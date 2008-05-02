Завтра, изложу свои мысли на этот счет на своей странице более подробно. Но самое главное, на мой взгляд, вот что:

1. Номинируемая работа на время проведения конкурса исчезает из альбома пользователя и в конкурсе присутствует анонимно

2. Количество оценок, которые может поставить пользователь, другим пользователям лимитировано в течении дня (сколько, вопрос обсуждаемый)

3. Все работы появляются на конкурсе единовременно. То есть, на время приема, они не отображаются

4. Случайная генерация страниц с превью конкурсных работ пользователей

5. Отсутствие сортировки по оценкам и числу голосов

6. Обязательное отображение того, кто какую оценку поставил

7. Невозможность голосования с пустых аккаунтов

Дополняйте, обсуждайте.

Учитывая, что создаваемый портал предположительно появится в июне и будет иметь, кроме обширного тематического форума, также и альбомы пользователей, предлагаю делиться здесь http://fotomasterskaya.y a.ru/posts.xml

своими соображениями, что необходимо для нормального проведения конкурсов. Предполагается, что победители будут награждаться денежными призами.

Хочу добавить.

Портал создается не как антогонист Яндекс-Фоткам. И не как альтернатива для ухода с Яндекса. Просто оставаясь на МЯФе все желающие и недовольные получат альтернативную площадку для проведения конкурсов.