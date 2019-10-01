Конкурс «На пикнике» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Все оттенки осени».

Погода в октябре непредсказуема, но осени, похоже, идёт всё. И тёплые безоблачные дни, когда солнце и кроны деревьев будто бы соревнуются в яркости. И проливной дождь, который быстро смывает с листьев городскую пыль. А в прохладном прозрачном воздухе краски и запахи кажутся особенно выразительными.

Какой вы видите осень? Ждём ваши фотографии на конкурс.