Конкурсы в Коллекциях

апрель 2008
Почему не прошли мои фото?
1 апреля 2008, 11:59
http://fotki.yandex.ru/contest/19/users/riina-viljak/view/26879/ почему этот закат пропустили!?Подскажите каким образом проходит модерация фото?Я видела фотки похожие на мои прошедшие в конкурс,так чем же мои не такие и к кому обращаться? мои----    http://fotki.yandex.ru/users/akvarel66/album/31895/ 
90 комментариев
На странице "Служба поддержки" не работает кнопка "Отправить". Как мне узнать о модерации?
1 апреля 2008, 12:49
1 комментарий
О голосовании
1 апреля 2008, 15:52
Правы те, кто говорит, что надо делать голосование открытым.  И очень здравая мысль у кого-то была, что надо разрешить выставлять на конкурс и голосовать только тем, у кого не менее 6 или 10 ку. Это может отсеять пустые аккаунты.
7 комментариев
Снятие с конкурса
1 апреля 2008, 17:38

А почему мое прошедшее модерацию фото с него исчезло без объяснений?

Сначала кто то понаставил колов, а потом вообще убрали!

Где узнать в связи с чем?

Или это тоже первоапрельская шутка?

9 комментариев
Посмотрите какую нездоровую ситуацию вы создали.
1 апреля 2008, 20:21

Люди без раздумья ставят колы всем без разбору.

Те кто крутил свои "гениальные" работы , так их и крутят на конкурсе.

Недоброжилательность, неприязнь и колхозные раскрутки.

.... и полное бездействие администрации. :)

55 комментариев
Огненный закат
1 апреля 2008, 22:08
Не прошла на конкурс!!! Может кто-нибудь сказать какая причина?

Огненный закат

21 комментарий
Ваши вопросы про конкурс
1 апреля 2008, 22:38

Пожалуйста, все вопросы "почему мое фото не прошло на конкурс" направляйте в службу поддержки через форму обратной связи, мы всем обязательно ответим.

 

Нет комментариев
Вчера задала вопрос, сообщила, что на службе поддержки не работает кнопка "отправить". Как связаться с модератором и получить ответ о своём фото?
2 апреля 2008, 10:12
Нет комментариев
Конкурс Стихия огня
2 апреля 2008, 12:41

Модераторы конкурса! Вы что из тех кругов, что не могут жить без заднего крыльца и дефицита. Сутки уже прошли, почему не рассмотрена моя фотография, которая стоит в альбоме уже четыре месяца и имеет достаточный рейтинг!

2 комментария
Фото было в 10 лучших, а теперь даже в 50 нет! Почему?
2 апреля 2008, 22:20
Фото было в 10 лучших, а теперь даже в 50 нет! Почему? Посмотреть на Яндекс.Фотках
4 комментария
Приколы модераторов
2 апреля 2008, 22:50

Народ у нас уже "сверхоригинален" - выкладывает стандартные образцы рисунков

Windows:

http://fotki.yandex.ru/users/Vishenka-99/view/43019/

НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЭТО ФОТО ПРОХОДИТ МОДЕРАЦИЮ НА КОНКУРС!

 

 

14 комментариев
Галерея
2 апреля 2008, 23:48

А в "Галерее" что?

Конкурс детских фоток?

4 комментария
Конкурс Футбол и другие виды спорта
3 апреля 2008, 13:05
8 комментариев
«Книга жалоб и предложений»
3 апреля 2008, 21:42

Предлагаю высказывать свои предложения по проведению конкурсов.И жалобы! ))))
31 комментарий
Заголовок не указан
4 апреля 2008, 00:23
Предлагаю организовать конкурс архитектурных шедевров

Весна в Шантии

12 комментариев
Спам?
4 апреля 2008, 18:12

 Смотрела Топ.. и там  человек просто откровенно пиарит свою конкурсное фото...Даже не скрывая этого....мол, ему "критическую массу" набрать надо.:))   http://fotki.yandex.ru/users/s-s-nega/view/57517/?p=1#comments
И ведь опять победит, как в предыдущем конкурсе..:)  Интересно, это можно расценивать как спам? Ссылка на конкурсное фото стаит в каждом ответном комментарии..

Ещё в дагонку:    http://fotki.yandex.ru/best/users/s-s-nega/view/57627/?p=1#comments
45 комментариев
интересно, почему администрация просто не проведет опрос на тему "какую систему оценок хотят пользователи"?
5 апреля 2008, 17:45
а то гадают, что-то там прикидывают.
11 комментариев
вкусы модераторов.
6 апреля 2008, 23:15

 я явно не в ихнем вкусе? а вам?

 

http://fotki.yandex.ru/users/nagiev70/album/33107/

 

 

 

 

 

 

8 комментариев
ОБНАГЛЕЛИ
7 апреля 2008, 14:23

http://fotki.yandex.ru/contest/19/users/korneesvetlana/view/54005/?p=0&#_child-2-3309196

 Внимание! Эта фотография есть в резерве Microsoft Word У каждого в компьютере эта фотография находится -  Локальный диск (C:)/Program Files/Microsoft Office/CLIPART/PUB60COR/J0227558.JPG
16 комментариев
"За что боремся?"
7 апреля 2008, 23:23

Извините,друзья, а хочется спросить! Может кто по доброте душевной, ответит, в чем состоит главный приз на конкурсах, если вопрос неприличен, ещё раз извините.

А спрашиваю не из корыстных побуждений, просто может это кого-то успокоит- за что боремся-то?!

Если только тешить самолюбие и хвалится перед знакомыми, то... 

Сколько стоят эти склоки???
23 комментария