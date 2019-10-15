Конкурсы в Коллекциях

Конкурсы в Коллекциях

Новый конкурс "Вещи прошлых эпох"

Конкурс «Все оттенки осени» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Вещи прошлых эпох».

Новые технологии сегодня так быстро сменяют друг друга, что вещи, которыми мы пользуемся, постоянно преображаются или даже исчезают навсегда. Но были времена, когда предметы быта и инструменты служили десятилетиями и передавались из поколения в поколение.

Давайте делиться раритетами и удивительными находками. Какие предметы прошлого восхищают вас или вызывают ностальгию? Возможно, ваш объект съёмки окажется настолько устаревшим, что мало кто вспомнит, как он использовался. Можно сыграть в игру: пусть зрители угадают назначение предмета в комментариях.

3 комментария
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Работник ЖКХ
сегодня, 16:32
А что так грустно в обсуждении? Ну скучный конкурс, 99% фото про хлам и снято соответствующим образом. Но есть ведь и приличные фото, несмотря на все старания менеджеров, кто-то еще держится. Классное ведь фото:
https://yandex.ru/collections/card/5da83e0301cde4d8ef3902fd или https://yandex.ru/collections/card/5da78432f05bf233a33d0d12/, или вот https://yandex.ru/collections/card/5da73b33c9270d8543e43b78/, ну и паровоз в стиле хоррор https://yandex.ru/collections/card/5da638573cbd831d3b632315/ вполне достойно выглядит. ИМХО.
Обновлено сегодня, 16:33
Тихонов Юрий
сегодня, 18:53
Работник ЖКХ,
Вообще то называть "вещью" паровоз, трактор и автомобиль можно с трудом...
Работник ЖКХ
сегодня, 16:50
Про условия конкурса: "Можно сыграть в игру: пусть зрители угадают назначение предмета в комментариях". Такой текст мог сложится в голове очень незамутненного менеджера, для которого рабочая аудитория - малолетки, а прошлое место работы - аниматор. Тема для следующего конкурса: Без рук, без ног, на бабу скок.