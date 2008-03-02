Наблюдая за конкурсами сделал несколько догадок.

Повторюсь, это только мои догадки.

Некоторые фотки изначально попадают в наиболее благоприятные условия.

Нажимая на кнопочку конкурса, мы попадаем на страницу "Разное", где по идее должны случайным образом показываться фотки участников конкурса. Но вот некоторые из них там появляются гораздо чаще других.

Примеры этого конкурса:

http://fotki.yandex.ru/u sers/mishutka6661/view/41 986/

http://fotki.yandex.ru/u sers/nmdv/view/14995/

Не всегда конечно и не круглыми днями, но по несколько раз в день, в отличии от "статистов".

Естесвенно, они собирают больше всех голосов и просмотров.

Отсюда возникает подозрение, что модераторы сами определяют группу победителей на свой собственный вкус.

Вернее часть группы.

Буду рад, если модераторы этого клуба, и как я понимаю, люди определяющие политику МЯФ развеят мои сомнения.

Хотелось бы узнать и мнение пользователей и их наблюдения по этому вопросу.