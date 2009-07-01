Конкурсы в Коллекциях

июль 2009
ГОРОД ПОЦЕЛУЕВ.
1 июля 2009, 13:38
предлагаю тему "город поцелуев" . где будут выкладываться фото влюблённых парочек как молодых так и не очень , тем более погода этому сейчас способствует. но на конкурс нельзя присылать свадебные фото.

ГОРОД ПОЦЕЛУЕВ.

49 комментариев
Тема следующего конкурса "Силуэты"
1 июля 2009, 19:08

Будут приниматься силуэты: снимки, сделанные на контровом свете и тени. Давайте обсудим эту тему.

216 комментариев
Силуэты из сундуков.
6 июля 2009, 21:51

Перебрала,насбирала,разместила в одном альбоме и что?

А то что скучно и трудновато смотреть их много. Вот рукотворное творчество это да,и лучше сузить до одного из жанров: куклы,резьба по дереву,текстиль,лоскутное шитьё,флористика, вобщем полёту фантазии в период летних ярмарок нет границ.Или танцы,к примеру,лето всё же.

3 комментария
УГАДАЙКА
6 июля 2009, 21:51
А вот тоже неплохая тема для конкурса : " УГАДАЙКА " .
По моему у многих есть фото , что с первого взгляда и не угадаешь , что это такое. Причём конкурс не ограничивает в фантазиях авторов: животные , птицы , замысловатые растения , и т.д. А значит будет много фотографий на конкурсе.

УГАДАЙКА

16 комментариев
новая тема конкурса
7 июля 2009, 08:23

предлагаю тему для конкурса "Трапеза".Уверена, мы увидим смешные и интересные фотографии, тк вокруг нас все питается)мы можем с помощью фотографий понаблюдать за очень изысканными процессами поглощения...

13 комментариев
вопрос
8 июля 2009, 09:37

меня интересует,по какиму критериям оцениваются конкурсные фото? Мне не понятно оценка некоторых фото с низким качеством и абсалютно без художественного вкуса и они занимают призовые места. Я видел очень интересные фото, но они почему то остаются в стороне.В общем фото оценивается как напудренная картинка или все же в работах оценивается творческий подход? Кто может ответить?

63 комментария
ПРЕДЛАГАЮ ТЕМУ КОНКУРСА "ТУМАН"
8 июля 2009, 09:39

Принимать, думаю, надо только фото с туманом. Дым и дымка города не в счет.

19 комментариев
Модерация конкурсных фотографий на конкурсе "Силуэты"
8 июля 2009, 21:40

По вопросам модерации фото пишите в комментарии к этой теме.

Нормальный срок модерации на конкурсе: от получаса до суток.

86 комментариев
Почему конкурс "Силуэты" превращается в конкурс "Тени"?
9 июля 2009, 13:46

Можно, конечно, в очередной раз начать ёрничать над устроителями текущего конкурса (благо, как всегда, есть за что), но хочется просто спросить - кто решил, что СИЛУЭТ и ТЕНЬ это одно и тоже? Фото тени - это сама по себе очень ёмкая и достойная отдельного внимания тема и валить в одну кучу всё, что хоть как-то имеет отношение к хоть каким-то силуэтам глупо, странно и нелогично.

На всякий случай вот определение СИЛУЭТА 

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p.s. смежная тема 

99 комментариев
Дню фотографа посвящается!
11 июля 2009, 11:38
12 июля - День Святой Вероники, покровительницы фотографии.
Вероника подала Иисусу, шедшему на Голгофу, ткань, чтобы Он вытер пот с лица. На ткани остался запечатленным лик Спасителя. После изобретения фотографии папским декретом Святая Вероника была объявлена покровительницей фотографии и фотографов.

13 комментариев
Не хлебом единым
14 июля 2009, 18:00

Уважаемая администрация ЯФ, на сервисе помимо фотографий хостится большое количество всевозможных изображений. Рисунков, "фотожаб", сканированых документов и многого другого, что не является фотографией. Было бы очень интересно принять участие в конкурсе коллажей, рисунков, карикатур и т.д.

32 комментария
Конкурс для избранных
16 июля 2009, 09:07
Тут мне в голову пришла забавная идея - провести конкурс избранных фото. У каждого пользователя есть в Избранном понравившиеся фотки других авторов, из которых он парочку может предложить на данный конкурс. То есть опция "Предложить фото на конкурс" должна работать только в папочке "Избранное фото". Причем, в течение недели фотки, предложенные для участия в данном конкурсе не должны выставляться для общего просмотра - идет как бы скрытый этап голосования, в котором побеждает фото, которое было представлено к конкурсу наибольшим количеством пользователей. Затем лучшие, допустим, 500 (но не более 1000) фоток открываются уже, как обычно, для общего голосования, результат которого и выявляет победителей. Мне это видится приблизительно так: 1. Пользователь из своей папки «Избранное фото» выставляет на конкурс две фотки, но так как эти же фотки могут находиться в избранном и у других, которые, в свою очередь, тоже могут выставить их на конкурс, можно определить самую «успешную» фотку путем подсчета количества представлений её на конкурс. 2. Набравшие большее количество представлений 500-1000 фоток затем выставляются на общее , как обычно, голосование, которое определяет победителей открытого этапа голосования. 3. При подведении итогов должны учитываться результаты и первого этапа голосования, допустим, приравнивая разовое выставление фотки на конкурс 5 звездам… Как пример. Допустим, фотку выставили на конкурс 3 пользователя, значит, 3, умножая на 5, получаем 15 звезд и приплюсовываем их к результатам второго (открытого) этапа голосования. Запрограммировать вс это несложно, а так как тема конкурса не определена, то и модераторам никакой головной боли
91 комментарий
Тема следующего конкурса: напитки
21 июля 2009, 17:33

На конкурс будут приниматься фотографии любых напитков: от освежающих до горячительных. Сфотографирован должен быть именно напиток, а не посуда, в которой он находится. Рецепты фотогеничных коктейлей вам подскажет Яндекс.Бармен, например:

японская туфелька

Делитесь рецептами с друзьями – идей для конкурсных фотографий и вкусных коктейлей хватит на всех. Авторов, выигравших конкурс с фотографией коктейля, приготовленного по рецепту Яндекс.Бармена, ждет специальный приз.

170 комментариев
Пожалуйста поясните систему рейтинга
21 июля 2009, 17:50

Будет ли конкурсная фотография получившая сто оценок в тройку находится выше чем та, что получила 60 пятерок, какова система распределения по местам?

36 комментариев
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ.
22 июля 2009, 20:15

Хотел предложить проводить конкурсы по новому. Сделать конкурсы двухэтапными.

1 этап проходит как обычно. А во второй этап конкурса отбираются 100 или 200 лучших фото и к ним прибавляются ещё допустим 100 фото выбранных модераторами конкурса или конкурсной комиссией. 100 фото которые действительно красивые , но у авторов просто мало друзей , чтобы набрать голоса. Ведь мы же все с вами знаем и это не секрет , что очень часто побеждают те у кого друзей больше.

2 этап можно проводить на усмотрение либо с учётом набранных голосов , либо без них. И выбирать лучшие среди этих 200 или 300 фото. При этом от одного автора проходит на 2 этап только одно фото (лучшее разумеется). это для того чтобы на второй этап прошло как можно больше участников.

Зачем нужен второй этап ? Отвечу ! Ну не возможно просмотреть все 10 тысяч или 16 тысяч фото присланных на конкурс и имея при этом 50 голосов в день. А 200 или 300 фото( можно и 500) все посмотрят с удовольствием и проголосуют . А это значит что конкурсы будут проходить : 1) Интересней , 2) Честнее, 3) Объективней.

 

148 комментариев
Конкурс "Напитки"
29 июля 2009, 17:33

Вот скажите пожалуйста, если конкурс называется "Напитки" - то почему на конкурс допускаются фото с плавающими насекомыми...!? это что тоже напиток, который будут пить???...

А в целом конкурс получился красивым))) очень много интересных и оригинальных фото.

19 комментариев