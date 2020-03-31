Конкурс «Весенние зарисовки» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Зверотерапия».

Каких только не бывает домашних животных. Кто-то шумный, весёлый, и любит поиграть. Кто-то ласковый и спокойный, рад тихо посидеть рядом. А кто-то просто очень красивый, лежит в своём террариуме и помахивает хвостом. И все они поднимают нам настроение и помогают легче пережить любые неприятности.

Присылайте на конкурс фотографии ваших любимых питомцев.