lyudmila
22 декабря 2020, 17:24
Яворская Людмила..Я отписываюсь от Яндекс конкурсов.Но прошу восстановить мои уведомления.Коллекции личные я сохраняю.
Татьяна М.
24 декабря 2021, 18:21
Спасибо, что ещё принимаете отзывы. Очень жаль, просто до слёз, что закрыли такой милый....(не знаю как назвать) - ФОТКИ! Каждый делился своими САМЫМИ любимыми и лучшими фотками, можно было обсудить сюжет и место съемки, поделиться как лучше снимать. Причём изначально это было для любителей (не зря и назвали не фотографии, а фотки!), а не для профессионалов! Это было здорово и интересно! Просто рыдаю, думала что что-то измениться, но нет.....
KS
24 декабря 2021, 18:31
Татьяна М.,
Татьяна я тоже грущу по Яф. так было хорошо С наступающим 2022!🌲🐆 Удачи во всём  жаль что всё меняется не к лучшему Удачи