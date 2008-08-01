Вопрос простой, почему?
http://fotki.yandex.ru/u
в чем нарушение правил конкурса или пользовательского соглашения?
Вопрос простой, почему?
http://fotki.yandex.ru/u
в чем нарушение правил конкурса или пользовательского соглашения?
на конкурс была предложена следующая фотогарфия http://fotki.yandex.ru/u
которая не была принята хотя ни один из пунктов правил не был нарушен.
Собственно вопрос в следующем: почему при отказе не пишется причина отказа и автор этого решения?
Страна должна знать своих героев ;)
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P.S. представляю еще один вариант http://fotki.yandex.ru/u
предлагаю маленькую помощь модераторам конкурса. сюда выставляем ссылки "самопиарщиков", тех кто любит писать типа "зайдите, проголосуйте". выставляем ссылку на самого "спамера" и втору, где он себя рекламирует. и после проверки, модератор снимает фото за нарушение правил. и так... поехали.
http://fotki.yandex.ru/u
пропиарился он тут
http://fotki.yandex.ru/u
я понимаю что это только добавит колов мне от таких пиарщиков, но по другому с ними бороться невозможно
Как-то очень интересно получается. На последнем конкурсе наблюдается прорва фотографий качество большинства из которых желает быть лучшим. О сюжете и говорить не приходится. Кто-то уже жаловался, что не принимаются на конкурс фотографии где фотограф запечатлен с мобильным телефоном - и вполне адекватный ответ модератора - все таки фотограф должен быть с фотоаппаратом! Но! Уважаемые модераторы! Будьте последовательны! Приняли одну - принимайте все. Или, если не жили хрошо - нечего и начинать... К чему все это? А вот к этому:
http://fotki.yandex.ru/u
Хотя сама фотография отличная.
Поддерживаю тех, кто сторонник адекватности и конструктивной критики на конкурсах.
Дабы избежать спама и необоснованных колов от непризнанных "фотогениев" :) , жаждущих приз, предлагаю модераторам такую схему (по вопросу технической реализации судить не берусь - но думаю, что это реально):
Итак, первое - разрешить ставить оценку только после комментирования фотографии (может, в комментариях оценку включить даже как отдельной обязательной к заполнению строкой). Второе - обязательно коммент должен включать +сы и -сы работы (как субъективное мнение проголосовавшего и обоснование его оценки). В случае регулярного отсутствия подробного комментария о работе и причины оценки - жёсткий бан постившего в рамках текущего конкурса. Третье - как дополнительное, не обязательное -мнение и рекомендации, что здесь можно (можно было) исправить. Вот как задумка. Вопрос к модераторам (в первую очередь) и к активным участникам. Как вы считаете, необходимо и реально ли это здесь? Если да - предлагаю продолжить идеи по этому поводу.
Посмотрела около 100 страниц конкурса! Полное разочарование! Такого сюжетного примитива не видела ни на одном конкурсе! Даже белки так не отвращали, как "клоны" или "клоуны" с фотиками в зеркалах... Пятерок поставила как никогда мало, а с удовольсвием люблю оценивать хорошие работы! Расстроило то, что тема в принципе абсолютно "фотографичная", если можно так сказать! Сюжетная! Это не звери дикие в лесах, которых искать надо... Это - если нет в заначке, приличных фоток, постановочное новое фото с сюжетом!
Увы, мало кто об этом задумался. Нащелкали своих любимых детишек, которые впервые взяли в руки фотоаппарат, потому что раньше было "не трогай, это папи/мамино!"... Себя любимого в зеркале с отвратительно-расплывчат
И, конечно, удивляет обилие хороших оценок у откровенно провальных снимков.
Тема ведь интересная! Почему такое отношение к тем, кто будет это смотреть - не понимаю! Жаль времени отыскивать что-то необычное, да оно и тереяется среди мусора! ...
Конкурс "Фотографы в кадре" подтвердил, что абсолютное большинство фотографов, принявших в нем участие (включая меня :), пользуются техникой canon. Причем зеркалками. Так вот, популяризация указанной марки, проходя через конкурс, увеличивается. Т.е. популярная и так марка становится еще более популярной. Думаю, у многих владельцев мыльниц после проведения этого конкурса зачешутся ручки пойти в магазин и купить аппарат именно этой марки. Возможно, опрометчиво.
Сабж: фактически опрос по технике. Пользователи canon, почему Вы выбрали именно эту марку, довольны ли Вы своей камерой + любые расширенные комментарии на эту тему.
Имхо тема может помочь потенциальным покупателям зеркального аппарата + отвлечет Вас, уважаемые ЯФовцы, от бессмысленных дрязг в отношении плохого модерирования, несправедливости выставления оценок и навязчивого самопиара на конкурсах.
Затем, чтобы понимать, как я фотографирую, какие фотографии хорши, а какие - отстой. В каком направлении двигаться, какие ошибки поправить. Затем, чтобы получить обратную связь от зрителей. Расстроиться своей неумелости или порадоваться удаче. А что я получаю? "+5**** посмотри мое" или анонимные колы.
Понимаю, что это, скорее всего, не имеет смысла, но хотел бы обратиться ко всем, кто смотрит мои фотки.
ПОЖАЛУЙСТА, ЕСЛИ ВЫ СТАВИТЕ КАКУЮ-ТО ОЦЕНКУ, ОСОБЕННО ОСУЖДАЮЩУЮ, НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ С УКАЗАНИЕМ МОЕЙ ОШИБКИ.
Я не отношусь к людям с болезненным самомнением и лишним свободным временем, чтобы "мстить" колами своим критикам. Я, как и все не люблю критику)))), но считаю ее необходимым условием роста. Понимаю, что отсутствие критических комментариев обусловлено боязнью "колистов" за свои фотки. Но я не приемлю месть и для меня главное - мой собственный рост, а не выделение на фоне других. Сам на сервисе ставлю либо 5, либо ничего, оставляя свое мнение об ошибках. Думаю, многие это видели. Спасибо.
Еще вопрос администрации пляжа: если при 14 оценках у фотки 5 звезд, а при 15 - 3 звезды. Какую оценку поставил 15-й "судья"? -10? Получается так. Или я не в теме?)))))
На конкурс принимаются фотографии свежих фрутов, ягод и овощей.
Это могут быть как натюрморты, так и плоды, ещё не сорванные с ветки.
На конкурс не принимаются фото БЕЗ меток и осмысленного названия, не принимаются фото блюд из овощей, фруктов и ягод, не принимаются бытовые фото.
Прием фото продлится до 18-00 следующего вторника, 19 августа. Голосование закончится 26 августа, в этот же день будут объявлены 30 авторов- победителей.
Желаем всем участникам конкурса "Дары лета" удачи!
Коллектив Яндекс.Фоток
Уважаемая администрация Яндекса!
Хотелось бы узнать почему я никак не могу получить свои награды за победу в конкурсе "Брызги фонтанов"?
А хотелось бы.... повесить дипломчик на стеночку !
С уважением, леди.