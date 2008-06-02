мне кажется было бы интересней узнавать о теме конкурса заранее, чтобы была возможность подготовится, а не рыться в старых запасах.
И еще очень бы хотелось чтобы новости обновлялись в клубе!!!
мне кажется было бы интересней узнавать о теме конкурса заранее, чтобы была возможность подготовится, а не рыться в старых запасах.
И еще очень бы хотелось чтобы новости обновлялись в клубе!!!
Были стихии огня и воды. Логично продолжить конкурсы стихиями воздуха и земли.
Воздух показать не просто, но тем и интереснее... Как Вы считаете?
Ответьте новичку на пару вопросов плиз.
1. правильно ли я понял, что если фотография ранее выставлено на одном из моих сайтов ее уже нельзя выставлять на конкурс?
или мне для участия в конкурсе надо фотографию временно удалить с другого сайта?
2. цитата: "Автор несет ответственность за согласие героя (или героев) фотографии на участие изображения в конкурсе;"
если я снимал волейбольный матч и на фото несколько игроков, мне надо бежать и согласие от всех игроков на фото получать или я что-то не понимаю?
Вот наконец то и дождались очередного конкурса... все гадали, интересовались. требовали, кричали, ругались - ну какой же он будет... Очередное раздолье для плагиатчиков, очередное "поле брани", и снова будем искать недочеты, требовать справедливости, возмездия для не чистых на руку конкурсантов, доказывать, умалять модераторов снять то или другое фото...
Режте меня на куски, обвиняйте в необосновательности, но даже на моейпервый дилетанский взгляд вот это гольный плагиат..http://fotki.yandex.ru/u
http://fotki.yandex.ru/u
А гимнастка, не каждому специалисту удастся сделать такой удачный снимок.
Ни говоря уже об отсутствии эскифа.
На будущее можно зайти вот сюда и найти массу фото теннисистов http://www.gotennis.ru/f
А то на работе руки работают, а голова без дела.
.
Над конкурсными фотографиями повесить объявление примерно такого содержания: "Внимание! Некоторые конкурсанты оставляют под фотографиями восторженные отзывы, "докладывают" о проставленных пятерках, зовут в гости - таким образом они пытаются вывести свои конкурсные фото в лидеры. Очень часто такие зазывалы ставят не те оценки, о которых пишут в комментариях. Будьте внимательны! Даже если вам поставили 5 - вы не обязаны делать то же самое! Пожалуйста, ставьте 5 только тем фото, что вам действительно нравятся!
Может тогда хоть часть людей снимет розовые очки.