Будут приниматься силуэты: снимки, сделанные на контровом свете и тени. Давайте обсудим эту тему.
Перебрала,насбирала,разместила в одном альбоме и что?
А то что скучно и трудновато смотреть их много. Вот рукотворное творчество это да,и лучше сузить до одного из жанров: куклы,резьба по дереву,текстиль,лоскутное шитьё,флористика, вобщем полёту фантазии в период летних ярмарок нет границ.Или танцы,к примеру,лето всё же.
предлагаю тему для конкурса "Трапеза".Уверена, мы увидим смешные и интересные фотографии, тк вокруг нас все питается)мы можем с помощью фотографий понаблюдать за очень изысканными процессами поглощения...
меня интересует,по какиму критериям оцениваются конкурсные фото? Мне не понятно оценка некоторых фото с низким качеством и абсалютно без художественного вкуса и они занимают призовые места. Я видел очень интересные фото, но они почему то остаются в стороне.В общем фото оценивается как напудренная картинка или все же в работах оценивается творческий подход? Кто может ответить?
Принимать, думаю, надо только фото с туманом. Дым и дымка города не в счет.
По вопросам модерации фото пишите в комментарии к этой теме.
Нормальный срок модерации на конкурсе: от получаса до суток.
Можно, конечно, в очередной раз начать ёрничать над устроителями текущего конкурса (благо, как всегда, есть за что), но хочется просто спросить - кто решил, что СИЛУЭТ и ТЕНЬ это одно и тоже? Фото тени - это сама по себе очень ёмкая и достойная отдельного внимания тема и валить в одну кучу всё, что хоть как-то имеет отношение к хоть каким-то силуэтам глупо, странно и нелогично.
На всякий случай вот определение СИЛУЭТА
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p.s. смежная тема
Вероника подала Иисусу, шедшему на Голгофу, ткань, чтобы Он вытер пот с лица. На ткани остался запечатленным лик Спасителя. После изобретения фотографии папским декретом Святая Вероника была объявлена покровительницей фотографии и фотографов.
Уважаемая администрация ЯФ, на сервисе помимо фотографий хостится большое количество всевозможных изображений. Рисунков, "фотожаб", сканированых документов и многого другого, что не является фотографией. Было бы очень интересно принять участие в конкурсе коллажей, рисунков, карикатур и т.д.
На конкурс будут приниматься фотографии любых напитков: от освежающих до горячительных. Сфотографирован должен быть именно напиток, а не посуда, в которой он находится. Рецепты фотогеничных коктейлей вам подскажет Яндекс.Бармен, например:
Делитесь рецептами с друзьями – идей для конкурсных фотографий и вкусных коктейлей хватит на всех. Авторов, выигравших конкурс с фотографией коктейля, приготовленного по рецепту Яндекс.Бармена, ждет специальный приз.
Будет ли конкурсная фотография получившая сто оценок в тройку находится выше чем та, что получила 60 пятерок, какова система распределения по местам?
Хотел предложить проводить конкурсы по новому. Сделать конкурсы двухэтапными.
1 этап проходит как обычно. А во второй этап конкурса отбираются 100 или 200 лучших фото и к ним прибавляются ещё допустим 100 фото выбранных модераторами конкурса или конкурсной комиссией. 100 фото которые действительно красивые , но у авторов просто мало друзей , чтобы набрать голоса. Ведь мы же все с вами знаем и это не секрет , что очень часто побеждают те у кого друзей больше.
2 этап можно проводить на усмотрение либо с учётом набранных голосов , либо без них. И выбирать лучшие среди этих 200 или 300 фото. При этом от одного автора проходит на 2 этап только одно фото (лучшее разумеется). это для того чтобы на второй этап прошло как можно больше участников.
Зачем нужен второй этап ? Отвечу ! Ну не возможно просмотреть все 10 тысяч или 16 тысяч фото присланных на конкурс и имея при этом 50 голосов в день. А 200 или 300 фото( можно и 500) все посмотрят с удовольствием и проголосуют . А это значит что конкурсы будут проходить : 1) Интересней , 2) Честнее, 3) Объективней.
Вот скажите пожалуйста, если конкурс называется "Напитки" - то почему на конкурс допускаются фото с плавающими насекомыми...!? это что тоже напиток, который будут пить???...
А в целом конкурс получился красивым))) очень много интересных и оригинальных фото.