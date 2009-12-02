Возможно моё предложение далеко не ново, но хочу ещё раз сделать предложение.

Давно возникла такая мысль: почему к участию в кокурсе допускаются фото малого размера (от 500 пикселей) и с отсутствием exif-данных?









Предлагаю ввести ещё одно ограничение на фотографии, допускаемые в конкурсы: фотографии должны быть не менее 3 Мегапикселей и содержать все exif-данные.





Объясню свои предложения: почему именно 3 мегапикселя - это тот размер, с которого (на мой взгляд) можно получить качественное фото на современной технике, будь то фотоаппарат или мыльница. И тот размер, начиная с которого можно посмотреть детали фото.

Второе - отсутствие exif-данных, лично у меня вызывают большие сомнения по поводу авторства фото. Не для кого не секрет, что сервисов для хранений фото в инете пруд пруди, и скачав чужое фото на одном сервисе, его легко можно выложить как своё на другом. Естественно, что наличие exif-данных не паначея от этой проблемы, но один из способов решения точно.

