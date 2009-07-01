Тут мне в голову пришла забавная идея - провести конкурс избранных фото. У каждого пользователя есть в Избранном понравившиеся фотки других авторов, из которых он парочку может предложить на данный конкурс. То есть опция "Предложить фото на конкурс" должна работать только в папочке "Избранное фото". Причем, в течение недели фотки, предложенные для участия в данном конкурсе не должны выставляться для общего просмотра - идет как бы скрытый этап голосования, в котором побеждает фото, которое было представлено к конкурсу наибольшим количеством пользователей. Затем лучшие, допустим, 500 (но не более 1000) фоток открываются уже, как обычно, для общего голосования, результат которого и выявляет победителей. Мне это видится приблизительно так: 1. Пользователь из своей папки «Избранное фото» выставляет на конкурс две фотки, но так как эти же фотки могут находиться в избранном и у других, которые, в свою очередь, тоже могут выставить их на конкурс, можно определить самую «успешную» фотку путем подсчета количества представлений её на конкурс. 2. Набравшие большее количество представлений 500-1000 фоток затем выставляются на общее , как обычно, голосование, которое определяет победителей открытого этапа голосования. 3. При подведении итогов должны учитываться результаты и первого этапа голосования, допустим, приравнивая разовое выставление фотки на конкурс 5 звездам… Как пример. Допустим, фотку выставили на конкурс 3 пользователя, значит, 3, умножая на 5, получаем 15 звезд и приплюсовываем их к результатам второго (открытого) этапа голосования. Запрограммировать вс это несложно, а так как тема конкурса не определена, то и модераторам никакой головной боли