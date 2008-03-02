Конкурсы в Коллекциях

март 2008
Фотографии с даташтампом на изображении (дата съемки прям в изображении)
2 марта 2008, 16:11
На текущем конкурсе фотографий с даташтампом что-то особенно много. Я бы предложил такие фото в принципе не допускать до участия в конкурсах. Это ж безвкусица высшей пробы! Более верного признака фотобезграмотности и придумать сложно. Лично мне, если такое попадается на конкурсе, то сразу кол автоматом без раздумий. Модераторам же такой критерий вполне по силам для отсева...
7 комментариев
ИЗОБРЕТАЕМ ТЕМЫ!!!!
4 марта 2008, 00:32

Предлагаю сдесь разместить идеи для тем следующих конкурсов.......

Раньше все на форуме ЯФ были...а теперь сдесь...по клубам тусуют..

.и трудно увидеть что где)))

57 комментариев
Заголовок не указан
7 марта 2008, 13:08

Всех дорогих девушек и женщин поздравляю с наступающим праздником 8 марта!!!                                                                           

 

 

 

2 комментария
Конкурс
9 марта 2008, 00:33

    Хотелось бы какой нибудь забавный конкурс ! например конкурс " Улыбка животного" !!!  где будут фото где ваш домашний питомец улыбается!   БЫЛ БЫ ТАКОЙ КОНКУРС !!!

7 комментариев
Галочка, а реакция будет?
10 марта 2008, 14:38

вот ссылочки по конкурсу. думаю разобраться по ним дело минутное

 

http://fotki.yandex.ru/users/lxvl/view/60881/

 

http://fotki.yandex.ru/users/rom-lugovaya/view/34127/

 

http://fotki.yandex.ru/users/alyuro/view/37427/

 

мало девушке того, что шесть фоток выставила, так нет накрут идёт дикий....

 

ну а это особенная, почитайте на форуме.

 

http://fotki.yandex.ru/users/my-xcalibur/view/35081/

 

 

спустя несколько часов... реакция нулевая. ни ответов ни действий.  

8 комментариев
уважаемые модераторы...
11 марта 2008, 04:14

во главе с администрацией яндекс фотки. не забудте пожалуста что...

 

Голосование заканчивается 12 марта в 15.00 по московскому времени. В этот же день будут объявлены имена победителей.

 

я проверю время когда исчезнет кнопка голосовать. и не надо потом ссылаться на технические причины. как это обычно делается. извините что напоминаю.... уж больно хочется видеть от вас пунктуальности а не... как обычно

Нет комментариев
Заголовок не указан
11 марта 2008, 08:01
Конкурсы это -хорошо! 
6 комментариев
Конкурс "Моя любимая" подошёл к концу.
12 марта 2008, 18:58
Поздравляем победителей!
Вот тройка лидеров:
1 место.
Моя Ромашка
«Моя Ромашка» на Яндекс.Фотках
2 место.

Посмотреть на Яндекс.Фотках
3 место.
Из пены морской...
«Из пены морской...» на Яндекс.Фотках
Вся 30-ка победителей здесь.

Ура :)
2 комментария
Следующий конкурс.
12 марта 2008, 20:40
Существует ли план проведения конкурсов? Какой будет следующий и когда?
9 комментариев
Заголовок не указан
14 марта 2008, 07:15
 Это не предложение, просто мысль... Мне было бы интересно, посмотрев результаты конкурсов, увидеть коротенькое резюме - оценку победителей и первой тридцатки. (Оценку тех людей, которых сами модераторы сочтут нужным для этого пригласить, профессионалов, разумеется). Может быть, и победителям это будет небезынтересно? А ещё можно автоматически всех победителей отпралять на фотоленту, потрошить. Ну это зверство, конечно... пусть люди радуются... Но если ради эксперимента провести опрос среди победителей - их ведь не так много? Может, желающие найдутся? )))  :)
27 комментариев
Черно - белое....
14 марта 2008, 21:25

И так новый конкурс "Черное и белое"....

Я удивлен....я с удовольствием просматривал фотографии участников....есть много интересного....

Мне нравится конкурс!!!

50 комментариев
Почему не прошло??
14 марта 2008, 22:18

Давайте попробуем отследить ход мысли модераторов......

Предлагаю выкладывать на ОБСУЖДЕНИЕ  работы ,не прошедшие модерацию на конкурсы.

31 комментарий
Оцените...
16 марта 2008, 17:47

Мой друг недавно загрузил фотки... Оцените их пожалуйста и прокоментируйте!

http://gvozd-78.ya.ru/?ncrnd=1186

3 комментария
Прозрачность конкурсов.
17 марта 2008, 00:03

Наблюдая за конкурсами сделал несколько догадок.

Повторюсь, это только мои догадки.

 

Некоторые фотки изначально попадают в наиболее благоприятные условия.

Нажимая на кнопочку конкурса, мы попадаем на страницу "Разное", где по идее должны случайным образом показываться фотки участников конкурса. Но вот некоторые из них там появляются гораздо чаще других.

Примеры этого конкурса:

 http://fotki.yandex.ru/users/mishutka6661/view/41986/

 http://fotki.yandex.ru/users/nmdv/view/14995/

Не всегда конечно и не круглыми днями, но по несколько раз в день, в отличии от "статистов".

Естесвенно, они собирают больше всех голосов и просмотров.

Отсюда возникает подозрение, что модераторы сами определяют группу победителей на свой собственный вкус.

Вернее часть группы.

 

Буду рад, если модераторы этого клуба, и как я понимаю, люди определяющие политику МЯФ развеят мои сомнения.

Хотелось бы узнать и мнение пользователей и их наблюдения по этому вопросу.

27 комментариев
ПРЕДЛАГАЮ ТЕМУ
17 марта 2008, 15:51
Почему бы не провести конкурс о здоровом образе жизни..о спорте...
31 комментарий
Несколько конкурсов одновременно
19 марта 2008, 06:27

У меня такой вопрос. Можно ли запустить сразу 2 и более конкурса?

 

А то приходится долго ждать окончание того конкурса, в котором принимать участие не очень хочется.
7 комментариев
Борьба с пиарщиками. Топ лучших только после конкурса.
23 марта 2008, 00:16
Мне кажется, что для нормального функционирования конкурсов на ЯФ, топ лучших, как таковой нужен только по окончании конкурса.Тогда заодно можно будет одновременно видеть ПОБЕДИТЕЛЕЙ и 50 ЛУЧШИХ.  А до этого - группы "самых хитрых" так и будут пиарить самих себя, соответственно и на глаза поситителей сервиса будут чаше попадать их фото в топе, соответственно и звёзды набирать. А вместо топа, во время конкурса должны крутиться фотографии участников, и не в хаотичном порядке, а все подряд - от первой до последней , это уравняет шансы участников конкурса, так как все фото будут равномерно появляться на первой странице конкурса. Мне кажется, что только так можно бороться с нечестными конкурсантами.
А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ ?
58 комментариев
По текущим итогам конкурса «Черное и белое»
24 марта 2008, 10:52
При выводе "по оценкам" - потенциальные победители. Из первой двадцатки:

Цветных изображений 3 штуки, включая лидера:
http://img-fotki.yandex.ru/get/16/s-s-nega.0/0_cf71_1083ccdc_-1-orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/11/kurcheva-n.8/0_740a_95d4441b_-1-orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/21/simakosha.3/0_9747_513ffbb2_-2-orig

Изображений в авторстве которых людей их выставивших я сильно сомневаюсь (на основе того, что я вижу у них в альбомах):
http://fotki.yandex.ru/users/milan-p/view/37695/ (альбомы в лучших традициях совковой бытовухи)
http://fotki.yandex.ru/users/vickavai/view/40225/ (стойкое ощущение, что фото я уже видел + уровень фото в альбомах на порядки ниже + там же полно барахла из сети)
http://fotki.yandex.ru/users/babaevaelena2007/view/41785/ (по альбомам бытовуха + мусор из сети + таланты демонстрируемые в альбоме "мои поделки в ФШ!" иначе как поделками, действительно не назовешь)

ИМХО, самый отвратительный и безобразный конкурс за все время существования ЯФ. Как по содержанию, так и по теме. Так, что не следует удивляться вспышкам агрессии со стороны форумчан в адрес администрации.
9 комментариев
Рамки из фотошопа, что вы думаете?
24 марта 2008, 21:52

Мне интересно, что вы думаете по поводу однообразных черных (иногда не черных) рамках, которые можно увидеть почти на каждой фотографии. Иногда эти рамки только портят фотографию и создают траур.

Я против "шаблонности", а вы?

52 комментария
Король умер да здравствует король.
25 марта 2008, 19:53

Как вы уже заметили, на форумах Яндекс.Фоток всех забанили   теперь нельзя добавлять сообщения. Форумы доступны только для чтения, а написать нам и получить ответы о работе сервиса Вы сможете в Клубе сервиса Яндекс.Фотки

В этом клубе,  мы обсуждаем организацию  Конкурсов на МЯФ, делимся идеями и предложениями по их проведению. 

Прошу не забывать, что по вопросам модерации Ваших конкурсных фотографий правильнее обращаться в Службу Поддержки.

 

37 комментариев