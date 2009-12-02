Конкурсы в Коллекциях

декабрь 2009
Новый конкурс будет полосатым.
2 декабря 2009, 17:49

Темой следующего конкурса на Яндекс.Фотках - он, кстати, начнется совсем скоро - будут полосы, полосатые животные и предметы, раскрашенные в полоску.

В общем всё полосатое, что попалось к вам в объектив.

Ждём ваших вопросов и замечаний.

Желаем удачи!


165 комментариев
Хотели-бы вы конкурс "На праздничном столе"?
2 декабря 2009, 20:11
48 комментариев
Конкурс фото домашних жживотных.
4 декабря 2009, 00:42

Я очень хочу , чтобы был создан такой конкурс. Многие любят Забавных и смешных зверей. У всех они разные. Будет ли такой конукурс?

35 комментариев
Полосатый мир..)))
4 декабря 2009, 19:35
ПОЧЕМУ ЭТО ФОТО НЕ ПРОШЛО МОДЕРАЦИЮ ??? Требую объяснения..!!!

Яндекс снова учудил...
мир, в полоску превратил....!!!
и теперь поёт душа...
Жизнь в полоску хороша..)))

Полосатый мир..)))

81 комментарий
А давайте сделаем конкурс.....
5 декабря 2009, 12:13

Люди давай сделаем конкурс на тему "Моя вторая половинка"

11 комментариев
И все-таки!
5 декабря 2009, 12:14
Господа модераторы!Предлагаю все ту же устаревшую тему...."Эмоции"..НО!С вашим любимым пунктом про позирующих людей,т. е. про исключение позирующих людей.А так же частей людей( мимика, лицо, руки,жесты).А так же любых животных.Мне кажется, что это было бы забавно.Но вам придется напрячься с модерированием.Сильно.
7 комментариев
Предложение по допуску фотографий к конкурсам
6 декабря 2009, 13:20

Возможно моё предложение далеко не ново, но хочу ещё раз сделать предложение.

Давно возникла такая мысль: почему к участию в кокурсе допускаются фото малого размера (от 500 пикселей) и с отсутствием exif-данных?



Предлагаю ввести ещё одно ограничение на фотографии, допускаемые в конкурсы: фотографии должны быть не менее 3 Мегапикселей и содержать все exif-данные.


Объясню свои предложения: почему именно 3 мегапикселя - это тот размер, с которого (на мой взгляд) можно получить качественное фото на современной технике, будь то фотоаппарат или мыльница. И тот размер, начиная с которого можно посмотреть детали фото.

Второе - отсутствие exif-данных, лично у меня вызывают большие сомнения по поводу авторства фото. Не для кого не секрет, что сервисов для хранений фото в инете пруд пруди, и скачав чужое фото на одном сервисе, его легко можно выложить как своё на другом. Естественно, что наличие exif-данных не паначея от этой проблемы, но один из способов решения точно.

55 комментариев
Хотели бы вы конкурс на тему "С высоты птичьего полёта"?
6 декабря 2009, 13:21
А я хочу!))
5 комментариев
Хотели бы вы что бы конкурсы были анонимны ???
7 декабря 2009, 17:26
Так как побеждает тот у кого много друзей, на фото не смотрят-друг на тебе +5...Подумай прежде чем ответить.....???
35 комментариев
Заголовок не указан
8 декабря 2009, 16:17

  А что если дня за три-четыре до конца конкурса выстраивать фото по количеству набранных голосов?

  Думаю, что это вызовет новую волну интереса, да и лидеры поменяются. Вроде второй тур получится.

19 комментариев
Конкурс..???
8 декабря 2009, 16:20

Уважаемые МОДЕРАТОРЫ..!!! Согласно идущему опросу :Хотели бы вы что бы конкурс был анонимным:

Может всё таки МОДЕРАТОРЫ прислушаются к ГОЛОСУ НАРОДА !!!

51 комментарий
Несколько предложений по Конкурсам
8 декабря 2009, 16:21
  1. Сделать голосование по прямым ссылкам на страницу фотографии невозможным. Принимать к подсчету только голоса полученные при переходе на фотографию со страницы конкурса;
  2. Сделать количество показов конкурсной фотографии не случайным, а пропорциональным количеству оценок которые автор фотографии сам поставил другим конкурсным работам. Для того чтобы избежать колометательства можно учитывать только хорошие оценки;
  3. Организовать конкурс фотографий котов. Назвать "Все кошки, все коты и все котята" (песня Сергея Никитина из мультфильма "Большой секрет для маленькой компании", если кто забыл). В связи с предстоящим годом Тигра будет очень актуально. Тем более что тигра мало кому удавалось сфотографировать, а фоток котов у всех в альбомах навалом.
32 комментария
Заголовок не указан
10 декабря 2009, 17:33

Что делать если я послал фотку на полосатый мир Как мне её найти

12 комментариев
Новогодний конкурс!! Тема: "Подарки своими руками"
10 декабря 2009, 18:27

На этот конкурс будут приниматься фотографии вещей, сделанных в подарок.  Ведь именно подарки, созданные своими руками (и от всей души) приятнее всего и дарить, и получать. Внимание: фотографии, номинируемые на конкурс (а также их описания) не должны содержать рекламных материалов, а предметы, изображенные на них, не должны предназначаться на продажу. Это конкурс именно подарков!

Ну а если Вы все-таки хотите купить подарок, выбрать его вам поможет новогодний Яндекс.маркет 

162 комментария
Тема конкурса
14 декабря 2009, 21:01

Есть предложение провести конкурс "Цветочное царство", только цветы должны приниматься живые, т.е. несрезанные в естественной среде обитания. Конкурс срезанных цветов (букетов) уже был. Почему бы теперь (зимой) не провести кокурс в ярких летних красках и вспомнить о лете!

18 комментариев
как вы относитесь к конкурсу СЕМЕЙСТВО КОШАЧИХ( к году тигра)
15 декабря 2009, 22:35
9 комментариев
новогодний конкурс
16 декабря 2009, 19:55
Уважаемые модераторы!А может быть несколько подкорректировать предложенную вами тему?.. Я хотел бы предложить такой вариант: чтобы был не конкурс подарков, точнее не просто конкурс подарков,а конкурс новогодних поздравлений. Все смогут поздравить друг друга с новым годом,и главное - будет не очень принципиальна победа в конкурсе.Ведь просто приятно поздравлять и получать поздравления.:) А в теме могут быть и как подарки сделанные своими руками, так и открытки, коллажи, деды морозы...В общем - простор для творчества и самовыражения!:) Возможно, сама тема несколько банальная...но все-таки праздник и здесь вроде бы такой темы не было.
9 комментариев
Полосатый постфактум
17 декабря 2009, 00:52
Не успели сосчитать все полоски, как уже и новый конкурс новогодних игрушек наступил, ну а пока ряды конкурсантов пополняются и множатся, предлагаю вспомнить лучшие моменты прошедшей полосатой феерии. Часто слышно, что побеждают не самые лучшие, а самые проворные, поэтому предлагаю вместо официальных победителей нетитулованных участников, пропустить фотографии некоторых из которых было бы весьма обидно. Вашему вниманию — традиционный сборник дайджестов самых ярких моментов прошедшего конкурса:
Лучшие полоски — 57
Картинка для привлечения внимания. Будущее за ними
Фото из альбома
4 комментария
новогодняя тема."тигр альбинос"
20 декабря 2009, 20:40

2010 год - год тигра альбиноса.я предлагаю выставить ,либо свои рисунки ,либо кокие то интересные моменты,жизни тигров альбиносов.я считаю мое придложение очень интересным.Трабования этого конкурса это:иметь фото , или рисунок с тигром альбиносом,хорошее качество и интересные ,загадочные моменты их жизни!

 

6 комментариев
Новая тема
21 декабря 2009, 20:54

У всех набралось много впечатлений о зиме, поэтому предлагаю тему: "Снежные фантазии", где главным скульптуром является сама Зима.Это развивает нашу наблюдательность, любовь к природе, ну а мне нужен интересный материал для новой дидактической игры для развития детского воображения ( в чем мне уже помог конкурс "Морозные узоры").Надеюсь на понимание.Спасибо.

11 комментариев