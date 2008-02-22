Конкурсы в Коллекциях

февраль 2008
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22 февраля 2008, 15:19

Официальный клуб конкурсов, проводимых на сервисе Яндекс.Фотки. Здесь ведется обсуждение текущего конкурса, конкурсных фотографий, механизмов проведения конкурсов.

Прежде чем создавать новую тему, ознакомьтесь с правилами клуба, убедитесь, что тема имеет отношение к направленности клуба и не поднималась ранее. В противном случае ваша запись может быть удалена.

Если вы размещаете тему по поводу модерации ваших конкурсных фото, пожалуйста, обязательно давайте прямые ссылки на них.

Вопросы, не содержащие работающих ссылок на фотографии, не будут рассматриваться.

Если вы хотите задать вопрос по поводу работы Фоток, добро пожаловать в Клуб сервиса Яндекс.Фотки.

По всем вопросам (в т.ч. и модерации) вы также можете обращаться в  Службу Поддержки.

Также, возможно, вам пригодится:

Виджет Яндекс.Фоток, с помощью которого вы украсите свою главную страницу Яндекса популярными фотографиями.

Дополнение для Яндекс.Бара со специальными кнопками Яндекс.Фоток.

Приятного общения!

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22 февраля 2008, 15:20
Пожалуйста, придерживайтесь общепринятых норм общения.

Сообщения, содержащие ненормативную лексику, оскорбления, призывы к национальной розни и т. п., будут удаляться, а их авторам может быть ограничен доступ в клуб. Записи, не имеющие никакого отношения к конкурсам, проводимых на Яндекс.Фотках, также будут удаляться.

Комментаторам, оставляющим сообщения большого объема, которые не несут никакой полезной информации (флуд) и затрудняют общение другим членам клуба, может быть ограничен доступ в клуб на неопределенный срок.

Для экономии времени рекомендуем сначала ознакомиться с разделом помощи, в котором собраны ответы на часто задаваемые вопросы, в том числе и о фотоконкурсах.
Если у вас есть вопросы по поводу модерации конкурсных фотографий, а также возникли иные проблемы в пользовании сервисом обращайтесь в нашу службу поддержки через форму обратной связи. Так вы оперативно получите помощь.

Если вы задаете вопрос про модерацию ваших конкурсных фото, пожалуйста, обязательно давайте прямые ссылки на них. Как сделать ссылку можно прочитать здесь.
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Добро пожаловать в клуб!
22 февраля 2008, 19:13
Хочу поприветствовать тех, кто знаком с нами по форуму на Яндекс.Фотках "О конкурсах и рейтингах" , мне очень приятно видеть вас здесь.
Для тех кто здесь впервые, хочу представиться: меня зовут Галочка
Мне вы можете задавать самые разнообразные вопросы по организации конкурсов, проводимых на Яндекс.Фотках, предлагать идеи, которые вам кажутся гениальными, критиковать всякие безобразия и общаться по другим поводам, имеющим отношение к конкурсам на Яндекс.Фотках
35 комментариев
Чето хило как-то идет борьба со спамерами!
22 февраля 2008, 19:15
17 комментариев
Вот обьясните мне, до каких пор еще будет существовать эта бестолковая сортировка по оценкам?
26 февраля 2008, 12:08
Первую половину конкурса фотографии набирали честное количество голосов, находясь в равных условиях. Теперь же опять набирают сотни голосов фотографии, висящие на лицевой странице конкурса. Где равные условия для конкурсантов?
17 комментариев
да какие конкурсы?
26 февраля 2008, 20:41
галочка, вы расписались в полном не соответствии вашей должности, да и матвеей тоже. вы не отвечаеете за свои же слова. а это плохо во сколько должен конкурс, точнее голосование закончиться и во сколько он закончился? вы в полной жо..., а как ещё это назвать?
44 комментария
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27 февраля 2008, 21:26

Поставте конкурс про собак!!!!!!!!!! Плиззззззз 

17 комментариев