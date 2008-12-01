Думаю, учту многие пожелания.
Итак, предлагается конкурс "История"
Тема конкурса: Исторические сооружения
Правила участия:
1. Принимаются фотографии экстерьера или интерьера:
- исторических рукотворных сооружений возрастом не менее 100 лет;
- исторических рукотворных сооружений меньшего возраста, чья историческая ценность обоснована в описании фотографии.
1.1. При этом указанные фотографии обязаны:
- иметь название, характеризующее изображенное сооружение;
- иметь описание исторической ценности сооружения;
- иметь соответствующие метки.
2. Не принимаются следующие фотографии:
- не содержащие рукотворных сооружений или содержащие такие сооружения, которые не соответствуют п. 1 настоящих правил;
- фотографии, где указанное сооружение (сооружения) не занимают доминирующего положения (с точки зрения модератора), кроме случаев, когда эта особенность убедительно обоснована в описании фотографии;
- без названия, описания и маток согласно п.1.1 настоящих Правил;
- фотографии людей, позирующих на фоне сооружения;
- плохого качества (например, пересвеченные, затемненные, смазанные, с сильным шумом);
- с датой и временем съемки;
- негативного или отталкивающего содержания;
- фотографии-коллажи.
Остальное - как всегда.
Прошу обсудить!