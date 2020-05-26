Конкурс «Я поведу тебя в музей» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Жизнерадостный жёлтый».

Жёлтый в нашей культуре — цвет оптимизма, тепла, лёгкости. Яркий и солнечный, он привлекает внимание и поднимает настроение.

Присылайте на конкурс фотографии с любыми оттенками жёлтого цвета. Можно использовать его как основной или сделать акцент на важном объекте. По жанру никаких ограничений нет. Условие только одно: цвет должен быть естественным — не усиленным в фоторедакторе и не созданным лампой жёлтого света.