Хочу предложить тему "Рукоделие - создание необычных вещей"

У многих на Я есть фотки их рукоделий, это и вязаные вещи, и рисунки, и поделки по дееву, пластику и другим материалам.

Можно будет посмотреть и работы других и себя показать, а так же поделится опытом и секретами!