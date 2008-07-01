Конкурсы в Коллекциях

июль 2008
Через неделю участия в конкурсе....
1 июля 2008, 09:12

Через неделю моего участия в конкурсе http://fotki.yandex.ru/users/uaa4/view/5772/?p=6#_child-1-14307061, фото сняли,у меня было около 170 голосов.При этом я соблюдал все правила конкурса.У меня модерацию прошло всего одно фото,не пропустили лемуров,кобру,крокодила(все они были сделанны в лесу)

Хотелось бы услышать ответ!

62 комментария
Заголовок не указан
1 июля 2008, 18:29

А я вот предлагаю интересную идею: Обьявить конкурс " Я и Звезда". Что бы на фото были ВЫ и какая ни будь знаменитость. И только так.

Мне бы было интересно посмотреть.

А как вам?

25 комментариев
Отгадываю финалистов. Позолотите ручку)))
3 июля 2008, 13:38

Привед, медвед!))

Давненько я тут у вас не был. Заглянул вот - глянуть чё новенького.

Чёт не фига тут не поменялось:

Конкурсами всё так же рулят спамеры и модераторы))))))

 

Я вот тока совсем не понял по каким критериям показываются теперь конкурсные фоты. Вернее, понял и поржал).

Я не слежу за конкурсом, но по количеству мельканий, зависаний и попаданий на первую страницу просмотра уже счас легко можно определить победителй, которым тупо накрутят голоса показами.

В финал сто пудоФФ попадёт, то на шо я устал уже натыкаться на первой странице показа:

 

Два льва в саванне

панда на дереве

ёжик калачиком с букетиком белых цветов

Олень, смотрящий в камеру

медведь толстый, смотрящий в камеру

много опоссуумов на дереве

белко крупным планом на ветке

 

Заколебалси я на них натыкаться в любое время дня и ночи на 1 стр. Уже даж интересно, каждый раз открывая "участников конкурса" угадать, хто из них первый в ряду или они все тама одновременно))))

Ессессенно у всех у них уже около 200 голософф)

 

Ничё не меняется в королевстве датском)

 

 

27 комментариев
«Клуб грязных эстетов»
3 июля 2008, 13:41
Я понимаю, взгляды на жизнь могут быть разные.  Шефы Питерского "клуба  грязных эстетов", привезя свою помойку в Москву, получили радостное понимание эпатируемой публики.  Однако часть из них осталась и раскидывает свою помойку на просторах Яф. Меня не то удивляет, что не модерируется мат на конкурсе - за этим трудно уследить - слишком много сообщений. Меня удивляет, что заплевываемые авторы своих шедевров сами не проводят модерацию комментариев.  Наоборот, принято везде гордо тащить бороду этой гнуси и оставлять на  её "светлую память".   Можно оставлять для одной цели -  грязных матерных эстетов нужно не допускать до клуба конкурсов, ни в каком виде. Ни фото не  брать, ни комменты не допускать. Я так, думаю...
Нет комментариев
Плагиат Чемпиён!))
3 июля 2008, 16:06

Ну, раз уж я зашёл сюды в кои то веки, то дайте порезвиться))

Короче, заколебели меня одни и те же фоты на первой странице показа конкурса.

 

Буду отстреливать то, шо намозолило глаза.

Ну, вот упомянутый мною в другом посте "олень, смотрящий в камеру", вечный посетитель первой странице. Он и в эту минуту там первый, кста, стоит))))

http://fotki.yandex.ru/contest/24/users/st7serjant/view/84356/

 

а вот он в клипарте майкрософта))))

http://office.microsoft.com/ro-RO/clipart/results.aspx?qu=j0432718

 

счас Люда Смешнова скажет, шо принимает притензи тока от владельцев фотки)))

Как же, блин, уговорить майкрософт пожаловаться то?)))))))))))))))))

22 комментария
Попытка решить проблему плагиата на конкурсах!
4 июля 2008, 12:03
 Судя по последнему (да и не только) конкурсу большинство претензий, если не все, по поводу плагиата адресовано к фоткам без EXIF. Поэтому вношу предложение помечать такие работы меткой (кнопкой, значком, рамкой) "Подозрение в плагиате" красного цвета. Она должна быть видна всем пользователям Фоток. У автора фотки эта метка должна быть активной. При нажатии на нее ему предлагается подтвердить свое авторство: цитирую "Здравствуйте. На нашем конкурсе участвуют фотографии, сделанные Вами, или размещенные с письменного разрешения автора. Ваше фото принято на конкурс но, пожалуйста, подтвердите Ваше авторство - опишите, как вы снимали эту фотографию, параметры съемки, также просим прислать оригинал фото (скопированный с фотокамеры с сохраненным EXIF ) по адресу support@fotki.yandex.ru с пометкой "Авторство фото". После получения этой информации подозрение в плагиате будет снято. Спасибо за понимание." В случае подтверждения метка "Подозрение в плагиате" становится зеленой "Авторство подтверждено". Если авторство до окончания конкурса не подтверждается, то фото с конкурса снимается, ну или,например, у него аннулируется половина голосов (в случае если плагиат не доказан, но и авторство не подтверждено). Конечно, я понимаю что многие на Фотках не могут, не хотят или не умеют загружать свои работы с EXIF. Однако в случае с конкурсами EXIF должен быть необходимым условием и научиться этому достаточно просто. Хуже обстоят дела с работами с пленки. Но в настоящее время фотографов пленочников очень мало, а на Фотках их еще меньше, если вообще есть. А те которые есть EXIF и сами смогут написать.
42 комментария
На подготовку 1 месяц !
6 июля 2008, 01:09

Есть предложение: объявлять о новом планируемом конкурсе заранее. Скажем, за 1 месяц до его начала. Это даст возможность потенциальным участникам подготовиться, и, как следствие, надеюсь, приведёт к повышению качества предоставляемых на конкурсы снимков. А так же косвенно, возможно, несколько снизит количество плагиата.

17 комментариев
О белках и ежах
8 июля 2008, 17:01

В конкурсе "Лесные животные" участвуют одни белки и ежи :) А белок вообще уже пора считать городским и почти домашним животным... практически в каждом дворе живут эти шкодливые пушистые зверушки :)

12 комментариев
Что-то странное... Мои фотки пропустили на конкурс.
10 июля 2008, 00:46

Собственно сабж. Только загрузил, как сразу в небесный конкурс допустили. А я уж приготовился бороться и доказывать, что это небо изображено, а не вода. Как с мишкой моим неудачливым.

Причем за мишку никто даже не повинился. Как-будто так все и должно быть. Хоть бы этот Яндекс какой-нибудь Yahoo купил что-ли...

7 комментариев
Начался новый конкурс "Взгляд в небо"
10 июля 2008, 00:58

На конкурс принимаются  фотографии летнего неба в любое время суток, в любую погоду.

Требования к фотографиям: жанр - пейзаж, время съёмки - лето. Фото также должны быть качественными, авторскими, без даташтампа. Со всеми остальными условиями конкурса вы можете ознакомиться на странице "информация о конкурсе", и конечно же загрузить фото на конкурс.

 

Желаем удачи!

Коллектив Яндекс.Фоток

20 комментариев
Если это не взгляд в небо, то хотя бы скажите - куда это взгляд.
10 июля 2008, 16:55
Фото не прошло модерацию для конкурса «Взгляд в небо»

Тренер

47 комментариев
о рекламе...
10 июля 2008, 18:58

http://clubs.ya.ru/4611686018427388693/replies.xml?item_no=11480&ncrnd=4658

это не жалоба ,а вопрос так можно?

39 комментариев
Хочу понять, почему мои фото частоо не проходят модерацию на конкурсы.
10 июля 2008, 19:22

В свое время испытал лютый гнев по поводу не допущенной фотки на конкурс "Кулинарных этюдов", поднял крик, а потом посмотрел внимательно на фотку, и увидел название фирмы-производителя варочной панели)))) С тех пор внимательно отношусь к своим возникающим вопросам к модераторам. Но вот сейчас не понимаю.

 

Не допущены два фото в конкурс "Взгляд в небо":

 

В чем они не соответствуют правилам?

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42 комментария
Почему мое фото вдруг сняли с конкурса?
10 июля 2008, 22:35
Вчера вечером я номинировала следующую фотографию (http://fotki.yandex.ru/users/sandrabelov/view/40397/ ) на конкурс. Она прошла модерацию довольно быстро и к утру набрала 16-17 пяти-звездочных оценок. А через несколько часов, когда я зашла что бы ответить на очередной коммент, фото уже было снято с конкурса с подписью что якобы не прошло модерацию. Как так может быть ведь фото уже прошло модерацию и пробыло на конкурсе больше 12 часов? Я еще понимаю если фотографию снимают потому что она не соответствует правилам, но эта конкретная фотография соответствует всем предписаниям конкурса так что я недоумеваю в чем здесь дело. Я уже написала письмо в службу помощи, но пока что ответа нет...  Модераторы, пожалуйста верните фото на конкурс!
41 комментарий
И мое фото не прошло модерацию...
11 июля 2008, 00:29

... вернее сначало все было ОК его, приняли на конкурс, а тут захожу - фото не прошло модерацию.. хоть бы объяснили - почему, обидно просто ((

http://fotki.yandex.ru/users/larisa2112/view/82654/

26 комментариев
Заголовок не указан
11 июля 2008, 00:30

Раньше была лента с конкурсными фотками и  твои соседи были видны на конкурсной фотке в твоем альбоме. Почему сейчас этого нет? 

6 комментариев
А у меня два дня фото висит в статусе "проверка мродератором"
11 июля 2008, 00:33

А у меня два дня фото висит в статусе "проверка мродератором". И когда это все закончится, через 2 недели?

 http://fotki.yandex.ru/users/alexxmiron/view/85455/
8 комментариев
На будущее
11 июля 2008, 14:03

Необходимо вводить модерацию с аргументацией на конкурсах. Иногда фотография "не соответствует" теме конкурса лишь на субъективный взгляд модератора. Он должен аргументировать отказ допускать фотографию на конкурс.

 

Иначе не избежать переживаний и ссор, которые никому тут не нужны. Это не оправдание модератора за отказ, это уведомление автора о его ошибке.

 

Например:

"Фото не прошло модерацию на конкурс "такой-то". Пункт регламента конкурса №1.2."

 

А в самих условиях конкурса требования к работам нумеровать:

"Условия: 

1.1. Небо 2/3

1.2. Пейзаж

1.3. и т.п.

Не допускаются:

2.1. Животные

2.2. Крупный план людей

2.3. отталкивающее содержание

2.4. и т.п."

17 комментариев
Почему мое фото не прошло модерацию????
11 июля 2008, 14:06

Бред!!!! Вы что хотите сказать я снимала что-то другое, не небо во время заката??? может быть черные здания или черного человека??? ну у меня просто шок, когда я увидела что фото не прошло модерацию..правила читала, уж точно!!!

 

http://fotki.yandex.ru/users/Yanchik-K/view/72136/

12 комментариев
Почему не прошла модерацию фотография? Объясните
11 июля 2008, 17:30

http://fotki.yandex.ru/users/fanfan28/view/95332/  

 

Не стала бы поднимать этот вопрос, если бы не увидела множество подобных фотографий уже на конкурсе. Заранее прошу прощения у их авторов,

http://fotki.yandex.ru/contest/25/users/l-d5/view/65847/  одуванчик

http://fotki.yandex.ru/contest/25/users/mixasa/view/77062/  верба
http://fotki.yandex.ru/contest/25/users/evm812/view/64948/  мост
http://fotki.yandex.ru/contest/25/users/vigor18/view/32889/ фонарь
http://fotki.yandex.ru/contest/25/users/irynareb/view/74728/ луна
http://fotki.yandex.ru/contest/25/users/mynicyar/view/14034/ деревья
http://fotki.yandex.ru/contest/25/users/l-i-ann/view/21660/ травинки 

и мн др. это только на первых страницах. В чем принципиальная разница?

 

 

19 комментариев