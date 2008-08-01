Конкурсы в Коллекциях

август 2008
Не прошло модерацию фото
1 августа 2008, 16:56

Вопрос простой, почему?

http://fotki.yandex.ru/users/inxstudio/view/86393/

 

в чем нарушение правил конкурса или пользовательского соглашения?

26 комментариев
.... Сколько Вам, фотомастера лет?.......
2 августа 2008, 16:16
Сколько можно ныть по поводу модерации...каждый конкурс....почемуууу моюююю не приняли, да почемуууууууу....Вы несёте искусство ( или ерунду ) в массы (фотография - вид искусства) - не приняли одну, пошлите другую, не приняли другую, пошлите третью и т. д. надоест, улыбнитесь и займитесь более важными делами в Вашей единственной жизни :)......ощущение, что в конкурсах участвуют дети до 10 лет и бабушки - пенсионерки...:)...Всем удачи в жизни.....и конечно в главном... в фотоконкурсах.....:)   
11 комментариев
о модерации ...
2 августа 2008, 19:00

на конкурс была предложена следующая фотогарфия http://fotki.yandex.ru/users/IgBRy/view/67685/

которая не была принята хотя ни один из пунктов правил не был нарушен.

 

Собственно вопрос в следующем: почему при отказе не пишется причина отказа и автор этого решения?

Страна должна знать своих героев ;)

--

 

P.S. представляю еще один вариант http://fotki.yandex.ru/users/IgBRy/view/69659/ , собственно в решении не сомневаюсь, ну это уже не важно

10 комментариев
Заголовок не указан
2 августа 2008, 19:00
Почему проходят модерацию фото с применением коллажей (фотошоп). По условиям конкурса это вроде как запретили или для избранных существуют исключения????
5 комментариев
отстрел...
4 августа 2008, 18:35

предлагаю маленькую помощь модераторам конкурса. сюда выставляем ссылки "самопиарщиков", тех кто любит писать типа "зайдите, проголосуйте". выставляем ссылку на самого "спамера" и втору, где он себя рекламирует. и после проверки, модератор снимает фото за нарушение правил. и так... поехали.

 

http://fotki.yandex.ru/users/sapiensis/view/100950

 

пропиарился он тут

 

http://fotki.yandex.ru/users/tuk-viola/view/93576/

 

я понимаю что это только добавит колов мне от таких пиарщиков, но по другому с ними бороться невозможно

10 комментариев
Про "справедливость"...
4 августа 2008, 18:56

Как-то очень интересно получается. На последнем конкурсе наблюдается прорва фотографий качество большинства из которых желает быть лучшим. О сюжете и говорить не приходится. Кто-то уже жаловался, что не принимаются на конкурс фотографии где фотограф запечатлен с мобильным телефоном - и вполне адекватный ответ модератора - все таки фотограф должен быть с фотоаппаратом! Но! Уважаемые модераторы! Будьте последовательны! Приняли одну - принимайте все. Или, если не жили хрошо - нечего и начинать... К чему все это? А вот к этому:

http://fotki.yandex.ru/users/blaginina2007/view/44796

Хотя сама фотография отличная.

67 комментариев
Оценки и комментарии на конкурсах.
5 августа 2008, 00:35

Поддерживаю тех, кто сторонник адекватности и конструктивной критики на конкурсах.

Дабы избежать спама и необоснованных колов от непризнанных "фотогениев" :) , жаждущих приз, предлагаю модераторам такую схему (по вопросу технической реализации судить не берусь - но думаю, что это реально):

Итак, первое - разрешить ставить оценку только после комментирования фотографии (может, в комментариях оценку включить даже как отдельной обязательной к заполнению строкой). Второе - обязательно коммент должен включать +сы и -сы работы (как субъективное мнение проголосовавшего и обоснование его оценки). В случае регулярного отсутствия подробного комментария о работе и причины оценки - жёсткий бан постившего в рамках текущего конкурса. Третье - как дополнительное, не обязательное -мнение и рекомендации, что здесь можно (можно было) исправить. Вот как задумка. Вопрос к модераторам (в первую очередь) и к активным участникам. Как вы считаете, необходимо и реально ли это здесь? Если да - предлагаю продолжить идеи по этому поводу. 

48 комментариев
Народный конкурс про самих себя - полное разочарование! ...
6 августа 2008, 14:17

Посмотрела около 100 страниц конкурса! Полное разочарование! Такого сюжетного примитива не видела ни на одном конкурсе! Даже белки так не отвращали, как "клоны" или "клоуны" с фотиками в зеркалах... Пятерок поставила как никогда мало, а с удовольсвием люблю оценивать хорошие работы! Расстроило то, что тема в принципе абсолютно "фотографичная", если можно так сказать! Сюжетная! Это не звери дикие в лесах, которых искать надо... Это - если нет в заначке, приличных фоток, постановочное новое фото с сюжетом!

Увы, мало кто об этом задумался. Нащелкали своих любимых детишек, которые впервые взяли в руки фотоаппарат, потому что раньше было "не трогай, это папи/мамино!"... Себя любимого в зеркале с отвратительно-расплывчатым качеством, тетю или дядю на улице с фотиком, не позаботившись даже, что вокруг дяди/тети, главное, что фотик в руках! ...

И, конечно, удивляет обилие хороших оценок у откровенно провальных снимков.

Тема ведь интересная! Почему такое отношение к тем, кто будет это смотреть - не понимаю! Жаль времени отыскивать что-то необычное, да оно и тереяется среди мусора! ...

 

110 комментариев
О конкурсе и призах для голосующих по конкурсным фотографиям.
6 августа 2008, 14:20
Просмотр,голосование,оценка и написание комментариев - это большая, трудоемкая работа, которая очень важна для участников различных конкурсов. И эта работа тоже должна как-то оцениваться и стимулироваться.Кроме того, расширение круга голосующих, по моему мнению, должно привести к повышению уровня объективности в суммарной оценке конкретной фотки.Предлагаю каким-то образом параллельно, в рамках проводимого по теме конкурса, поощрять тех, кто активно, с комментариями голосует .
19 комментариев
реклама canon :)
7 августа 2008, 14:49

Конкурс "Фотографы в кадре" подтвердил, что абсолютное большинство фотографов, принявших в нем участие (включая меня :), пользуются техникой canon. Причем зеркалками. Так вот, популяризация указанной марки, проходя через конкурс, увеличивается. Т.е. популярная и так марка становится еще более популярной. Думаю, у многих владельцев мыльниц после проведения этого конкурса зачешутся ручки пойти в магазин и купить аппарат именно этой марки. Возможно, опрометчиво.

 

Сабж: фактически опрос по технике. Пользователи canon, почему Вы выбрали именно эту марку, довольны ли Вы своей камерой + любые расширенные комментарии на эту тему.

 

Имхо тема может помочь потенциальным покупателям зеркального аппарата + отвлечет Вас, уважаемые ЯФовцы, от бессмысленных дрязг в отношении плохого модерирования, несправедливости выставления оценок и навязчивого самопиара на конкурсах.

49 комментариев
про "бытовуху" на конкурсе.
7 августа 2008, 21:35
если честно, то он неё уже тошнит. в таком количестве её тут выложили, что... даже про плагиат забыли. хотя не исключаю, что и он есть. вот и предлагаю модераторам "засучив рукава" исправлять свои ошибки. ну хотя бы половину таких фоток снять с конкурса. пожалейте наши нервы, глаза и время. если вам нужны примеры бытовухи, или вы сомневаетесь, то мы вам кучу насыпем.  хочется услышать вразумительный ответ от модераторов по данному вопросу. ну к примеру такой... да, мы согласны.
49 комментариев
Не могу разместить свое фото на конкурсе...
8 августа 2008, 18:57
Почему-то нигде на странице не вижу предложений участвовать в конкурсе, как это было раньше... Что это - какие-то изменения или глюк у меня в учетной записи? Если изменения, то как теперь посылать свое фото на конкурсы?
2 комментария
Зачем я тут?
9 августа 2008, 10:36

Затем, чтобы понимать, как я фотографирую, какие фотографии хорши, а какие - отстой. В каком направлении двигаться, какие ошибки поправить. Затем, чтобы получить обратную связь от зрителей. Расстроиться своей неумелости или порадоваться удаче. А что я получаю? "+5**** посмотри мое" или анонимные колы.

Понимаю, что это, скорее всего, не имеет смысла, но хотел бы обратиться ко всем, кто смотрит мои фотки.

ПОЖАЛУЙСТА, ЕСЛИ ВЫ СТАВИТЕ КАКУЮ-ТО ОЦЕНКУ, ОСОБЕННО ОСУЖДАЮЩУЮ, НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ С УКАЗАНИЕМ МОЕЙ ОШИБКИ.

Я не отношусь к людям с болезненным самомнением и лишним свободным временем, чтобы "мстить" колами своим критикам. Я, как и все не люблю критику)))), но считаю ее необходимым условием роста. Понимаю, что отсутствие критических комментариев обусловлено боязнью "колистов" за свои фотки. Но я не приемлю месть и для меня главное - мой собственный рост, а не выделение на фоне других. Сам на сервисе ставлю либо 5, либо ничего, оставляя свое мнение об ошибках. Думаю, многие это видели. Спасибо.

 

Еще вопрос администрации пляжа: если при 14 оценках у фотки 5 звезд, а при 15 - 3 звезды. Какую оценку поставил 15-й "судья"? -10? Получается так. Или я не в теме?)))))

34 комментария
Вопрос модераторам по регламенту конкурса.
11 августа 2008, 17:12
  Скажите, зачем предоставлена возможность одному участнику вынести на конкурс ДВЕ фотографии? Ведь это ровно в 2 раза увеличивает количество просматриваемого шлака при голосовании. Некоторые выставляют на конкурс по 2 практически полностью идентичных фото, например, себя в левом и в правом зеркале автомобиля   Если будет возможность выставить на конкурс только ОДНУ фотографию, то это заставит авторов более ответсвенно подойти к отбору своих снимков и значительно упростит работу голосующих.
27 комментариев
Начался новый конкурс "Дары лета"
13 августа 2008, 02:12

На конкурс принимаются фотографии свежих фрутов, ягод и овощей.

Это могут быть как натюрморты, так и плоды,  ещё не сорванные с ветки.

На конкурс не принимаются фото БЕЗ меток и осмысленного названия, не принимаются фото блюд из овощей, фруктов и ягод, не принимаются бытовые фото.

Прием фото продлится до 18-00 следующего вторника, 19 августа. Голосование закончится 26 августа, в этот же день будут объявлены 30 авторов- победителей.

Желаем всем участникам конкурса "Дары лета" удачи!

Коллектив Яндекс.Фоток

14 комментариев
Заголовок не указан
14 августа 2008, 00:14
Так хочется знать когда ставят колы на фотках в конкурсе знать что в ней не так. Хотя бы объясняли, писали комменты. Я у вас читала, что это делают иногда модераторы, чтобы намекнуть, что фотка "не очень". Если это действительно модераторы, то я не обижусь напишите комментарий. Я имею ввиду свою конкурсную фотку с вишней,  которую я фотографировала у себя на даче. С уважением!
32 комментария
кто первый встал, того и победа?
14 августа 2008, 03:49
Мне давно хотелось спросить (надеюсь, эту тему модераторы найдут интересной для всех!), почему голосование за конкурсные фоты идёт всё время, пока люди подают свои фоты для участия? Разве это честно? Получается, что одна фотка давно висит и собирает оценки, а другая - вывешена только через 3 дня после первой, и оценок на ней, понятно, меньше. Разве не должно голосование открываться, когда все фоты-участницы вывешены? В таком случае на старте у всех будут равные условия, и никто не будет нервничать и расстраиваться, что его фоты второй день висят на модерации, когда за других уже голосуют. Или я ошибаюсь, и условия конкурса справедливы? Кто что думает по этому поводу? *Если это уже обсуждалось, киньте, пожалуйста, в меня ссылкой (не тапком!): в истории клуба не нашла.
99 комментариев
Про конкурс и распределение мест
14 августа 2008, 03:57
Подскажите,пожалуйста,по какому критерию определяется,какое место займет фотография?
19 комментариев
Одно и тоже!
14 августа 2008, 22:10
В течении двух месяцев вижу в галерее клуба одни и теже фотографии,и ни одной новой! Сколько раз пыталась загрузить свои фотографии в эту самую галерею,но ни одна моя фоторабота ни прошла модерацию! Хочется узнать чем мои фотографии хуже тех что уже второй месяц мазолят глаза???
154 комментария
А где обещанный диплом за победу?
18 августа 2008, 14:58

Уважаемая администрация Яндекса!

Хотелось бы узнать почему я никак не могу получить свои награды за победу в конкурсе "Брызги фонтанов"?

А хотелось бы.... повесить дипломчик на стеночку !     

 

С уважением, леди.

193 комментария