Я выдвигаю кандидатуру конкурса "Моё домашнее животное"
Кто за-Голосуйте!!!
Я выдвигаю кандидатуру конкурса "Моё домашнее животное"
Кто за-Голосуйте!!!
год быка -значит и первый конкурс в новом году должен быть на тему парнокопытных,желательно фото с настоящим животным,!!!???
думаю, надо заранее давать информацию о новых конкурсах, вперёд на перспективу. люди будут заранее готовиться, и работы будут интереснее. то есть делать расписание на 3-4 конкурса вперёд!
Только что случайно узнала, что моя фотография http://fotki.yandex.ru/us
Я не хотела участвовать в этом конкурсе. Мне уже понаставили колов за эту фотографию. Конечно, я могу своё фото с конкурса снять, но кто вернет мне оценки, которые были до того, как эту фотографию выдвинули???
Одно дело соревноваться среди фонтанов, другое дело вести соревнования за "Лучшие фото-2008".
Поздравляю всех, размещающих фотографии на "Фотках"! И благодарю их за это, потому что часто начинаю и заканчиваю день с просмотра новых фотографий и считаю, что это лучшее антидепрессивное средство, наравне с хорошей музыкой! Все невзгоды уходят, потому что понимаешь, как прекрасен наш мир и как много в нем замечательных людей! Талантливых, добрых, зорких, неравнодушных!
И вот, решила подвести итоги и посмотреть лучшие работы, победившие в конкурсах и не смогла этого сделать! Подскажите, возможо ли это! И как?
«С Новым Годом!» на Яндекс.Фотках
С Новым Годом! И друзья, и работники МЯФа, и остальные пользователи.
Больше радости детской искренней и счастья необъятного в новом году!
И только попробуйте не улыбнуться! Вас снимают, все будет задокументировано
Было бы здорово устроить конкурс городских птиц!
Предлагаю тему. "Улицы мира".
Т.Е улицы городов, маленьких, больших, всяких.
Ну и улицы деревень, сел, поселков тоже подойдут.
Хочется увидеть реальные тачки реальных мегаполисов, оформленных по реальным законам искусства!!!
Кто за такой конкурс, поднимайте руки!!!
Было бы здорово провести конкурс оживотных!
Кто за?
Творчество (в данном случае речь идет о фотографии, разумеется), в отличае от ремесла, способно не просто передать изображение объекта, оно способно передать настроение, чувство, отношение. Ведь именно такие фотографии нас по-настоящему "цепляют". Поэтому я хочу предложить ряд тем, которые не связанны с каким-то непосредственным объектом, а связанны именно с определенным состоянием, настроением, эмоцией.
Вариантов может быть безумно много, вот некоторые примеры:
(1) Одиночество
(2) Радость
(3) Сомнение
(4) Ревность
(5) Влюбленность
(6) Блаженство
(7) Страх
Выразить тему можно через репортаж или жанровое фото, включающее не только людей, но и животных, и птиц, а также через натюрморт, портрет, предметную съемку. Главное условие, чтобы было переданно настроение, заявленное в теме.
Задачка для модераторов та ещё, зато какой простор для творчества!
конкурс Домашние любимцы я считаю был бы к стати ,а разве нет? комментируем!
Этот конкурс мог бы объединить самых разных людей, с разными интересами. И думаю, что фотографии могли бы быть самыми неожиданными и потрясающими. Например, один играет в шахматы, другой - катается с гор, третий - общается с животными и т. д. Это даст возможность другим людям найти свой, может быть, не известный ему пока интерес.
Предлагаю тему: Фарфор (фаянс)
Посуда, статуэтки и фарфоровые фитюльки всякие ( ну за исключеним сантехники, пожалуй)
Конечно, это конкурс объектов фотографии а не самих снимков, но конкусы и так чередуются. И здесь будет какая-то часть "Сделано в СССР". Советский фарфор - это.....история....что ли.
Есть настоящие художники ФШ, они создают удивительно красивые фото-картины.
Конечно, просто фотографией эти работы трудно назвать, им запрещено выставляться в обычных конкурсах, поэтому предлагаю провести специальный конкурс, пусть ЯФ проведет его в виде эксперимента, нужно идти в ногу со временем.))
Коллажи, сказочные сюжеты, сюда же HDR, фото с явной обработкой и спецэффектами - всем посмотреть будет очень интересно!
Хочется просто ЛЮДЕЙ посмотреть. Последнее время все природа да животные.
а может провести конкурс "руины"? ведь они столь разнообразны и интересны!
Раньше информацию о теме конкурса давали за несколько дней. Сейчас это скрывается. Вопрос: почему? Чтобы избежать ажиотажа? Так, ведь время начала конкурса тоже не указывается! В чем проблема?
Давайте только без кошечек, белочек, ёжиков, собачек...
Так они надоели!!! Можно лица людей посмотреть, улицы, настроение, ....
ТОЛЬКО НЕ ФОТОШОП!!!! Фотографы не поймут! Знаю много людей, которые увидев на снимке ФШ, сразу ставят низшую оценку...