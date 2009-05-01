Конкурсы в Коллекциях

май 2009
предлагаю тему "сепия"
1 мая 2009, 11:15

все фотографии будут очень разные, и интереснее будет выбирать...учавствовать сможет каждый!!!

7 комментариев
Неплохая тема: "САМАЯ ЗАДОРНАЯ УЛЫБКА"
2 мая 2009, 10:06

На самом деле - это не такое простое дело - поймать улыбку, как она есть, да еще искрящуюся :)

23 комментария
Заголовок не указан
2 мая 2009, 10:06

Тени - это тоже глубокая тема, ничем не хуже отражений, а подсмотреть и поймать в объектив даже сложнее :)

5 комментариев
ДЕРЕВЕНСКАЯ УТВАРЬ
2 мая 2009, 14:39

Я бы предложила такую тему для конкурса-Деревенская утварь, или деревенские зарисовки, почему бы и нет...не только же город в огнях выставлять?!

10 комментариев
Заголовок не указан
5 мая 2009, 12:12

Я хотел бы предложить тему,которая,я думаю сегодня , может быть очень актуальной-

,,ГОЛУБЬ  МИРА,, Это может быть 1,2и более,но обязательно без участия человека в кадре.

Это должно быть основным условием,как мне представляется.

В мире сейчас много насилия,зла ,а эта тема может стать маленькой частицей добра ,

к миру и взаимопониманию между людьми и народами.

Спасибо.




 

31 комментарий
Железная дорога.
6 мая 2009, 12:14

Сейчас май! Жаркая пора для дачников, и очень много их ездин на электричках. Короче дачная жизнь непременно связана с железной дорогой (Да простят меня счастливые обладатели авто). 

Короче я предлагаю ЖДконкурс . Фото ЖД в общем,  а не только с одной техникой, или только с электричками. Это даёт больший простор для творчества.

Как тот так!


Или так!

51 комментарий
Эх, дороги...
6 мая 2009, 12:14

Предлагаю Вашему вниманию тему: "Эх, дороги..."

Давайте обсудим наши дороги: лесные тропинки, проселочные, асфальтовые, железнодорожные, трассы...??!!

28 комментариев
Экстрим
7 мая 2009, 11:38

Фотка человека на мотоцикле, BMX, скейтборде и.т.д. и ещё в прыжке может быть интерестной.

11 комментариев
море
7 мая 2009, 17:56

скоро лето. пора отпусков. предлагаю конкурс на тему: морские суда (пассажирские,грузовые и др.)

12 комментариев
Тема для конкурса.
8 мая 2009, 16:20

Добрый вечер!Хочу привлечь ваше внимание к работам авторов,которые обрабатывают фотографии в фотошопе,добавляют стили,фактуры,эффекты.Работы красивые и достойные.Хочется поделиться ими,а на конкурсы такие работы не принимают.Можно же организовать конкурс праздничных открыток или спецэффектов фотошопа-это же очень интересно!Выявится много талантливых авторов!

71 комментарий
Варианты тем для конкурсов, уходим от предметности ;-)
13 мая 2009, 14:35

Предлагаю тему к следующему конкурсу более абстрактную, например:

 

1)       Странные объекты,

2)       Необычные места.

 

В таком конкурсе и фантазии есть где разгуляться и нет географической дискриминации пользователей (как я понял, для многих конкурс с весной оказался спорной темой из-за геогр. широты). Понятно, что в условиях конкурса нужно прописывать, что именно считается странным (Например, «Странные объекты»: неестественное происхождение объекта или искуственное, созданное человеком, но при этом несущее в себе конфликт логики и прагматики и т.д., или «Необычные места»: пейзажи мест, редко встречающихся в повседневной жизни (гольф-курорт у подножья вулкана, теннисный корт на вершине небоскреба, высокогорный коньковый каток у обрыва, и т.д.- эдакий микс экстрима и эзотерики, мистицизма и реалистичности).  Смею предположить, что пользователи ресурса смогут увидеть очень интересные фотографии, которые будут либо звать, «затягивать» внутрь экспозиции либо заставлят поежиться и попереживать вместе с фотографом.

51 комментарий
предлагаю конкурс под названием "В Деревне"
15 мая 2009, 10:23

в этом конкурсе могут быть фотографии полей, прудов, скота, домов и все что относится к деревне...

46 комментариев
Не знаю!
15 мая 2009, 16:42

Вроде все было! Памятники, фонари. отражения....

Вот смотрю в окно. Центр Москвы, Арбат! Что можно предложить? Здания, природа, стройка под окном (театр Вахтангова).

Может что-нибудь необычное, типа "гасторбайтеры" или "дизайн" или например что-то связанное с кризисом? (а что сам не знаю!) НУ ПРИДУМАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ! А вооощщще, я давно предлагал "конкурс приколов" (все, что смешно и вызывает смех!).

 

36 комментариев
Заголовок не указан
18 мая 2009, 09:28

Предлагаю тему нового конкурса - фотоаппаратура. Наверняка многие запечатлели на память свои старые добрые ФЭД , Vilia Auto и многие другие, служившие нам верой и правдой! Стоит отдать дань уважения этим патриотам фотографии!-))) Например http://fotki.yandex.ru/users/valeria2505/view/168193/?page=0

6 комментариев
Заголовок не указан
18 мая 2009, 09:29

почему бы не сделать конкурс о художественной самодеятельности

здесь можно выставлять фото разных национальных костюмах, небольшие сценки и т.д. должно получится не плохо

например,

4 комментария
Предлагаю 2 темы..."Мир под ногами" или "Мир над головой".
18 мая 2009, 17:10

Чаще мы встречаем фотографии того,что можно увидеть перед собой - пейзажи,лица,здания,прочее...

Реже фотографы показывают то,что над головой - небо,Луну,Солнце...Еще реже показывают то,что под ногами - асфальт,земля,песок.

1. Предлагаю конкурс "Мир под ногами" - все,по чему можно ходить.

2. Предлагаю конкурс "Мир над головой" - все,где можно летать.

 

 

 
14 комментариев
Тема следующего конкурса "Близнецы"
18 мая 2009, 20:26
Наш следующий конкурс начнется завтра и будет посвящен замечательным созданиям природы: близнецам и двойняшкам. На конкурс будут приниматься фотографии живых существ, имеющих на фотографии "двойняшку", а фотографии неодушевленных предметов приниматься не будут. Желаем удачи всем, кому посчастливилось повстречать и сфотографировать близняшек. Коллектив Яндекс.Фоток
94 комментария
Заголовок не указан
19 мая 2009, 07:32

Очень много красивых макро-фотографий паутинок на закате,в росинках и др...Ажурный конкурс получится!:)

7 комментариев
Последний звонок
19 мая 2009, 18:43

Предлагаю тему о выпускниках школ.Можно назвать "ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК".

17 комментариев
Конкурс "Близнецы" начался. Важно: к участию в конкурсе НЕ принимаются фото животных.
19 мая 2009, 20:27

Приглашаем к участию в конкурсе: "Близнецы" 

Внимание:

- правилами конкурса запрещены фотографии животных и растений.

- на период этого конкурса изменено количество фотографий от одного автора: каждый автор может номинировать 3 снимка.


154 комментария