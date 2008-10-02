Сегодня решил выставить на конкурс «Необычные памятники» две свои ранее загруженные фотографии. Зашел в альбом, перешел на страницу соответствующей фотографии и увидев ссылку Участвовать в конкурсе нажал на нее но ничего не произошло, просто перезагрузилась страница. Но никакой надписи что фото добавлено на модерацию не появилось. Попробовал другим браузером но результат тот же.
Обратил внимание на то, что если ссылка на фотографию выглядит так: http://fotki.yandex.ru/us
На конкурс не принимаются фото БЕЗ меток и осмысленного названия, фото сделанные в помещении.
Ознакомиться с остальными правилами и начать участие Вы можете на странице конкурса "Необычные памятники".
Прием фото продлится до 18-00 следующей пятницы: 10 октября. Голосование закончится 16 октября, в этот же день будут объявлены 30 авторов- победителей.
Желаем всем участникам конкурса "Необычные памятники" удачи!
Коллектив Яндекс.Фоток
Судя по тому, как народ оценивает конкурсные фотографии, конкурс-то не фоток, а памятников, причем, по-моему, и модераторы подзабыли, что это все-таки ФОТОконкурс. Но как-то неловко смотреть на конкурсную фотографию отвратительного качества, набравшую приличное количество голосов, пусть даже на ней изображен изумительный памятник (правда фигово сфотанный). Я не буду давать ссылки, вы сами все это прекрасно видите, может, даже и голосуете за такие фото. Наверное, все-таки администрация и сама не должна забывать, что проводит прежде всего ФОТОконкурсы, и как-то доводить это до понимания пользователей. Хочется думать, что среди фото-победительниц все-таки окажутся, в конечном итоге, снимки, качество которых соответствует интересному содержанию.
Да, если кто-то находил интересные и хорошо сфотанные памятники, поделитесь ссылкой - посмотреть хочется!
Может это не сюда надо было написАть, но все ж!
Сегодня пошла на почту и получила свою честно заработанную футболку и диплом от Яндекса:) Если честно, до последней минуты не питала никаких иллюзий по поводу её получения, ведь все ж типа зарубежье - Украина. А она пришла:) Муж очень рад - футболка как раз ему по-размерчику оказалась)))
Так что выражаю благодарность за доставленные приятные минутки:))) Хотя очень уверена, что выигрыш в конкурсе - это чистая случайность - просто мне в тот раз повезло больше, чем кому-то другому!
это ФОТОконкурс, а не ПАМЯТНИК-конкурс!!!
памятник может быть самым что ни на есть необычным,
но его надо хорошо сфотографировать,
хотя бы с ДОСТОЙНЫМ качеством и композицией.
=
НЕ так, как тут
http://img-fotki.yandex.r
=
и ещё сравните 2 снимка ОДНОЙ скульптуры.
как НАДО снимать:
http://fotki.yandex.ru/users/nkovt1/view/40158/
=
...с тем, как снимать НЕ НАДО:
http://img-fotki.yandex.r
=
...а также мои комменты к этим снимкам.
ПРАВ Я ИЛИ НЕТ?
судя по голосам и комментам - НЕТ.
а лично Вы как считаете?
Галочка, приветствую! Не уверена, что прочитаете мой коммент, но вот что я хотела спросить или предложить, как угодно. Хотя может это и не новая мысль. А нельзя ли сократить сроки проведения конкурсов? Например, с 14 дней до 10 дней в общем, прием фоток - с 7 дней до 4 дней? Мне кажется это, во-1, подстегнет интерес к участию, пусть даже косвенно (народ будет чаще следить за объявлениями, пытаться успеть принять участие и т.п.); а во-2, не будет так тоскливо;-) Честно, терпения не хватает так долго ждать результатов:)
Дорогие друзья всех с победой скульптуры Комарика в Новосибирске на конкурсе Яндекс Фоток!
Это логично для проекта "И рукотворные творения украсят улицы твои", который был начат три года назад фотографами наукограда Кольцово в рамках общественного движения "Культура и мы" . Проект синициирован установкой в Кольцово скульптур А.И.Бортника Барельеф Николая Кольцова, известного учёного генетика и "Древо жизни" на монументе Защитникам Отечества. В проект постепенно вступали фотографы Новосибирска, Новосибирской области а затем и Яндекс Фоток. Мы с Вами сегодня завершили интереснейший конкурс одновременно с вручением премии Японского императора Российским скульпторам и это символично!!!!
Это наша общая победа не зависимо от участия в конкурсе и места в нём занятого.
На конкурс принимаются фотографии, где главным объектом съёмки являются объекты осенней природы, снятые крупным планом - в режиме "макро" или "close-up". На конкурс не принимаются фотографии, выполненные в помещении, фотографии без "человеческих" названий и меток. Подробнее ознакомиться с правилами участия и номинировать фото вы можете на информационной странице конкурса
Желаем всем участникам удачи!
Коллектив Яндекс.Фоток
предложение на обсуждение:
Как ни крути расскурученость странички положительно влияет на результат в конкурсе, в котором участвует своя фотография. Убедился в этом на собственном
Считаю было бы более правильным, если голоса выставленным на тот или иной конкурс фотографиям, принимались бы только на самой странице конкурса. Таким образом убрав возможность раскрученности влиять на исход конкурса. А кому интересно было бы посмотреть и другие работы автора, то мог просто перейти нажав на никнейм. И пускай даже если у человека много друзей на ЯФе, и каждый из них видя ник будет голосовать за фотку друга, в итоге все-равно исход определит кол-во голосов а не посещаемость страницы. У меня всё. Сильно не ругайтесь!))))