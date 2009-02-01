Конкурсы в Коллекциях

февраль 2009
конкусрс
1 февраля 2009, 12:54

Скоро же день всех влюбленных! Вот и тема следующего конкурса должна быть соответствующей! Например "Валентинка" или "Любовь"! Ну что-нибудь такое!

29 комментариев
И снова о конкурсе
2 февраля 2009, 17:37

Только что прогулялась по конкурсу.Пролистала 15 стр.ни одна фотка не тронула моя нежную девичью душу.Дальше даже не захотелось смотреть.Почему бы не проводить конкурс в 2 этапа? Сначала из всего "сброда" выбрать достойные и интересные фото,а на втором этапе уже проводить голосование за конкурс??

62 комментария
Система выбора победителей.
3 февраля 2009, 17:58

На всех нормальных фотоконкурсах есть жюри, я предлагаю проводить конкурс в два этапа!!!

1) Голосование: тут всё по старому.

2) Работа жюри: по итогам голосования отбирают 300 лучших из которых жюри выберет 30 победителей.

Соотношение чесности 1/10 но и то хорошо!!!

Давайте попробуем, если не понравится то как хотите

63 комментария
Недопустимая агитация.
4 февраля 2009, 13:26

Простите, это что такое???
http://clubs.ya.ru/4611686018427392688/
Малейшее упоминание конкурсной фотографии в клубах влечёт автоматическое исключение фото из конкурса.
А уж тем более размещение конкурсной фотографии в ЛЮБОМ клубе.
Не так?

88 комментариев
Всем конкурсантам!!!
6 февраля 2009, 09:25

А давайте все вступим в этот клуб "Пятёркометатели! или в "Антишедевр" и посмотрим как оно будет!

Ведь модераторы сами говорят что можно так пиарится, хотя из некоторых выдержек из правил, при обосновании конкурсной фотеи в одном ихз клубов она должна сниматься!

Может эти клубы и закроются в связи с огромным наплывом гостей!А нас очень много!

Кто со мной???

21 комментарий
А что, если сделать второй тур среди 100 лучших фото по результатам конкурса?
7 февраля 2009, 01:34

Когда конкурс закончен, остаются первые сто победителей и среди них проводится второй тур. При чём голосование по принципу "нравится - не нравится". Оставить одну звезду. Нравится  - нажал, не нравится - прошёл мимо.

Как вам такая идея?

31 комментарий
Предложение.
7 февраля 2009, 09:06

Придлогаю открыть новый конкурс на тему праздника 8 марта на самую красивую восьмёрку из разных матириалов. Например вырезная из кртона восьмёрка обкленая тканью и украшеная маленькими искусственными цветами, стразами.

93 комментария
Предложение!
8 февраля 2009, 10:48

Люди! А давайте откроем новый конкурс посвещённый  ВОДЕ   

по моему мнению это будет интересно!  

32 комментария
Заголовок не указан
9 февраля 2009, 20:04

А ведь можно провести и конкурс посвященный животным, Кошкам и котам например)

35 комментариев
Заголовок не указан
11 февраля 2009, 08:03

Однозначно нужен второй конкурсный тур между фотографиями, занявшими места с 1 по 100. Голосовать должны только авторы этих работ. Возможно, для этого им будет достаточно ответить только на один из двух вопросов: "Достойна или нет фотография первого места на конкурсе?" Тогда по количеству набранных первых мест будут определена не только тридцатка лучших работ, но и истенный победитель конкурса. 

11 комментариев
Заголовок не указан
11 февраля 2009, 18:50

Большой Вам привет дорогие товарищи модераторы и участники клуба!!!

Зашла вот в клуб случайно, посмотрела предлагаемые темы!!!! Все классно, просто супер!!

Кто то хочет, чтоб новый конкурс был посвящен празднику 14 февраля или 8 марта, кто-то хочет видеть кошек, собак и других животных, кто-то людей.....

А я бы хотела предлошить конкурс на любимую фотографию 

И очень интересно было бы смотреть конкурсные фотки.Хотя может быть это абсурд!

Спасибо за внимание.

44 комментария
Тема нового конкурса "На службе"
11 февраля 2009, 19:01
Наш новый конкурс посвящен 23-му февраля - Дню Защитника Отечества. Мы приглашаем на него авторов жанровых фотографий, запечатлевших военнослужащих. На конкурс не будут приниматься бытовые фотографии, фото негативного и отталкивающего содержания. Авторы фото самостоятельно несут ответственность за согласие человека, изображенного на фотографии.
159 комментариев
Предложение по теме конкурса к Дню Победы.
12 февраля 2009, 11:52

Предлагаю к 9 маю учередить конкурс на самую интересную фотографию боевой машины времён Второй мирой войны 1941-1945 г.г.

59 комментариев
Конкурс красоты
12 февраля 2009, 13:34

Предлагаю провести конкурс красоты на Яндекс.Фотках. Принимались бы только фотографии с лицами людей. Смысл не в том кто красивее, а в том как подать себя красиво. Были конкурсы и мостов, и водопадов, и игрушек, а простых, живых человеческих лиц не было.

Или ещё можно провести конкурс силуэтов. Принимались бы фотки: людей на фоне заката (знаете, когда лиц не видно), теней (человеческих конечко), отражений в зеркале, - ну что-нибудь подобное.

12 комментариев
Победители "конкурса"))
12 февраля 2009, 13:37

Дорога, деревья, иней...

 Место№1
«Дорога, деревья, иней...» на Яндекс.Фотках  Ратуша
«Ратуша» на Яндекс.Фотках Место№2 ПАРТИЮ, господа?!
«ПАРТИЮ, господа?!» на Яндекс.Фотках Место№3 Это фото понравилось, не спорю.

 Просмотрел первую сотню))...есть достойные работы, но их немного,а остальные....))
50 комментариев
Тема на размышления.
13 февраля 2009, 21:54

Предлогаю провести конкурс к 8 марта международному женскому дню на самый красивый букет цветов.

25 комментариев
Капли
14 февраля 2009, 09:28

Тема очень творческая: нет похожих фотографий капель. А снять можно ТАКОЕ!!!!!

3 комментария
Зазеркалье
14 февраля 2009, 09:28

очень интересные фото могут быть, если было использовано зеркало. Как? Это уже фантазия фотографа. Хотя здесь могут возникнуть некоторые нежелательные моменты по энергетике. Консультироваться надо!

8 комментариев
медведь сдох! (в хорошем смысле).
14 февраля 2009, 15:54

только что выставлял фото на конкурс.

фото было отклонено, что само по себе не удивительно. ведь служба бывает либо военная, либо околовоенная.  ;)

факт отклонения, вообщемто, неважен. важно то, что мне пришло письмо о отклонении моего фото от участия в конкурсе!!!

пятилетки не прошло, а Yandex внес необходимые и давно ожидаемые правки.

что тут можно сказать... ура!  ;)

46 комментариев
Предложение.
15 февраля 2009, 17:08

Предлогаю открыть конкурс на самые красивые пейзажи на фото.

32 комментария