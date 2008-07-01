Привед, медвед!))

Давненько я тут у вас не был. Заглянул вот - глянуть чё новенького.

Чёт не фига тут не поменялось:

Конкурсами всё так же рулят спамеры и модераторы))))))

Я вот тока совсем не понял по каким критериям показываются теперь конкурсные фоты. Вернее, понял и поржал).

Я не слежу за конкурсом, но по количеству мельканий, зависаний и попаданий на первую страницу просмотра уже счас легко можно определить победителй, которым тупо накрутят голоса показами.

В финал сто пудоФФ попадёт, то на шо я устал уже натыкаться на первой странице показа:

Два льва в саванне

панда на дереве

ёжик калачиком с букетиком белых цветов

Олень, смотрящий в камеру

медведь толстый, смотрящий в камеру

много опоссуумов на дереве

белко крупным планом на ветке

Заколебалси я на них натыкаться в любое время дня и ночи на 1 стр. Уже даж интересно, каждый раз открывая "участников конкурса" угадать, хто из них первый в ряду или они все тама одновременно))))

Ессессенно у всех у них уже около 200 голософф)

Ничё не меняется в королевстве датском)