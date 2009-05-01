Я хотел бы предложить тему,которая,я думаю сегодня , может быть очень актуальной-

,,ГОЛУБЬ МИРА,, Это может быть 1,2и более,но обязательно без участия человека в кадре.

Это должно быть основным условием,как мне представляется.

В мире сейчас много насилия,зла ,а эта тема может стать маленькой частицей добра ,

к миру и взаимопониманию между людьми и народами.

Спасибо.

















