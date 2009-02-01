На всех нормальных фотоконкурсах есть жюри, я предлагаю проводить конкурс в два этапа!!!

1) Голосование: тут всё по старому.

2) Работа жюри: по итогам голосования отбирают 300 лучших из которых жюри выберет 30 победителей.

Соотношение чесности 1/10 но и то хорошо!!!

Давайте попробуем, если не понравится то как хотите