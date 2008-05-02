Конкурсы в Коллекциях

май 2008
Заголовок не указан
2 мая 2008, 20:52
Как дела с новым конкурсом?Хоть день дают до начала конкурса,ну скажем сейчас сказали тему,а завтра начали подавать фотки?Или это всё мечты? 
9 комментариев
Конкурс "Самоделкин"
2 мая 2008, 22:26

У нас многие могут делать что-то своими руками.

Может быть есть смысл объявить конкурс фоток на эту тему?

15 комментариев
следующий конкурс будет, наверное, "День победы" :-(
3 мая 2008, 18:31

и попробуй только сказать под какой-нибудь фоткой, что она плохая: набросятся псевдопатриоты и заклюют.

и повсюду будут комментарии типа: "честь и хвала", " вечная память".

зато спамерам раздолье...

11 комментариев
Война пятеркодавателям!
3 мая 2008, 18:37
Римляне! Сограждане! Друзья!
Доколе это может продолжаться! Сколько можно терпеть этих пятеркодавателей?
Они ставят свои пять звезд всем подряд и, тем самым, лишают нормальные работы всяких шансов. Кроме того, фотографы, будучи существами весьма ранимыми, могут сильно пострадать от этого: сегодня ему анонимно наставили пятерок и он возомнил о себе невесть что, а завтра он столкнется с суровой правдой жизни и получит душевную травму, товарищи! Этого нельзя допускать!
Предлагаю сделать (думаю технически это несложно) обязательным аргументации всех пятерок, то б человек не отвертелся и, если поставил плохой работе пять балов, понес бы заслуженное наказание в виде всеобщего презрения и брезгливого к себе отношения. С такими нам не по пути!
Идеальным же вариантом (а если не идеальным, то, по крайней мере, оптимальным) считаю следующее: нужно оставить всего одну оценку "не нравится". Если тебе нравится фотка – проходи мимо и не голосуй, незачем людей обнадеживать (можно и в комментариях написать, что в фотографии хорошего), а уж если не нравится, то можно нажать на кнопку и таким образом выразить свое мнение. По такой системе набравший меньше всего оценок "не нравится" будет победителем в конкурсе или сможет попасть в топ.
Долой пятеркодавателей! (c) epislon 15 января 2008, 23:24
115 комментариев
Даешь! Следующий конкурс: «День победы!»
3 мая 2008, 21:09
Это была не просто русская или советская победа. Это была международная победа над злом! И кто отстоял жизнь тех, кто мог потом родить нас и кого родили мы. Разве они не заслужили того, чтобы их помнили. А как мало их в живых осталось!

13 комментариев
по-моему неплохая тема у нового конкурса.
5 мая 2008, 01:47

жаль только очень много банальных фоток (именно фоток). практически ничего с фантазией. взять хотя бы различные фигурки: неужели нельзя было потратить полчасика и соорудить натюрморт (рыбки с ракушками, фон какой-нибудь "водяной" - например)? смотрю на некоторые фото и начинаю фантазировать, что можно сделать с тем или иным предметом...

просто на стекляшки смотреть скучно (((

а еще много фоток с капельками на стекле... очень-очень-очень неинтересных...

ПОЖАЛУЙСТА, ДАВАЙТЕ ССЫЛКИ НА ИНТЕРЕСНЫЕ ФОТО: ТЯЖЕЛО ВСЕ ПЕРЕЛОПАЧИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

85 комментариев
Продолжается прием работ на Народный Конкурс - тема "Двери"
5 мая 2008, 21:18
подробности здесь: http://clubs.ya.ru/4611686018427388426/replies.xml?item_no=231
1 комментарий
почему на конкурсной фотке,то 3 звёздочки то 2 ?
5 мая 2008, 22:44
http://fotki.yandex.ru/users/lena7147/view/43937/
31 комментарий
3D вместо фото на конкурсе «Симфония стекла»?
6 мая 2008, 14:34

Посмотрите - это фотографии или 3D?

http://fotki.yandex.ru/contest/21/users/anna-yarullina/view/57508/

http://fotki.yandex.ru/users/lneuimin/view/51250/

36 комментариев
Зачем Вам это?
6 мая 2008, 19:02

По какой причине вы участвуете в конкурсах?

29 комментариев
Обсуждение и предложения по функционалу для проведения конкурсов
7 мая 2008, 03:18

Завтра, изложу свои мысли на этот счет на своей странице более подробно. Но самое главное, на мой взгляд, вот что:
1. Номинируемая работа на время проведения конкурса исчезает из альбома пользователя и в конкурсе присутствует анонимно
2. Количество оценок, которые может поставить пользователь, другим пользователям лимитировано в течении дня (сколько, вопрос обсуждаемый)
3. Все работы появляются на конкурсе единовременно. То есть, на время приема, они не отображаются
4. Случайная генерация страниц с превью конкурсных работ пользователей
5. Отсутствие сортировки по оценкам и числу голосов
6. Обязательное отображение того, кто какую оценку поставил
7. Невозможность голосования с пустых аккаунтов
Дополняйте, обсуждайте.
Учитывая, что создаваемый портал предположительно появится в июне и будет иметь, кроме обширного тематического форума, также и альбомы пользователей, предлагаю делиться здесь http://fotomasterskaya.ya.ru/posts.xml
своими соображениями, что необходимо для нормального проведения конкурсов. Предполагается, что победители будут награждаться денежными призами.

 

 Хочу добавить.
Портал создается не как антогонист Яндекс-Фоткам. И не как альтернатива для ухода с Яндекса. Просто оставаясь на МЯФе все желающие и недовольные получат альтернативную площадку для проведения конкурсов.

39 комментариев
Заголовок не указан
8 мая 2008, 10:49
А может стоит проверить авторство этой фотографии? http://fotki.yandex.ru/users/grishko98/view/56651/?ncrnd=8084
5 комментариев
Конкурс "Симфония стекла"
8 мая 2008, 15:28

Рассказываю свою проблемку.

Уже пошли третьи сутки как я отправила свое фото на конкурс "Симфония стекла". Третьи сутки оно висит на модерации, хотя первое прошло за 2 часа.

Что посоветуете ? Такое вообще нормально ?

14 комментариев
Зазывают поглядеть конкурсные фото
8 мая 2008, 19:09
В правилах ведь ясно написано - что запрещены прямые призывы к голосованию. А вот в этом клубе все этим и занимаются (ну может не все, но пара-тройка деятелей найдется). http://clubs.ya.ru/4611686018427389341/ . Прошу обратить внимание модераторов.
5 комментариев
Принадлежит ли данная фотография автору?
9 мая 2008, 01:01

Посмотрела фото , почитала комментарии и действительно засомневалась в принадлежности этого фото автору.  Камеры меняет, как носки.

 

 

http://fotki.yandex.ru/users/alina240895/view/64229/

67 комментариев
Дублирование фото на конкурсе ?
9 мая 2008, 17:58
Объясните пожалуйста, как может быть одно и тоже фото под одним номером на разных страницах ? Одно фото я увидела 2 раза, и на 55 и на 78 странице конкурса одновременно... Причем я возвращалась несколько раз, но ничего не менялось...
23 комментария
"Кол" - оценка "Так себе", а таких работ на конкурсах ну очень много!!!
9 мая 2008, 23:56

Описание оценок:

5 - "Шедевр" Очень мало, почти нету.

4 - "Отлично" Просто мало.

3 - "Хорошо" Может меньше половины.

2 - "Что то есть" Тоже меньше половины.

1 - "Так себе" Ну очень много.

 

Почему большинство фоток имеют оценку, как "Шедевр"?

38 комментариев
Принцип глосования
11 мая 2008, 10:10
А почему бы конкурсы оценивать не по количеству звезд, а просто по принципу "1 человек - 1 голос" ?
9 комментариев
Конкурс КОММЕНТАТОРОВ. I этап.
11 мая 2008, 14:59

Дорогие Друзья!!

Началось голосование

за работы, представленные на I этапе Конкурса комментаторов в Клубе "Школа Комментатора".

Приглашаем всех принять участие в работе Клуба и проголосовать за понравившиеся "Стихотворные комментарии" и "Фотографии - Комментарии". 

Заходите, у нас интересно и весело!!!!!!!

 

 

2 комментария
Внимание: Спам!!!
12 мая 2008, 00:44
"Мою фотку приняли на конкурс!!! Посмотрите!!! http://fotki.yandex.ru/users/gulVern2007/view/22619/ Пишите свои ссылки проголосую и за вас!!!"(написано в"шапке настроения")
Что это ,если не массовый спам???
18 комментариев