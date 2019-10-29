Конкурс «Вещи прошлых эпох» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Цветные города».

Яркий цвет в архитектуре обращает на себя внимание. Мастера используют цвет, чтобы подчеркнуть форму своих зданий и сделать их более эффектными. Цветовые акценты могут оживить однотонный пейзаж, поднять настроение. Среди красочных домов также проще ориентироваться. А иногда цвет помогает сразу понять, что перед нами: музей, магазин или детский сад.

Ждём на конкурс снимки интересных цветовых решений в городской архитектуре.