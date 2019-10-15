Конкурс «Все оттенки осени» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Вещи прошлых эпох».

Новые технологии сегодня так быстро сменяют друг друга, что вещи, которыми мы пользуемся, постоянно преображаются или даже исчезают навсегда. Но были времена, когда предметы быта и инструменты служили десятилетиями и передавались из поколения в поколение.

Давайте делиться раритетами и удивительными находками. Какие предметы прошлого восхищают вас или вызывают ностальгию? Возможно, ваш объект съёмки окажется настолько устаревшим, что мало кто вспомнит, как он использовался. Можно сыграть в игру: пусть зрители угадают назначение предмета в комментариях.