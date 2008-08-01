Посмотрела около 100 страниц конкурса! Полное разочарование! Такого сюжетного примитива не видела ни на одном конкурсе! Даже белки так не отвращали, как "клоны" или "клоуны" с фотиками в зеркалах... Пятерок поставила как никогда мало, а с удовольсвием люблю оценивать хорошие работы! Расстроило то, что тема в принципе абсолютно "фотографичная", если можно так сказать! Сюжетная! Это не звери дикие в лесах, которых искать надо... Это - если нет в заначке, приличных фоток, постановочное новое фото с сюжетом!

Увы, мало кто об этом задумался. Нащелкали своих любимых детишек, которые впервые взяли в руки фотоаппарат, потому что раньше было "не трогай, это папи/мамино!"... Себя любимого в зеркале с отвратительно-расплывчат ым качеством, тетю или дядю на улице с фотиком, не позаботившись даже, что вокруг дяди/тети, главное, что фотик в руках! ...

И, конечно, удивляет обилие хороших оценок у откровенно провальных снимков.

Тема ведь интересная! Почему такое отношение к тем, кто будет это смотреть - не понимаю! Жаль времени отыскивать что-то необычное, да оно и тереяется среди мусора! ...