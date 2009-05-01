все фотографии будут очень разные, и интереснее будет выбирать...учавствовать сможет каждый!!!
На самом деле - это не такое простое дело - поймать улыбку, как она есть, да еще искрящуюся :)
Тени - это тоже глубокая тема, ничем не хуже отражений, а подсмотреть и поймать в объектив даже сложнее :)
Я бы предложила такую тему для конкурса-Деревенская утварь, или деревенские зарисовки, почему бы и нет...не только же город в огнях выставлять?!
Я хотел бы предложить тему,которая,я думаю сегодня , может быть очень актуальной-
,,ГОЛУБЬ МИРА,, Это может быть 1,2и более,но обязательно без участия человека в кадре.
Это должно быть основным условием,как мне представляется.
В мире сейчас много насилия,зла ,а эта тема может стать маленькой частицей добра ,
к миру и взаимопониманию между людьми и народами.
Спасибо.
Сейчас май! Жаркая пора для дачников, и очень много их ездин на электричках. Короче дачная жизнь непременно связана с железной дорогой (Да простят меня счастливые обладатели авто).
Короче я предлагаю ЖДконкурс . Фото ЖД в общем, а не только с одной техникой, или только с электричками. Это даёт больший простор для творчества.
Как тот так!
Или так!
Предлагаю Вашему вниманию тему: "Эх, дороги..."
Давайте обсудим наши дороги: лесные тропинки, проселочные, асфальтовые, железнодорожные, трассы...??!!
Фотка человека на мотоцикле, BMX, скейтборде и.т.д. и ещё в прыжке может быть интерестной.
скоро лето. пора отпусков. предлагаю конкурс на тему: морские суда (пассажирские,грузовые и др.)
Добрый вечер!Хочу привлечь ваше внимание к работам авторов,которые обрабатывают фотографии в фотошопе,добавляют стили,фактуры,эффекты.Работы красивые и достойные.Хочется поделиться ими,а на конкурсы такие работы не принимают.Можно же организовать конкурс праздничных открыток или спецэффектов фотошопа-это же очень интересно!Выявится много талантливых авторов!
Предлагаю тему к следующему конкурсу более абстрактную, например:
1) Странные объекты,
2) Необычные места.
В таком конкурсе и фантазии есть где разгуляться и нет географической дискриминации пользователей (как я понял, для многих конкурс с весной оказался спорной темой из-за геогр. широты). Понятно, что в условиях конкурса нужно прописывать, что именно считается странным (Например, «Странные объекты»: неестественное происхождение объекта или искуственное, созданное человеком, но при этом несущее в себе конфликт логики и прагматики и т.д., или «Необычные места»: пейзажи мест, редко встречающихся в повседневной жизни (гольф-курорт у подножья вулкана, теннисный корт на вершине небоскреба, высокогорный коньковый каток у обрыва, и т.д.- эдакий микс экстрима и эзотерики, мистицизма и реалистичности). Смею предположить, что пользователи ресурса смогут увидеть очень интересные фотографии, которые будут либо звать, «затягивать» внутрь экспозиции либо заставлят поежиться и попереживать вместе с фотографом.
в этом конкурсе могут быть фотографии полей, прудов, скота, домов и все что относится к деревне...
Вроде все было! Памятники, фонари. отражения....
Вот смотрю в окно. Центр Москвы, Арбат! Что можно предложить? Здания, природа, стройка под окном (театр Вахтангова).
Может что-нибудь необычное, типа "гасторбайтеры" или "дизайн" или например что-то связанное с кризисом? (а что сам не знаю!) НУ ПРИДУМАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ! А вооощщще, я давно предлагал "конкурс приколов" (все, что смешно и вызывает смех!).
Предлагаю тему нового конкурса - фотоаппаратура. Наверняка многие запечатлели на память свои старые добрые ФЭД , Vilia Auto и многие другие, служившие нам верой и правдой! Стоит отдать дань уважения этим патриотам фотографии!-))) Например http://fotki.yandex.ru/us
почему бы не сделать конкурс о художественной самодеятельности
здесь можно выставлять фото разных национальных костюмах, небольшие сценки и т.д. должно получится не плохо
например,
Чаще мы встречаем фотографии того,что можно увидеть перед собой - пейзажи,лица,здания,прочее...
Реже фотографы показывают то,что над головой - небо,Луну,Солнце...Еще реже показывают то,что под ногами - асфальт,земля,песок.
1. Предлагаю конкурс "Мир под ногами" - все,по чему можно ходить.
2. Предлагаю конкурс "Мир над головой" - все,где можно летать.
Очень много красивых макро-фотографий паутинок на закате,в росинках и др...Ажурный конкурс получится!:)
Предлагаю тему о выпускниках школ.Можно назвать "ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК".
Приглашаем к участию в конкурсе: "Близнецы"
Внимание:
- правилами конкурса запрещены фотографии животных и растений.
- на период этого конкурса изменено количество фотографий от одного автора: каждый автор может номинировать 3 снимка.