Конкурсы в Коллекциях

сентябрь 2008
почему?
3 сентября 2008, 18:50

Данная фотография не прошла модерацию! почему? 

 

 

71 комментарий
фото не прошло модерацию на конкурс "Ночной город"
3 сентября 2008, 18:50
А почему?

Питерский фонарик

20 комментариев
ЭТО НОЧНОЙ ГОРОД?
3 сентября 2008, 18:51

ГЕЛЕНДЖИК_DSC2985.JPG

17 комментариев
Книги в интерьере
3 сентября 2008, 18:52

Можно открыть конкурс "Книги в интерьере" каждая книга может смотреться по своему или в большом шкафу или лежа на полке или на столе.

Советую провести такой конкурс.

Кто за? поднимите руки:-)

14 комментариев
21:** ранней весны
3 сентября 2008, 18:56

Данное фото не прошло модерацию. Что именно смутило модераторов -- не понятно.

Может быть статуя В.В.Маяковского?

Или это светлое время суток? Так ведь нет... не светлое. Экспозиция задрана по самое "небалуйся"...  ;)))

 

Че за фигня?!

 

37 комментариев
Тема нового конкурса
4 сентября 2008, 16:51
Предлагаю новую тему для конкурса - "Дороги". Думаю, что это будет интересно всем, ведь дороги в нашей жизни играют большую роль! Они бываю разные - большие или маленькие, главные или второстепенные, духовные или праздные, сложные или легкие... У каждого они свои... И может модераторы будут принимать не только фотографии с буквальным смыслом, но и с абстрактным...
16 комментариев
Загадки от модераторов. С каждым днем всё круче!
4 сентября 2008, 16:54

 

   Луна и купола « Луна и купола» на Яндекс.Фотках> 

Данное фото прошло модерацию на  конкурс "Ночной город" еще 1 сентября . Провисело три дня, получило более 30 голосов, и некоторое количество отзывов, а потом загадочным образом исчезло с конкурса! Появилась надпись "Фото не прошло модерацию".  Господа, хотелось бы получить какие-то объяснения! Заранее предвижу аргументацию  из серии: да оно не в тему и т.д. И даже не буду спорить с высокохудожественным мнением модераторов ЯФ. Но тогда возникает вопрос: Первый раз его отмодерировали задней левой ногой? А потом исправили ситуацию твердой правой рукой?

181 комментарий
"Ночной город" заснул???
4 сентября 2008, 23:38
Ну, вот... наконец дождались того времени, когда тема конкурса была объявлена заранее... и что же? я смотрю фотографии участников и вижу, что там куча фотографий, где количество голосов не дотягивает даже до десятки, или даже, где вообще нет ни одного голоса!!! Так в чем же дело? Пропал азарт? Почему народ так вяло голосует?
114 комментариев
Фотошоп
7 сентября 2008, 20:16
Доброго всем времени суток.
Хотелось бы обсудить вот какую тему: на конкурсах участвует большое количество фоторабот, обработанных в фотошопе. Сразу хочу оговориться: АБСОЛЮТНО ничего против фотошопа не имею и считаю работу в нем возможно одним из видов искусства. Качество ряда таких работ, представленных на конкурсе, говорит о превосходном эстетическом и художественном  вкусе их авторов. Но... Все-таки получить эффектный снимок "живьем" путем правильного выбора настроек, экспозиции, ракурса, светофильтров и т.п. или создать его в фотошопе (возможно из не очень качественного материала) - это таки две большие разницы. Может стоит разделить конкурс на два потока: "живое фото" и "фотошоп"? Либо определять победителей по этим двум номинациям отдельно? Надеюсь я смог правильно донести свою мысль. Думаю, люди занимающиеся фотографией хотя бы полупрофессионально должны меня понять и поддержать.
260 комментариев
Придумала еще одну тему.
8 сентября 2008, 00:14

"Следы человеческие"

Только не банальные отпечатки ног/рук на земле (или еще где), а что-то, что говорит: здесь был человек, здесь живет человек. Это может быть мусор в лесу, остатки пикника, лесная избушка, надпись на дереве/камне, след лодки на воде (или самолета в небе. Что за след, необходимо написать в комментарии к фотке (так модераторам при сомнениях проще понять годится ли фото, да и оценивающим проще будет). В кадре не должно быть людей и животных.

58 комментариев
Заголовок не указан
14 сентября 2008, 21:18
Почему нет нового конкурса?Я хочу поучавствовать в каком-нибудь конкурсе!
23 комментария
сколько пальцев, ковбой? (с)
16 сентября 2008, 00:11
почему во время конкурса нельзя видеть, сколько баллов уже набрано? не голосов, а именно баллов! т.е. почему показывается число голосов без учёта выставленных оценок. хотелось бы быть в курсе, какие оценки мне ставят и какие у меня шансы на данном конкурсе по сравнению с другими участниками. а сейчас получается, что 2 недели у меня неизменно стоят 5 звёзд, ну и голоса бодро набираются, а по итогам конкурса - ВДРУГ раз и вне победивших! при этом на чужих фотах я вижу 1, 2, 3, 4 и 5 звёзд - у кого что. не вижу почему-то только у себя. может я не там смотрю? пример: у меня 105 голосов, 55 место и 5 звёзд. а у этого участника 83 голоса, 23 место и 5 звёзд. а здесь - 98 голосов, 24 место и 5 звёзд. голосов у них меньше, чем у меня, но они победили, а я - нет. почему? если мне ставили пятёрки весь конкурс, тогда что ставили им - десятки? :-) PS: за всех победителей искренне рада! просто хочется знать свои оценки...
68 комментариев
Поздравляю победителей "Ночного города"!!!
16 сентября 2008, 14:26

Фотки, занявшие почётные места все действительно просто великолепные, но всё-таки есть кое-какие "но".

Приглашаю высказаться здесь в комментариях у кого какие мысли возникли.

 

11 комментариев
Предлагаю обосновывать отсев фоток на конкурсе!
16 сентября 2008, 20:36

Я предлагаю организовать отсев фоток так, что если модератор и отсеивает фотку на конкурсе, то пусть дает короткое обоснование ("не соответствуетет теме", "плохое качество", "18+" и т.д.). А то я свою фотку  http://fotki.yandex.ru/users/art-grigoriev/view/12110/ на конкурс отправил, а ее не приняли. Сначала я думал, что просто порты и судна нельзя. Думал, ну ладно, нельзя так нельзя. Но вот сегодня увидел, что похожая фотка http://fotki.yandex.ru/contest/28/users/sochiv/view/1415/ отказалась в топах. Я конечно понимаю, что она намного лучше моей, но мне вот все-равно стала интересна причина отсева моей фотки. В следующий раз хоть народ будет знать, за что его работу не приняли на конкурс и над чем ему работать в будущем.

Вот такое предложение. Кто согласен?

170 комментариев
Заголовок не указан
16 сентября 2008, 22:47
Отличная тема для конкурса! Очень разносторонние фотки  можно вывесить и просматривать будет не скучно. Тем более по всей стране холод, а в конкурсе столько "морей". С уважением к клубу "Конкурсы на ЯФ". 
31 комментарий
В конкурсе «Как я провел лето» моя фотка слетела
18 сентября 2008, 13:04
Моя фотография выставленная на конкурс http://fotki.yandex.ru/users/justlooking/view/73363/ почемуто слетела с конкурса (она уже успела набрать какие то баллы) и мне пришлось выставлять ее заново :(
5 комментариев
Установлены ли сроки модерации фото?
18 сентября 2008, 13:04
Уважаемые модераторы! Два вопроса, если позволите. "После проверки модератором, она будет доступна среди других фотографий-участниц" - лимитированы ли сроки проверки? http://fotki.yandex.ru/users/al-drbubnov/view/103756/ 38 часов - это много или мало - для того, чтобы принять решение по 1 фотографии?
29 комментариев
Конкурс " Кака я провел Лето"
18 сентября 2008, 13:07
выставляла фотки два рааз - два раза не прошли модерацию. Прочиатла правила - всему соотвествуют. Кто объяснит?
146 комментариев
какими критериями руководствуются модераторы, когда не принимают фото на конкурс?
18 сентября 2008, 13:09
Это для меня-непостижимая тайна. Почему фото, сделанные на Ниагарском водопаде в США 1 июля 2008 года(что легко уточнить, открыв EXIF), не подошли для конкурса на Яндексе? Лето, июльская жара, эксклюзивное фото, - и такое неуважительное отношение к уникальному фотоматериалу...Или уважаемые модераторы не знают, что посетителям, чтобы их не намочили брызги, на Ниагаре специально выдают плащи и обувь? На конкурсах я всегда предлагаю уникальные сюжеты, запечатлевающие малодоступные места и экзотические растения и животных, но это по чему-то не учитывается. Полагаю, что модераторы должны пересмотреть решение
121 комментарий
Свежие новости, однако.
18 сентября 2008, 13:39
Судя по колонке новостей клуба у нас "Начался новый конкурс "Дары лета" 13 августа". Замшелый такой уголок образовался на самом видном месте. Однако, его есть чем заполнить.... Вчера был объявлен конкурс. Второй раз заранее. Но опять, хоть и было обещано, условия конкурса были вывешены не заранее, а одновременно с его началом. Перед началом конкурса яприготовил фотографии о лете, нашел сопровождающие стихи, а потом бац - жанровая тема. А у меня всё пейзажи да пейзажи. Почему об особенностях конкурса нельзя было сообщить загодя в колонке новостей? На мой взгляд, нужно сделать так, чтобы появился модератор, ведущий эту колонку. Нужно сделать так, чтобы условия конкурса были опубликованы заранее в полном объёме, или, если это не удобно то существенные детали его проведения должны быть выложены в колонке новостей. Тогда давки и суеты при запуске конкурса будет меньше. Раздражения будет меньше, а работы станут более подготовленными, качество возрастёт. Или кому то нужно, чтобы была давка и раздражение? Как вы считаете?
43 комментария