Может, Вам понравятся следующие темы, взамен конкурсов к 9 мая и 1 июня:

"Пряничный домик" - фото старых деревянных домов. Но не просто обычных, а с палисадом, украшенных коньком и резными ставнями. Принимать работы именно таких домов, которые украшали со вкусом и любовью... Уверенна, что такие дома ещё можно найти в нашей стране;

"Плыви, кораблик" - фото от бумажного кораблика до огромного лайнера, а может, кто-то найдёт "останки" старых кораблей...;

"Лесной олень" - принимать РЕДКИЕ ФОТО лесных животных и птиц, а не просто белок, ежей и зайцев...;

"Стоп-кадр" - конкурс для профессионалов;

"Зодчество Руси" - фото именно русского зодчества (русская старина)...

Спасибо всем за внимание!!!