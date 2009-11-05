Предлагаю тему конкурса - "Колодцы и родники".
Уважаемые модераторы, предлагаю тему конкурса: Природные пейзажи/ландшафты. А то как-то предметная съемка в тематике конкурсов уже поднадоела. К тому же осенью так хочется красоты))))
Даешь на конкурс портретную съемку!Давно не было портретов!Или хотя бы репортаж...
Предлагаю тему конкурса "Грибы". Наверняка у каждого найдется много фото с данной темой. Подумайте.
Мир пернатых безумно разнообразен и красив, а главное - фото для конкурса можно сделать находясь в любом уголке земли. Даёшь ПТИЦУ!!!
очень хочется конкурс для деток!!!
Достаточно интересная на мой взгляд тема.
Кто за?
Хочетелось бы, чего-нибудь сельского, например: "Сельский пейзаж", "Домик в деревне", что-нибудь связаное с животными.
Всмысле фотки сделанные откуда то сверху, с высоты, панорамные такие...
Предлагаю тему горы. Лучше гор могут быть только горы)))
Предлагаю провести конкурс фото, где обязательно должно присутствовать солнце, будь то жаркое летнее солнце или холодное зимнее, вечернее закатное солнце или утреннее восходящее, солнце, пробивающееся сквозь облачную дымку или яркая ослепительная звезда- Солнце. Этот конкурс можно было бы назвать "Солнечная энергия". Кто за?
Очевидно, что дорогие модераторы решили обучить нас гигиене: сначала устроили желтушный конкурс, наверное, для профилактики желудочно-кишечных заболеваний, теперь намекают, что нужно мыть руки...
Не будем останавливаться на достигнутом: предлагаю следующий конкурс провести на тему "свиньи"!
Фото из альбома
Задавайте в комментариях к этой теме. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИВОДИТЕ ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ на фото, которые не прошли модерацию, или вызывают у Вас вопросы. Если фото было отклонено по ошибке, после принятия фото на конкурс, комментарий со ссылкой будет удален.
Тема мега избитая... Но! Хотелось бы еще раз на ней остановиться. К каждому конкурсу идут правила, но не многие их читают, а зря. Там написано, что нельзя свое фото пиарить спамерскими сообщениями, заходя к другим, а также нельзя пиарить свое фото через клубы. Как это отследить? В премодерируемых клубах все ответственность за это лежит на модераторах и то, не всегда удается отловить конкурсное фото в потоке общем... Но что делать, если клуб не премодерируемый. Например есть один многотысячный довольно известный клуб, где нет премодерации и туда люди свободно вывешивают свои конкурсные фото! Это нарушение правил. Интересно, как нибудь можно ограничить прием фото, вывешенных в клубах и ограничить вывешивание конкурсных фото в клубах? Ведь навернякак конкурсным фото присваиваются определенные теги... А интересно присваиваются ли теги фото, если оно помещено в определенный клуб? Может быть как то попробовать автоматизировать процесс отсеяния конкурсных фото в клубы?
Конкурсы на ЯФе становятся всё популярнее и многочисленнее.
Не секрет, проблема в том, что многочисленные кланы "друзей" голосуют за фото друг друга. В итоговых протоколах в победителях фото одних и тех же лиц с откровенной поддержкой одних и тех же "друзей". Они только небольшую ротацию делают по договорённости.
Проблема серьёзная. Решить сложно. Такое предложение модераторам:
Сделать так, чтобы за конкурсные фото нельзя было голосовать, зайдя к автору через его страницу.
Голосовать можно было бы только, зайдя на весь конкурс.
Поясняю.
Если Вы решили поддержать фото своего "дружка", заходите на его страничку, находите его конкурсное фото, то голосование у фото отсутствует. А ссылка гласит: "Голосуйте за конкурсные фото!" По этой ссылке Вы попадаете на все фото конкурса, где Вы уже просматриваете все фото в случайном порядке, как это сделано и сейчас.
Понятно, что упорный "друг"-клановец постарается добиться своей гнусной цели!
Он-таки пролистает фото, поставит другу "пятёрку", а остальным нафигачит "колов".
Горбатого исправит только могила. ))) Но работа такая будет крайне затруднительна!
А честные люди, попавшие в кланы голосовальщиков обманом или по недоразумению, листая многочисленные конкурсные фото, просто забудут о гнусных целях!
На последнем конкурсе было около 18 тысяч конкурсных фото.
Сделаем благое дело! Заставим клановцев-голосовальщиков смотреть ВСЕ фото!!!
Кстати!
Такой корректировкой уберётся проблема агитации за конкурсные фото в многочисленных клубах Я.ру. Агитируемые по ссылке из клуба Я.ру будут приходить на личную странику автора фото, а проголосовать там не смогут. Ссылка будет направлять всех на голосование и просмотр всех конкурсных фото на общих основаниях.
Бессмысленными станут и призывы нечистоплотных конкурсантов, которые постоянно зазывают К СЕБЕ НА СТРАНИЧКУ проголосовать за их фото!
Я – мама. Это много или мало?
Я – мама. Это счастье или крест?
И невозможно все начать сначала,
И я молюсь теперь за то, что есть:
За плач ночной, за молоко, пеленки,
За первый шаг, за первые слова.
За всех детей. За каждого ребенка.
Я – мама! И поэтому права.
Я – целый мир. Я – жизни возрожденье.
И я весь свет хотела бы обнять.
Я – мама. Мама! Это наслажденье
Никто не в силах у меня отнять.
(Ольга)
Здравствуйте! Мне очень нравятся конкурсы Яндекса, но я не всегда могу уследить за новостями: когда появляются новые конкурсы и когда заканчивается прием заявок. Часто получается, что я вижу подходящий мне конкурс, но уже опоздала с поданием заявки.
Было бы здорово, если бы уведомления о новых конкурсах могли приходить на почту.
Чтобы не запутаться в том, что считать транспортом, и что необычным, мы решили опубликовать предварительные правила заранее. Пока получилось много ограничений. Вот они:
На конкурс принимаем только наземный транспорт (не водный, не воздушный, не подземку), который способен ездить или когда-то ездил.
Принимаем
- личный транспорт существующий в единственном экземпляре: тюнингованный, переделанный своими руками.
- старинный транспорт: ретро-автомобили, паровозы, кареты.
- транспорт, являющийся символом города, региона, страны, как двухэтажные автобусы в Англии или собачьи упряжки на Аляске.
Не принимаем:
- военную технику
- гоночные машины,
- роликовые коньки, скейт-борды, сноуборды, лыжи, самокаты
- модели и муляжи машин
Ждем Ваших вопросов и комментариев!