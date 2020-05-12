Конкурсы в Коллекциях

Конкурсы в Коллекциях

Новый конкурс "Я поведу тебя в музей"

Конкурс «Взгляд вверх» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Я поведу тебя в музей».

18 мая отмечается Международный день музеев. В этом мае сходить в музей не получится, но можно побывать в нём виртуально. Для нового конкурса предлагаем вам поискать в ваших архивах кадры из музейных залов или экспозиций под открытым небом.

Важный момент: мы ждём не просто фото экспонатов и табличек под ними, но и эмоции зрителей. Пусть это будет репортаж о произведениях искусства и о том, кто и как на них смотрит.

10 комментариев
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bogky
сегодня, 00:51
Организаторам:
Пожалуйста, обратите, наконец, внимание на правила и формулировки условий очередного конкурса:
"Для нового конкурса предлагаем вам поискать в ваших архивах кадры из музейных залов или экспозиций под открытым небом."
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"Принимаются только те фотографии, которые до этого никогда не были опубликованы в интернете и не участвовали в других конкурсах на Яндекс.Коллекциях."
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Зачем усложнять приёмку фото? Итак многие пункты правил не соблюдаются ввиду технических ограничений ресурса, его недоработанного состояния (требование осмысленного названия и меток, например, реально метки выделяются, но не работают и авторы их игнорируют; название не отделяется от описания и фактически заменяется названием коллекции в ленте). Многие другие (немногочисленные) пункты не проверяются модераторами даже с малым числом участников... Зачем же усложнять жизнь, выдумывая правила, которые сами же и не намерены соблюдать? Приёмка фото итак весьма непрозрачна и вызывает нарекания. Вновь призываю упростить правила и уж самый минимум из необходимого выполнять.
giperbory-vorobjeva
сегодня, 01:12
Так и не могу понять, почему в конкурсах нельзя участвовать фото, которые хранятся в Яндекс.Коллекциях, в других конкурсах не участвовали и нигде больше не размещались. В чем сакральный смысл этого требования? По факту модерация не допускает эти фото к участию в конкурсах. В Правилах указано: "Принимаются только те фотографии, которые до этого никогда не были опубликованы в интернете и не участвовали в других конкурсах на Яндекс.Коллекциях". Зачем специально выделять участие в других конкурсах на ЯК, если все равно любое фото из ЯК нельзя отправлять на конкурс? Может все таки в Правилах говорится о других ресурсах???
Владимир
сегодня, 01:13
Восхищаюсь, насколько эффективно удалось обойти тему Дня Победы... Но в этом вопросе у организаторов еще будет возможность реабилитироваться, приурочив соответствующий конкурс к дате грядущего перенесенного парада. В остальном же хочу поддержать пост bogky в надежде, что здравый смысл восторжествует.
bogky
сегодня, 01:30
Владимир,
Можно попытаться помочь организаторам, поискав фото с экспозиций музеев вооружённых сил и/или участия образцов вооружений периода ВОВ в современных парадах... да и эмоции зрителей на показах такой техники, по-моему, перехватить проще...
Вот только после очередной фотовылазки часть фото отправляются многими в архив по причине того, что носят семейный, бытовой характер, не вполне удались технически и т.п. А хорошими фото, естественно, хочется делиться... А конкурс что? Для плохих фото что ли, которые и публикации не удостоились? ;-)
Владимир
сегодня, 01:42
bogky,
лучшие фото публикуются, а в архиве чаще остается то, что не ушло в корзину. Исключения, конечно же, бывают))
giperbory-vorobjeva
сегодня, 01:50
bogky,
"Пусть это будет репортаж о произведениях искусства и о том, кто и как на них смотрит". Вероятнее всего фото без произведения искусства будут снимать с конкурса как не соответствующие его условиям.
bogky
сегодня, 03:09
giperbory-vorobjeva,
...произведения военного искусства :-)))
vlad.vilegzhanin
сегодня, 07:55
Ни как не хотят принимать фото https://yandex.ru/collections/card/5ebb7bac716c0854a7d2c440/
Людмила Бикбова
сегодня, 08:03
...Обсудить конкурсы и высказать свои пожелания можно здесь: https://yandex.ru/blog/fotokonkurs/novyy-konkurs-ya-povedu-tebya-v-muzey... - почему нельзя сделать ссылку кликабельной?
OLEG
сегодня, 09:48
Всем доброго дня!
Наверное ни для кого не секрет как голосуют здесь  на конкурсах....)
Предлагаю организаторам на ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА работы участников, а также отданные голоса публиковать ОБЕЗЛИЧЕНО. И только по завершению конкурса публиковать информацию об авторе, и проголосовавших за него. Всем спасибо, ни чего личного!