Конкурс «Взгляд в будущее» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Всё в твоих руках».

В русском языке есть много выражений об особом внимании тому, что находится у нас в руках. Если мы держим что-то в руках, оно может быть нам подвластно. Оно отражает наши мысли, планы и стремления.

А что в руках у вас? Руль автомобиля, телефон, инструмент, книга, цветок? Присылайте на конкурс фотографии рук и предметов, которые они держат.