Конкурсы в Коллекциях

декабрь 2008
Проект конкурса "История". Формулирую :-)
1 декабря 2008, 08:48

Думаю, учту многие пожелания.


Итак, предлагается конкурс "История"


Тема конкурса: Исторические сооружения

Правила участия:

1. Принимаются фотографии экстерьера или интерьера:
- исторических рукотворных сооружений возрастом не менее 100 лет;
- исторических рукотворных сооружений меньшего возраста, чья историческая ценность обоснована в описании фотографии.

1.1. При этом указанные фотографии обязаны:
- иметь название, характеризующее изображенное сооружение;
- иметь описание исторической ценности сооружения;
- иметь соответствующие метки.

2. Не принимаются следующие фотографии:
- не содержащие рукотворных сооружений или содержащие такие сооружения, которые  не соответствуют п. 1 настоящих правил;
- фотографии, где указанное сооружение (сооружения) не занимают доминирующего положения (с точки зрения модератора), кроме случаев, когда эта особенность убедительно обоснована в описании фотографии;
- без названия, описания и маток согласно п.1.1 настоящих Правил;
- фотографии людей, позирующих на фоне сооружения;
- плохого качества (например, пересвеченные, затемненные, смазанные, с сильным шумом);
- с датой и временем съемки;
- негативного или отталкивающего содержания;
- фотографии-коллажи.


Остальное - как всегда.


Прошу обсудить!

58 комментариев
Еще несколько тем...
2 декабря 2008, 21:37

Сомневаюсь, что будут такие конкурсы, но может кто-то захочет просто так такие фото сделать.

"Путевые заметки".

Фото из путешествий. Необязательно в дальние страны, можно поход в ближайший лесок. Никаких фоток "Я на фоне...". Красивый пейзаж, городской вид, пляж и т.п. Нежелательно фото известных достопримечательностей (пирамиды например). Людей и животных можно, но они не должны быть главными объектами съемки. Очень желателен комментарий к фото.

 "Песок". 

 Песок. Это может быть пустыня, красивое макро, песочные часы. На что фантазии хватит.

 "Игра воображения". 

 Кто не видел в облаках различные фигуры? Или в сплетении корней или ветвей.
Примерно такое: http://fotki.yandex.ru/users/mooha2007/view/18884 , http://fotki.yandex.ru/users/mooha2007/view/71365 .
Или с использованием редакторов: http://fotki.yandex.ru/users/mooha2007/view/78064 .

 "Ожидание". 

 Кто-то кого-то ждет. Это могут быть люди, животные, а может кто-то предметы сфотографирует. Главное, чтобы была раскрыта тема.

 "С точки зрения Гулливера". 

 Миниатюры. Натюрморты с предметами, копирующими что-то большое (автомобили, животные, дома).

"С высоты птичьего полета". 

 Фото с высоты. С самолета/вертолета, из высокого здания, с горы - любого высокого места. Люди и животные не должны быть главными объектами.

  "Осень пришла". 

 Был такой конкурс - "Приметы весны". А это приметы осени. Но не просто осенние пейзажи или макро, а именно приметы: кругом еще лето, зелень, а в глаза бросается что-то осеннее (пожелтевшая ветка например, или спелые плоды).

 "Абстракция природы". 

 Красивое сочетание цветов, интересная текстура. Это часто макро. Животные, растения крупным планом, сам объект не всегда понятен.

 "Городская абстракция". 

 Интересные части зданий, переплетение проводов, антенн и т.п.

 "Ненастье". 

 Фото плохой погоды. Пейзаж, макро - главное чтобы было понятно, что погода плохая. Подойдет ветер, дождь, метель. Люди и животные могут быть главными объектами, но они не должны быть сняты крупным планом.

"Такие разные БЕЛКИ :-)". 

 Животные на деревьях. Или игрушки. Но не настоящие белки. Чаще всего собаки и кошки, но может кто-то сфоткает животное поинтересней. Можно просто любую игрушечную зверушку на ветку посадить и сфоткать, но это будет не так интересно. Птиц нельзя.

 "Домик в деревне". 

 Разнообразные деревенские домики. Без людей, но можно животных некрупно. Дома должны быть жилыми: никаких макетов, детских домиков, дачных домиков-сарайчиков, развалин.

 "Мороз и солнце". 

 Зимние пейзажи. Обязательно наличие снега и солнца. Жаль сейчас не везде, где может быть снег, он есть.

 "Одному делу служим". 

 Эту тему я в журнале по фотографированию подглядела. Фото предметов, которые отличаются внешне, но выполняют похожие функции. Например: свечка, керосинка, настольная лампа. Желательно не меньше трех предметов.

 

35 комментариев
Новый конкурс "Горы" начнется сегодня вечером.
3 декабря 2008, 18:09
Мы ждем на новом конкурсе фотографии горных ландшафтов, склонов, вершин и утесов. Жанр фотоконкурса: пейзаж. Наличие на фотографиях людей и животных крупным планом не разрешается. Готовьте интересные кадры и желаем удачи. Коллектив Яндекс.Фоток
84 комментария
Отмена комментариев
5 декабря 2008, 14:14

Предлагаю отменить комментарии, оставить только оценки.


Потому что крайне часто возникает следующая ситуация. Какая-нибудь Маша, у которой много времени и ни грамма таланта лезет абсолютно во все конкурсные фотографии. И копипастом ставит 5 с таким вот каментом; "Суперская фотка. +5. Заходите и ко мне :)" Люди не одарённые талантом чувствуют себя обязанными (когда их "шедевр" оценили на 5) и лезут, так сказать, с "алаверды" (как бы круговая порука).


Поэтому отмена комментариев в фотографиях, которые участвуют в конкурсе, существенно привнесёт объективности к оценке.


Как считаете, коллеги?

189 комментариев
=(
6 декабря 2008, 21:02

Интересно получается... Конкурс объявили, все сразу вывесили фотки по теме, а те кто позже узнал о конкурсе тоже их вывешивают, а смысл то? Они будут где-нибудь в конце. Не будут же люди щёлкать тысячу лет, чтобы проголосовать! Они оценят те фотки, которые вывешаны в самом начале... Жалко...

66 комментариев
конкурс
7 декабря 2008, 16:34

Здравствуйте!!!!!!!!!

ЯФ очень не повторимый сервис.Он удобный, практичный,полезный.Тут столько всего интересного,красивого. Конкурсы тут тоже очень интересны и позноватильные.Короче шикарный сервис!!!!!!!


У меня предложение-может устроить конкурс посвещеный зиме?Нам всем так не зватает зимы-с коньками и лыжими.хотя один конкурс уже был-«Новогодняя сказка».Но всеровно скоро Новый год,а снег выпадает не там где надо!!!

Или зимним видам спорта,например-"Конькова мания","Мороз и солнце,день чудесный!" ,"Чудное мнгновение счастья"и т.д.

 Например-"Белый снег,серый лед","Зима все сделала сама","Белые мгновения" и т.д.

НАМ ТАК ВСЕМ НЕ ХВАТАЕТ ЗИМЫ!!!!!!!!!!!!ЗИМА!!!!!ЗИМА!!!!!!!

 

48 комментариев
Пара мыслей об оценках.
7 декабря 2008, 21:34
Мысль первая: Прогулялся по клубам, посмотрел, кто, чем живёт. Обнаружил при этом несколько клубов, в которых обсуждаются либо координируются атаки на рейтинг размещаемых на ресурсе фотографий. 1. http://clubs.ya.ru/4611686018427391211/?ncrnd=2412 2. http://clubs.ya.ru/4611686018427398904/?ncrnd=3807 3. http://clubs.ya.ru/4611686018427392688/?ncrnd=9158 4. http://clubs.ya.ru/4611686018427393340/?ncrnd=6916 5. http://clubs.ya.ru/4611686018427389559/?ncrnd=1234 6. http://clubs.ya.ru/4611686018427389341/?ncrnd=3889 Это далеко не полный перечень подобных ресурсов. (Думаю, что следует его пополнить.) Считаю, что необходимо составить чёрный список таких ресурсов, а при оценке фотографий отфильтровывать пользователей, состоящих в этих клубах. Мне кажется, что эта мера позволит отсеять фанатиков, которые давно забыли про фотографию и лепят “колы” или “пятёрки” в соответствии со своей манией соревнуясь друг с другом. Надоели уже и те и эти “клолометатели”, “пятёркометатели”. Пусть выбирают, они здесь или там. Мысль вторая: В своё время частенько заходил на odnoklassniki.ru. Что понравилось: 1. Всегда видел тех, кто посещал мою страничку. 2. Всегда видел кто, как и когда оценивал мои фотографии. Пора заканчивать с эпохой анонимного оценивания! Своих “героев” надо знать в лицо!
74 комментария
Копилка пожеланий устроителям!О ленте.
8 декабря 2008, 08:33

Открыв ленту иду по смотренным работам, это напрасная трата времени. Хотелось бы .чтобы программа не подавала повторно работы на оценку.

13 комментариев
Фотошоп
9 декабря 2008, 14:19

Скажите, может я что не понимаю? как оценивать фотки если она проработана фотошопом??? или сейчас без фтотошопа никуда??? Фоткаю как угодно, потом дарисую!

135 комментариев
99% фоток серые, зачем?
9 декабря 2008, 14:19
99% фоток серые, выставленных на текущий конкурс «Горные вершины», какие-то никакие, серые. Посему мне интересно, что побуждает пользователей, выставлять на конкурс подобные снимки? Их ведь десятки и сотни или даже тысячи, и понятно, что ничего им не светит.
96 комментариев
А давайте поговорим об искусстве?
10 декабря 2008, 03:53

Все таки, этот сервис имеет, хоть и весьма отдаленное, отношение к фотографии. А коли так, то и к искусству тоже. Давайте все хорошенько подумаем, что мы вкладываем в это понятие. Не нужно копировать определения из различных толковых словарей. Пусть каждый задумается, и скажет это своими словами. Что он лично подразумевает под этим словом. И не нужно скорополительных определений. Вопрос-то совсем не простой, как может показаться на первый взгляд.

93 комментария
Изменения в правилах конкурсов
10 декабря 2008, 19:21
Теперь в правила наших конкурсов добавился еще один пункт, касающийся определения "спама" . Навязчивой рекламой конкурсного фото считается: "неоднократное размещение ссылок на свои конкурсные фотографии в - описаниях, - подписях к фотографиям - и в записях в клубах" Пожалуйста, не нарушайте правила. Удачи всем участникам в честном соревновании Коллектив Яндекс.Фоток
43 комментария
Международный День гор!!!
12 декабря 2008, 13:06

Читать далее

6 комментариев
Тема следующего конкурса - "Ёлочные игрушки"
17 декабря 2008, 18:40

Ждём фотографии игрушек и елочных украшений,  снятые крупным и средним планом.

Это будет наш последний в этом году конкурс, который закончится 31 декабря.

Желаем всем  участникам удачи и Новогоднего настроения!

95 комментариев
Предложение по голосованию
18 декабря 2008, 12:34

Предлагаю ставить разный вес голосам людей, которые сразу попали на конкусрное фото (т.е. прямые заходы) и тем, которые пришли иными путями (поиск, просмотр галереи и т.п.).


Чаще всего знакомые и друзья (а также неизвестные люди) предлагают проголосовать за конкретное фото, и сразу дают ссылку на него. Человек заходит и голосует. Таким образом (рассылая всем просьбу проголосавать) можно наброть много баллов. Поэтому прямые заходы я предлагаю учитывать с понижающим коеффициентом, скажем, 0.5 или 0.25. То есть 1 голос, поданный человеком, зашедшим напрямую, будет равен 0.5 или 0.25 "учетного" голоса.


Для всех остальных (т.е. непрямых) заходов коеффициент сделать 1, то есть один голос = одному учетному голосу.

25 комментариев
О результатах конкурса "Горные вершины"
18 декабря 2008, 12:35

Посмотрел сейчас победителей конкурса "Горные вершины".

Да, есть интересные и замечательные фотографии, которые заслуживают победы, но половина  это рядовые, не уникальные фото гор/холмов. Зато, зайдя в комментарии, можно увидеть массу надписей вроде "прошла модерацию", "свисни, когда пройдешь модерацию", "ну наконец прошла модерацию", "проголосовала за тебя, Викусик/Светочка/..."

Мое предложение по снижению влияния накрутки изложено в соседнем посте. А именно, я предлагаю прямые заходы на конкурсные фотографии (их оценки) учитывать с понижающим коэффициентом.


Теперь следующий момент. Большинство гор-победителей либо вообще без снега и льда, либо с его жалкими серыми остатками. Мне, как человеку, бывавшему на Кавказе и на Памире и видевшему (и запечатлевшему в фото) снежные гиганты-красавцы, немного обидно за них!

 

  Как эта фотография: http://fotki.yandex.ru/contest/34/users/dom-kurenkov/view/115008/ - очень красиво, но ведь это не ГОРА! :)


Кроме того, много гор снято снизу, а не в процессе восхождения. В описании к конкурсу было написано следующее (цитирую):

"Наш конкурс украсили величественные горные пейзажи от самых отважных покорителей вершин. Авторы фотографий ждут ваших оценок и комментариев и с удовольствием поделятся впечатлениями от восхождений и спусков."


Теперь посмотрите победителей и оцените для себя, какой процент фотографий сделан "отважными покорителями вершин". Задайте себе еще такой  вопрос, где удобней делать фото, внизу или наверху, на большой высоте? Насколько ценна та или иная фотография?


Я посмотрел много конкурсных фотографий, и НИ одна из понравившихся мне не попала в ТОП-30. Нет прекрасных гималайских и кавказских вершин. Им ставили одни "5", причем каждый второй. Но кол-во просмотров у них было очень маленьким, и не могло соперничать с кол-вом просмотров фото разных Викусиков и Светочек.


Я думаю, смысла участия в конкурсах мало (во всяком случае, моего). Здесь, в основном, побеждают "клубные" люди и люди, имеющие много друзей/знакомых.


Мое резюме: в целом конкурс "Горные вершины" - ПОПСОВЫЙ.

Хотя благодарен ему с той точки зрения, что нашел очень красивые фото и даже новых друзей.


37 комментариев
Дайте творческие темы!..
18 декабря 2008, 13:40

Ну правда, ну сколько можно "простых" тем... ну горы, ну огонь, ну вода, мосты, памятники... все это однобоко, зажимает всякую фантазию, в итоге мы лицезреем тысячи и тысячи однотипных работ, и все, что не вписывается в эти жесткие рамки- не проходит модерацию...

 

 

Единственная тема которая хоть как-то дала возможность проявить разнообразие и не тошнила ( а согласитесь уже через пару дней с начала конкурса от мостов и гор и так далее- в зависимости от конкурсного объекта - начинает подташнивать), так вот единственно не вызывала отвращения тема про красный цвет... потому что она не была объектно-ориентированной, не зациклена на одном предмете/явлении...Да и конкурс обычно превращается вместо творческого самовыражения в соревнование именно объектов- у кого круче мост, да у кого смешнее памятник.

 

 Нужно не на предметы направлять темы конкурсов, а на образы, настроение, эмоции,может быть еще что-то абстрактное, не ставящее железных рамок. Тогда и смотреть конкурсные фото и участвовать в них станет интересней в разы... Ну к примеру  "грусть" или "радость" попробуйте скажем... ведь как по-разному можно выразить в фото эти эмоции! и лицом, и природой, и цветом, и светом, и еще тысячей деталей и нюансов.... вот в чем фотография! а не в объекте!

или скажем темы, которые можно трактовать неоднозначно... например "сила" - тут можно и красоту тела показать, и спортивные достижения, и силу природы, ветра, дерева, растущего на краю обрыва, и даже политику и много чего еще... ведь это же интересней чем просто сказать давайте крупным планом плоды осени. разве нет?

 

п.с. вот опять тема свежая- елочные игрушки... уверяю вас, после конкурса нового года не захочется! не новогоднее настроение создадите своим конкурсом, а обратную реакцию- отвращение и разражение от одного вида елочных игрушек...

68 комментариев
О проведении конкурсов и выбора победителя (предложение другой схемы проведения конкурсов)
18 декабря 2008, 17:56

 

Из тысяч одновременно выставленных фотографий, практически, нереально выбрать лучшую. Убедилась на собственном опыте. Разве можно из "толпы", то есть, тысячи-тысячи фотографий выбрать лучшую, если их даже просмотреть нереально.

     Считаю, надо проводить конкурс поэтапно. Например: На первом этапе - допускается к конкурсу - 500 работ. Из них в течение недели выбирается лучшая.  На втором этапе - новые 500 работ (других авторов) и так же выбирается лучшая.... и т.д. Можно сделать ограничение на количество этапов (туров). В итоге - из фотографий-победителей выбирается лучшая. Практически все спортивные соревнования проводятся по такой схеме.

     Или лучше - на скорую руку конкурс провести и быстрей, быстрей на новый (в котором, может быть, мою или Вашу конкурсную фотку и не посмотрят и половина пользователей), а, следовательно, какая бы не была качественная и хорошая фотография, не заслужит "своей" оценки.
     В общем, "галопом по европам" - в духе сегодняшних конкурсов, а результат - как повезет     ;))))

33 комментария
На конкурс не принимаются коллажи?
18 декабря 2008, 18:16
Хотелось бы уточнить что именно считается коллажами. Среди конкурсных работ есть несколько с фигурными рамками и нарисованным снегом (в том числе поверх объекта). Эта казалось бы мелочь способна очень сильно повлиять на восприятие работы, и это уже не фотография в чистом виде. Допустимо ли такое?
31 комментарий
Лимит комментариев
19 декабря 2008, 07:30

Сразу оговорюсь - я несколько последних кокнурсов вообщ епропустила так как не моя тема. А зато сейчас "моя". Обожаю игрушки и буду пересматривать много и долго.Ну и нафлудила по пути  не без того трудно! Мне молчать когда смотрю с интересом.Ну и в итоге не могу сказать простое "спасибо" даже на собственных фотогграфиях в конкурсе, так как исчерпала лимит. Мне кажется это неправильно свои-то нельзя оценивать, так зато надо оставить возможность комментировать их и не включать комментарии в своем фото в  лимит.

я НЕ против лимита! Только на своих должно быть иначе.

38 комментариев