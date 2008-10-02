Сегодня решил выставить на конкурс «Необычные памятники» две свои ранее загруженные фотографии. Зашел в альбом, перешел на страницу соответствующей фотографии и увидев ссылку Участвовать в конкурсе нажал на нее но ничего не произошло, просто перезагрузилась страница. Но никакой надписи что фото добавлено на модерацию не появилось. Попробовал другим браузером но результат тот же.

Обратил внимание на то, что если ссылка на фотографию выглядит так: http://fotki.yandex.ru/us ers/dreamycat/view/61758/ то ссылка Участвовать в конкурс ведет на страницу http://fotki.yandex.ru/us ers/dreamycat/view/61758/ # , т.е. ведет на ту же самую страницу. Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой!