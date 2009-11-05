Конкурсы на ЯФе становятся всё популярнее и многочисленнее.

Не секрет, проблема в том, что многочисленные кланы "друзей" голосуют за фото друг друга. В итоговых протоколах в победителях фото одних и тех же лиц с откровенной поддержкой одних и тех же "друзей". Они только небольшую ротацию делают по договорённости.

Проблема серьёзная. Решить сложно. Такое предложение модераторам:

Сделать так, чтобы за конкурсные фото нельзя было голосовать, зайдя к автору через его страницу.

Голосовать можно было бы только, зайдя на весь конкурс.

Поясняю.

Если Вы решили поддержать фото своего "дружка", заходите на его страничку, находите его конкурсное фото, то голосование у фото отсутствует. А ссылка гласит: "Голосуйте за конкурсные фото!" По этой ссылке Вы попадаете на все фото конкурса, где Вы уже просматриваете все фото в случайном порядке, как это сделано и сейчас.

Понятно, что упорный "друг"-клановец постарается добиться своей гнусной цели!

Он-таки пролистает фото, поставит другу "пятёрку", а остальным нафигачит "колов".

Горбатого исправит только могила. ))) Но работа такая будет крайне затруднительна!

А честные люди, попавшие в кланы голосовальщиков обманом или по недоразумению, листая многочисленные конкурсные фото, просто забудут о гнусных целях!

На последнем конкурсе было около 18 тысяч конкурсных фото.

Сделаем благое дело! Заставим клановцев-голосовальщиков смотреть ВСЕ фото!!!

Кстати!

Такой корректировкой уберётся проблема агитации за конкурсные фото в многочисленных клубах Я.ру. Агитируемые по ссылке из клуба Я.ру будут приходить на личную странику автора фото, а проголосовать там не смогут. Ссылка будет направлять всех на голосование и просмотр всех конкурсных фото на общих основаниях.

Бессмысленными станут и призывы нечистоплотных конкурсантов, которые постоянно зазывают К СЕБЕ НА СТРАНИЧКУ проголосовать за их фото!