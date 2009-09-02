Я считаю что маленькие дети это прекрасно! А молодежь - интересно ! Год молодежи . Кто считает что эту тему можно развить для следующего конкурса ?
Хочу предложить тему "Рукоделие - создание необычных вещей"
У многих на Я есть фотки их рукоделий, это и вязаные вещи, и рисунки, и поделки по дееву, пластику и другим материалам.
Можно будет посмотреть и работы других и себя показать, а так же поделится опытом и секретами!
Неужели вам ненадоели-БЕЛКИ, ПОЛЁТЫ. СИЛУЭТЫ.....Почему бы не сделать конкурс посвящённый 1 сентеьря!!! Первый раз в первый класс или Первый звонок !!!
Разве Вам не надоело каждое лето участвовать в конкурсах о море и отпуске, каждую осень о первом сентября и золоте осеннем ну и т.п. Почему конкурсы сезонные? нельзя чтоли что нибудь не относящееся ко времени года предложить? Например "с высоты" - представляете какие суперские панорамные снимки мы увидим от профессионалов? Еще "контрасты" или "несовместимое" - очень интересно же! Хоть тему "зубная паста" предложить можно!Народ хоть работать будет,а не фотки из альбомов своих перекладывать с места на место!!!! Помогите придумать!!! Поддержите!!!
Я просмотрел все конкурсные фото. Проголосовал не больше, чем за 20 фотографий. Остальные не впечатлили. Я не понимаю, как люди оценивают фотки.У банального самолёта, воздушного шара или у стайки птиц высоко в небе, которые и выглядят какими-то запятыми, огромное количество баллов (около 300), а у действительно хороших - пшик! Я отложил себе в избранное 3 очень приличные фотографии, но они по достоинству не оценены.
Сколько людей – столько мнений, а сколько городов – столько почтовых
ящиков. И хотя эпистолярный жанр постепенно уходит в интернет, с почтовыми ящиками расставаться не хочется – очень уж удачно они
вписались в городскую среду.
Итак, на конкурс принимаются фотографии классических, необычных, современных, старинных, иностранных... любых приглянувшихся почтовых ящиков. И конечно, они должны находиться в офлайне, а не на экране монитора.
А к дню рождения электронной почты мы приготовили другой подарок –новую почту на Яндексе.
Хочется макроконкурс. Сейчас, конечно, бабочек уже пшик, но ведь есть грибочки, листочки, божьи коровки....
Да те же монеты!
У многих пользователей я.ру есть фотки попугайчиков,птичек.Преллагаю сделать конкурс "попугайчики",или на худой конец конкурс "птички".И еще надо как-то придумать,чтобы все конкурсные фотки были видны.Зачастую вижу,что у фоток на первых 15 страницах много голосов,а на 30-39 по одному,два голоса.Очень обидно что если ты поздно отдал фотку на конкурс-у тебя никаких шансов нету.Твоя фотка на какой-нибудь 46 странице,и мало кто туда попадает.
предлагаю две темы конкурса:
1) ночной город.( огни города)
ИЛИ
2) паруса.
Дождь.
Это сейчас погода хорошая, а скоро дожди зарядят. А хорошо сфоткать дождь еще надо уметь.
Вот проголосовала сейчас на странице клуба "на какую тему бы хотела конкурс", открылись результаты опроса - большинство за пейзаж, людей, животных..
Так чего-же модераторам долго думать - хватит уже "мертвых" конкурсов про почтовые ящики, еду и питье. Давайте уж что ли, чего нибудь теплого, живого. Пейзажи - осенние, туманные, с облаками и без, ЛЮБЫЕ - намного интереснее и живописнее! Жанровые фото; фото с животными фото, с птицами. Только без жестких рамок (типа - только попугайчики, или только домашние животные, либо только вечерние пейзажи)
А уж названия придумать - вообще не проблема. Только свистните.
На конкурсе ждем фотографии капель воды, снятые в режиме макро.
Уточню, что в жанре макро должна быть снята вода в жидком состоянии, а не снег или лед.
Считаю интересной тему "Якоря"
тема, например - НЕОБЫЧНЫЙ РАКУРС или НЕОБЫЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА ОБЫЧНОЙ ФОТОГРАФИИ
Уважаемые модераторы! Обращаюсь к Вам с просьбой вернуть в данном клубе раздел "Популярные темы".
Как теперь узнать в клубе, кто что сказал в какой теме?! Ведь больше нет раздела Популярные темы, и возвращать его именно в этот клуб, похоже, не собираются. :(((( Пролистывать каждый день каждую тему совсем нет желания. Да и времени. Сначала подумала, что может быть я что-то упустила?! И можно как-то это узнать?! Нет, оказывается не упустила. Можно узнавать только по меткам. Что крайне неэффективно. :((( И еще плохо, что тема, в которую написали, не поднимается, в смысле, не становится видна на главной страничке клуба.
Я уже писала в клубе сервиса я.ру по этому поводу. Вернее, поддерживала тех многих пользователей, кто писал, что в клубы и заходить-то не хочется, поскольку не видно, кто что говорит. Точно, посмотрите, ничего не видно, человек приходит, тыкается и... уходит. И новых пользователей в клубах в обсуждениях совсем не видно. Одни и те же, которые знают, где что нашарить. Извините, даже и слова подходящего не подобрала, кроме как нашарить.
Поэтому и данное обращение к Вам, ув.тов. модераторы.
И конечно, вопрос к членам клуба: удобно ли теперь без раздела "Популярные темы"?!
Предлагаю тему "мыльные пузыри"или"пена" макро