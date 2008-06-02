Конкурсы в Коллекциях

июнь 2008
тема нового конкурса?
2 июня 2008, 02:54

мне кажется было бы интересней узнавать о теме конкурса заранее, чтобы была возможность  подготовится, а не рыться в старых запасах.

И еще очень бы хотелось чтобы новости обновлялись в клубе!!! а то конкурс про фонтаны идет, а в новостях написано, что про весну!!! смешно получилось.... 

30 комментариев
Заголовок не указан
2 июня 2008, 23:36
Сколько нужно ку для создания конкурса?
6 комментариев
....хотелось бы понять, в чём фенечка.....
3 июня 2008, 23:05
Отчего такой отрыв во мнениях у первых трёх фото победителей.....400...370.... а далее резко вниз...200...150...100...Они правда шедевры? с таким отрывом......я думал при 6000 фотографий борьба за первое место должна быть ну прям в пол-звезды....:)
4 комментария
Стабильные лидеры из конкурса в конкурс - наверное нужен особый приз !
4 июня 2008, 11:34
Сегодня ради интереса посмотрела фотографии победителей последнего конкурса и решила посмотреть - а какие результаты у них были в других конкурсах(это можно сделать , если посмотреть - популярное у автора- конкурсные фото). И что интересно - лидеры они не только здесь. Не говорю обо всех а о некоторых из начала списка. Особенно это касается первого второго и третьего места (про другие сказать не могу- не рассматривала). Наверное все это неспроста...
17 комментариев
предлагаяю сделать конкурс вислоухие шоландские кошки
4 июня 2008, 15:49
 
предлагаяю сделать конкурс вислоухие шоландские кошки
Нет комментариев
Продолжаем конкурс стихий!
4 июня 2008, 16:16

Были стихии огня и воды. Логично продолжить конкурсы стихиями воздуха и земли.

Воздух показать не просто, но тем и интереснее...   Как Вы считаете?

42 комментария
Несправедливость в проведении конкурсов.
4 июня 2008, 17:43
Куда делась фотография с 416 голосами с последнего конкурса? И  на первом месте оказалось фото с 400 голосами. И  поздравляю модераторов - на первых местах, как всегда,  неувядаемые спамеры с уровнем фото ниже плинтуса.
29 комментариев
В чем логика?
5 июня 2008, 09:45
Честно посмотрела все страницы конкурса фонтанов во время голосования. Смотрела и другие конкурсы в процессе. Не могу понять, в чем логика расположения фото?! По голосам - нет! - На первых страницах попадались и лидеры, и аутсайдеры. По дате размещения - тоже нет! Спасибо, если кто-то объяснит логику.
19 комментариев
За справедливость конкурсов!
7 июня 2008, 10:11
Ребята! Ну нельзя так проводить конкурсы! Или называть это надо "Гонка за баллами, тема такая-то..."!  Очень хочется внести следующее предложение и чтобы меня в этом поддержали! Надо объявлять сроки на заявку в конкурсе, например 2-3 недели, чтобы все, кто хотел, могли подготовиться и выставить фото в галлерею конкурса, но пока без голосования. Когда прием конкурсантов будет закончен, объявлять голосование, причем каждому разрешить голосовать не более, чем за 2 участника. Тогда и шансы у всех будет равны! И голосование будет обдуманным! И подлиз типа "Зайдите и за меня проголосуйте" тоже не будет! Может кто-то скажет, что побеждать станут проффесионалы, фотографы и т.п., но сразу хочется парировать:-"Ребята, давайте повышать и свой проффесианолизм, это все таки конкурс!" Я и сама "горе-фотограф" )))))))), но я за справедливость!!!
34 комментария
Конкурс «Энергия спорта»
7 июня 2008, 11:25

Ответьте новичку на пару вопросов плиз.

1. правильно ли я понял, что если фотография ранее выставлено на одном из моих сайтов ее уже нельзя выставлять на конкурс?

или мне для участия в конкурсе надо фотографию временно удалить с другого сайта?

2. цитата: "Автор несет ответственность за согласие героя (или героев) фотографии на участие изображения в конкурсе;"

если я снимал волейбольный матч и на фото несколько игроков, мне надо бежать и согласие от всех игроков на фото получать или я что-то не понимаю?

 

9 комментариев
проверка модераторами
7 июня 2008, 13:07
Уважаемые модераторы, нельзя ли, ибо не сбивать людей с толку в правилах добавить информативный пунктик. " ждать проверки снимка модераторами не более ....., и что делать в случае если в указанном временном диапозоне снимок не прошел модерацию. Я это к чему, на одном из конкурсов 2 дня ждал модерации, потом удалил и снова выложил, положительный результат появился уже через 2 мин. случай только у меня далеко не первый, теперь каждые несколько часов выставляю по новому, ответте хотя бы в теме, уверен многих этот вопрос интересует, так как уже не раз советовал людям не ждать по несколько дней, а перевыложить... вот такой, на первый не сложный вопрос назрел))))
8 комментариев
Конкурс "Энергия спорта"
7 июня 2008, 14:09
Начался новый конкурс "Энергия спорта". Главное условие конкурса - это наличие на фотографиях спортсменов, людей, занимающихся спортом. Жанр: репортаж, жанровый портрет. Приём фото продлится до 14 июня, а голосование до 21 июня. В этот же день будут объявлены победители. Остальные правила участия на странице "Информация о конкурсе" Вопросы по модерации ждём в Службу Поддержки и в наш Клуб. Удачи и спортивного настроения.
7 комментариев
Да здравствует его Величество ПЛАГИАТ... (будь он неладен)
7 июня 2008, 14:38

Вот наконец то и дождались очередного конкурса... все гадали, интересовались. требовали, кричали, ругались - ну какой же он будет... Очередное раздолье для плагиатчиков, очередное "поле брани", и снова будем искать недочеты, требовать справедливости, возмездия для не чистых на руку конкурсантов, доказывать, умалять модераторов снять то или другое фото...

Режте меня на куски, обвиняйте в необосновательности, но даже на моейпервый дилетанский взгляд вот это гольный плагиат..

http://fotki.yandex.ru/users/amarilis4/view/64604/] и это тоже

http://fotki.yandex.ru/users/amarilis4/view/64607 ну уж мало верится тому что автор сделал это фото будучи на матче с участием Рафаэля Надаля (если конечно же он не сопртивный фото репортер).
А гимнастка, не каждому специалисту удастся сделать такой удачный снимок.

Ни говоря уже об отсутствии эскифа.

На будущее можно зайти вот сюда и найти массу фото теннисистов http://www.gotennis.ru/forum/lofiversion/index.php/t54.html

 

65 комментариев
Фото не прошло медерацию на конкурс "Энергия спорта"
9 июня 2008, 09:28

Посмотреть на Яндекс.Фотках Согласно правилам проведения конкурса: <цитата> На конкурс принимаются фотографии, на которых изображены люди в момент спортивных соревнований или просто занятий спортом. </цитата> , а также <цитата> К участию в конкурсе принимаются фотографии людей, занимающихся спортом, соревнующихся между собой; </цитата> Хотелось бы поинтересоваться - в чем именно данные фото не соответствуют правилам? Или старт и награждение - это не части спортивного соревнования?

9 комментариев
"Энергия Спорта" - горе конкурс!
9 июня 2008, 15:38
Смотрю на фотографии участников конкурса "Энергия Спорта" и плакать хочется! Оценивать-то некого! Либо качество полный кашмар, либо сюжет никакой! А те у кого более или менее фотографии нормальные (пальцев на одной руке хватит) EXIF отсутствует. Я за такие фотографии не голосую! Сколько дней уже прошло с момента начала конкурса, а голосование вялое - дальше некуда! Видно не я одна так думаю! Пусть Я.Ф. и не претендует на звание сайта для фотопрофи, но так....что народ смешить?
46 комментариев
Плагиатор в Топе
9 июня 2008, 17:36
Я обычно не обращаю особо внимания на такие вещи, но сегодня!!! Увидела фото с каплей молока в кофе и обалдела.Неужто такие монстры на ЯФ захаживают.Ан нет!Дамочка в наглую врет, что это ее фотки, да еще рассказывает, как она их делала! Настоящий автор- Ирен Мюллер. Ссылка на фото Мюллер  http://dmitry.shamin.spb.ru/blog/show??225
24 комментария
Конкурс "Приметы весны"
11 июня 2008, 02:21
Заняла 16 место в этом конкурсе, но до сих пор неполучила ни обещанной грамоты, ни сувенира. Может я не одна такая? Тогда зачем обещать?
10 комментариев
Я тут "родила" несколько тем для конкурсов.
11 июня 2008, 14:20

А то на работе руки работают, а голова без дела.

 

 

 "- Дары лета "
- начало осени. Фото плодов: ягоды, фрукты, овощи, грибы (все свежее, не консервированное) - на ветках/кустах/стеблях или в корзинках/баночках (ну или в другой таре, или просто куда положите). Натюрморт из свежих плодов, короче. Людей и животных - низзя!  

 

 

  "Время контрастов"
- осень - начало зимы, конец осени. Осенний пейзаж. Контрасты в кадре (хотя бы желтая и зеленая листва, хотя можно что поинтереснее придумать). Никаких людей и животных. 

 

 

 "Грибная пора"
- тема тоже для конца осени. Грибы. В любом виде. Без людей. Можно зверушку какую-нибудь (муха, слизень, птичка на грибе - не собака возле корзинки) 

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 "Дождь, дождь"
- в любое теплое время года. Дождь. Можно с людьми, животными. Главное, должно быть понятно, что идет дождь! 

 

 "А снег не знал и падал..."
- вариант осадков для холодного времени года. Снегопад (не собирающийся и не закончившийся!). Можно людей и животных. Падающий снег, метель, буран... 

 

 

 "- Автомобили, автомобили, буквально все заполонили "
- в любое время года. Автомобили, разнообразные, в необычных местах (я знаю место, где автомобиль водружен на столб - типа реклама). Люди и животные только на втором плане. 

 

 

 "Мой ласковый и нежный зверь"
- в любое время года. Кошки, только кошки. Надо же уважить кошатников - много их на МЯФ. Людей в кадр НЕ НАДО. 

 

 

 "Мордочка, хвост и четыре ноги..."
- в любое время года. Только собаки. Собачников тоже много, их тоже надо уважить... Людей НЕ нужно. 

 

 

 "Поле, русское поле. "
- в любое время года. Поле: просто поле, с пшеницей/рожью, с маками/ромашками/тюльпанами/подсолнухами. Просто поле. НЕОБЯЗАТЕЛЬНО РУССКОЕ - ПРОСТО НАЗВАНИЕ ПОНРАВИЛОСЬ. 

 

 

 "Букет "
- лучше объявить заранее, проводить в конце осени - начале зимы. Просто букет, из того, что нравится, что под руку попадется. Никаких людей и животных (ну может бабочку некрупным планом, или жучка) - главное букет.И НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО ПЛАГИАТ РАСЦВЕТЕТ МАХРОВЫМ ЦВЕТОМ - ОН НА ЛЮБОМ КОНКУРСЕ ЦВЕТЕТ И ПАХНЕТ.  

 

 
14 комментариев
идея, как немного охладить спамеров. может поможет.
11 июня 2008, 22:59

Над конкурсными фотографиями повесить объявление примерно такого содержания: "Внимание! Некоторые конкурсанты оставляют под фотографиями восторженные отзывы, "докладывают" о проставленных пятерках, зовут в гости - таким образом они пытаются вывести свои конкурсные фото в лидеры. Очень часто такие зазывалы ставят не те оценки, о которых пишут в комментариях. Будьте внимательны! Даже если вам поставили 5 - вы не обязаны делать то же самое! Пожалуйста, ставьте 5 только тем фото, что вам действительно нравятся!

 

Может тогда хоть часть людей снимет розовые очки.

12 комментариев
Модераторы конкурса "Энергия спорта"!
12 июня 2008, 15:26
Я, конечно, понимаю, что я далеко не первая, кто грузит вас подобными вопросами, но не могли бы вы объяснить мне, почему эта фотка не прошла модерацию? Заранее спасибо. http://fotki.yandex.ru/users/da-nalex/view/66026/
12 комментариев