Я предлагаю новый конкурс на тему: "Весенние ручейки".
Подумайте над моим предложением.
Я предлагаю новый конкурс на тему: "Весенние ручейки".
Подумайте над моим предложением.
"Женская весна" - фото с образом женщины и природы (силуэты, портреты, материнская нежность и т.п.);
К 1 апреля "Пошутили" - забавные шуточные фото;
К 9 мая "И дым Отечества нам сладок...." - фото, посвящённое ВОВ, победе, ветеранам, памяти...
"Майский жук" - фото любых насекомых, макросъёмка;
К 1 июня "Детские шалости" - фото детей (портреты, игры, шалости, родители и дети...)
Может, Вам понравятся следующие темы, взамен конкурсов к 9 мая и 1 июня:
"Пряничный домик" - фото старых деревянных домов. Но не просто обычных, а с палисадом, украшенных коньком и резными ставнями. Принимать работы именно таких домов, которые украшали со вкусом и любовью... Уверенна, что такие дома ещё можно найти в нашей стране;
"Плыви, кораблик" - фото от бумажного кораблика до огромного лайнера, а может, кто-то найдёт "останки" старых кораблей...;
"Лесной олень" - принимать РЕДКИЕ ФОТО лесных животных и птиц, а не просто белок, ежей и зайцев...;
"Стоп-кадр" - конкурс для профессионалов;
"Зодчество Руси" - фото именно русского зодчества (русская старина)...
Спасибо всем за внимание!!!
Последний конкурс "Букет для любимой" показался однообразным и скучноватым... Много интересных композиций, но в целом ......розы, розы, розы (сама грешна). В голову пришла мысль, а почему бы, хоть изредка, не устраивать конкурсы в которых под одной темой можно будет представлять фотографии с разными сюжетами.
"Этот мир придуман не нами"...Это и природные явления, и вода ( во всех ее проявлениях), и огонь, и небо...вообщем все то, в сотворении чего не принимал участия человек. Не сомневаюсь, что смотреть и оценивать эти работы будет гораздо интереснее:-)))
"Мир глазами животных"...Это о том, как могли бы видеть нас и события, вокруг нас происходящие, животные, все без исключения, т.е. и птицы, и звери, и рыбы...короче представители фауны:-)))
Вот такое предложение...
Танцы это здорово, это и способ самовыражения, и красота движений.
Давайте сделаем тему конкурса "Танцы" Наверняка у многих есть интересные фото.
PS Интересно мы тут просто так темы конкурса предлагаем, для виду?
Давно заметил, что наибольшая активность при просмотре конкурсных фото наблюдается только в первые 2, максимум 3, дня конкурса. Интересно, организаторы обратили на это внимание и есть ли у них какие-то идеи по изменению сложившейся ситуации? Это первое. Второе. Фотки, предложенные на конкурс на 4-5-й и позже день смотрит очень мало народу. А ведь некоторые ждут модерации примерно столько времени, даже если предлагают свои работу в первый же день конкурса.
Думаю в Новом году, году МОЛОДЁЖИ неплохо было бы провести конкурс творческой молодёжи. На фото: творческие работы или молодёжь, занимающаяся творчеством или что-то подобное.
Предлогаю тему "настольные игры". Шашки, шахматы, карты и т.д.
Поздравляю всей победителей конкурса "Букет для любимой", надеюсь обойти Вас в следующем, готовьтесь.
Развивая тему искуств, можно предложить конкурс (Музыка "В кадре инструменты").
На фото доложны присутствовать только музыкальные инструменты (Уже предвижу смешки о "Ложках")
На кадре не доложно быть людей.
Вот пример:
На это фото у меня ушло минут 6 не больше))
Наш следующий конкурс будет посвящен городской фотографии, а именно фотографиям фонарей.
Конкурс начнется сегодня вечером. Готовьте подходящие снимки
К 1 апреля надо провести конкурс на самую смешную фотографию!
Алексей Плещеев
Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала...
Про всё что сказано в стихотвореье хоть каждую строчьку бери, хоть всё в целом. А ведь можно зделать конкурс кто всех больше саберёт именно нужных объектов о которых сказано в стихотваренье в одном снимке.
Почитав коментарии в разных темах, у меня возник такой вопросик.
Когда какая то фотография не проходит модерацию, немогли бы модераторы, сразу писать участнику причину отказа?
Спасибо
Можно ли реализовать следующую вещь: мои любимые авторы выставляют фотки на конкурс, но чаще всего выставляются давно загруженные фото. Можно сделать ссылку: мои любимые авторы на конкурсе?
Хочу предложить конкурс ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ЧИСТО! Весна на дворе, снег скоро растает. И весь мусор будет на глазах. Давайте не будем сорить во дворах, детских площадках, водоемах, реках...
Троице-Сергиева Лавра.
Россия Московская область город Сергиев Посад.
19 апреля 2009 года Православный праздник "Светлое Воскресение Христово" (Пасха).
Тематика конкурса "ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА РОССИИ".
Срок подведения итогов 18 апреля 2009 года.
Рубрики "Пейзаж" "Уличная Фотография" "Архитектура" "Панорама".
На фото не должно быть крупных планов людей и животных.
angruzinov (Анатолий).
Здравствуйте! Предлагаю следующий конкурс провести по теме "Памятники".
Предлагаю следующую темы:
"Водные просторы Росии",
"Игрушка в руках ребёнка",
"Влюблённые",
"Стихия",
"Отдых на море",
"В дороге".