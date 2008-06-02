Ответьте новичку на пару вопросов плиз.

1. правильно ли я понял, что если фотография ранее выставлено на одном из моих сайтов ее уже нельзя выставлять на конкурс?

или мне для участия в конкурсе надо фотографию временно удалить с другого сайта?

2. цитата: "Автор несет ответственность за согласие героя (или героев) фотографии на участие изображения в конкурсе;"

если я снимал волейбольный матч и на фото несколько игроков, мне надо бежать и согласие от всех игроков на фото получать или я что-то не понимаю?