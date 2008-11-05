Решила поучаствовать в предложении тем для будущих конкурсов...Итак:

1) "Каменный век" (камни, галька, булыжники.....без скал и алмазов...только мелочь);

2) "Авто с претензией" ( необычные авто: самодельные, тюнинговые и т.д.)

3) "Водный мир" ( только пейзаж без рыбок, кораблей, людей, птичек....)

4) "Бабочки" (по крайней мере они хоть разные)

5) "Моя Родина" ( произвольная тема, подозреваю в изобилие березки и речушки, но может быть интересно, только все должно быть с описанием!)

6) "Здравствуйте! Это я!"... (фото себя, любимого...понятно , что в этом случае фотограф кто-то другой, но повторений-то уж не будет, факт)

7) "Пташки" ( ну это понятно)

Понимаю, что в любом случае не избежать однотипности снимков...Но вдруг заинтересует...