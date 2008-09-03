Я предлагаю организовать отсев фоток так, что если модератор и отсеивает фотку на конкурсе, то пусть дает короткое обоснование ("не соответствуетет теме", "плохое качество", "18+" и т.д.). А то я свою фотку http: //fot ki.ya ndex. ru/us ers/a rt-gr igori ev/vi ew/12 110/ на конкурс отправил, а ее не приняли. Сначала я думал, что просто порты и судна нельзя. Думал, ну ладно, нельзя так нельзя. Но вот сегодня увидел, что похожая фотка http: //fot ki.ya ndex. ru/co ntest /28/u sers/ sochi v/vie w/141 5/ отказалась в топах. Я конечно понимаю, что она намного лучше моей, но мне вот все-равно стала интересна причина отсева моей фотки. В следующий раз хоть народ будет знать, за что его работу не приняли на конкурс и над чем ему работать в будущем.

Вот такое предложение. Кто согласен?