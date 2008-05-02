У нас многие могут делать что-то своими руками.
Может быть есть смысл объявить конкурс фоток на эту тему?
и попробуй только сказать под какой-нибудь фоткой, что она плохая: набросятся псевдопатриоты и заклюют.
и повсюду будут комментарии типа: "честь и хвала", " вечная память".
зато спамерам раздолье...
Доколе это может продолжаться! Сколько можно терпеть этих пятеркодавателей?
Они ставят свои пять звезд всем подряд и, тем самым, лишают нормальные работы всяких шансов. Кроме того, фотографы, будучи существами весьма ранимыми, могут сильно пострадать от этого: сегодня ему анонимно наставили пятерок и он возомнил о себе невесть что, а завтра он столкнется с суровой правдой жизни и получит душевную травму, товарищи! Этого нельзя допускать!
Предлагаю сделать (думаю технически это несложно) обязательным аргументации всех пятерок, то б человек не отвертелся и, если поставил плохой работе пять балов, понес бы заслуженное наказание в виде всеобщего презрения и брезгливого к себе отношения. С такими нам не по пути!
Идеальным же вариантом (а если не идеальным, то, по крайней мере, оптимальным) считаю следующее: нужно оставить всего одну оценку "не нравится". Если тебе нравится фотка – проходи мимо и не голосуй, незачем людей обнадеживать (можно и в комментариях написать, что в фотографии хорошего), а уж если не нравится, то можно нажать на кнопку и таким образом выразить свое мнение. По такой системе набравший меньше всего оценок "не нравится" будет победителем в конкурсе или сможет попасть в топ.
Долой пятеркодавателей! (c) epislon 15 января 2008, 23:24
жаль только очень много банальных фоток (именно фоток). практически ничего с фантазией. взять хотя бы различные фигурки: неужели нельзя было потратить полчасика и соорудить натюрморт (рыбки с ракушками, фон какой-нибудь "водяной" - например)? смотрю на некоторые фото и начинаю фантазировать, что можно сделать с тем или иным предметом...
просто на стекляшки смотреть скучно (((
а еще много фоток с капельками на стекле... очень-очень-очень неинтересных...
ПОЖАЛУЙСТА, ДАВАЙТЕ ССЫЛКИ НА ИНТЕРЕСНЫЕ ФОТО: ТЯЖЕЛО ВСЕ ПЕРЕЛОПАЧИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Посмотрите - это фотографии или 3D?
http://fotki.yandex.ru/c
По какой причине вы участвуете в конкурсах?
Завтра, изложу свои мысли на этот счет на своей странице более подробно. Но самое главное, на мой взгляд, вот что:
1. Номинируемая работа на время проведения конкурса исчезает из альбома пользователя и в конкурсе присутствует анонимно
2. Количество оценок, которые может поставить пользователь, другим пользователям лимитировано в течении дня (сколько, вопрос обсуждаемый)
3. Все работы появляются на конкурсе единовременно. То есть, на время приема, они не отображаются
4. Случайная генерация страниц с превью конкурсных работ пользователей
5. Отсутствие сортировки по оценкам и числу голосов
6. Обязательное отображение того, кто какую оценку поставил
7. Невозможность голосования с пустых аккаунтов
Дополняйте, обсуждайте.
Учитывая, что создаваемый портал предположительно появится в июне и будет иметь, кроме обширного тематического форума, также и альбомы пользователей, предлагаю делиться здесь http://fotomasterskaya.y
своими соображениями, что необходимо для нормального проведения конкурсов. Предполагается, что победители будут награждаться денежными призами.
Хочу добавить.
Портал создается не как антогонист Яндекс-Фоткам. И не как альтернатива для ухода с Яндекса. Просто оставаясь на МЯФе все желающие и недовольные получат альтернативную площадку для проведения конкурсов.
Рассказываю свою проблемку.
Уже пошли третьи сутки как я отправила свое фото на конкурс "Симфония стекла". Третьи сутки оно висит на модерации, хотя первое прошло за 2 часа.
Что посоветуете ? Такое вообще нормально ?
Посмотрела фото , почитала комментарии и действительно засомневалась в принадлежности этого фото автору. Камеры меняет, как носки.
Описание оценок:
5 - "Шедевр" Очень мало, почти нету.
4 - "Отлично" Просто мало.
3 - "Хорошо" Может меньше половины.
2 - "Что то есть" Тоже меньше половины.
1 - "Так себе" Ну очень много.
Почему большинство фоток имеют оценку, как "Шедевр"?
Дорогие Друзья!!
за работы, представленные на I этапе Конкурса комментаторов в Клубе "Школа Комментатора".
Приглашаем всех принять участие в работе Клуба и проголосовать за понравившиеся "Стихотворные комментарии" и "Фотографии - Комментарии".
Заходите, у нас интересно и весело!!!!!!!
Что это ,если не массовый спам???