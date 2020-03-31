Конкурсы в Коллекциях

Конкурсы в Коллекциях

Новый конкурс "Зверотерапия"

Конкурс «Весенние зарисовки» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Зверотерапия».

Каких только не бывает домашних животных. Кто-то шумный, весёлый, и любит поиграть. Кто-то ласковый и спокойный, рад тихо посидеть рядом. А кто-то просто очень красивый, лежит в своём террариуме и помахивает хвостом. И все они поднимают нам настроение и помогают легче пережить любые неприятности.

Присылайте на конкурс фотографии ваших любимых питомцев.

13 комментариев
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giperbory-vorobjeva
сегодня, 03:13
Отличная тема, позитив сейчас очень нужен!
З.Подколодный
сегодня, 03:30
С научной , биологической , точки зрения звери - животные , но не все животные - звери .
Чтобы не нарушать Правила , я не буду приводить здесь ссылки на научную классификацию животного мира , где дано определение термину "Зверь" , как синоним термину "Млекопитающее" .
Поэтому прошу у модераторов уточнить :
фотография с любым животным - тропической бабочкой , питоном , скорпионом , игуаной - будет принята на конкурс , допущена к голосованию и не будет удалена по жалобе всем известных доброжелателей (знатоков биологии) или всё-таки принимаются фотографии строго с участием именно ЗВЕРЕЙ ?
giperbory-vorobjeva
сегодня, 03:53
З.Подколодный,
Правильный вопрос. Тогда еще уточнение, зоопарки, в том числе, контактные, фермы, океанариумы, зоомагазины и др., где нет очевидности, что это любимый питомец фотографа будут приниматься? 
З.Подколодный
сегодня, 04:07
giperbory-vorobjeva,
Спасибо за понимание и поддержку ! Да , всё это требует уточнения , т.к. обиды фотографов , чьи фотки сначала были приняты на конкурс и даже допущены к голосованию , а потом удалены с конкурса модераторами , обоснованы .
Необходимо детальное описание требований к объектам конкурсных фотографий .

giperbory-vorobjeva
сегодня, 14:32
З.Подколодный,
Верблюд, лошадь, теленок, овца уже есть. "Сельскохозя́йственные живо́тные — домашние животные, содержащиеся человеком для получения продуктов питания (мясо, молоко, яйца), жир, сырья производства (шерсть, мех, пух), щетина, кожа, кости, перья), а также выполняющие транспортные и рабочие функции (тяговые, вьючные); выведены при помощи селекции — отбора желаемых качеств и характеристик представителей дикой природы, издревле отловленных и приручённых птиц и зверей." Не тянет на любимых питомцев. Сейчас народ немного подумает и дельфинов или тюленей из океанариумов начнет выставлять.
З.Подколодный
сегодня, 15:03
giperbory-vorobjeva,
Дело в том , что , например , попугаи , питоны , пауки-птицееды , игуаны и крокодилы - входят в понятие "любимые домашние питомцы" , но не входят в понятие "Звери" с научной , биологической , точки зрения . Поэтому фотографию с любимой игуаной на плече , пауком-птицеедом в ладонях , попугаем на голове или любимым питоном на шее всегда смогут оспорить и потребовать удалить с Конкурса , привязав название Конкурса "ЗВЕРОтерапия" к научному определению термина "Зверь" , и - что самое обидное ! - будут правы .
giperbory-vorobjeva
сегодня, 16:48
З.Подколодный,
Наверно правильно ориентироваться на слова: домашний и питомец, но нужны уточнения Условий конкурса. Народ последнее время нервный, дерганый и можно понять почему. В итоге: с одной стороны, безразличное или даже наглое поведение нарушителей, с другой, - может излишне резкая реакция правилозащитников... Вместо ожидаемого релакса, опять может получиться грызня.
giperbory-vorobjeva
сегодня, 17:02
giperbory-vorobjeva,
Свиньи, медведи, альпаки, обезьяна в зоопарке. Конкурс выходит на обычный уровень.
З.Подколодный
сегодня, 19:28
giperbory-vorobjeva,
Не со всем , написанным Вами , согласен ! Ведь иппотерапия и дельфинотерапия и есть в самом прямом смысле - ЗВЕРОтерапии , но проводятся она не в домашних условиях , и в очень редких и очень исключительных случаях лошади и дельфины являются домашними питомцами , в отличии от собак и кошек , участвующих в канистерапии и фелинотерапии . Очень жду этих самых уточнений от модераторов данного конкурса . 
giperbory-vorobjeva
сегодня, 21:41
З.Подколодный,
О таких случаях (домашние дельфины и лошади) обычно фильмы снимают, у нас же будут океанариумы, фермы и контактные зоопарки. Название конкурса "Зверотерапия" я понимаю как успокаивающие, забавные, няшные фото. Не свиньи, спящие в хлеву, а забавные мини пиги (что-то в этом роде) и т.д. Конечно уточнения и разъяснения нужны, сомнений нет.
Стас Борискин
сегодня, 10:46
Мне не пришло уведомление, какое место заняло моё фото в предыдущем конкурсе
Роман Маро
сегодня, 12:20
Фото не принимают, как тут вообще участвовать, все отклоняют, фото наше, чего еще не хватает то?
ya.dionis2011
сегодня, 14:43
Какого хрена вы не допустили мою фотографию, которая не имеет нарушений правил конкурса?? Выгоните своих ботов и проверяйте фотографии сами!