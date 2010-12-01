Ничего ж себе...! Везёт вам на друзей Не каждый хороший друг согласиться голосовать при такой системе голосования, какой она стала теперь - тыкать в каждую фотку до потери пульса почти 3000 раз..! Я то здесь сама по себе, голосить за меня некому, кроме тех, кому действительно понравилось моё фото, а не из дружеской солидарности... Да, думаю все так считают, что ихнее фото не хуже остальных, каждый бьётся за своё.., но первых мест много не бывает, увы... Я вот тоже считаю, что моё фото достойно гораздо более высокого места, чем то, на котором оно сейчас находится... На первой странице, честно говоря, фотки намного хуже моей, но они занимают призовые места. Вот как-то так...