Предлагаю сдесь разместить идеи для тем следующих конкурсов.......
Раньше все на форуме ЯФ были...а теперь сдесь...по клубам тусуют..
.и трудно увидеть что где)))
Всех дорогих девушек и женщин поздравляю с наступающим праздником 8 марта!!!
Хотелось бы какой нибудь забавный конкурс ! например конкурс " Улыбка животного" !!! где будут фото где ваш домашний питомец улыбается! БЫЛ БЫ ТАКОЙ КОНКУРС !!!
вот ссылочки по конкурсу. думаю разобраться по ним дело минутное
http://fotki.yandex.ru/u
http://fotki.yandex.ru/u
http://fotki.yandex.ru/u
мало девушке того, что шесть фоток выставила, так нет накрут идёт дикий....
ну а это особенная, почитайте на форуме.
http://fotki.yandex.ru/u
спустя несколько часов... реакция нулевая. ни ответов ни действий.
во главе с администрацией яндекс фотки. не забудте пожалуста что...
Голосование заканчивается 12 марта в 15.00 по московскому времени. В этот же день будут объявлены имена победителей.
я проверю время когда исчезнет кнопка голосовать. и не надо потом ссылаться на технические причины. как это обычно делается. извините что напоминаю.... уж больно хочется видеть от вас пунктуальности а не... как обычно
Вот тройка лидеров:
1 место.
«Моя Ромашка» на Яндекс.Фотках
2 место.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
3 место.
«Из пены морской...» на Яндекс.Фотках
Вся 30-ка победителей здесь.
Ура :)
И так новый конкурс "Черное и белое"....
Я удивлен....я с удовольствием просматривал фотографии участников....есть много интересного....
Мне нравится конкурс!!!
Давайте попробуем отследить ход мысли модераторов......
Предлагаю выкладывать на ОБСУЖДЕНИЕ работы ,не прошедшие модерацию на конкурсы.
Мой друг недавно загрузил фотки... Оцените их пожалуйста и прокоментируйте!
Наблюдая за конкурсами сделал несколько догадок.
Повторюсь, это только мои догадки.
Некоторые фотки изначально попадают в наиболее благоприятные условия.
Нажимая на кнопочку конкурса, мы попадаем на страницу "Разное", где по идее должны случайным образом показываться фотки участников конкурса. Но вот некоторые из них там появляются гораздо чаще других.
Примеры этого конкурса:
http://fotki.yandex.ru/u
http://fotki.yandex.ru/u
Не всегда конечно и не круглыми днями, но по несколько раз в день, в отличии от "статистов".
Естесвенно, они собирают больше всех голосов и просмотров.
Отсюда возникает подозрение, что модераторы сами определяют группу победителей на свой собственный вкус.
Вернее часть группы.
Буду рад, если модераторы этого клуба, и как я понимаю, люди определяющие политику МЯФ развеят мои сомнения.
Хотелось бы узнать и мнение пользователей и их наблюдения по этому вопросу.
У меня такой вопрос. Можно ли запустить сразу 2 и более конкурса?
А то приходится долго ждать окончание того конкурса, в котором принимать участие не очень хочется.
А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ ?
Цветных изображений 3 штуки, включая лидера:
http://img-fotki.yandex.
http://img-fotki.yandex.
http://img-fotki.yandex.
Изображений в авторстве которых людей их выставивших я сильно сомневаюсь (на основе того, что я вижу у них в альбомах):
http://fotki.yandex.ru/u
http://fotki.yandex.ru/u
http://fotki.yandex.ru/u
ИМХО, самый отвратительный и безобразный конкурс за все время существования ЯФ. Как по содержанию, так и по теме. Так, что не следует удивляться вспышкам агрессии со стороны форумчан в адрес администрации.
Мне интересно, что вы думаете по поводу однообразных черных (иногда не черных) рамках, которые можно увидеть почти на каждой фотографии. Иногда эти рамки только портят фотографию и создают траур.
Я против "шаблонности", а вы?
Как вы уже заметили, на форумах Яндекс.Фоток всех забанили теперь нельзя добавлять сообщения. Форумы доступны только для чтения, а написать нам и получить ответы о работе сервиса Вы сможете в Клубе сервиса Яндекс.Фотки
В этом клубе, мы обсуждаем организацию Конкурсов на МЯФ, делимся идеями и предложениями по их проведению.
Прошу не забывать, что по вопросам модерации Ваших конкурсных фотографий правильнее обращаться в Службу Поддержки.