Предлагаю открыть конкурс на лучшее насекомое. Ведь когда еще как не летом можно заснять этих мелких козявочек-букашечек,ведь они тоже фотогиеничны!
Наш следующий конкурс будет посвящен фотографиям дорог: от проселочных до скоростных трасс, выполненных в жанре пейзаж, не содержащих крупных планов людей и животных.
Есть предложение провести конкурс на тему "Как я провел лето". Будет очень интересно посмотреть на присланные фотографии. Не важно где вы отдыхали: нна море, за границей или просто на природе. Предлагаю его открыть с 5 июня по 31 августа
хочу предложить такую тему как "Последний звонок 2009"
Как вариант, можно провести конкурс под названием "Во власти потока". Можно ограничиться фотографиями бурных рек, ручьев, стремнин. А может быть, удастся передать поток времени, борьбу с воздушным потоком, можно даже толпу, бегущую в одном направлении. Главное, чтобы чувствовалось движение, которое захватывает все на своем пути. Как вам?
В догонку к первой теме, предлагаю тему "Поймай радугу". В чем смысл: кроме собственно радуги (которую не так легко поймать), можно выставлять фотки, на которых присутствуют одновременно, скажем, 5 и более цветов радуги. Например, разноцветные цветы на одной грядке, или пестрая птица на фоне зеленой листвы и голубого неба, или там серия крыша-закат-солнце-трава-река-тучи (соотв, К-О-Ж-З-С-Ф) и т.п. А ограничение ввести на натюрморты, любую печатную продукцию, плакаты, одежду.
ЗАЧЕМ выставлять фото на конкурс (НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ), осознавая при этом низкое художественное качество фото?
мне ДЕЙСТВИТЕЛЬНО интересны мотивы такого шага.
наименее интересны ответы по типу:
1. "хочется попробовать" (см. в вопросе - НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ)
к этому же можно отнести:
1а) "главное - участие" (именно здесь можно процитировать из Б.Пастернака "...позорно, ничего не знача...")
1б) 1в) "а для меня каждый раз - как в первый" ))) "игра такая - в конкуросы, все играют - и я играю" )))
- лукавые и шуточные ответы, пожалуйста, не сюда!..
2. "а вдруг это фото с достаточно высоким качеством" (см. в вопросе - ОСОЗНАВАЯ... и см. 1 б)
3. "любыми методами (призывами к друзьям и т.п.) войти в призёры" (спасибо за откровенность!))) это снова к Пастернаку.
4. "поделиться увиденным - слишком уж любопытный объект съёмки"
(иными словами - репортажная ценность, о ней отдельный разговор)
=
вопрос актуальный в связи с конкурсом ПУТИ-ДОРОГИ:
все мы едем и идём,
все мы фотики несём,
просто кнопочку нажми
и участие прими )))
=
Или такой конкурс уже был?
Можно ещё "Избушка на курьих ножках"
Предлагаю тему "текстуры", я думаю это довольно сложный конкурс...и будут очень интересные фото)))
Наверное,не буду оригинален и,скорее всего,не первый об этом пишу.Давно напрашивается предложение :конкурсные фотографии показывать обезличенно,то есть без имени автора.И сделать так(я,увы в этом не разбираюсь,но,может быть,это возможно?),чтобы конкурсную фотографию не было видно в альбомах автора другим посетителям.А по окончании конкурса объявить имена героев! А то получается определённая закономерность,не мною первым замеченная:чем больше у тебя друзей,тем больше шансов пробиться в лауреаты !При этом качество и оригинальность фотографии играют далеко не определяющее значение.Мне кажется,так будет честнее.И интереснее.
Предлогаю провести конкурс на тему "Красивая бабочка". На самую красивую бабочку на фотографии. Летом прилетаяют очень красивые бабочки которых хочестся запечатлеть на фотографии.
Предлагаю внести небольшое изменение в организацию конкурсов. На сегодняшний день конкурсы идут друг за другом, без перерыва. Это достаточно тяжело, и не дает возможности подготовиться к новому конкурсу.
Предлагаю очень простое не столько изменение, сколько дополнение в организационные условия наших фотоконкурсов: тема нового конкурса всё также объявляется на следующий день после завершения предыдущего, НО - сам новый конкурс начинается только через неделю, и дальше длится, как обычно, две недели. За эту свободную неделю мы сможем обдумать тему конкурса, провести съемку, подготовить фотографии.
Уверена, что это поможет повышению качества снимков, предлагаемых на конкурс. Я думаю, многие авторы не станут в такой ситуации судорожно искать в своих запасах хоть бы какое фото, лишь бы подходило под условия конкурса, и мы все увидим больше красивых и качественных работ.
Конечно автор предыдущей темы прав, но вовсе не обязательно участвовать в каждых гонках,
- может быть лучше продлить сам конкурс и работать спокойно,а не дёргаться в ожидании приёма работ, за более длительный период конкурса можно спокойно дожидаться модерации.
-А вот учёт всех оценок с момента подачи на модерацию,это очень актуально, скидывать оценки в момент приёма на модерацию и сразу оставлять новый счёт.
Что-то я не пойму в присуждении мест на конкурсе.На последнем конкурсе моя фотка набрала 33голоса и заняла 759 место,а которая 43голоса-942место.Чем больше голосов,тем дальше место?Мне казалось-наоборот!И так уже не первый раз.Как это понимать?Расскажите,пожалуйста!
На конкурс будут приниматься жанровые фотографии людей, которые готовятся к экзаменам.
Не будут приниматься ретрофотографии, фото из семейных архивов, фотографии маленьких детей.
РАЗЬЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА: может не только мне не ясно!!!
1. К участию в конкурсе принимаются фотографии людей, которые готовятся к экзаменам. -
ВОПРОС по пункту - как из фото будет видно что человек именно к экзамену готовится???может просто книжку читает, картинку рисует, на парте спит во время урока!
2. На конкурс не принимаются фотографии:
* где учащиеся не являются главным объектом съемки; -
ВОПРОС - КАК можно определить что на фото учащийся??? если разве что не в форме ( но как известно дома в форме никто к экзаменам не готовится!!!)
* людей, читающих литературу (не по программе);
ВОПРОС -значит те кто готовится к экзаменам на компьютере, их нельзя на конкурс?? или кто будет определять по программе литература или нет??? может у меня программа такая, журнал " крокодил " прочитать!!!
* детей дошкольного возраста; -
ВОПРОС- как определить ребенку 6 лет ( дет сад) или 7 ( школьник) по фото???и принимаются ли взрослые люди на конкурс??
Уважаемые организаторы, не торопитесь с конкурсами!!! И опять же хотелось бы заранее знать о темах конкурсах... хотя бы за неделю!!!!
Предлагаю тему для конкурса ЧАСЫ. Человек привык жить по часам. Мы едим, спим, общаемся, сохраняя чувство времени. Время в нашей жизни всегда. Кажется, все знают, что такое время, но объяснить или описать это не в силах. И впрямь, время — одно из самых труднопостижимых понятий, а часы постоянная память человечеству о неразрешимом вопросе — времени.
Мне кажется что работы могут быть очень интересные.
Предлагаю тему для конкурса "С высоты птичьего полета".
Думаю будет немало интересных фотографий.
Что скажете?