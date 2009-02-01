Скоро же день всех влюбленных! Вот и тема следующего конкурса должна быть соответствующей! Например "Валентинка" или "Любовь"! Ну что-нибудь такое!
Только что прогулялась по конкурсу.Пролистала 15 стр.ни одна фотка не тронула моя нежную девичью душу.Дальше даже не захотелось смотреть.Почему бы не проводить конкурс в 2 этапа? Сначала из всего "сброда" выбрать достойные и интересные фото,а на втором этапе уже проводить голосование за конкурс??
На всех нормальных фотоконкурсах есть жюри, я предлагаю проводить конкурс в два этапа!!!
1) Голосование: тут всё по старому.
2) Работа жюри: по итогам голосования отбирают 300 лучших из которых жюри выберет 30 победителей.
Соотношение чесности 1/10 но и то хорошо!!!
Давайте попробуем, если не понравится то как хотите
Простите, это что такое???
http://clubs.ya.ru/4611686018427392688/
Малейшее упоминание конкурсной фотографии в клубах влечёт автоматическое исключение фото из конкурса.
А уж тем более размещение конкурсной фотографии в ЛЮБОМ клубе.
Не так?
А давайте все вступим в этот клуб "Пятёркометатели! или в "Антишедевр" и посмотрим как оно будет!
Ведь модераторы сами говорят что можно так пиарится, хотя из некоторых выдержек из правил, при обосновании конкурсной фотеи в одном ихз клубов она должна сниматься!
Может эти клубы и закроются в связи с огромным наплывом гостей!А нас очень много!
Кто со мной???
Когда конкурс закончен, остаются первые сто победителей и среди них проводится второй тур. При чём голосование по принципу "нравится - не нравится". Оставить одну звезду. Нравится - нажал, не нравится - прошёл мимо.
Как вам такая идея?
Люди! А давайте откроем новый конкурс посвещённый ВОДЕ
по моему мнению это будет интересно!
А ведь можно провести и конкурс посвященный животным, Кошкам и котам например)
Однозначно нужен второй конкурсный тур между фотографиями, занявшими места с 1 по 100. Голосовать должны только авторы этих работ. Возможно, для этого им будет достаточно ответить только на один из двух вопросов: "Достойна или нет фотография первого места на конкурсе?" Тогда по количеству набранных первых мест будут определена не только тридцатка лучших работ, но и истенный победитель конкурса.
Большой Вам привет дорогие товарищи модераторы и участники клуба!!!
Зашла вот в клуб случайно, посмотрела предлагаемые темы!!!! Все классно, просто супер!!
Кто то хочет, чтоб новый конкурс был посвящен празднику 14 февраля или 8 марта, кто-то хочет видеть кошек, собак и других животных, кто-то людей.....
А я бы хотела предлошить конкурс на любимую фотографию
И очень интересно было бы смотреть конкурсные фотки.Хотя может быть это абсурд!
Спасибо за внимание.
Предлагаю провести конкурс красоты на Яндекс.Фотках. Принимались бы только фотографии с лицами людей. Смысл не в том кто красивее, а в том как подать себя красиво. Были конкурсы и мостов, и водопадов, и игрушек, а простых, живых человеческих лиц не было.
Или ещё можно провести конкурс силуэтов. Принимались бы фотки: людей на фоне заката (знаете, когда лиц не видно), теней (человеческих конечко), отражений в зеркале, - ну что-нибудь подобное.
Место№1
«Дорога, деревья, иней...» на Яндекс.Фотках
«Ратуша» на Яндекс.Фотках Место№2
«ПАРТИЮ, господа?!» на Яндекс.Фотках Место№3 Это фото понравилось, не спорю.
Тема очень творческая: нет похожих фотографий капель. А снять можно ТАКОЕ!!!!!
очень интересные фото могут быть, если было использовано зеркало. Как? Это уже фантазия фотографа. Хотя здесь могут возникнуть некоторые нежелательные моменты по энергетике. Консультироваться надо!
только что выставлял фото на конкурс.
фото было отклонено, что само по себе не удивительно. ведь служба бывает либо военная, либо околовоенная. ;)
факт отклонения, вообщемто, неважен. важно то, что мне пришло письмо о отклонении моего фото от участия в конкурсе!!!
пятилетки не прошло, а Yandex внес необходимые и давно ожидаемые правки.
что тут можно сказать... ура! ;)