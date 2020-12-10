Конкурс «Зима идёт» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Самый тёплый праздник».

Этот год был непростым для всех нас. Кажется, только недавно был март — и вот 2020-й уже близится к завершению. Сейчас мы с нетерпением ждём Новый год с его атмосферой самого семейного и уютного праздника. Предвкушаем сюрпризы и подарки, безмятежное веселье и по-детски надеемся на чудеса и перемены только к лучшему.

А без чего вы не можете представить главное зимнее торжество? Сделайте снимок любимых атрибутов Нового года! Это может быть натюрморт из мандаринов и свечей или фотоидеи по украшению ёлки и целых интерьеров. Принимаем работы любых жанров.