Новый конкурс в очередной раз подтвердил мою догадку о излишне предметном мышлении тех, кто на МЯФе "заведует" фотоконкурсным хозяйством. В последнее время формулировки какие-то уж слишком узкие, а сами конкурсы посвящены какому-то конкретному предмету. За примерами далеко ходить не надо – букет, мост, фонарь, белка, теперь вот музыкальный инструмент. На мой взгляд, особой фантазии для фотографирования перечисленных объектов не надо. Бери, к примеру, первую попавшуюся гитару, и фоткай, тем более у многих она в доме найдется. Или фонари – они на каждом шагу. С белками посложнее – за ними с фотиком еще погоняться надо.

Что-то не хотят предлагать более широкие, абстрактные темы. Например, такие из предлагавшихся другими, как "Юмор" ("Приколы"), "Улыбка" и др. Понятно, что есть такое направление, как предметная съемка, но зачем так увлекаться ею? Может, потому что у тутошних юных модераторов недостаточно развито абстрактное мышление? Но кокурс же не для модераторов, и среди пользователей МЯФа достоточно людей с богатой фантазией.



Теперь о нынешнем конкурсе. Вижу инструменты. Но это по большей части – "мертвые" инструменты. Любой инстумент оживает только в руках исполнителя. В изолированном виде, без музыканта, инструмент – это по большей части изделие из дерева или другого материала. Но почему-то правила конкурса "Музыкальные инструменты" исключают изображение людей крупным планом. А как передать звучание инструмента средством фотографии, если не при помощи изображений играющих на них людей? И только крупный план через мимику исполнителя,через застывшую пластику рук позволяет более тонко передать звучание, настроение, которое вызывает исходящие из инструмента звуки. Таково мое ЛИЧНОЕ мнение. И считаю, что более интересным был бы конкурс "Очарование музыки" (или нечто в этом роде), в рамках которого можно было бы, если кто-то очень уж хотел бы, размещать снимки исключительно музыкальных инструментов.









