Через неделю моего участия в конкурсе http://fotki.yandex.ru/u
Хотелось бы услышать ответ!
Через неделю моего участия в конкурсе http://fotki.yandex.ru/u
Хотелось бы услышать ответ!
А я вот предлагаю интересную идею: Обьявить конкурс " Я и Звезда". Что бы на фото были ВЫ и какая ни будь знаменитость. И только так.
Мне бы было интересно посмотреть.
А как вам?
Привед, медвед!))
Давненько я тут у вас не был. Заглянул вот - глянуть чё новенького.
Чёт не фига тут не поменялось:
Конкурсами всё так же рулят спамеры и модераторы))))))
Я вот тока совсем не понял по каким критериям показываются теперь конкурсные фоты. Вернее, понял и поржал).
Я не слежу за конкурсом, но по количеству мельканий, зависаний и попаданий на первую страницу просмотра уже счас легко можно определить победителй, которым тупо накрутят голоса показами.
В финал сто пудоФФ попадёт, то на шо я устал уже натыкаться на первой странице показа:
Два льва в саванне
панда на дереве
ёжик калачиком с букетиком белых цветов
Олень, смотрящий в камеру
медведь толстый, смотрящий в камеру
много опоссуумов на дереве
белко крупным планом на ветке
Заколебалси я на них натыкаться в любое время дня и ночи на 1 стр. Уже даж интересно, каждый раз открывая "участников конкурса" угадать, хто из них первый в ряду или они все тама одновременно))))
Ессессенно у всех у них уже около 200 голософф)
Ничё не меняется в королевстве датском)
Ну, раз уж я зашёл сюды в кои то веки, то дайте порезвиться))
Короче, заколебели меня одни и те же фоты на первой странице показа конкурса.
Буду отстреливать то, шо намозолило глаза.
Ну, вот упомянутый мною в другом посте "олень, смотрящий в камеру", вечный посетитель первой странице. Он и в эту минуту там первый, кста, стоит))))
http://fotki.yandex.ru/c
а вот он в клипарте майкрософта))))
http://office.microsoft.
счас Люда Смешнова скажет, шо принимает притензи тока от владельцев фотки)))
Как же, блин, уговорить майкрософт пожаловаться то?)))))))))))))))))
Есть предложение: объявлять о новом планируемом конкурсе заранее. Скажем, за 1 месяц до его начала. Это даст возможность потенциальным участникам подготовиться, и, как следствие, надеюсь, приведёт к повышению качества предоставляемых на конкурсы снимков. А так же косвенно, возможно, несколько снизит количество плагиата.
В конкурсе "Лесные животные" участвуют одни белки и ежи :) А белок вообще уже пора считать городским и почти домашним животным... практически в каждом дворе живут эти шкодливые пушистые зверушки :)
Собственно сабж. Только загрузил, как сразу в небесный конкурс допустили. А я уж приготовился бороться и доказывать, что это небо изображено, а не вода. Как с мишкой моим неудачливым.
Причем за мишку никто даже не повинился. Как-будто так все и должно быть. Хоть бы этот Яндекс какой-нибудь Yahoo купил что-ли...
На конкурс принимаются фотографии летнего неба в любое время суток, в любую погоду.
Требования к фотографиям: жанр - пейзаж, время съёмки - лето. Фото также должны быть качественными, авторскими, без даташтампа. Со всеми остальными условиями конкурса вы можете ознакомиться на странице "информация о конкурсе", и конечно же загрузить фото на конкурс.
Желаем удачи!
Коллектив Яндекс.Фоток
http://clubs.ya.ru/46116
это не жалоба ,а вопрос так можно?
В свое время испытал лютый гнев по поводу не допущенной фотки на конкурс "Кулинарных этюдов", поднял крик, а потом посмотрел внимательно на фотку, и увидел название фирмы-производителя варочной панели)))) С тех пор внимательно отношусь к своим возникающим вопросам к модераторам. Но вот сейчас не понимаю.
Не допущены два фото в конкурс "Взгляд в небо":
В чем они не соответствуют правилам?
... вернее сначало все было ОК его, приняли на конкурс, а тут захожу - фото не прошло модерацию.. хоть бы объяснили - почему, обидно просто ((
Раньше была лента с конкурсными фотками и твои соседи были видны на конкурсной фотке в твоем альбоме. Почему сейчас этого нет?
А у меня два дня фото висит в статусе "проверка мродератором". И когда это все закончится, через 2 недели?http://fotki.yandex.ru/u
Необходимо вводить модерацию с аргументацией на конкурсах. Иногда фотография "не соответствует" теме конкурса лишь на субъективный взгляд модератора. Он должен аргументировать отказ допускать фотографию на конкурс.
Иначе не избежать переживаний и ссор, которые никому тут не нужны. Это не оправдание модератора за отказ, это уведомление автора о его ошибке.
Например:
"Фото не прошло модерацию на конкурс "такой-то". Пункт регламента конкурса №1.2."
А в самих условиях конкурса требования к работам нумеровать:
"Условия:
1.1. Небо 2/3
1.2. Пейзаж
1.3. и т.п.
Не допускаются:
2.1. Животные
2.2. Крупный план людей
2.3. отталкивающее содержание
2.4. и т.п."
Бред!!!! Вы что хотите сказать я снимала что-то другое, не небо во время заката??? может быть черные здания или черного человека??? ну у меня просто шок, когда я увидела что фото не прошло модерацию..правила читала, уж точно!!!
http://fotki.yandex.ru/u
Не стала бы поднимать этот вопрос, если бы не увидела множество подобных фотографий уже на конкурсе. Заранее прошу прощения у их авторов,
http://fotki.yandex.ru/c
http://fotki.yandex.ru/c
http://fotki.yandex.ru/c
http://fotki.yandex.ru/c
http://fotki.yandex.ru/c
http://fotki.yandex.ru/c
http://fotki.yandex.ru/c
и мн др. это только на первых страницах. В чем принципиальная разница?