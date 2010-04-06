Самое главное пройти модерацию, тоесть формально соответствовать условиям конкурса. Качество, идея, смысл не обязательно. Главное реклама. Вот образцы:

К вам не заходили эти персонажи? Они очень хотят выиграть, давайте знать их в лицо.



prestinskaya

21) классный!!!!! 5+ Заходите и ко мне : )



5+++++++++++++++++ Удачи Вам!!!!!!!!!!!

Посмотрите моих малышей и весну



Голосую! Заходите и ко мне на конкурс.



я- 14 -й , кто "ЗА" ! ЗАгляните ко мне ...



Голосую. Заходите и ко мне.



красивая..хочу себе фарфоровою..

5!

загляните ко мне)



http://fotki.yandex.ru/us ers/ego18666/view/160184/ ?page=0





Ой какой чудочко))))Голосую! заходите!



Да их тут много! 3-й голос! Удачи:)) заходите и на моих кукол помотреть.



Симпатичная бабка ёжка !мой голос 11! Удачи! Заходите посмотреть на моих бабку с дедкой.



оригинальные куклы!Посмотрите мои



5+ Загляните и ко мне



Ну просто красавец! 3-й голос! Удачи:)) Заходите и на мои конкурсные посмотреть



555555555! Жду ко мне!!!!!!!

Удачных фото!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Заходите в гости!!!

Удачи на модерации......!!!

Жду свисточка потом........