Посмотрел сейчас победителей конкурса "Горные вершины".

Да, есть интересные и замечательные фотографии, которые заслуживают победы, но половина это рядовые, не уникальные фото гор/холмов. Зато, зайдя в комментарии, можно увидеть массу надписей вроде "прошла модерацию", "свисни, когда пройдешь модерацию", "ну наконец прошла модерацию", "проголосовала за тебя, Викусик/Светочка/..."

Мое предложение по снижению влияния накрутки изложено в соседнем посте. А именно, я предлагаю прямые заходы на конкурсные фотографии (их оценки) учитывать с понижающим коэффициентом.







Теперь следующий момент. Большинство гор-победителей либо вообще без снега и льда, либо с его жалкими серыми остатками. Мне, как человеку, бывавшему на Кавказе и на Памире и видевшему (и запечатлевшему в фото) снежные гиганты-красавцы, немного обидно за них!

Как эта фотография: http://fotki.yandex.ru/co ntest/34/users/dom-kurenk ov/view/115008/ - очень красиво, но ведь это не ГОРА! :)



Кроме того, много гор снято снизу, а не в процессе восхождения. В описании к конкурсу было написано следующее (цитирую): "Наш конкурс украсили величественные горные пейзажи от самых отважных покорителей вершин. Авторы фотографий ждут ваших оценок и комментариев и с удовольствием поделятся впечатлениями от восхождений и спусков."

Теперь посмотрите победителей и оцените для себя, какой процент фотографий сделан "отважными покорителями вершин". Задайте себе еще такой вопрос, где удобней делать фото, внизу или наверху, на большой высоте? Насколько ценна та или иная фотография?

Я посмотрел много конкурсных фотографий, и НИ одна из понравившихся мне не попала в ТОП-30. Нет прекрасных гималайских и кавказских вершин. Им ставили одни "5", причем каждый второй. Но кол-во просмотров у них было очень маленьким, и не могло соперничать с кол-вом просмотров фото разных Викусиков и Светочек.

Я думаю, смысла участия в конкурсах мало (во всяком случае, моего). Здесь, в основном, побеждают "клубные" люди и люди, имеющие много друзей/знакомых.



Мое резюме: в целом конкурс "Горные вершины" - ПОПСОВЫЙ.

Хотя благодарен ему с той точки зрения, что нашел очень красивые фото и даже новых друзей.





