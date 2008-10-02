Конкурсы в Коллекциях

октябрь 2008
Тема нового конкурса: "Необычные памятники"
2 октября 2008, 15:19
Новый конкурс «Необычные памятники» начинается 2 октября. Готовьте фотографии забавных памятников и городских скульптур! Не забывайте ставить метки, добавлять осмысленные названия и описания к вашим фото. Расскажите в каком городе вы сделали вашу фотографию, и чем знаменит памятник, изображённый на ней.
182 комментария
Не получается выставить на конкурс фотографии!
3 октября 2008, 13:23

Сегодня решил выставить на конкурс «Необычные памятники» две свои ранее загруженные фотографии. Зашел в альбом, перешел на страницу соответствующей фотографии и увидев ссылку Участвовать в конкурсе нажал на нее но ничего не произошло, просто перезагрузилась страница. Но никакой надписи что фото добавлено на модерацию не появилось. Попробовал другим браузером но результат тот же.

Обратил внимание на то, что если ссылка на фотографию выглядит так: http://fotki.yandex.ru/users/dreamycat/view/61758/ то ссылка Участвовать в конкурс ведет на страницу http://fotki.yandex.ru/users/dreamycat/view/61758/#, т.е. ведет на ту же самую страницу. Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой!

9 комментариев
Начался новый конкурс "Необычные памятники"
3 октября 2008, 17:47
На конкурс принимаются фотографии необычных, забавных, оригинальных памятников и их фрагментов.
На конкурс не принимаются фото БЕЗ меток и осмысленного названия, фото сделанные в помещении.
Ознакомиться с остальными правилами и начать участие Вы можете на странице конкурса "Необычные памятники".
Прием фото продлится до 18-00 следующей пятницы: 10 октября. Голосование закончится 16 октября, в этот же день будут объявлены 30 авторов- победителей.
Желаем всем участникам конкурса "Необычные памятники" удачи!
Коллектив Яндекс.Фоток
3 комментария
Где этот памятник и о чем он?
6 октября 2008, 17:29
В теме о новом конкурсе Галочка написала, что у конкурсных фотографий должны быть не только названия и метки, но и описание - в каком городе находится памятник и что это за памятник. Но у большинства фотографий на конкурсе таких описаний нет. И когда смотришь на эти скульптуры, не понимаешь, что это, где это и зачем они вообще установлены... И даже если этот памятник действительно необычный, голосовать за анонимный объект как-то не хочется...
23 комментария
куда смотрят модераторы и где справедливость?
6 октября 2008, 22:20
почему к конкурсу допускаются одинаковые памятники, снятые с разных ракурсов. один и тот же памятник может занять 1, 1008, 9000 место...........??????????????
40 комментариев
Конкурс фоток или памятников?!
8 октября 2008, 14:25

Судя по тому, как народ оценивает конкурсные фотографии, конкурс-то не фоток, а памятников, причем, по-моему, и модераторы подзабыли, что это все-таки ФОТОконкурс. Но как-то неловко смотреть на конкурсную фотографию отвратительного качества, набравшую приличное количество голосов, пусть даже на ней изображен изумительный памятник (правда фигово сфотанный). Я не буду давать ссылки, вы сами все это прекрасно видите, может, даже и голосуете за такие фото. Наверное, все-таки администрация и сама не должна забывать, что проводит прежде всего ФОТОконкурсы, и как-то доводить это до понимания пользователей. Хочется думать, что среди фото-победительниц все-таки окажутся, в конечном итоге, снимки, качество которых соответствует интересному содержанию.

Да, если кто-то находил интересные и хорошо сфотанные памятники, поделитесь ссылкой - посмотреть хочется! Просто у меня чтой-то инет тормозит, больше трех страниц просмотреть не могу, а на них в основном одни и те же фотки

106 комментариев
Пришла заветная бандеролька:)
9 октября 2008, 20:56

Может это  не сюда надо было написАть, но все ж!

Сегодня пошла на почту и получила свою честно заработанную футболку и диплом от Яндекса:) Если честно, до последней минуты не питала никаких иллюзий по поводу её получения, ведь все ж типа зарубежье - Украина. А она пришла:) Муж очень рад - футболка как раз ему по-размерчику оказалась)))

Так что выражаю благодарность за доставленные приятные минутки:))) Хотя очень уверена, что выигрыш в конкурсе - это чистая случайность - просто мне в тот раз повезло больше, чем кому-то другому!

33 комментария
ФОТОконкурс или ПАМЯТНИК-конкурс?
13 октября 2008, 19:08
догогие фотолюбители!
это ФОТОконкурс, а не ПАМЯТНИК-конкурс!!!
памятник может быть самым что ни на есть необычным,
но его надо хорошо сфотографировать,
хотя бы с ДОСТОЙНЫМ качеством и композицией.
=
НЕ так, как тут
http://img-fotki.yandex.ru/get/3101/filip99.5/0_1735d_2e2dca83_L
=
и ещё сравните 2 снимка ОДНОЙ скульптуры.
как НАДО снимать:
http://fotki.yandex.ru/users/nkovt1/view/40158/
=
...с тем, как снимать НЕ НАДО:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/olena2552.3/0_18150_3a9fe1bf_L
=
...а также мои комменты к этим снимкам.
ПРАВ Я ИЛИ НЕТ?
судя по голосам и комментам - НЕТ.
а лично Вы как считаете?
115 комментариев
Сократить сроки проведения конкурсов
16 октября 2008, 12:55

Галочка, приветствую! Не уверена, что прочитаете мой коммент, но вот что я хотела спросить или предложить, как угодно. Хотя может это и не новая мысль. А нельзя ли сократить сроки проведения конкурсов? Например, с 14 дней до 10 дней в общем, прием фоток - с 7 дней до 4 дней? Мне кажется это, во-1, подстегнет интерес к участию, пусть даже косвенно (народ будет чаще следить за объявлениями, пытаться успеть принять участие и т.п.); а во-2, не будет так тоскливо;-) Честно, терпения не хватает так долго ждать результатов:)

  

87 комментариев
Победа, везение или методичная работа!?
18 октября 2008, 19:13

Дорогие друзья всех с победой скульптуры Комарика в Новосибирске на конкурсе Яндекс Фоток!

Это логично для проекта "И рукотворные творения украсят улицы твои", который был начат три года назад фотографами наукограда Кольцово в рамках общественного движения "Культура и мы" . Проект синициирован установкой в Кольцово скульптур А.И.Бортника Барельеф Николая Кольцова, известного учёного генетика и "Древо жизни" на монументе Защитникам Отечества. В проект постепенно вступали фотографы Новосибирска, Новосибирской области а затем и Яндекс Фоток. Мы с Вами сегодня завершили интереснейший конкурс одновременно с вручением премии Японского императора Российским скульпторам и это символично!!!!

Это наша общая победа не зависимо от участия в конкурсе и места в нём занятого.

9 комментариев
Итоги конкурса памятников
18 октября 2008, 19:27
Предлагаю обсудить результаты конкурса памятников. Почему оказалась возможной ситуация, когда победителем стало фото, очевидно нарушающее правила (присутствие человека в кадре)? Это же конкурс, и, казалось бы, правила должны быть одинаковы для всех. Особенно хотелось бы услышать мнение модераторов по данному вопросу.
126 комментариев
Тема следующего конкурса "Осень крупным планом"
19 октября 2008, 12:18
Следующий конкурс для внимательных фотографов, сумевших разглядеть осень в деталях. Ждем самые крупные планы примет этого красочного времени года. Конкурс стартует 20 октября.
383 комментария
Начался новый конкурс "Осень крупным планом"
20 октября 2008, 19:22

На конкурс принимаются фотографии, где главным объектом съёмки являются объекты осенней природы, снятые крупным планом - в режиме "макро" или "close-up". На конкурс не принимаются фотографии, выполненные в помещении, фотографии без "человеческих" названий и меток. Подробнее ознакомиться с правилами участия и номинировать фото  вы можете на  информационной странице конкурса

Желаем всем участникам удачи!

Коллектив Яндекс.Фоток

53 комментария
И вновь о подсчете голосов...
24 октября 2008, 12:23

предложение на обсуждение:

Как ни крути расскурученость странички положительно влияет на результат в конкурсе, в котором участвует своя фотография. Убедился в этом на собственном

   примере, когда у моего снимка было голосов больше чем у того что занял место повыше. И это не к слову чья работа лучше! Тот снимок, который меня обогнал с меньшим кол-вом голосов и без всякого голосования, объективно должен был занять место повыше не только чем мой, но и чем многие другие. Но щас не об этом, а об раскрученности страниц пользователей и как следствие влияние этого на результат в конкурсе. 

 

Считаю было бы более правильным, если голоса выставленным на тот или иной конкурс фотографиям, принимались бы только на самой странице конкурса. Таким образом убрав возможность раскрученности влиять на исход конкурса. А кому интересно было бы посмотреть и другие работы автора, то мог просто перейти нажав на никнейм. И пускай даже если у человека много друзей на ЯФе, и каждый из них видя ник будет голосовать за фотку друга, в итоге все-равно исход определит кол-во голосов а не посещаемость страницы. У меня всё. Сильно не ругайтесь!))))

 

 PS: Просьба к модраторам: Если данное предложение не является целесообразным, то если Вам не сложно, напишите в чем состоит нецелесообразность данного подхода в отличие от целесообразности подхода настоящего. :)  
97 комментариев