После ответа модератора, комментарии, содержащие ссылки на фото, которые участвуют в конкурсе, могут быть удалены, чтобы не рекламировать участника.
Что-то все прицепились к небу, звёздам и Дню Победы. Но ведь, дамы и господа, весна пришла! Давайте обсудим этот вариант.
Окна это глаза дома.За каждым окном своя история.
Предлагаю тему "ОКНА"
По весне зверушки и пташки такие доверчивые, выходят погреться на солнышке. радуются и любят
Самое главное пройти модерацию, тоесть формально соответствовать условиям конкурса. Качество, идея, смысл не обязательно. Главное реклама. Вот образцы:
prestinskaya
21) классный!!!!! 5+ Заходите и ко мне : )
5+++++++++++++++++ Удачи Вам!!!!!!!!!!!
Посмотрите моих малышей и весну
Голосую! Заходите и ко мне на конкурс.
я- 14 -й , кто "ЗА" ! ЗАгляните ко мне ...
Голосую. Заходите и ко мне.
красивая..хочу себе фарфоровою..
5!
загляните ко мне)
http://fotki.yandex.ru/us
Ой какой чудочко))))Голосую! заходите!
Да их тут много! 3-й голос! Удачи:)) заходите и на моих кукол помотреть.
Симпатичная бабка ёжка !мой голос 11! Удачи! Заходите посмотреть на моих бабку с дедкой.
оригинальные куклы!Посмотрите мои
5+ Загляните и ко мне
Ну просто красавец! 3-й голос! Удачи:)) Заходите и на мои конкурсные посмотреть
555555555! Жду ко мне!!!!!!!
Удачных фото!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Заходите в гости!!!
Удачи на модерации......!!!
Жду свисточка потом........
Вот это твоё письмо и послужило свисточком.....
Я увидела, что фоточка уже прошла модерацию.......!
Мой голос Первый............!!!
Удачи тебе, Игорь..........!!!
Спасибо тебе, Наталья! )))
Наташ. А когда искореним "друголюбие" на конкурсах ЯФа?
У тебя есть предложения, как бороться с голосовальщиками "друг за дружку" на конкурсах ЯФа?
Я предлагал запретить друзьям голосовать друг за друга. Как считаешь?
Я помню это твоё предложение, но и тогда я была с ним не согласна..............
"Без Друзей меня чуть-чуть,
А с Друзьями - много.!"
Помнишь такую песенку...?
Так вот я за неё...!
Только на конкурс "Куклы" фото это разместил, как огрёб кол. )))
"Верные друзья" свои фотки проталкивают, чужие закалывают.
А мне удалось выправить оценочку своей пятёрочкой...!
Ура...!!!
С тебя Мартини.....!!!
Голос 3....!
Почему бы не проводить несколько фото конкурсов одновременно. Причем, хотелось бы в разных жанраж. Вот, например, тема "куклы" мне лично безразлична, а тема "под стук колес" нравилась. Хочется проявлять некую активность, а не смотреть заведомо неинтересные фотографии. Ведь, иногда, год ждешь достойной темы.
ОЧЕНЬ хочется поучаствовать в конкурс на лучший снимок ребенка!
Хочется вообще поднять тему ребенка.
Дети они такие открытые,в глазах ребенка отражается душа,
ну как такую прелесть не показать...
Пожалуйста организуйте конкурс ...
Мне кажется очень интересно будет увидеть фотографии, которые отражают движение чего либо или кого либо. В этой теме открывается очень широкий выбор для фото. Я думаю, это будет интересный конкурс
Почему бы не сделать конкурс на тему огня во всех его проявлениях, начиная от одиноких искр в ночном небе и пламени свечи, до костров и пожаров. Везде где в центре открытое пламя которое так притягательно для человека и столь же губительно.
Может быть и эта тема была в конкурсе, я новенькая, но тема мне кажется интересной. Старость и молодость, быстрое и медленное, большое и маленькое, да всё, что угодно и кто угодно. Может это Вас заинтересует?
Наш следующий конкурс посвящен воздушным шарикам, улетающим в небо, мыльным пузырям, сверкающим на солнце, большим аэростатам, важно плывущим в высоте!
Мы ждем самые воздушные, праздничные и летние фотографии!
Хотелось поблагодарить модераторов за интересный конкурс который возвратил многих в детство, в сказку....Спасибо !!!! И пожелать дальнейших интересных тем....
Задавайте в комментариях к этой теме. Если вас интересует почему не прошло модерацию конкретное фото, пожалуйста давайте на него прямую ссылку. В противном случае вопрос может остаться без ответа.
После ответа модератора, комментарии, содержащие ссылки на фото, которые участвуют в конкурсе, могут быть удалены, чтобы не рекламировать участника.
"День Победы", посвящённый нашим ветеранам.Мне кажется,это будет правильно.Или "Георгиевская ленточка".А как вы думаете?
Всем привет!Предлагаю следующие конкурсы сделать анонимными,то есть не указывать автора.Многие голосуют так сказать,по "знакомству".У новичков почти нет шансов.И дать каждому только 3 голоса,чтобы проголосовать за понравившиеся работы.Тогда Люди Ставящие Колы,не смогут срезать большое количество участников.Кто за?
Наташ. ))) Свисточек это что? )))