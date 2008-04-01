А почему мое прошедшее модерацию фото с него исчезло без объяснений?
Сначала кто то понаставил колов, а потом вообще убрали!
Где узнать в связи с чем?
Или это тоже первоапрельская шутка?
Люди без раздумья ставят колы всем без разбору.
Те кто крутил свои "гениальные" работы , так их и крутят на конкурсе.
Недоброжилательность, неприязнь и колхозные раскрутки.
.... и полное бездействие администрации. :)
Пожалуйста, все вопросы "почему мое фото не прошло на конкурс" направляйте в службу поддержки через форму обратной связи, мы всем обязательно ответим.
Модераторы конкурса! Вы что из тех кругов, что не могут жить без заднего крыльца и дефицита. Сутки уже прошли, почему не рассмотрена моя фотография, которая стоит в альбоме уже четыре месяца и имеет достаточный рейтинг!
Народ у нас уже "сверхоригинален" - выкладывает стандартные образцы рисунков
Windows:
http://fotki.yandex.ru/u
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЭТО ФОТО ПРОХОДИТ МОДЕРАЦИЮ НА КОНКУРС!
А в "Галерее" что?
Конкурс детских фоток?
Предлагаю высказывать свои предложения по проведению конкурсов.И жалобы! ))))
Смотрела Топ.. и там человек просто откровенно пиарит свою конкурсное фото...Даже не скрывая этого....мол, ему "критическую массу" набрать надо.
http://fotki.yandex.ru/u
И ведь опять победит, как в предыдущем конкурсе..:) Интересно, это можно расценивать как спам? Ссылка на конкурсное фото стаит в каждом ответном комментарии..
я явно не в ихнем вкусе? а вам?
http://fotki.yandex.ru/u
http://fotki.yandex.ru/c
Извините,друзья, а хочется спросить! Может кто по доброте душевной, ответит, в чем состоит главный приз на конкурсах, если вопрос неприличен, ещё раз извините.
А спрашиваю не из корыстных побуждений, просто может это кого-то успокоит- за что боремся-то?!
Если только тешить самолюбие и хвалится перед знакомыми, то...Сколько стоят эти склоки???