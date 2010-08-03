август 2010
3 августа 2010, 19:38
Велосипед – это не столько вид транспорта, сколько способ приятно и с пользой провести время. На велосипедные прогулки отправляются целыми семьями, а в молодежной среде велосипед стал обширной субкультурой, став для одних экстремальным видом спорта, а для других – средством самовыражения.
Прием фотографий продлится до 10 августа. Голосование начнется 10 августа и продлится до 17 августа.
С полными правилами и условиями участия вы можете ознакомиться на странице конкурса.
17 августа 2010, 19:10
Байдарки и каноэ, баркасы и яхты, линкоры и авианосцы — за всю историю кораблестроения люди придумали много разнообразных плавстредств. Некоторые похожи на связку брёвен, а некоторые могут принять на борт всех жителей небольшого города.
Наш новый конкурс посвящен любым плавсредствам, на которых можно рискнуть отправиться в водное путешествие. Фотографируйте красивые или забавные произведения судостроительного искусства и присылайте фото к нам на конкурс!
Прием фотографий продлится до 24 августа. Голосование начнется 24 августа и продлится до 31 августа.
С полными правилами и условиями участия вы можете ознакомиться на странице конкурса.
31 августа 2010, 19:35
Существует мнение, что всё в мире движется по спирали. Каждый новый виток – это и знание прошлого, и развитие. История и само время огибают невидимую ось – то приближаясь к ней, то отдаляясь.
Оглянитесь вокруг, и вы увидите, как часто в природе встречается эта необычная форма: от маленькой улитки до огромной галактики, от языка хамелеона до бурного водоворота.
Наш новый конкурс посвящен спиралям. Фотографируйте всё, что имеет форму спирали или её напоминает, и присылайте на конкурс.
Прием фотографий продлится до 7 сентября. Голосование начнется 7 сентября и продлится до 14 сентября.
С полными правилами и условиями участия вы можете ознакомиться на странице конкурса.