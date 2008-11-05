На новом конкурсе мы ждем фотографии, на которых главную роль играет цвет: ключевой объект кадра должен быть красным.
Мы ждем фотографии, наполненные цветом: яркие, красочные и отпимистичные. Основное правило конкурса: ключевой объект съемки должен быть красного цвета. Фотография не должна быть раскрашена в фоторедакторе.
Ознакомится с правилами и предложить свое фото для участия, вы можете на странице нового конкурса
Желаем всем участникам удачи!
Коллектив Яндекс.Фоток
Может я не кстати, но предлагаю когда-нибудь создать тему конкурса "Война и мир".
Кстати, а никто из модераторов не думал создать отдельно конкурс фотографов-илюстраторов? Например, какое-то издательство интересует обложка к книге в виде фотографии или нужно фото для статьи - это и будет заданием, затем из всех отбираются 100 лучших фотографий, а уже из них издательство отбирает одно фото - победителя, который получит небольшой денежный приз или хороший сувенир (плюс его фамилию и имя в книге, в качестве илюстратора). Во первых, это неплохая реклама издательству; во вторых, это пробудит людей к чтению; в третьих - это отличная тренировка для тех, кто любит делать осмысленные фотографии с сюжетом. Не говорю уже о том, что на эти фото будет интересно посмотреть.
Решила поучаствовать в предложении тем для будущих конкурсов...Итак:
1) "Каменный век" (камни, галька, булыжники.....без скал и алмазов...только мелочь);
2) "Авто с претензией" ( необычные авто: самодельные, тюнинговые и т.д.)
3) "Водный мир" ( только пейзаж без рыбок, кораблей, людей, птичек....)
4) "Бабочки" (по крайней мере они хоть разные)
5) "Моя Родина" ( произвольная тема, подозреваю в изобилие березки и речушки, но может быть интересно, только все должно быть с описанием!)
6) "Здравствуйте! Это я!"... (фото себя, любимого...понятно , что в этом случае фотограф кто-то другой, но повторений-то уж не будет, факт)
7) "Пташки" ( ну это понятно)
Понимаю, что в любом случае не избежать однотипности снимков...Но вдруг заинтересует...
день добрый всем!
а вот у меня идея - давайте теперь сделаем конкурс "Всё фиолетовое"! я в текущем, красном, конкурсе хоть и участвую, но за победой более не рвусь, зато с большим удовольствием созерцаю красные фоты - у кого на что хватило фантазии, оригинальности, вкуса, что-то оцениваю, что-то комментирую... и вот любопытно стало - а как будет смотреться фиолетовый конкурс? интересно ведь, а? и, собственно, фиолетового вокруг не так уж много, кроме фиалок и астр - будет любопытно взглянуть на работы.. :-)
Бродя по страничкам различных авторов, часто сталкивалась с попытками объединить фотографию с другими видами творчества. Потому возникла идея для красивого конкурса - ФОТОПОЭЗИЯ. Я думаю будет интересна и более широкая тема - СЛИЯНИЕ ИСКУССТВ (один балет у Жизель1 чего стоит!). И вообще хотелось бы, чтобы темы конкурсов предполагали, всё таки, фототворчество, а не "фотодачу". :)
Конкурс стартует сегодня вечером.
На конкурс принимаются фотографии мостов, как архитектурных сооружений.
Если вы участвуете в конкурсах, возможно вам будет это полезно.
Мосты через реки, проливы, каналы и ущелья. Арочные и подвесные, плавучие и разводные – мосты соединяют берега и людей. Мосты воспеты в литературе, живописи и кинематографе. И, конечно, мосты – прекрасная тема для фотографий.
Добавляйте к фотографиям метки и описания – расскажите зрителям, где и когда вы сделали ваш снимок.
- Ваша Галочка Цветочек.
Тема конкурса: мосты как архитектурные сооружения.
На конкурс принимаются фотографии мостов: пешеходных, железнодорожных, автомобильных.
На конкурс не принимаются фотографии игрушечных мостов, муляжей мостов; фотографии мостов, являющихся элементами ландшафтного дизайна (например, мостики на садовых участках); а также фотографии мостов, не являющихся архитектурными сооружениями (например, переброшенное через ручей бревно или бетонная плита). Не принимаются фотографии людей, позирующих на фоне моста.
На конкурс не принимаются фотографии без названий и меток. Рекомендуем добавлять описания, чтобы вашу фотографию было легче найти.
Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!
И так сейчас идет новый конкурс-"МОСТЫ".
И конечно же вы там учавствуете,переживаете что вам поставят.
Смотришь,(фотка не самая "прикольная" на конкурсе,и может сделана на мобильнике и т.д.)как продвигаються дела и вместо 5! видешь 1!!!!!!,конечно же хочется орать матам!.
Может вообще отминить все кроме 4 и 5(только на конкурсах)!?.
Потому что находятся такие ********,люди которые ставят 1!!!.
Ведь 5 и 1-большая разница!!!!
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ НЕ ЗАВАЛИВАТЬ КОЛОМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я ЛИЧНО НЕ КОГДА НЕ ПОСТАВЛЮ ВАМ КОЛ!!!!!!!!!!!!!!!ТАК БУДТЕ ЛЮБЕЗНЫ НЕ ЗАВАЛИВАТЬ 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Расскажите здесь, что вас привелкакет в фотографии? Буть то ее её качество, обработка, ракурс, или просто нравится и все! )))
P.S. ваше мнение важно, и именно для конкурсных фото ;)
За что голосуем? Читаю форумы и клубы больше года и никогда не писал, но сложилась интересная ситуация с двумя фотками. 1-я загружена без моего ведома вечером в самом начале конкурса (почти без обработки),2-я отправлена мною утром с размытым экспозицией передним фоном. Захотелось видите ли акцентировать внимание на мост.1-я http://fotki.yandex.ru/users/gena26/view/150865 ,2-я http://fotki.yandex.ru/users/gena26/view/161032 .Неужели так сильно отличаются судя по оценкам?
Хочу предложить на рассмотрение несколько тем для конкрсов :
1).Детство или дети
2)Эти забавные животные(так как зверья на ЯФЕ навалом,то именно можно сделать нонкурс на тему забавных моментов)
3) Конкурс пейзажей,например конкурс осеннего пейзажа,зимнего и т.д.
4) Тема макро,но макро не того,что создано природой(бабочки,жуки и т.д),а макро того,что создано человеком.
А был ли конкурс на железнодорожную тему??? Ведь железная дорога такой же символ романтики как и мосты!!!!
Представляются Фотки Мостами,
И далёкие и те что с нами,
Мост не только связь через реку,
Мостик-символ для человека!
Мостик символ души человека,
И ведётся всё так век от века,
На ЯФ идут плотной лентой,
Многих- многих мостов зимы-лета!
Ната Амурская с valpik2007 после воскресного путешествия по полной ленте мостов на конкурсе.
До чего интересно,жаль нет времени чтобы каждый открыть!