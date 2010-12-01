декабрь 2010
1 декабря 2010, 10:21
2 декабря 2010, 18:11
Я так и думала. Спасибо, Андрей!!!
2 декабря 2010, 20:52
Наталья! А вот еще ОБОИ в конкурсе участвуют! https://fotki.yandex.ru/n
Результатов: примерно 232 (0,54 сек.) http://www.goodfon.ru/wal
У "автора" 1 альбом, 3 фото https://fotki.yandex.ru/users/super-oneandonly
3 декабря 2010, 15:50
Я тоже это заметил. Как видите голоса разделились. Кто-то категорически против этого. Меня еще смущает пункт про копирайт. Все будут "метить" свои фото с помощью копирайта. И в итоге получится конкурс - угадай автора фото по его копирайту.
3 декабря 2010, 20:09
Насчет названия я соглашусь. Удачное название идет только в плюс к фото. Все остальное очень относительно. Тот же копирайт можно сделать как ник - кто это запрещает. Я видел авторов, которые упорно добивались использования копирайта на конкурсах, и сейчас у них есть масса преимуществ перед другими благодаря этому. Если учесть, что на ЯФе они давно.
5 декабря 2010, 13:35
7 декабря 2010, 20:40
8 декабря 2010, 09:58
https://fotki.yandex.ru/n
На конкурс не принимаются фотографии: очень крупного плана, на которых видны только руки
10 декабря 2010, 20:09
Да, она вчера его и закрыла, после переписки с Натальей. И вчера же отправила на конкурс то же самое фото, только с немного меньшим размером копирайта.
12 декабря 2010, 13:34
Объясните, пожалуйста, в связи с чем не принята на конкурс эта фотография?https://fotki.yandex.ru/n
13 декабря 2010, 09:08
Дамочка нагло пользуется аккаунтом покойного отца.
14 декабря 2010, 20:46
Ничего ж себе...! Везёт вам на друзей
15 декабря 2010, 22:56
Обязательно будут. А хочется увидеть что-то новенькое – необычное.
16 декабря 2010, 16:04
19 декабря 2010, 10:42
Или с наименее сомнительными?
Спасибо за своевременный ответ, Наталья.
21 декабря 2010, 15:09
Уважаемая Наталья! Хотела бы узнать, что с моим фото? https://fotki.yandex.ru/n
23 декабря 2010, 17:53
Да конечно не его фото, у него кроме страшных молей и гусениц местных ничего нет, где ему такие пейзажи взять? И еще наглости хватает здесь жаловаться! Страшно умным, наверное, себя считает, а остальные тут - дураки недалекие))))))
28 декабря 2010, 18:18
А сегодня началось голосование на конкурсе, который подведет итоги года - "Лучшие фото 2010".
В конкурсе участвуют фотографии, ставшие фото дня или победившие в конкурсах 2010 года.
Фотографии на конкурс «Лучшие фото 2010» выдвигает Администрация сервиса Яндекс.Фотки.
Голосование заканчивается 11 января 2011 года в 15.00 по московскому времени. В этот же день будут объявлены имена победителей.
С наступающим Новым годом!