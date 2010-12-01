Конкурсы в Коллекциях

декабрь 2010
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1 декабря 2010, 10:21

1 комментарий
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2 декабря 2010, 18:11

Я так и думала. Спасибо, Андрей!!!

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2 декабря 2010, 20:52

Наталья! А вот еще ОБОИ в конкурсе участвуют! https://fotki.yandex.ru/next/contest/202/users/super-oneandonly/album/464338/view/1166107?page=1

Результатов: примерно 232 (0,54 сек.) http://www.goodfon.ru/wallpaper/kon-loshad-gnedoy-morda.html

У "автора"  1 альбом, 3 фото https://fotki.yandex.ru/users/super-oneandonly

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3 декабря 2010, 15:50

Я тоже это заметил. Как видите голоса разделились. Кто-то категорически против этого. Меня еще смущает пункт про копирайт. Все будут "метить" свои фото с помощью копирайта. И в итоге получится конкурс - угадай автора фото по его копирайту.

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3 декабря 2010, 20:09

Насчет названия я соглашусь. Удачное название идет только в плюс к фото. Все остальное очень относительно. Тот же копирайт можно сделать как ник - кто это запрещает. Я видел авторов, которые упорно добивались использования копирайта на конкурсах, и сейчас у них есть масса преимуществ перед другими благодаря этому. Если учесть, что на ЯФе они давно.

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5 декабря 2010, 13:35

Рамка:  https://fotki.yandex.ru/next/users/ser39588347/album/98757/view/383220

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7 декабря 2010, 20:40

Кошкозаменитель https://fotki.yandex.ru/next/contest/203/users/pili-spirt/album/86095/view/728523?page=20

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8 декабря 2010, 09:58

https://fotki.yandex.ru/next/contest/203/users/ehzhen-bardoff/album/220539/view/490710?page=0

На конкурс не принимаются фотографии: очень крупного плана, на которых видны только руки


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10 декабря 2010, 20:09

Да, она вчера его и закрыла, после переписки с Натальей. И вчера же отправила на конкурс то же самое фото, только с немного меньшим размером копирайта. 

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12 декабря 2010, 13:34

Объясните, пожалуйста, в связи с чем не принята на конкурс эта фотография?https://fotki.yandex.ru/next/users/nicewhiterabbite/album/177749/view/586988?page=1

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13 декабря 2010, 09:08
Аккаунты-клоны https://fotki.yandex.ru/next/users/e-fedotowa2012/album/174726/view/669697 https://fotki.yandex.ru/next/users/nn-fedotow2013/album/318037/view/1026265

Дамочка нагло пользуется аккаунтом покойного отца.
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14 декабря 2010, 20:46

Ничего ж себе...! Везёт вам на друзей Не каждый хороший друг согласиться голосовать при такой системе голосования, какой она стала теперь - тыкать в каждую фотку до потери пульса почти 3000 раз..! Я то здесь сама по себе, голосить за меня некому, кроме тех, кому действительно понравилось моё фото, а не из дружеской солидарности... Да, думаю все так считают, что ихнее фото не хуже остальных, каждый бьётся за своё.., но первых мест много не бывает, увы... Я вот тоже считаю, что моё фото достойно гораздо более высокого места, чем то, на котором оно сейчас находится... На первой странице, честно говоря, фотки намного хуже моей, но они занимают призовые места. Вот как-то так...

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15 декабря 2010, 22:56

Обязательно будут. А хочется увидеть что-то новенькое – необычное.  

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16 декабря 2010, 16:04
Жанр любой. Запрет только на скучные снимки)))
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19 декабря 2010, 10:42

Или с наименее сомнительными?  

Спасибо за своевременный ответ, Наталья.

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21 декабря 2010, 15:09

Уважаемая Наталья! Хотела бы узнать, что с моим фото?   https://fotki.yandex.ru/next/users/va55va55/album/461951/view/1355557

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23 декабря 2010, 17:53

Да конечно не его фото, у него кроме страшных молей и гусениц местных ничего нет, где ему такие пейзажи взять? И еще наглости хватает здесь жаловаться! Страшно умным, наверное, себя считает, а остальные тут - дураки недалекие))))))

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Новый конкурс "Лучшие фото 2010"
28 декабря 2010, 18:18
Конкурс "Маскарад" закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня началось голосование на конкурсе, который подведет итоги года - "Лучшие фото 2010".
В конкурсе участвуют фотографии, ставшие фото дня или победившие в конкурсах 2010 года.
Фотографии на конкурс «Лучшие фото 2010» выдвигает Администрация сервиса Яндекс.Фотки.
Голосование заканчивается 11 января 2011 года в 15.00 по московскому времени. В этот же день будут объявлены имена победителей.

С наступающим Новым годом!
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