Только что случайно узнала, что моя фотография http://fotki.yandex.ru/us ers/Non-ut-omnes-est/view /57782/ участвует в конкурсе «Лучшие фото-2008». И выдвигает фото на конкурс администрация проекта. А администрация могла спросить разрешение/поставить в известность людей, фото которых выдвигается на этот конкурс???

Я не хотела участвовать в этом конкурсе. Мне уже понаставили колов за эту фотографию. Конечно, я могу своё фото с конкурса снять, но кто вернет мне оценки, которые были до того, как эту фотографию выдвинули???

Одно дело соревноваться среди фонтанов, другое дело вести соревнования за "Лучшие фото-2008".