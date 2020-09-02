Конкурс «Сверху вниз» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Жизнь в зелёном цвете».

Зелёный — цвет природы и жизни. Вспомните подсвеченную солнцем листву деревьев, причудливый узор малахита, яркий экзотический лайм. Этот цвет можно увидеть почти везде — и каждый его оттенок создаёт разное настроение. Какое будет на вашем снимке?

Присылайте на конкурс фотографии с любыми оттенками зелёного. Покажите, как этот цвет видите вы.