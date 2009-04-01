Сенсация в канун Дня Смеха! Виртуальная фраза: "Встречаемся на Я.ру" обрела реальный смысл! :)
А Ярушка-то деревянная!!!
Сенсация в канун Дня Смеха! Виртуальная фраза: "Встречаемся на Я.ру" обрела реальный смысл! :)
А Ярушка-то деревянная!!!
Размышления по поводу конкурсе о весне.
Так как география проживания участников очень обширна, предлагаю весенний конкурс, в котором участвовали бы пейзажные фотки, отражающие состояние природы на данный момент времени в данной местности. Где-то уже цветут тюльпаны, где-то в апреле ещё трещат морозы и сугробы по колено, а то и выше, как, к прримеру, на Камчатке
Каждый раз просматривая итоги очередного конкурса замечаю, что в верхней части оказываются одни и те же авторы.
И это происходит не потому, что у них каждый раз лучшие фотографии, а потому, что есть группа людей, которые ставят оценки каждый раз друг другу.
Чтобы избежать этого в дальнейшем, предлагаю внести изменения в правила оценки конкурсных фото. Например, разрешить ставить всего 10 оценок за весь конкурс. Тогда, я думаю, результаты будут более правдоподобными.
Я считаю , что прекрасное и чуткое , красивое и доброе всегда проще отразить в реальной действительности , а вот показать правдивые сюжеты или фотографии о нашей действительности может не каждый.
Так давайте друзья посмотрим на себя со стороны как мы живем, где хорошо , а где плохо, где чисто , а где грязно, где правда , а где правдивая ложь.
Я предлагаю участникам конкурса прислать фото или видео , которое отражает их реальную действительность бытия , которое их окружает, атак же и нас с вами .
А фактически , предлогаю внимательно посмотреть по сторонам в метро, подземках, подъездах , во дворах , на этажах, на улицах города и снять те моменты , которые произвели на них впечатления хорошие или плохие , положительные или отрицательные.
Вот тогда , мы все с вами поймем как мы живем и что нам делать дальше!
Присланные работы могут быть не только по теме коммунального самоуправства и разгильдяйства ЖКХ,ЖКО,ДЕЗ,Управляущих компаний , но и отражения более обширного круга и взглядов, например ведение хозяйственной деятельности в условиях кризиса.
На дворе уже наступила тёплая погода, зимние сапоги и тяжёлая верхняя одекжда заложены до зимы, всюду слышно цоканье туфелек, дамы надевают браслеты, кольца, бусы... У каждого из нас есть любимая бижутерия, которой мы хвастаемся перед окружающими. Так давайте же её покажем публике. (Модераторам: этот текст можете использовать как текст о конкурсе). Только вся бижутерия должна быть надета: кольцо - на палец, браслет - на запястье и т.п. И в описании можно написать несколько строчек о своём предмете бижутерии. Ну, как вам идея??
1) Природа посмеялась
Может проявляться в чем угодно! Во фруктах, овощах, в природе (интересная форма дерева, расположение чего-то) и тд
пример
http://fotki.yandex.ru/us
2) Человеческое в "нечеловеческом" (можно название изменить)
Человеческий облик в чем-то, в технике, в транспорте, в архитектуре и. Вот как-то так, мысль поняли, я думаю)
пример
Привет, предлагаю тему "Крыши города"
Прием работ продлится до 23 апреля, голосование до 30 апреля.
Тема "Музыкальные инструменты", правила очень простые - в кадре должны быть музыкальные инструменты, и не должно быть портретов людей.
Жанр: предметная съёмка
Кстати, тема для конкурса, была предложена в клубе ;)
Желаем всем участникам удачи,
коллектив Яндекс.Фоток
Новый конкурс в очередной раз подтвердил мою догадку о излишне предметном мышлении тех, кто на МЯФе "заведует" фотоконкурсным хозяйством. В последнее время формулировки какие-то уж слишком узкие, а сами конкурсы посвящены какому-то конкретному предмету. За примерами далеко ходить не надо – букет, мост, фонарь, белка, теперь вот музыкальный инструмент. На мой взгляд, особой фантазии для фотографирования перечисленных объектов не надо. Бери, к примеру, первую попавшуюся гитару, и фоткай, тем более у многих она в доме найдется. Или фонари – они на каждом шагу. С белками посложнее – за ними с фотиком еще погоняться надо.
Что-то не хотят предлагать более широкие, абстрактные темы. Например, такие из предлагавшихся другими, как "Юмор" ("Приколы"), "Улыбка" и др. Понятно, что есть такое направление, как предметная съемка, но зачем так увлекаться ею? Может, потому что у тутошних юных модераторов недостаточно развито абстрактное мышление? Но кокурс же не для модераторов, и среди пользователей МЯФа достоточно людей с богатой фантазией.
Теперь о нынешнем конкурсе. Вижу инструменты. Но это по большей части – "мертвые" инструменты. Любой инстумент оживает только в руках исполнителя. В изолированном виде, без музыканта, инструмент – это по большей части изделие из дерева или другого материала. Но почему-то правила конкурса "Музыкальные инструменты" исключают изображение людей крупным планом. А как передать звучание инструмента средством фотографии, если не при помощи изображений играющих на них людей? И только крупный план через мимику исполнителя,через застывшую пластику рук позволяет более тонко передать звучание, настроение, которое вызывает исходящие из инструмента звуки. Таково мое ЛИЧНОЕ мнение. И считаю, что более интересным был бы конкурс "Очарование музыки" (или нечто в этом роде), в рамках которого можно было бы, если кто-то очень уж хотел бы, размещать снимки исключительно музыкальных инструментов.
Тема-путешествия,или пейзажи красивых городов(придумайте краткое и красивое название).
Вы фотографируете места известных и красивых городов,достопримечательности,можете рассказать,при каких обстоятельствах вы сделали такую фотку,дать информацию о пейзаже на фотографии-за это прибавятся баллы,и в конце концов выбрать победителя!
Тема плагиата неоднократно обсуждается в разных аспектах на ЯФ. Сейчас только о конкурсах. Не секрет, что некоторые авторы в силу разных причин предлагают не свои фотографии. Модераторы также в силу ряда причин пропускают такие фото на конкурс. Часть фотографий снимается с конкурсной дистанции, если находятся оригинальные фото или совпадения в интернете. Но… часть фотографий таких псевдо-авторов продолжает участвовать и занимать места в традиционном Зале Славы. Неважно, какие места, хоть последние.
Рассмотрим такую ситуацию. Итак, конкурс завершен. А я, просматривая уже прошедшие конкурсы, вдруг нахожу автора, у которого не своя конкурсная фотография. Нахожу соответствие в интернете или указываю оригинальное фото, отправляю свою жалобу в техподдержку. А мне говорят, раз конкурс завершен, на страничке автора мы не вправе снимать фото.
На самом деле просто никто из организаторов и разработчиков пока не просчитывал такую ситуацию. Поэтому предлагаю следующее.
ЧУЖИЕ ФОТО В КОНКУРСЫ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! или что-то подобное.
В конкурсе могут участвовать только фотографии, автором которых является разместивший их пользователь, или фотографии, на размещение которых есть письменное разрешение автора. Администрация сервиса оставляет за собой право снять во время проведения или по окончании конкурса фотографию, если имеются веские доказательства заимствования изображения без явного разрешения автора номинировать фотографию на конкурс.
А теперь наглядный пример.
Автор http://yuliyabaklykova.ya.ru/index_fotki.xml
Конкурсные работы
Энергия спорта, 123 голоса, 35 место
http://fotki.yandex.ru/us
3 соответствия в Интернете
http://tineye.com/search/
Лесные животные, 110 голосов, 181 место
http://fotki.yandex.ru/us
5 соответствий в Интернете
http://tineye.com/search/
Симфония стекла, 20 голосов, 2097 место
http://fotki.yandex.ru/us
3 соответствия в Интернете
http://tineye.com/search/
Симфония стекла, 20 голосов, 2802 место
http://fotki.yandex.ru/us
2 соответствия в Интернете
http://tineye.com/search/
P.S. Я всегда пишу таким авторам вопросы об авторстве. Ответ всегда один: Автор фотографии запретил Вам оставлять комментарии.
Можно провести конкурс с названием "Зеркало души", принимать фотки различных отражений в воде, например отражение церкви или ещё какого-нибудь здания, сооружения. Фото будут очень красивые, не все конечно, но всё-таки.
Наблюдая за прохождением конкурсов и читая поднимаемые на ЯФ темы, я не мог не заметить достаточно серьёзные проблемы. Как то:
1) Не совсем удачный выбор тем конкурсов. Многие активные участники ЯФ изъявляли недовольство выбором тем.
2) Неудачная система, как показала практика, проведения конкурсов. Как выяснилось, люди в основном голосуют за фотки выложенные в первые 2-3 дня, после чего интерес к конкурсу и выложенным позднее фотографиям резко спадает. Это делает конкурс неравнозначным.
3) Оценочно-выборочная система лучших фотографий также имеет проблемы, так как люди голосуют за фотографии своих друзей вне зависимости от качества той или иной фотографии и даже более того, специально занижают оценки другим. Это также делает конкурс неравнозначным.
4) Непонятная (по крайней мере мне) ситуация с модераторами и администраторами.
Проведение модерации фотографий, отосланных на конкурсы, также не раз вызывало недовольство среди активных участников ЯФ. Причём недовольства, на мой взгляд, вполне оправданы. Одни фотографии отсеиваются, хотя они полностью удовлетворяют условиям участия в конкурсе, в то время как другие, с нарушениями этих условий, принимаются.
Как я понял после прочтения тем в обсуждениях, существует кто-то там «наверху», который сам выбирает темы конкурсов, возможно как-то влияет на модерацию фотографии конкурса и что ему нет особого дела до смертных пользователей.
5) Отсутствие работы над ошибками и учёта пожеланий пользователей ЯФ.
Данную тему я создал для того, чтобы пользователи высказались здесь, какие на их взгляд проблемы есть у ЯФ и, возможно, предложили какие-либо пути их решения. В теме прошу писать коротко, ясно, по существу и желательно по пунктам. Это облегчит чтение как для модераторов и администрации, так и для других пользователей, а, следовательно, упростит работу по улучшению сайта, которую администрация, я надеюсь, постарается провести. Также прошу высказывать одобрение чьим-либо мнениям и идеям или же наоборот, не соглашаться с ними, только делать это вежливо и объясняя причину.
Предлагаю организовать худсовет, который будет обладать полномочиями отбора из конкурсных N-ого количества фотографий (пусть даже одну ☺), и, соответственно, награждать авторов отобранных фотографий. Такая практика есть на некоторых фотогалереях, когда одна фотография отбирается пользователями, а одна худосоветом.
Единственное пожелание, чтобы худсовет отбирал "художественное" фото. Естественно, я отдаю себе отчет в том, что у разных людей понятия художественности разные, но "котики", "белочки", "капельки" и прочие яркие вещи, подозреваю, мало кому покажутся художественными.
Какую пользу может это принести? Есть вероятность, что у людей претендующих на художественные, а не яркие фотографии будет стимул учавствовать в конкурсах. Ибо на текущий момент место фотографии в конкурсе зависит не только от его ценности (художественной или любой другой), но и от активности автора, его поулярности и т.д.
В отличие от предыдущих конкурсов, принять участие сможет любой желающий! А разнообразие формы и цвета гарантирует интересные кадры!
На кокнурс будут приниматься фотографии отражений, с любым сюжетом.
Ограничения - фотография должна быть сделана не в помещении и отражение должно играть главную роль в кадре.
Конкурс начнется сегодня, 30 апреля. Прием фото продлится до 7 мая, а голосование до 14 мая.