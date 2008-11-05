Конкурсы в Коллекциях

ноябрь 2008
Тема следующего конкурса: "Красный цвет"
5 ноября 2008, 15:37

На новом конкурсе мы ждем фотографии, на которых главную роль играет цвет: ключевой объект кадра должен быть красным.

54 комментария
Начался новый конкурс "Красный цвет"
6 ноября 2008, 12:33

Мы ждем фотографии, наполненные  цветом: яркие, красочные и отпимистичные. Основное правило конкурса: ключевой объект съемки должен быть красного цвета. Фотография не должна быть раскрашена в фоторедакторе.

Ознакомится с правилами и предложить свое фото для участия, вы можете на странице нового конкурса

 Желаем всем участникам удачи!

Коллектив Яндекс.Фоток

355 комментариев
Заголовок не указан
12 ноября 2008, 16:31
Интересно, какая будет тема следующего конкурса?
70 комментариев
Не прошло модрацию... Почему?
12 ноября 2008, 17:04
Очень интересно узнать от модераторов, почему не прошло модерацию фото? http://fotki.yandex.ru/users/vmi-58/view/61538/
53 комментария
кричалка для Яндекс Фоток
12 ноября 2008, 17:34
Фуршет и мёд рекою льются, на Яндекс Фотках не сдаются!

Вот, угощайтесь вчесть окончания конкурса!

8 комментариев
тема конкурса
17 ноября 2008, 16:35

Может я не кстати, но предлагаю когда-нибудь создать тему конкурса "Война и мир".

Кстати, а никто из модераторов не думал создать отдельно конкурс фотографов-илюстраторов? Например, какое-то издательство интересует обложка к книге в виде фотографии или нужно фото для статьи - это и будет заданием, затем из всех отбираются 100 лучших фотографий, а уже из них издательство отбирает одно фото - победителя, который получит небольшой денежный приз или хороший сувенир (плюс его фамилию и имя в книге, в качестве илюстратора). Во первых, это неплохая реклама издательству; во вторых, это пробудит людей к чтению; в третьих - это отличная тренировка для тех, кто любит делать осмысленные фотографии с сюжетом. Не говорю уже о том, что на эти фото будет интересно посмотреть.

44 комментария
Темы для конкурсов
17 ноября 2008, 16:38

Решила поучаствовать в предложении тем для будущих конкурсов...Итак:

1) "Каменный век" (камни, галька, булыжники.....без скал и алмазов...только мелочь);

2) "Авто с претензией" ( необычные авто: самодельные, тюнинговые и т.д.)

3) "Водный мир" ( только пейзаж без рыбок, кораблей, людей, птичек....)

4) "Бабочки" (по крайней мере они хоть разные)

5) "Моя Родина" ( произвольная тема, подозреваю в изобилие березки и речушки, но может быть интересно, только все должно быть с описанием!)

6) "Здравствуйте! Это я!"... (фото себя, любимого...понятно , что в этом случае фотограф кто-то другой, но повторений-то уж не будет, факт)

7) "Пташки" ( ну это понятно)

 

Понимаю, что в любом случае не избежать однотипности снимков...Но вдруг заинтересует...

93 комментария
всё фиолетовое
19 ноября 2008, 05:00

день добрый всем! 

а вот у меня идея - давайте теперь сделаем конкурс "Всё фиолетовое"! я в текущем, красном, конкурсе хоть и участвую, но за победой более не рвусь, зато с большим удовольствием созерцаю красные фоты - у кого на что хватило фантазии, оригинальности, вкуса, что-то оцениваю, что-то комментирую... и вот любопытно стало - а как будет смотреться фиолетовый конкурс? интересно ведь, а? и, собственно, фиолетового вокруг не так уж много, кроме фиалок и астр - будет любопытно взглянуть на работы.. :-)

53 комментария
Позвольте предложить :)
19 ноября 2008, 05:00

Бродя по страничкам различных авторов, часто сталкивалась с попытками объединить фотографию с другими видами творчества. Потому возникла идея для красивого конкурса - ФОТОПОЭЗИЯ. Я думаю будет интересна  и более широкая тема - СЛИЯНИЕ ИСКУССТВ (один балет у Жизель1 чего стоит!). И вообще хотелось бы, чтобы темы конкурсов предполагали, всё таки, фототворчество, а не "фотодачу". :)

 

8 комментариев
Тема нового конкурса "Мосты"
19 ноября 2008, 05:03

Конкурс стартует сегодня вечером.

На конкурс принимаются фотографии мостов, как архитектурных сооружений.

 

41 комментарий
победить или не победить? но КАК?
19 ноября 2008, 16:15

Если вы участвуете в конкурсах, возможно вам будет это полезно.

http://billolga.ya.ru/replies.xml?item_no=2202

30 комментариев
Голосование на конкурсе
19 ноября 2008, 19:24
Сейчас оно практически никак не защищено от накруток. Кто-то активно агитирует, у кого-то просто туча друзей, которые и сами зайдут проголосуют. В итоге получается френдомерка, и выигрывает не лучшая работа, а самый активный пользователь. Всё-таки хотелось бы участвовать в честном конкурсе. Я думаю, для этого необходима анонимность работ, чтобы оценивалось фото, а не дружеское отношение к автору : ) И хорошо бы убрать возможность проголосовать в альбоме пользователя, чтобы на голосование за фото нельзя было дать прямую ссылку.  Что я предлагаю: сделать ротацию из конкурсных работ, а чтобы пользователи не утратили интерес к голосованию - сделать возможность голосовать за работы прямо на своей странице. Например так: Предлагаю голосовалку (по тычку большая картинка) В начале конкурса у юзера появляется уведомление об нём с предложением включить голосовалку или больше не спрашивать. При включении появляется лента из крупных превью, которые можно листать вправо и влево. По клику можно перейти к фото в альбоме пользователя (в новом окне). При наведении на превью под ним появляется надпись Голосовать или Нравится. Можно ещё сделать Не нравится, чтобы убрать из своей ротации картинки, на которые совсем не хочется смотреть. Я думаю, что звёздочки смысла не имеют, потому как всё равно в итоге всё сводится к двум вариантам ответа, а отображение уже отданных голосов может повлиять на выбор пользователя, типа "раз всем так нравится, давай-ка и я плюсану". Картинки, за которые пользователь проголосовал, при следующих загрузках ему не показываются. Превью в ленте загружаются в случайном порядке. Я бы с удовольствием голосовала таким образом, потому что так не надо никуда специально ходить, и не надо тыкать на крохотное превью чтобы получить представление о картинке.   Я не думаю что это идеальный вариант и панацея от всего, но хотелось бы что-то сделать с конкурсом, чтобы он таки им являлся и чтобы в нём было приятно участвовать : )
66 комментариев
Новый конкурс «Мосты»
19 ноября 2008, 23:41

Мосты через реки, проливы, каналы и ущелья. Арочные и подвесные, плавучие и разводные – мосты соединяют берега и людей. Мосты воспеты в литературе, живописи и кинематографе. И, конечно, мосты – прекрасная тема для фотографий.

Добавляйте к фотографиям метки и описания – расскажите зрителям, где и когда вы сделали ваш снимок.

  • Ваша Галочка Цветочек.

 

Тема конкурса: мосты как архитектурные сооружения.

На конкурс принимаются фотографии мостов: пешеходных, железнодорожных, автомобильных.

На конкурс не принимаются фотографии игрушечных мостов, муляжей мостов; фотографии мостов, являющихся элементами ландшафтного дизайна (например, мостики на садовых участках); а также фотографии мостов, не являющихся архитектурными сооружениями (например, переброшенное через ручей бревно или бетонная плита). Не принимаются фотографии людей, позирующих на фоне моста.

На конкурс не принимаются фотографии без названий и меток. Рекомендуем добавлять описания, чтобы вашу фотографию было легче найти.

162 комментария
5 и 1-большая разница!!!!!
21 ноября 2008, 19:43

Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!

И так сейчас идет новый конкурс-"МОСТЫ".

И конечно же вы там учавствуете,переживаете что вам поставят.

Смотришь,(фотка не самая "прикольная" на конкурсе,и может сделана на мобильнике и т.д.)как продвигаються дела и вместо 5! видешь 1!!!!!!,конечно же хочется орать матам!.

Может вообще отминить все кроме 4 и 5(только на конкурсах)!?.

Потому что находятся такие ********,люди которые ставят 1!!!.

Ведь 5 и 1-большая разница!!!!


УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ НЕ ЗАВАЛИВАТЬ КОЛОМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Я ЛИЧНО НЕ КОГДА НЕ ПОСТАВЛЮ ВАМ КОЛ!!!!!!!!!!!!!!!ТАК БУДТЕ ЛЮБЕЗНЫ НЕ ЗАВАЛИВАТЬ 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



132 комментария
По каким критериям мы оцениваем фото?
23 ноября 2008, 09:32

Расскажите здесь, что вас привелкакет в фотографии? Буть то ее её качество, обработка, ракурс, или просто нравится и все! )))

P.S. ваше мнение важно, и именно для конкурсных фото ;)

28 комментариев
Заголовок не указан
23 ноября 2008, 09:33

За что голосуем? Читаю форумы и клубы больше года и никогда не писал, но сложилась интересная ситуация с двумя фотками. 1-я загружена без моего ведома вечером в самом начале конкурса (почти без обработки),2-я отправлена мною утром с размытым экспозицией передним фоном. Захотелось видите ли акцентировать внимание на мост.1-я http://fotki.yandex.ru/users/gena26/view/150865 ,2-я http://fotki.yandex.ru/users/gena26/view/161032 .Неужели так сильно отличаются судя по оценкам?

62 комментария
ТЕМЫ КОНКУРСОВ
23 ноября 2008, 14:11

Хочу предложить на рассмотрение несколько тем для конкрсов :

1).Детство или дети

2)Эти забавные животные(так как зверья на ЯФЕ навалом,то именно можно сделать нонкурс на тему забавных моментов)

3) Конкурс пейзажей,например конкурс осеннего пейзажа,зимнего и т.д.

4) Тема макро,но макро не того,что создано природой(бабочки,жуки и т.д),а макро того,что создано человеком.

63 комментария
Темы конкурса
24 ноября 2008, 14:02

А был ли конкурс на железнодорожную тему??? Ведь железная дорога такой же символ романтики  как и мосты!!!!

14 комментариев
Воскресное путешествие по Мостам
24 ноября 2008, 14:22

Представляются Фотки Мостами,

И далёкие и те что с нами,

Мост не только связь через реку,

Мостик-символ для человека!

Мостик символ души человека,

И ведётся всё так век от века,

На ЯФ идут плотной лентой,

Многих- многих мостов зимы-лета!

Ната Амурская с valpik2007 после воскресного путешествия по полной ленте мостов на конкурсе.

До чего интересно,жаль нет времени чтобы каждый открыть!

129 комментариев
Собери друзей!
24 ноября 2008, 22:55
У меня тут мысль шальная выросла.. А если для любителей накруток свой конкурс сделать? Без оранжевых звёздочек и особой модерации? Выставляются фотки по определённой теме, побеждает тот, у кого больше красных звёздочек. При этом можно и нужно агитировать голосовать за себя и всячески пиариться насколько фантазия позволяет. Победителю выдавать медальку "Самый активный пользователь месяца" Это позволит юзерам вполне законным путём получить вожделенные звёздочки и направит их энергию в мирное русло : )
59 комментариев