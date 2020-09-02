Конкурсы в Коллекциях

Конкурсы в Коллекциях

Новый конкурс «Жизнь в зелёном цвете»

Конкурс «Сверху вниз» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Жизнь в зелёном цвете».

Зелёный — цвет природы и жизни. Вспомните подсвеченную солнцем листву деревьев, причудливый узор малахита, яркий экзотический лайм. Этот цвет можно увидеть почти везде — и каждый его оттенок создаёт разное настроение. Какое будет на вашем снимке?

Присылайте на конкурс фотографии с любыми оттенками зелёного. Покажите, как этот цвет видите вы.

41 комментарий
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З.Подколодный
2 сентября 2020, 00:37
Мою фотку "Вид сверху . Хвост - баранкой" сняли с конкурса  "Вид сверху".
И это - не смотря на то , что она ПРОШЛА МОДЕРАЦИЮ и за неё уже голосовали !!!
Не трудно догадаться , что снята она была по жалобе !
И я догадываюсь , по чьей жалобе !
Господа жалобщики , нажимая на кнопку "пожаловаться" и далее - на "нарушение правил" , вы подставляете под удар не только себя , но и своих друзей - ведь мы все знаем , кто против нас не смог проголосовать , и "пожаловаться" - единственное , что вам осталось . Спасибо вам за то , что научили - теперь мы и наши Друзья будут с вами поступать также ! Жаль , что вы не вспомнили про закон бумеранга - ведь "пожаловаться на нарушение правил" работает и сейчас !   
Нина Скворцова
2 сентября 2020, 01:04
З.Подколодный,
Я с вами согласна,мои тоже снимали
З.Подколодный
2 сентября 2020, 01:15
А теперь вопрос к модераторам :
почему же всё-таки моя фотка "Вид сверху . Хвост - баранкой" была удалена с конкурса уже после прохождения модерации и даже после того , как за неё начали голосовать ?!
Ответьте , пожалуйста , честно на этот вопрос ! 


А ещё присмотритесь , пожалуйста , вот к этим фоткам , которые участвуют в конкурсе "Сверху вниз" - и сюжет , и ракурс АНАЛОГИЧНЫ с моей фоткой , которую сняли с конкурса :
https://yandex.ru/collections/card/5f48885f9abe9e04faf80243/
https://yandex.ru/collections/card/5f481e4071a4fd2be6b3b7be/
https://yandex.ru/collections/card/5f45019feca213a566d2c825/


А это , по-вашему , "Сверху вниз" :
https://yandex.ru/collections/card/5f46452f9a82af4098645f6b/
https://yandex.ru/collections/card/5f43fae6de1767f2bd8aa923/
https://yandex.ru/collections/card/5f42e5bc6343453e91d14cf4/


Ссылки на фотки , участвующие в конкурсе и выполненные с такого же ракурса , как и моя фотка :
https://yandex.ru/collections/card/5f462b808739a7776b691cbd/
https://yandex.ru/collections/card/5f459b3dfd5dbfc34cfed1ea/
https://yandex.ru/collections/card/5f4caaf13016310e6133e7fb/
https://yandex.ru/collections/card/5f4c1ff13fd4092378b324f8/
https://yandex.ru/collections/card/5f4bca42c7d4fe5e4ebcd470/
https://yandex.ru/collections/card/5f4c0f72ae1fa6019166ceaf/
https://yandex.ru/collections/card/5f47cfc14b3a0cda9ae5d860/
https://yandex.ru/collections/card/5f4510339c79cc2deababc7b/
https://yandex.ru/collections/card/5f450914d59adc73b920cec4/
https://yandex.ru/collections/card/5f44de05280b334cfa42d63e/


Всего не перечислишь - их таких очень много !
 ВСЁ ЭТО ОСТАЛОСЬ В КОНКУРСЕ , ПОТОМУ ЧТО НА ЭТО НИКТО НЕ ПОЖАЛОВАЛСЯ ?! 
ПОКА  НЕ  ПОЖАЛОВАЛСЯ !
Но нас , чьи фотки были удалены - нас много ! (эта заключительная фраза - для пожаловавшихся на наши уже удалённые фотки)



Обновлено 2 сентября 2020, 01:17
nocommets
3 сентября 2020, 12:19
Фото Svetlana Derbeneva  Зелёный чай взято из Я.Картинки, которое принадлежит другому автору с 2015г.
Гор (Horus)
3 сентября 2020, 13:00
nocommets,
Добавлю ссылку: http://fotokto.ru/photo/view/3681811.html
А качество фото!) С этим не сравнить!)
nocommets
3 сентября 2020, 15:00
Гор (Horus),
...да,знаю...и она же выставляла эт фото на конкурс Женщины за работой...
З.Подколодный
3 сентября 2020, 17:10
Гор (Horus),
О чём тут спорить ?! Ты видела список ссылок на фотки с ракурсами снизу и сбоку , которые участвовали в конкурсе "Сверху вниз" ?
Они так и проучаствовали в конкурсе !
Их не снимают !
Мою фотку сняли с конкурса после того , как за неё уже голосовали !
Сняли , написав мне , что она не в фокусе !
Ракурс снизу и сбоку они не видят и допускают на конкурс фотки с очевидными нарушениями правил , а там , где основной объект - в фокусе , а не в фокусе - солнечные блики вокруг  - и это им не видно !
Гор (Horus)
3 сентября 2020, 17:32
З.Подколодный,
Да мы, вообще-то, не спорим.
Наталья
4 сентября 2020, 15:29
Гор (Horus),
спасибо за ссылку.
Наталья
4 сентября 2020, 15:29
nocommets,
спасибо за информацию.
nocommets
4 сентября 2020, 23:13
Наталья,
https://yandex.ru/collections/card/5f4fdd24e5ca7598dd644fc4/ - это фото из Я.Картинки и числится в обоях 
Гор (Horus)
5 сентября 2020, 18:35
nocommets,
Ссылка поиска
KarinA
10 сентября 2020, 21:55
nocommets,
 удали ссылки. фото авторское. 
KarinA
10 сентября 2020, 21:55
Гор (Horus),
удали ссылки, фото авторское.
Тихонов Юрий
4 сентября 2020, 09:54
Что Это?
Комментарий удалён
Наталья
8 сентября 2020, 14:38
yurkowalena,
пришлите ссылку на фото, пожалуйста.
Наталья
8 сентября 2020, 14:44
yurkowalena,
если это ваше фото, то все нормально, так и должно быть.
elgorka637
9 сентября 2020, 22:15
Подскажите, как сейчас попасть к своему фото? Раньше можно было через коллекцию "Конкурсы", а сейчас предлагается пролистать все 455 имеющихся на сегодня карточек?
Гор (Horus)
10 сентября 2020, 00:11
elgorka637,
Откройте свою ленту, там и будет ваше фото.
elgorka637
10 сентября 2020, 09:47
Гор (Horus),
И правда, спасибо!
zoyahaddadin
10 сентября 2020, 13:15
Здравствуйте!Что надо сделать ,чтобы ко мне не приходили фотографии людей на которых я «подписана»
Оля Григ
11 сентября 2020, 19:43
zoyahaddadin,
        

Вам надо открыть Колокольчик, справа в уголке увидите три точки ●●●, нажмите на них и затем нажмите  на "Настройки", в открывшейся
рамочке надо найти и отключить две "птички". Они самом конце.
☑"Новая карточка в общей коллекции"     и
☑"Новая карточка в избранной коллекции".

Ещё можно убрать "птичку" -
☑"Комментарии в цепочке с вашим участием" -
это очень разгрузит уведомления на Колокольчик и сохранит Ваши нервы).
zoyahaddadin
16 сентября 2020, 09:22
Оля Григ,
Большое Вам ,Ольга спасибо.
Я бы сама не догадалась.Желаю удачи!
Вероника
12 сентября 2020, 12:51
Что городе и стране
 Татьянка(Bast)
13 сентября 2020, 16:56
Не надо меня благодарить за присоединение к коллекциям. Я не присоединялась. Меня туда за шкирку притащили не оставив никакой альтернативы. Ваши улучшения на самом деле приводят к оттоку пользователей.
З.Подколодный
13 сентября 2020, 19:34
ॐ Татьянка(Bast),
Им об этом пишут регулярно , но они продолжают "улучшать" .
 Татьянка(Bast)
13 сентября 2020, 20:13
З.Подколодный,
А толку-то....
Соль Бенсон
14 сентября 2020, 12:44
ॐ Татьянка(Bast),
а разве они не этого добиваются? С приватными коллекциями же вообще все уйдут.
З.Подколодный
14 сентября 2020, 21:55
Соль Бенсон,
Потому что  для себя , ткскть , приватно , мы можем хранить и на дисках . Смысл коллекций был в том , что мы в них общались , обсуждали ... Ведь нас лишили Я.Рушки и клубов , которые мы создавали на Я.Ру .
Соль Бенсон
14 сентября 2020, 23:16
З.Подколодный,
нас многого лишили, а теперь хотят лишить самого главного - общения с другими пользователями, посылая при этом на другие сервисы. Достали мы их...
Янохов Михаил
13 сентября, 10:20
Соль Бенсон,
Добрый день, Соль!!! Да, я удалил свой канал на Дзен в мае месяце, психанул на ЯндексДзен, меня заблокировали за заимствование в тексте в публикации... В конце августа снова открыл новый канал, всё также о Петербурге! Если это сообщение дойдет до вас, прошу загляните, при желании! До новых встреч, надеюсь! 
Соль Бенсон
13 сентября, 12:43
Янохов Михаил,
добрый день!
Конечно, я получила уведомление о вашем ответе.) Я за вас рада! Как можно найти ваш канал?
olg.rusanowa2010
14 сентября 2020, 19:45
Почему доступ к фото с бурундучком, находящимся в ленте конкурса, ограничен, и  за него невозможно проголосовать и прокомментировать?
Наталья
14 сентября 2020, 20:28
olg.rusanowa2010,
скорее всего, на фотографию поступила жалоба, и модератор проверяет её.
Обновлено 14 сентября 2020, 20:29
Тихонов Юрий
15 сентября 2020, 08:03
Рамка и надпись на фото.
Соль Бенсон
15 сентября 2020, 10:58
Тихонов Юрий,
это фото, взятое из интернета. Оно есть на этом сайте: https://photo-dn.ru/finalisty-premii-komediya-v-dikoj-prirode-2018/.
Тихонов Юрий
15 сентября 2020, 10:17
Соль Бенсон,
Спасибо! Кстати, отличные фото на этом сайте!
Соль Бенсон
15 сентября 2020, 11:42
Тихонов Юрий,
ага, фото просто невероятные.
bmv.711
15 сентября 2020, 22:29
Обои - https://yandex.ru/collections/card/5f5c2b0c223fec5e23cf1006/ (https://www.goodfon.com/download/makro-trava-kapli-rosa-zelen/1600x1200/)
bmv.711
15 сентября 2020, 22:39
Повторное участие - https://yandex.ru/collections/card/5f55466a5c092ad9a4cd0690/ - 
https://yandex.uz/collections/card/5a9e2bfbcff35f0a1767aecc/
nell4201
15 ноября 2020, 19:42
Моя фотография (одна) заняла 446 место (оригинальная - из природы, настоящей), я вносила в коллекцию одна из первых. Мой вопрос в том, чтобы остаться в коллекции разрешили бы. Ну, дайте доступ, хотя бы за участие в конкурсе «Красный, прекрасный...»
И не только, в этой коллекции, участие есть, ведь, доступ должен быть. Ну, я так думаю, ребята.