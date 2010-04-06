Конкурсы в Коллекциях

апрель 2010
Вопросы по модерации конкурса "Куклы".
6 апреля 2010, 16:45
Задавайте в комментариях к этой теме. Если вас интересует почему не прошло модерацию конкретное фото, пожалуйста давайте на него прямую ссылку. В противном случае вопрос может остаться без ответа.
После ответа модератора, комментарии, содержащие ссылки на фото, которые участвуют в конкурсе, могут быть удалены, чтобы не рекламировать участника.
255 комментариев
А мне кажется, что нужен конкурс "Макро весна"
6 апреля 2010, 19:36

Что-то все прицепились к небу, звёздам и Дню Победы. Но ведь, дамы и господа, весна пришла! Давайте обсудим этот вариант.

23 комментария
Новая тема
6 апреля 2010, 19:39

Окна это глаза дома.За каждым окном своя история.

Предлагаю тему "ОКНА"

14 комментариев
Конкурс про весенних зверушек и птичек
6 апреля 2010, 19:39

По весне зверушки и пташки такие доверчивые, выходят погреться на солнышке. радуются и любят  Предлагаю тему : "Весение зверушки и пташки" Кто "За"?

11 комментариев
Как выиграть конкурс? Вот как!
10 апреля 2010, 16:28

Самое главное пройти модерацию, тоесть формально соответствовать условиям конкурса. Качество, идея, смысл не обязательно. Главное реклама. Вот образцы:

К вам не заходили эти персонажи? Они очень хотят выиграть, давайте знать их в лицо.

prestinskaya

21) классный!!!!! 5+ Заходите и ко мне : )

Юля

5+++++++++++++++++ Удачи Вам!!!!!!!!!!!
Посмотрите моих малышей и весну

tanya19642008

Голосую! Заходите и ко мне на конкурс.

plam-ya

я- 14 -й , кто "ЗА" ! ЗАгляните ко мне ...

zimm-natali

Голосую. Заходите и ко мне.

Sophy

красивая..хочу себе фарфоровою..
5!
загляните ко мне)

http://fotki.yandex.ru/users/ego18666/view/160184/?page=0

tatiana

Ой какой чудочко))))Голосую! заходите!

Ольга

Да их тут много! 3-й голос! Удачи:)) заходите и на моих кукол помотреть.

Марианна

Симпатичная бабка ёжка !мой голос 11! Удачи! Заходите посмотреть на моих бабку с дедкой.

milena3777

оригинальные куклы!Посмотрите мои

Konina-N-B

5+ Загляните и ко мне

Ольга

Ну просто красавец! 3-й голос! Удачи:)) Заходите и на мои конкурсные посмотреть

nord4747

555555555! Жду ко мне!!!!!!!
Удачных фото!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Елена Ц.

Заходите в гости!!!

Нефертити НАТАЛиЯ

Удачи на модерации......!!!
Жду свисточка потом........

korchak

Наташ. ))) Свисточек это что? )))

Нефертити НАТАЛиЯ

Вот это твоё письмо и послужило свисточком.....
Я увидела, что фоточка уже прошла модерацию.......!
Мой голос Первый............!!!
Удачи тебе, Игорь..........!!!

korchak

Спасибо тебе, Наталья! )))
Наташ. А когда искореним "друголюбие" на конкурсах ЯФа?
У тебя есть предложения, как бороться с голосовальщиками "друг за дружку" на конкурсах ЯФа?
Я предлагал запретить друзьям голосовать друг за друга. Как считаешь?

Нефертити НАТАЛиЯ

Я помню это твоё предложение, но и тогда я была с ним не согласна..............
"Без Друзей меня чуть-чуть,
А с Друзьями - много.!"
Помнишь такую песенку...?
Так вот я за неё...!

korchak

Только на конкурс "Куклы" фото это разместил, как огрёб кол. )))
"Верные друзья" свои фотки проталкивают, чужие закалывают.

9 апреля 2010, 11:49 
Нефертити НАТАЛиЯ

А мне удалось выправить оценочку своей пятёрочкой...!
Ура...!!!
С тебя Мартини.....!!!
Голос 3....!

150 комментариев
Тема конкурса "Куклы"
10 апреля 2010, 16:30
Мне кажется,тема конкурса "Куклы" заявлена неопределённо. Я вижу тут несколько тем - "Любимая кукла в семье", "Авторская кукла" (хотя опять же возникнет вопрос - сделана своими руками или сфотографирована на выставке) и,конечно же, отдельная тема -"Статуэтки". А сравнивать одно с другим сложно (не говоря уже о снимках витрин).
8 комментариев
Параллельные конкурсы
10 апреля 2010, 16:30

Почему бы не проводить несколько фото конкурсов одновременно. Причем, хотелось бы в разных жанраж. Вот, например, тема "куклы" мне лично безразлична, а тема "под стук колес" нравилась. Хочется проявлять некую активность, а не смотреть заведомо неинтересные фотографии. Ведь, иногда, год ждешь достойной темы.

18 комментариев
Когда будет конкурс ЛУЧШЕЕ ФОТО РЕБЕНКА ?
10 апреля 2010, 16:31

ОЧЕНЬ хочется поучаствовать в конкурс на лучший снимок ребенка!

Хочется вообще поднять тему ребенка.

Дети они такие открытые,в глазах ребенка отражается душа,

ну как такую прелесть не показать...

Пожалуйста организуйте конкурс ...

26 комментариев
+В полёте
10 апреля 2010, 16:31

Мне кажется очень интересно будет увидеть фотографии, которые отражают движение чего либо или кого либо. В этой теме открывается очень широкий выбор для фото. Я думаю, это будет интересный конкурс .  

27 комментариев
А если провести такой креативный конкурс...фото каких либо тортиков,конфет,пироженных...)я лично не проч на такие фотки посмотреть)это очень мило и интересно на мой взгляд...
11 апреля 2010, 21:46
голосуйте))))
6 комментариев
Тема для конкурса - "Огонь"
12 апреля 2010, 14:30

Почему бы не сделать конкурс на тему огня во всех его проявлениях, начиная от одиноких искр в ночном небе и пламени свечи, до костров и пожаров. Везде где в центре открытое пламя которое так притягательно для человека и столь же губительно.

4 комментария
Сопоставление
12 апреля 2010, 14:31

Может быть и эта тема была в конкурсе, я новенькая, но тема мне кажется интересной. Старость и молодость, быстрое и медленное, большое и маленькое, да всё, что угодно и кто угодно. Может это Вас заинтересует? 

12 комментариев
конкурс где на фото будут,парень с девушкой,либо муж с женой,либо жених и невеста)кто За?)
12 апреля 2010, 14:31
7 комментариев
А что если провести конкурс,где на фото будут ваши любимые,мягкие игрушки)Да,возможно это по детски...но ведь это интресно)))у каждого же должен быть свой плюшевый друг)
12 апреля 2010, 14:31
4 комментария
Тема для конкурса - "Эмоции. Счастье"
16 апреля 2010, 12:36
На конкурс принимать фотографии людей с ярко выраженным счастьем на лице. Не путая с другими эмоциями. Победит самая счастливая фотка.
22 комментария
Тема следующего конкурса: "Легче воздуха".
20 апреля 2010, 18:23

Наш следующий конкурс посвящен воздушным шарикам, улетающим в небо, мыльным пузырям, сверкающим на солнце, большим аэростатам, важно плывущим в высоте!

Мы ждем самые воздушные, праздничные и летние фотографии!

36 комментариев
О конкурсе "Куклы"
20 апреля 2010, 21:22

Хотелось поблагодарить модераторов за интересный конкурс который возвратил многих в детство, в сказку....Спасибо !!!! И пожелать дальнейших интересных тем....

2 комментария
Вопросы по модерации конкурса "Легче воздуха".
20 апреля 2010, 21:26

Задавайте в комментариях к этой теме. Если вас интересует почему не прошло модерацию конкретное фото, пожалуйста давайте на него прямую ссылку. В противном случае вопрос может остаться без ответа.
После ответа модератора, комментарии, содержащие ссылки на фото, которые участвуют в конкурсе, могут быть удалены, чтобы не рекламировать участника.

178 комментариев
Предлагаю конкурс
24 апреля 2010, 08:55

"День Победы", посвящённый нашим ветеранам.Мне кажется,это будет правильно.Или "Георгиевская ленточка".А как вы думаете?

19 комментариев
Добавить правила к конкурсу.
24 апреля 2010, 16:24

Всем привет!Предлагаю следующие конкурсы сделать анонимными,то есть не указывать автора.Многие голосуют так сказать,по "знакомству".У новичков почти нет шансов.И дать каждому только 3 голоса,чтобы проголосовать за понравившиеся работы.Тогда Люди Ставящие Колы,не смогут срезать большое количество участников.Кто за?

48 комментариев