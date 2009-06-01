согласитесь... очень трудно.когда идёт массовый вал фоток, как к примеру на этом конкурсе... 760 страниц и 15181 фотография. кто нибудь задавал себе вопрос, как,и что надо сделать, что бы не потеряться среди.... всего этого? думаю что врядли. просто грузим фотки, далее начинаем бегать по друзьям, с охами и ахами(ах какая фоточка, зайдите ко мне...). и понятно что смысл конкурса при таком количестве фотографий... как таковой изначально теряется. я не буду в даной теме заострять внимание о "полезности" таких конкурсов, про это довольно много было сказано и не вижу смысла повторяться. просто хочу обратить внимание всех пользователей, которые действительно считают, что выигрывать надо фотографией, а не сбором комментариев, каким образом можно привлечь внимание к своей фото. а также посмотреть другие конкурсные работы, и при этом не лопатить сотни страниц. и главное... не нарушая правил конкурса(спам, ссылки в клубах и тд). я обещал, после окончания приёма фотографий на конкурс рассказать об этом. просто мне было интересно, сколько человек, без подсказки до этого додумаются сами. результат меня просто поразил... всего четыре человека. из более чем 15 000 фоток участвующих на конкурсе... всего семь фотографий. ну а теперь напишу поподробнее обо всём этом. всё гениальное просто.чем лопатить тысячи страниц, проще систематизировать поиск. а как? для этого и есть метки. вот вам наглядный пример... наберите в строке поиска на "ЯФ" такую метку "конкурс дороги"(понятно, что без кавычек). и у вас получится такой результат... 1917 фоток. и это уже не 15 181 фотка, но всё равно пока что много. при этом яндекс покажет вам в строке поиска новый глюк "конкурс+дороги"(ну нафига мне этот плюс, когда я чётко написал параметры поиска?). далее... убираем этот плюс и делаем пробел, что бы в строке поиска снова было "конкурс дороги" (без кавычек) и.... ставим галочку "искать только в метках". и жмём снова на поиск. результат... поверьте вас удивит. а это означает, что только четыре человека, прежде чем выставить фото на конкурс поставили метку для фотографии "конкурс дороги". делаем выводы на будущее.... гораздо удобнее искать фотографии по конкретным меткам. и что бы быть замеченым,надо самому не забывать ставить эти метки. надеюсь, что после такого подробного описания многие в дальнейшем будут пользоваться метками. как для поиска, так и для маркировки своих конкурсных фотографий. думаю что я вполне подробно и понятно обьяснил, как не нарушая правил конкурса... всё же быть замеченым. удачи всем!