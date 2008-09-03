Данная фотография не прошла модерацию! почему?
Данная фотография не прошла модерацию! почему?
Можно открыть конкурс "Книги в интерьере" каждая книга может смотреться по своему или в большом шкафу или лежа на полке или на столе.
Советую провести такой конкурс.
Кто за? поднимите руки
Данное фото не прошло модерацию. Что именно смутило модераторов -- не понятно.
Может быть статуя В.В.Маяковского?
Или это светлое время суток? Так ведь нет... не светлое. Экспозиция задрана по самое "небалуйся"... ;)))
Че за фигня?!
Данное фото прошло модерацию на конкурс "Ночной город" еще 1 сентября . Провисело три дня, получило более 30 голосов, и некоторое количество отзывов, а потом загадочным образом исчезло с конкурса! Появилась надпись "Фото не прошло модерацию". Господа, хотелось бы получить какие-то объяснения! Заранее предвижу аргументацию из серии: да оно не в тему и т.д. И даже не буду спорить с высокохудожественным мнением модераторов ЯФ. Но тогда возникает вопрос: Первый раз его отмодерировали задней левой ногой? А потом исправили ситуацию твердой правой рукой?
"Следы человеческие"
Только не банальные отпечатки ног/рук на земле (или еще где), а что-то, что говорит: здесь был человек, здесь живет человек. Это может быть мусор в лесу, остатки пикника, лесная избушка, надпись на дереве/камне, след лодки на воде (или самолета в небе. Что за след, необходимо написать в комментарии к фотке (так модераторам при сомнениях проще понять годится ли фото, да и оценивающим проще будет). В кадре не должно быть людей и животных.
Фотки, занявшие почётные места все действительно просто великолепные, но всё-таки есть кое-какие "но".
Приглашаю высказаться здесь в комментариях у кого какие мысли возникли.
Я предлагаю организовать отсев фоток так, что если модератор и отсеивает фотку на конкурсе, то пусть дает короткое обоснование ("не соответствуетет теме", "плохое качество", "18+" и т.д.). А то я свою фотку http:
Вот такое предложение. Кто согласен?